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Новини Коронавірус і карантин
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19 нардепів хворіють на COVID-19. Наступного тижня ВР, скоріше всього, пропустить 3 пленарні дні, - Рудик

19 нардепів хворіють на COVID-19. Наступного тижня ВР, скоріше всього, пропустить 3 пленарні дні, - Рудик

Спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що станом на сьогодні 19 народних депутатів хворі на COVID-19.

Про це в інтерв'ю журналістам сказала лідер партії "Голос" Кіра Рудик, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Насправді я думаю, що таких людей більше, оскільки не всі повернулися із регіонів та не всі повідомили Верховну Раду про свій стан. У фракції "Голос" зараз як мінімум двоє людей із підтвердженим ковідом. Вони відсутні. Ще є декілька депутатів, які сьогодні чекають результатів тестів. Тому ми прекрасно розуміємо, що кількість захворілих збільшуватиметься. Саме тому наступного тижня ВР, скоріше всього, пропустить 3 пленарні дні, тому що зменшується кількість народних депутатів, які можуть працювати, та працівників апарату, які можуть приходити на своє робоче місце", - зауважила вона.

Відповідаючи на запитання, чи справді ВР з вівторка не збиратиметься до 15 лютого через кількість захворілих, а не через відсутність голосів у монобільшості для прийняття рішень, Рудик наголосила: "наразі, як ми бачимо, все таки йдеться про кількість хворих. Буде важко приймати гарні закони, які опозиція підтримує, якщо її в залі буде все менше".

Нардеп також розказала, що на карантині парламентарі працюватимуть в комітетах, що можна робити онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збільшується кількість хворих на COVID-19 нардепів. Ініційована нарада щодо формату роботи ВР, - речниця "СН" Палійчук

"Календарний план на сьому сесію буде затверджуватися завтра або в п'ятницю. Його треба затвердити до початку сесії. Ми наполягаємо, щоб у вівторок були проголосовані ключові законопроєкти - виділення додаткових коштів для армії, вирішення питання із відтермінуванням штрафів для ФОПів і, можливо, ще кілька постанов. Тобто, у вівторок ми повинні зібратися і відпрацювати", - додала політик.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Рудик Кіра (104) коронавірус (19923)


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снег же еще не растаял. и водичка на островах теплая.
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26.01.2022 13:25 Відповісти
Хворіють після днюхи у Зе? Тільки відпочили - не боліли, як працювать то тяжко хворі.
Чи то учора зелені виборці під Радою так налякали?
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26.01.2022 13:27 Відповісти
Хочеться дуже взнати ,що учора напрацював Зе,бо кричав на усю Україну,що буде працювати на день народження. Воно навіть на люди не з,явилося.
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26.01.2022 13:29 Відповісти
Офіційно захворіли 19 депутятів,а в залі їх половину нема.Поступило прохання невакцинованих депутатів і депутатів прогульників штрафувати по 200 млн.гривень,а вилучені кошти направити онкохворим.
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26.01.2022 13:33 Відповісти
От, чомусь мене ніяк не заспокоює Верховна Рада "на удальонці". Дивно чого б це
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26.01.2022 13:43 Відповісти
З канікул в канікули...
"Хто не работает, тот ест..."
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26.01.2022 13:57 Відповісти
450 депутатов, из них, пусть 50 больные, а что 400 человек не могут принимать Законы? Или тревожные чемоданчики собирают? Тут, чем-то другим попахивает.
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26.01.2022 14:13 Відповісти
Ківу хоть не заразіть,бо хто ж визволителів привітае!
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26.01.2022 14:30 Відповісти
Ничё,подышит над жомовой ямой как над картошкой и снова готов дрочить.
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26.01.2022 17:02 Відповісти
 
 