Зеленському було б простіше заспокоювати українців, перерахувавши те, що зроблено для убезпечення країни, - Рахманін про загрозу вторгнення РФ

Україна має демонструвати спокій і виважену підготовку до можливої ескалації. Це, по-перше, заспокоїло би самих українців, а по-друге, показало би росіянам, що їх чекає.

На цьому наголошує член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін.

"Питання не в тому, нападе чи не нападе Путін. Питання в тому, наскільки ми готуємося. Недостатньо. Президенту було би простіше заспокоювати український народ, якби він міг через кому перерахувати те, що вже зроблено для того, щоб убезпечити себе від абсолютно очевидних ризиків. Річ у тім, що можливість ескалації буде знижуватися, якщо росіяни побачать нашу реальну здатність чинити спротив", — наголошує представник "Голосу".

За словами Рахманіна, це дуже прості кроки, про які вже не один раз говорилося, але які чомусь не робляться: засідання РНБО винятково з питань загрози вторгнення, призов резервістів першої черги, українські військові навчання у відповідь на аналогічні тренування Росії і Білорусі.

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"Фактично президенту делегували можливість без оголошення воєнного стану, без оголошення мобілізації здійснювати так званий призов резервістів першої черги. Треба дати відповідну вказівку органам місцевого самоврядування, органам влади. У Кабміні є цілий департамент, який повинен займатися мобілізаційною підготовкою. Плюс логічно було би збільшити щонайменше ту частину бюджетних видатків, яка стосується зброї та озброєння", — констатує народний депутат.