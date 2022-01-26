У Кремлі запевняють, що персональні санкції США проти Путіна не будуть болючими

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що можливі санкції, які раніше анонсував американський президент Джо Байден проти російського лідера Володимира Путіна, є абсолютно безболісними політично деструктивними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляюь росЗМІ.

"Конгресмени і сенатори США, які не зовсім володіють цією темою, говорять про заморожування активів, банківських рахунків, нерухомості і так далі, але це, вочевидь, пов'язано з тим, що у них немає достатніх експертних знань і вони не запитують у тих, хто професійно займається Росією. Справа у тому, що це за нашим законом для представників найвищого керівництва та чиновників давно було заборонено. Тому, звичайно, така постановка питання абсолютно не болюча ні для кого з представників вищого керівництва", - сказав представник Кремля.

Його також запитали, чи зарплата президента РФ, як і раніше, знаходиться у банку "Росія", який перебуває під санкціями.

"Безумовно", - відповів Пєсков.

Раніше президент Джо Байден заявив, що США можуть запровадити санкції особисто проти російського лідера Володимира Путіна, якщо той розпочне вторгнення в Україну.

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