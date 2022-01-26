Зеленському було б простіше заспокоювати українців, перерахувавши те, що зроблено для убезпечення країни, - Рахманін про загрозу вторгнення РФ
Україна має демонструвати спокій і виважену підготовку до можливої ескалації. Це, по-перше, заспокоїло би самих українців, а по-друге, показало би росіянам, що їх чекає.
На цьому наголошує член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін.
"Питання не в тому, нападе чи не нападе Путін. Питання в тому, наскільки ми готуємося. Недостатньо. Президенту було би простіше заспокоювати український народ, якби він міг через кому перерахувати те, що вже зроблено для того, щоб убезпечити себе від абсолютно очевидних ризиків. Річ у тім, що можливість ескалації буде знижуватися, якщо росіяни побачать нашу реальну здатність чинити спротив", — наголошує представник "Голосу".
За словами Рахманіна, це дуже прості кроки, про які вже не один раз говорилося, але які чомусь не робляться: засідання РНБО винятково з питань загрози вторгнення, призов резервістів першої черги, українські військові навчання у відповідь на аналогічні тренування Росії і Білорусі.
"Фактично президенту делегували можливість без оголошення воєнного стану, без оголошення мобілізації здійснювати так званий призов резервістів першої черги. Треба дати відповідну вказівку органам місцевого самоврядування, органам влади. У Кабміні є цілий департамент, який повинен займатися мобілізаційною підготовкою. Плюс логічно було би збільшити щонайменше ту частину бюджетних видатків, яка стосується зброї та озброєння", — констатує народний депутат.
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- 2+ роки йде закупивля антрациту в ордло та е\е в расеи ( бильше чем на 3 млрд.долл)..
- лично зеленским завалена операция по вагнеровцам, отпущен цемах..
- ну и конечно, "западные СМИ пишут фейки, никакой расейской армии, готовящейся напасть на Украину - нет!"(зеленский/путин/скабеева
- Поймите, Тони, - мягко, как недоумку, объяснил американскому гостю Зеленский, - на нас никто не нападает. Нападают на наши нервы. А мы лучше соберемся-ка все за столом, поедим вкусных страв, поболеем за футбол, а я потом в новогоднем обращении всем скажу: "Дорогие украинцы, ну я ж говорил! Вы молодцы. Слава Украине!" Джерело:
в особистому відпочинку за ці , майже , три роки
так як потерпіллєр більше відпочивав , чим працював !
По этому успокойтесь, все будет хорошо, на майские шашлыки НАМ денег хватит!
Правительства США, Великобритании, Канады, которые ведут эту самую «тонкую игру», секрет которой он так весело раскрыл?…
Кремль, который должен повестись на эту «игру», и после заявления Зеленского теперь уж точно поведется?..
Или украинских граждан, которым можно впарить с улыбкой на устах любую, самую невероятную чепуху?..
Джавелины, вероятно, это тоже игра.
Как и российские танки на границе, против которых они предназначены. (с)
Военный бюджет недофинансирован. Зарплаты ВСУ заморожены. Дизтопливо не закуплено.. Новые образцы вооружения не приняты. Это перечислять ? Он что совсем идиот себе яму рыть?
Легко! Загибайте пальцы:
- нихрена
- ещё раз нихрена
- получил подзатыльник от Блинкена
- нагундосил видосик
- получил подзатыльник от Ермака
- нагундосил ещё один видосик
Трудно говорить что сделано, если них-я не сделано....