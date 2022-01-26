19 нардепів хворіють на COVID-19. Наступного тижня ВР, скоріше всього, пропустить 3 пленарні дні, - Рудик

Спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що станом на сьогодні 19 народних депутатів хворі на COVID-19.

Про це в інтерв'ю журналістам сказала лідер партії "Голос" Кіра Рудик, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Насправді я думаю, що таких людей більше, оскільки не всі повернулися із регіонів та не всі повідомили Верховну Раду про свій стан. У фракції "Голос" зараз як мінімум двоє людей із підтвердженим ковідом. Вони відсутні. Ще є декілька депутатів, які сьогодні чекають результатів тестів. Тому ми прекрасно розуміємо, що кількість захворілих збільшуватиметься. Саме тому наступного тижня ВР, скоріше всього, пропустить 3 пленарні дні, тому що зменшується кількість народних депутатів, які можуть працювати, та працівників апарату, які можуть приходити на своє робоче місце", - зауважила вона.

Відповідаючи на запитання, чи справді ВР з вівторка не збиратиметься до 15 лютого через кількість захворілих, а не через відсутність голосів у монобільшості для прийняття рішень, Рудик наголосила: "наразі, як ми бачимо, все таки йдеться про кількість хворих. Буде важко приймати гарні закони, які опозиція підтримує, якщо її в залі буде все менше".

Нардеп також розказала, що на карантині парламентарі працюватимуть в комітетах, що можна робити онлайн.

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"Календарний план на сьому сесію буде затверджуватися завтра або в п'ятницю. Його треба затвердити до початку сесії. Ми наполягаємо, щоб у вівторок були проголосовані ключові законопроєкти - виділення додаткових коштів для армії, вирішення питання із відтермінуванням штрафів для ФОПів і, можливо, ще кілька постанов. Тобто, у вівторок ми повинні зібратися і відпрацювати", - додала політик.