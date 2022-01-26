В України достатньо ресурсів для підтримки економіки в умовах загрози вторгнення РФ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в України достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності.

Про це глава уряду повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах ескалації зі сторони агресора уряд та фінансові інституції України мають достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності. Мова йде про золотвалютні резерви, про кошти на поточних рахунках, про виконання бюджету та про виконання всіх зобов'язань перед громадянами, перед інвесторами, перед бізнесом", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна отримую міжнародну підтримку від партнерів.

"Не тільки по військовій лінії, але й для підтримки стабільності нашої економіки. Ми не кажемо, що загроз немає, вони існують останні 8 років, тому ми лише підкреслюємо факт, що уряд зараз має всі необхідні ресурси, аби ситуація в економіці лишалась стабільною", - додав глава уряду.

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