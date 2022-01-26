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Новини Війна
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В України достатньо ресурсів для підтримки економіки в умовах загрози вторгнення РФ, - Шмигаль

В України достатньо ресурсів для підтримки економіки в умовах загрози вторгнення РФ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в України достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності.

Про це глава уряду повідомив під час засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах ескалації зі сторони агресора уряд та фінансові інституції України мають достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності. Мова йде про золотвалютні резерви, про кошти на поточних рахунках, про виконання бюджету та про виконання всіх зобов'язань перед громадянами, перед інвесторами, перед бізнесом", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що Україна отримую міжнародну підтримку від партнерів.

"Не тільки по військовій лінії, але й для підтримки стабільності нашої економіки. Ми не кажемо, що загроз немає, вони існують останні 8 років, тому ми лише підкреслюємо факт, що уряд зараз має всі необхідні ресурси, аби ситуація в економіці лишалась стабільною", - додав глава уряду.

Також читайте: Загроз функціонуванню економіки України немає, окрім дезінформаційного тиску, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14134) економіка (932) Шмигаль Денис (4631)


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Топ коментарі
+5
В прошлому році був рекордний урожай, але його з"їли миші. Борошно купуємо в Туреччині.
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26.01.2022 13:33
+3
Особенно финансовых ресурсов, оружия и топлива.... Редкостный.... профи!
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26.01.2022 13:31
+1
То виділи гроші на додаткове фінансування армії!
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26.01.2022 13:31
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да вы блин границу закройте хотя бы!
сколько дрг уже заехало сюда автобусами?
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26.01.2022 13:27 Відповісти
Особенно финансовых ресурсов, оружия и топлива.... Редкостный.... профи!
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26.01.2022 13:31 Відповісти
То виділи гроші на додаткове фінансування армії!
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26.01.2022 13:31 Відповісти
В мене питання ,чому Зе досі не зупинив війну?
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26.01.2022 13:31 Відповісти
Хороший вопрос....
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26.01.2022 13:36 Відповісти
"Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?" В. Маяковский.
(1914 г) - ще не радянський письменник, отже не підлягає декомунізації
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26.01.2022 13:48 Відповісти
В прошлому році був рекордний урожай, але його з"їли миші. Борошно купуємо в Туреччині.
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26.01.2022 13:33 Відповісти
Якийсь зелебобік знайшов кнопку "Спам". Боїтесь правди, подоляночки? Бійтесь.
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26.01.2022 13:39 Відповісти
Хай зебіли бавляться спамом. Заперечити ж нічим.
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26.01.2022 13:47 Відповісти
ну да, "барыга" насобирал резервов с 7 лярдов (2014) до 28 (2019), теперь есть шо тратить...
а супер-вова с 29 до 31 и гордился недавно этим, какой он молодец, впервые за всю историю независимости, я прям аж заплакал. И не важно, шо в 10 году было 34 лярда... лохторал рыдал от его достижений.
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26.01.2022 13:36 Відповісти
Красти на ядерних відходах? Звісно будемо! Зекоманда в ділі!
https://www.youtube.com/watch?v=0pFt66SAG7M

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26.01.2022 13:43 Відповісти
Вони точно перелякані від того, що нам надають зброю. От блаЗЄнські виродки!
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26.01.2022 14:28 Відповісти
Паливо для армії закупили в повному обсязі, заборгованості по зарплаті з військовими не має
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26.01.2022 16:09 Відповісти
 
 