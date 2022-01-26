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Снаряди калібру 152 мм для ЗСУ вже готові до відправлення в Україну, - міністр оборони Чехії Чорнохова

Снаряди калібру 152 мм для ЗСУ вже готові до відправлення в Україну, - міністр оборони Чехії Чорнохова

Чехія вже підготувала до відправлення в Україну військову допомогу, зокрема снаряди калібру 152 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це міністр оборони Чехії Яна Чорнохова сказала в інтерв'ю для Denik N.

Вона заявила, що обґрунтувала для уряду відправлення до України 152-міліметрових артилерійських боєприпасів. На запитання журналіста, коли ця допомога може бути передана, міністр сказала, що її можна надсилати найближчим часом.

"Начальник Генштабу запевнив мене, що все готове", – зазначила Чернохова.

За її словами, вантаж має прийняти уряд України, з яким "ще доведеться домовитися, чи влаштує його (військова допомога) і чи захоче (її прийняти)".

Про напруженість, яку Росія створює на кордонах України, Чорнохова сказала, що "Росія має давню тенденцію нав'язувати свою політику Україні". Таку ж політику, "із інструментарію гібридних загроз", Кремль нав'язує в Грузії, у Білорусі за згодою Лукашенка, Казахстану, сказала міністр.

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Вона згодна, що Чехія має віддавати пріоритет дипломатії, тому що "запровадження санкцій проти Росії не вигідно жодній із сторін".

"Але Росія взагалі не зробила жодних кроків, щоб змінити ситуацію", – зазначила Чорнохова.

Раніше Чорнохова вже висловлювалася за відправку військової допомоги Україні, а речник міноборони Чехії заявляла, що відомство після погодження з Генштабом 26 січня надасть уряду пропозиції про надання допомоги Україні.

зброя (7502) росія (65800) Чехія (1646)


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Топ коментарі
+25
Канада планує надати зброю Україні.
Міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, **********, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя. Це озброєння також включає кулемети C6 калібру 7,62 мм і штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм, що стоять на озброєнні ЗС Канади.
Як повідомлялося раніше, це обладнання, що спочатку призначалось для поставчання курдським силам безпеки, достатньо для оснащення від 500 до 600 чоловік.
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26.01.2022 13:36
+22
Добре, дякуємо.
120 калібру мін теж необхідно.
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26.01.2022 13:33
+16
Это отличная новость!....
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26.01.2022 13:34
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Добре, дякуємо.
120 калібру мін теж необхідно.
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26.01.2022 13:33 Відповісти
В опублікованому сьогодні рейтингу армій країн світу з 2020 по 2021 рік ЗСУ піднялися на три позиції з 25 на 22 місце в світі. В Європі обігнали Польщу. Процесс триває!
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26.01.2022 13:39 Відповісти
Оце допомога!!! Артилерійські снаряди калібру 152 мм - на вагу золота після знищення арсеналів в Балаклії, Калинівці та Ічні, де зберігалися ще радянські запаси таких снарядів...
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26.01.2022 13:49 Відповісти
Киев.Завод Артема.
В цехе стоят станки, которые должны были производить дефицитные 152-миллиметровые снаряды. Оборудование, которое могло изготовить до 18 тысяч боеприпасов, сейчас пылится. А стоят миллионы. https://tsn.ua/ru/********/v-ukraine-prostaivaet-proizvodstvo-***********-poka-gosudarstvo-zakupaet-snaryady-u-chastnogo-predpriyatiya-1505637.html

Асфальтом! Заряжай!.......Пли!
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26.01.2022 17:36 Відповісти
В 2019 году Министерство обороны закупило около двух тысяч 152-миллиметровых снарядов. Правда, не у государственной компании "Артем", а у частного предприятия.
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26.01.2022 17:40 Відповісти
А кто будет заниматься этим не агент ли Ермак?
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26.01.2022 17:43 Відповісти
Это отличная новость!....
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26.01.2022 13:34 Відповісти
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26.01.2022 14:14 Відповісти
Канада планує надати зброю Україні.
Міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, **********, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя. Це озброєння також включає кулемети C6 калібру 7,62 мм і штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм, що стоять на озброєнні ЗС Канади.
Як повідомлялося раніше, це обладнання, що спочатку призначалось для поставчання курдським силам безпеки, достатньо для оснащення від 500 до 600 чоловік.
показати весь коментар
26.01.2022 13:36 Відповісти
Эта та самая которая сказала женщин в Чехию если будет война? То есть бойцы мужчины будут на войне, а женщин хотят в чехию? Может женщин лучше сразу в Турцию?
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26.01.2022 13:36 Відповісти
А що не так??? Може бур'янами залишити жінок і дітей???
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26.01.2022 13:41 Відповісти
Бурятам
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26.01.2022 13:42 Відповісти
А ти хотів би залишити жінок на згвалтування московитам? Та ти маніяк.
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26.01.2022 19:10 Відповісти
А до "насіння" якби ще й трохи "флори" надали то взагалі було б супер! Хоча б на одну область в бат тероборони по 1 шт. В тимчасове користування на 1 рік
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26.01.2022 13:40 Відповісти
Велика подяка!
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26.01.2022 13:42 Відповісти
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26.01.2022 13:44 Відповісти
Дякую , справжні друзі ! 🇨🇿🇺🇦
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26.01.2022 13:45 Відповісти
"За її словами, вантаж має прийняти уряд України, з яким "ще доведеться домовитися, чи влаштує його (військова допомога) і чи захоче (її прийняти)".
В цьому й питаня!
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26.01.2022 13:47 Відповісти
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26.01.2022 14:17 Відповісти
Думаю, що після нинішнього Нормандського формату (Німеччина, Франція, Росія - проти України) Єрмак приїде додому і наш уряд різко "не влаштує" чеська допомога і він "не зможе" її прийняти. Зелена мразь Україну "злила"...
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Зелена мразь Україну "злила".
Вониб залюбки,але їм не дозволять.
Інстинкт самозбереженя.
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26.01.2022 15:35 Відповісти
Важко рік почався, але саме він покаже, хто є хто в Європі...
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26.01.2022 13:51 Відповісти
Допомогу ще має затвердити українська сторона. ЗЕля- пришел твой выход- тянуть резину и саботировать укрепление страны
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26.01.2022 13:53 Відповісти
Спасибо Чехия
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26.01.2022 14:13 Відповісти
Также Чехия направит свой спецназ в Украину...,на РАБссии паника как это так страна НАТО...так в Украине есть по факту целая бригада Украина-Литва-Польша сформированная еще в 2015 году...а там чуваки служат сорви голова...пасть порвут одним касанием.. .
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26.01.2022 14:22 Відповісти
Кацы походу вас все ждут, вешайтесь.
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26.01.2022 14:22 Відповісти
А вот ещё инсайдерская информация. Чехи, конкретно Татра, работает над пятиосным тягачём, для украинского ракетного комплекса ,,Гром".
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26.01.2022 14:24 Відповісти
Ну дуже ******* так звану роССію в країнах бувшого соціялістичного табору, вони такі вдячній їй за те, що накінець то позбавилися її "братских обіймів"
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26.01.2022 14:26 Відповісти
пророsійsького Зелю ще треба yмоvляти шоб прийняv дoпомогy
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26.01.2022 14:27 Відповісти
Дякуємо, браття. Війна, навіть загроза війни виявила справжніх друзів. Запам'ятаймо, українці, хто і що нам говорив і як ставився до нас. Не забуваймо!
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26.01.2022 14:27 Відповісти
Путлер уговорил канцлера Германии Шольца служить РАБссии...это типа Гитлер служил Моцкалям верой и правдой после братского договлора Молотов-Риббентроп... Немцы и правда Идиоты...вам порра на выход из ЕС и НАТО...
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26.01.2022 14:27 Відповісти
Нехай росіянці з їх вождем Путіним добре подумають тепер: чи є резон їм вчергове нахабно нападати на Україну після того,як весь цивілізованний світ нам добре допомагає зброєю!Багато гробів їм гарантовано,але нам ще треба звільнити окуповані РФ вже 8 років ОРДЛО та Крим!
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26.01.2022 14:27 Відповісти
Не понял фразы- "чи захоче уряд України приняти цю допомогу". зеленая обезьяна не рискнет отказываться, идет большая игра и его роль в этой игре элементарна-говорить "Дякую, дуже дякую"
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26.01.2022 14:29 Відповісти
Билингкет расследует взрывы военных складов в Чехии и Болгарии...Подозреваемых основных двое...старые знакомые Гниды Путлера Боширов и Петров,каже Христо Грозев...
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26.01.2022 14:30 Відповісти
Крысы мавзолейные,Донецкий аэропорт вы брали 242 дня...,как вы думаете воевать с Украиной? Одним полком генерала Грачева который взял Ичкерию за 3 дня?...Крысы...вы уверены? вояки блин...в Ичкерии Стингеров и Джавелинов не было у Джохара Дудаева однако палил танки Ельцина что бензин в Меседесе...
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26.01.2022 14:40 Відповісти
Хорошая новость из Госдепа....крупнейший банк США JPMorgan больше не обсуживает клиентов из РАБссии,также запрещены любые транзакции в долларовом эквиваленте...а Это значит США послали вас баранов на большой и толстый... Сочиняйте еще пару УЛЬТИМАТУМОВ ....типа Украина это всегда была РАБссия...,одиннарот а вопрос простой...Если одиннарот ...то где Мощи княза Ярослава Мудрого которые вы крысы скомуниздили в августе 1966 года?
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26.01.2022 14:52 Відповісти
снаряды калибра 152 мм. /Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений-155(!) мм снарядов и орудийных стволов.Как только Коломойский разберётся с американцами, так сразу с помощью Резникова и завалит Украину 155(!) мм снарядами и орудийными стволами. / Состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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26.01.2022 14:59 Відповісти
Кучма зна шо робе..не зря сдал РАБссии третий в Мире ядерный потенциал многие думают что Коломойша и Голобородька у руля...,та не...Данилыч сдохнет,а РЕАЛЬНУЮ власть и бабло не отдаст... вы плохо разбираетесь в политике чуваки...
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26.01.2022 15:10 Відповісти
Головне груз должно принять правительство Украины, с которым "еще придется договориться, устроит ли его (военная помощь) и захочет ли (ее принять)"
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26.01.2022 17:31 Відповісти
 
 