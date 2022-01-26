Снаряди калібру 152 мм для ЗСУ вже готові до відправлення в Україну, - міністр оборони Чехії Чорнохова

Чехія вже підготувала до відправлення в Україну військову допомогу, зокрема снаряди калібру 152 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це міністр оборони Чехії Яна Чорнохова сказала в інтерв'ю для Denik N.

Вона заявила, що обґрунтувала для уряду відправлення до України 152-міліметрових артилерійських боєприпасів. На запитання журналіста, коли ця допомога може бути передана, міністр сказала, що її можна надсилати найближчим часом.

"Начальник Генштабу запевнив мене, що все готове", – зазначила Чернохова.

За її словами, вантаж має прийняти уряд України, з яким "ще доведеться домовитися, чи влаштує його (військова допомога) і чи захоче (її прийняти)".

Про напруженість, яку Росія створює на кордонах України, Чорнохова сказала, що "Росія має давню тенденцію нав'язувати свою політику Україні". Таку ж політику, "із інструментарію гібридних загроз", Кремль нав'язує в Грузії, у Білорусі за згодою Лукашенка, Казахстану, сказала міністр.

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Вона згодна, що Чехія має віддавати пріоритет дипломатії, тому що "запровадження санкцій проти Росії не вигідно жодній із сторін".

"Але Росія взагалі не зробила жодних кроків, щоб змінити ситуацію", – зазначила Чорнохова.

Раніше Чорнохова вже висловлювалася за відправку військової допомоги Україні, а речник міноборони Чехії заявляла, що відомство після погодження з Генштабом 26 січня надасть уряду пропозиції про надання допомоги Україні.