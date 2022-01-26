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Новини Санкції проти Росії
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У Кремлі запевняють, що персональні санкції США проти Путіна не будуть болючими

У Кремлі запевняють, що персональні санкції США проти Путіна не будуть болючими

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що можливі санкції, які раніше анонсував американський президент Джо Байден проти російського лідера Володимира Путіна, є абсолютно безболісними політично деструктивними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляюь росЗМІ.

"Конгресмени і сенатори США, які не зовсім володіють цією темою, говорять про заморожування активів, банківських рахунків, нерухомості і так далі, але це, вочевидь, пов'язано з тим, що у них немає достатніх експертних знань і вони не запитують у тих, хто професійно займається Росією. Справа у тому, що це за нашим законом для представників найвищого керівництва та чиновників давно було заборонено. Тому, звичайно, така постановка питання абсолютно не болюча ні для кого з представників вищого керівництва", - сказав представник Кремля.

Його також запитали, чи зарплата президента РФ, як і раніше, знаходиться у банку "Росія", який перебуває під санкціями.

"Безумовно", - відповів Пєсков.

Раніше президент Джо Байден заявив, що США можуть запровадити санкції особисто проти російського лідера Володимира Путіна, якщо той розпочне вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення РФ в Україну може змінити світ, - Байден

Байден Джо (2892) путін володимир (24051) санкції (12032)


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Топ коментарі
+11
Деньги пыль...лишь бы любимого не трогали...


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26.01.2022 13:20
+9
- Путя нічого навіть не встигне відчути: своє ж задушать або шаликом або огріють табакеркою по макітрі - і в мавзолей
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26.01.2022 13:22
+9
Самые лучшие санкции.......выгнать всех русских из США и ЕС.
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26.01.2022 14:10
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26.01.2022 13:17 Відповісти
так. не бійся! це як комарик вкусе
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26.01.2022 13:18 Відповісти
да, да, конечно !
у пыни деньги лежат на книжке в Нарьян-марском отделении Сбербанка - он на Москвич к автоприцепу "Скиф" собирает
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26.01.2022 13:59 Відповісти
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26.01.2022 14:03 Відповісти
Капєць. Якщо так сказав Пєсець отаке, то ...йло вже не спить. "Як так, працював важко все життя, а лінивий Байден .... віджав?"
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26.01.2022 13:19 Відповісти
Деньги пыль...лишь бы любимого не трогали...


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26.01.2022 13:20 Відповісти
Тогда ввести превентивные санкции только против ВВХ, причем прямо сейчас. Посмотрим как ничего не поменяется
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26.01.2022 13:21 Відповісти
Всіх прашних, які придбали нерухомість в Європі, під білі рученьки і в паРашу нахрін назад!
Також дочок і синочків парашних бізнесменів і урядовців в паРашу!.
Ото і будуть санкції, хай в Красноярську живуть, а не по Парижах та Лондонах!
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26.01.2022 13:21 Відповісти
- Путя нічого навіть не встигне відчути: своє ж задушать або шаликом або огріють табакеркою по макітрі - і в мавзолей
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26.01.2022 13:22 Відповісти
Та дайте ще ,бо кацапам мало.
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26.01.2022 13:24 Відповісти
Если говорят не будут болезниные значит будут 100%
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26.01.2022 13:25 Відповісти
Абсолютно безболісні санкції треба було ввести в 2014 проти всіх толстосумих РФ і вони пулера вже би давно безболісно отруїли.
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26.01.2022 13:25 Відповісти
Та ніхто й не збирався вам робити болісно,головне щоб вам подобалось.
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26.01.2022 13:29 Відповісти
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26.01.2022 13:30 Відповісти
Хорохорятся! Смотря что называть «персональными». У ымпиратора ведь настоящий гарем имеется и целый выводок внебрачных детей. У одной только Кабаевой 3 пацана от него. Есть вроде и внуки. Всё это кодло большей частью не в россиюшке проживает. Деньги, недвига… всё на Западе. Если Навальный умудрялся сведения про них накапывать, то можно представить на что способна финансовая разведка США.
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26.01.2022 13:34 Відповісти
Нужно понимать ментальность расеян! Если не бьют,возможно ногами,то не больно.
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26.01.2022 13:56 Відповісти
То ж піськов для ватастану говорить, бо скрєпні дотепер думають, що ***** лише газ-21, "Запорожець" і прицеп "Скіф" має.
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26.01.2022 13:40 Відповісти
на самом деле ***** голое и босое, всё оформлено на друзей и любовниц, поэтому всплывёт весь кооператив озеро со всеми любовницами.
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26.01.2022 14:06 Відповісти
Вооот!) Очень интересно, кто же всплывет. Только "всплытие" уже сильно навредит кремлю)
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26.01.2022 14:16 Відповісти
Чем навредит? Кацапы поймут, что их обворовывают, поднимут бунт и внедрят демократию с выборами президента? Смешно.
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26.01.2022 14:40 Відповісти
Как минимум, спасать его никто не будет)
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26.01.2022 16:25 Відповісти
Значит надо расширить санкции не только на руководство 3/14дерации, но и на проживающих за рубежём говнопомойки членов их семей...)))
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26.01.2022 13:44 Відповісти
Звісно не будуть!
А от відповідь від оточеня.....
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26.01.2022 13:53 Відповісти
Конечно
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26.01.2022 14:02 Відповісти
Наконец-то холопы точно узнают, скока у сцаря в мошне припрятано. Американцы не ленивые, внимательно посчитают.
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26.01.2022 14:02 Відповісти
Нужно ещё в Краснодарском крае дворец кремлёвского Фюрера потревожить, ракетами со стороны Средиземного моря.
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26.01.2022 14:05 Відповісти
Берут аммеров на слабо.....
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26.01.2022 14:09 Відповісти
Самые лучшие санкции.......выгнать всех русских из США и ЕС.
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26.01.2022 14:10 Відповісти
як для трупа вони можуть бути болючими?
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26.01.2022 14:17 Відповісти
Якщо "запевняють" - то треба вводити. Зайві санкції не завадять. Приклад: Куба. Санкції ще при Кенеді ввели, багато вже давно скасували, а країна по сьогоднішній день бідна, хоч і має ресурси та природу для процвітання.
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26.01.2022 14:18 Відповісти
Если это не имитация санкций, а действительно хотят прижать Х.уйла, то спецов в штатах хватает. Пусть они и законники но перекрыть кислород кацапским казнокрадам могут.. Но политика америкосов не вводить все, они оставляют еще и на завтра... чтобы перспектив Путлеру что завтра полегчает не оставлять.
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26.01.2022 14:20 Відповісти
Конечно они будут только на пользу! Как всегда
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26.01.2022 14:38 Відповісти
за нашим законом для представників найвищого керівництва та чиновників
хахаха, вони кажуть за законом
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26.01.2022 14:44 Відповісти
Эти дебилы забыли наверно что санкции касаются и всех родственников, так что все его дети автоматом попадают по них. И будут сосать лапу у медведя в росии
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26.01.2022 15:09 Відповісти
Такие санкции будут означать , что он умер, стал ,, опущенным,, как и Россия станет страной рабов- генетических мутантов под руководством ,, опущенного,, Президента. Да и очень много бабок, недвижимости, прочего заберут корешей( фактически его) , визы давать не будут, детей выкинут нахрен из ,, красивых, богатых стран. Президент - опущенец - звучит классно. Как с ним будут здороваться???
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26.01.2022 17:16 Відповісти
 
 