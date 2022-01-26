Снаряди калібру 152 мм для ЗСУ вже готові до відправлення в Україну, - міністр оборони Чехії Чорнохова
Чехія вже підготувала до відправлення в Україну військову допомогу, зокрема снаряди калібру 152 мм.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це міністр оборони Чехії Яна Чорнохова сказала в інтерв'ю для Denik N.
Вона заявила, що обґрунтувала для уряду відправлення до України 152-міліметрових артилерійських боєприпасів. На запитання журналіста, коли ця допомога може бути передана, міністр сказала, що її можна надсилати найближчим часом.
"Начальник Генштабу запевнив мене, що все готове", – зазначила Чернохова.
За її словами, вантаж має прийняти уряд України, з яким "ще доведеться домовитися, чи влаштує його (військова допомога) і чи захоче (її прийняти)".
Про напруженість, яку Росія створює на кордонах України, Чорнохова сказала, що "Росія має давню тенденцію нав'язувати свою політику Україні". Таку ж політику, "із інструментарію гібридних загроз", Кремль нав'язує в Грузії, у Білорусі за згодою Лукашенка, Казахстану, сказала міністр.
Вона згодна, що Чехія має віддавати пріоритет дипломатії, тому що "запровадження санкцій проти Росії не вигідно жодній із сторін".
"Але Росія взагалі не зробила жодних кроків, щоб змінити ситуацію", – зазначила Чорнохова.
Раніше Чорнохова вже висловлювалася за відправку військової допомоги Україні, а речник міноборони Чехії заявляла, що відомство після погодження з Генштабом 26 січня надасть уряду пропозиції про надання допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
120 калібру мін теж необхідно.
В цехе стоят станки, которые должны были производить дефицитные 152-миллиметровые снаряды. Оборудование, которое могло изготовить до 18 тысяч боеприпасов, сейчас пылится. А стоят миллионы. https://tsn.ua/ru/********/v-ukraine-prostaivaet-proizvodstvo-***********-poka-gosudarstvo-zakupaet-snaryady-u-chastnogo-predpriyatiya-1505637.html
Асфальтом! Заряжай!.......Пли!
Міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, **********, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя. Це озброєння також включає кулемети C6 калібру 7,62 мм і штурмові гвинтівки C8 калібру 5,56 мм, що стоять на озброєнні ЗС Канади.
Як повідомлялося раніше, це обладнання, що спочатку призначалось для поставчання курдським силам безпеки, достатньо для оснащення від 500 до 600 чоловік.
В цьому й питаня!
Вониб залюбки,але їм не дозволять.
Інстинкт самозбереженя.