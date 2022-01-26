УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6111 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 550 32

Зеленському було б простіше заспокоювати українців, перерахувавши те, що зроблено для убезпечення країни, - Рахманін про загрозу вторгнення РФ

Зеленському було б простіше заспокоювати українців, перерахувавши те, що зроблено для убезпечення країни, - Рахманін про загрозу вторгнення РФ

Україна має демонструвати спокій і виважену підготовку до можливої ескалації. Це, по-перше, заспокоїло би самих українців, а по-друге, показало би росіянам, що їх чекає.

На цьому наголошує член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін.

"Питання не в тому, нападе чи не нападе Путін. Питання в тому, наскільки ми готуємося. Недостатньо. Президенту було би простіше заспокоювати український народ, якби він міг через кому перерахувати те, що вже зроблено для того, щоб убезпечити себе від абсолютно очевидних ризиків. Річ у тім, що можливість ескалації буде знижуватися, якщо росіяни побачать нашу реальну здатність чинити спротив", — наголошує представник "Голосу".

За словами Рахманіна, це дуже прості кроки, про які вже не один раз говорилося, але які чомусь не робляться: засідання РНБО винятково з питань загрози вторгнення, призов резервістів першої черги, українські військові навчання у відповідь на аналогічні тренування Росії і Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі кількості військ РФ недостатньо для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону, - Кулеба

"Фактично президенту делегували можливість без оголошення воєнного стану, без оголошення мобілізації здійснювати так званий призов резервістів першої черги. Треба дати відповідну вказівку органам місцевого самоврядування, органам влади. У Кабміні є цілий департамент, який повинен займатися мобілізаційною підготовкою. Плюс логічно було би збільшити щонайменше ту частину бюджетних видатків, яка стосується зброї та озброєння", — констатує народний депутат.

Автор: 

армія рф (17698) вторгнення (380) Зеленський Володимир (24197) росія (65800) Рахманін Сергій (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
26.01.2022 13:41
+19
Видосики, продолжительностью 2 секунды не пользуются популярностью....
показати весь коментар
26.01.2022 13:38
+18
"зеленському було б простіше заспокоювати українців, перерахувавши те, що зроблено для убезпечення країни:
показати весь коментар
26.01.2022 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видосики, продолжительностью 2 секунды не пользуются популярностью....
показати весь коментар
26.01.2022 13:38 Відповісти
От був би Рахманін президентом... він би заграв на піаніно. Призвіще зобовьязує.
показати весь коментар
26.01.2022 13:44 Відповісти
"зеленському було б простіше заспокоювати українців, перерахувавши те, що зроблено для убезпечення країни:
показати весь коментар
26.01.2022 13:47 Відповісти
також - профинансованно на сотни млн.долларыв террористыв в ордло - прямими кредитами через укргазбанк (мецгер)
- 2+ роки йде закупивля антрациту в ордло та е\е в расеи ( бильше чем на 3 млрд.долл)..
- лично зеленским завалена операция по вагнеровцам, отпущен цемах..
- ну и конечно, "западные СМИ пишут фейки, никакой расейской армии, готовящейся напасть на Украину - нет!"(зеленский/путин/скабеева
показати весь коментар
26.01.2022 13:51 Відповісти
кстати., когда Кличко начал ускоренно формировать терраоборону - у зелоха взорвались п*ердаки и началась истерика, с постами "нах та терроборона? прекратить! это популизм! расейских войс не больше чем год назад"(с)
показати весь коментар
26.01.2022 13:56 Відповісти
Зелох готується до капітуляції. Хто цього не знає?
показати весь коментар
26.01.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 13:41 Відповісти
не палай малоросе.
показати весь коментар
26.01.2022 13:47 Відповісти
може ще розташування засобів захисту вказати?! Не меліть дурниць. Вам нашо це знати?! Годі з себе корчити "експердів"
показати весь коментар
26.01.2022 13:42 Відповісти
А мы встретим их с холодцом, - с улыбкой ответил ему Ермак. - Мало кто умеет делать такой вкусный холодец, как прекрасный украинский народ. Сядем, выпьем с русскими по чарке, и все будет хорошо. Как видите, у нас есть четкий план на случай любого развития событий.

- Поймите, Тони, - мягко, как недоумку, объяснил американскому гостю Зеленский, - на нас никто не нападает. Нападают на наши нервы. А мы лучше соберемся-ка все за столом, поедим вкусных страв, поболеем за футбол, а я потом в новогоднем обращении всем скажу: "Дорогие украинцы, ну я ж говорил! Вы молодцы. Слава Украине!" Джерело:
показати весь коментар
26.01.2022 14:03 Відповісти
Верховному Зегорнолижніку важко перерахувати своі досягнення
в особистому відпочинку за ці , майже , три роки

так як потерпіллєр більше відпочивав , чим працював !
показати весь коментар
26.01.2022 13:42 Відповісти
Тобто знов ті хто пійшов в 14-15 пійдуть на війну, а ті хто відкосив знов по барах,клубах та на відпочинках зі словами-какая война?кому она нужна?ми политикой не интересуемся...Ні,шановні.Всих задіяти.
показати весь коментар
26.01.2022 13:47 Відповісти
Вірно каже Рахманін, ще треба все викласти в подробицях у відкритий доступ, ну, щоб Єрмаку вже не треба було це передавати кацапам. P.S. Нагадую, "Зєркала нєдєлі" було створене в часи Кучми на кацапські гроші з ЄДИНОЮ метою - вплив на українські бюрократичні, ділові і фінансові кола. Агенти впливу вони, разом з головною редакторкою тієї ж "Української правди", жаби з того самого болота - мокшанського.
показати весь коментар
26.01.2022 13:47 Відповісти
на американские деньги, помнится газета была основана
показати весь коментар
26.01.2022 17:00 Відповісти
"командувач" будет эти фотографии использовать вместо нот. И давить вражескую технику одним метким ударом.
показати весь коментар
26.01.2022 13:48 Відповісти
А чем вам не нравится скумбрия по 8 грн?...
показати весь коментар
26.01.2022 13:52 Відповісти
А ви скумбрію по 8 грн. продайотє? Нє, тільки лохам про неї на вуха вішаємо. Кросівоє...
показати весь коментар
26.01.2022 16:38 Відповісти
Оскільки зроблено ніхуа від слова взагалі то показує що є. Ніхуа
показати весь коментар
26.01.2022 13:52 Відповісти
Когда ж эти зрадовцы очнуться, вторгнення уже 8 лет как произошло, а они все еще ждут его и глаза закрывают на то что уже случилось.
показати весь коментар
26.01.2022 13:56 Відповісти
Вот даже не знаю,что лучше: то-ли Зеленскому пританцовывать и напевать из телевизора "Все хорошо, прекрасная маркиза", то-ли призвать народ забирать депозиты и сметать все в супермаркетах. Золотую середину он ни как не может найти.
показати весь коментар
26.01.2022 13:57 Відповісти
Мы украли на ремонте дорог в 10 РАЗ БОЛЬШЕ, чем потратили на Армию!
По этому успокойтесь, все будет хорошо, на майские шашлыки НАМ денег хватит!
показати весь коментар
26.01.2022 14:00 Відповісти
Интересно, кого Зеленский считает идиотами, когда публично называет эвакуацию семей сотрудников западных посольств «тонкой дипломатической игрой»?..

Правительства США, Великобритании, Канады, которые ведут эту самую «тонкую игру», секрет которой он так весело раскрыл?…

Кремль, который должен повестись на эту «игру», и после заявления Зеленского теперь уж точно поведется?..

Или украинских граждан, которым можно впарить с улыбкой на устах любую, самую невероятную чепуху?..

Джавелины, вероятно, это тоже игра.

Как и российские танки на границе, против которых они предназначены. (с)
показати весь коментар
26.01.2022 16:20 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 16:23 Відповісти
А что перечислять
Военный бюджет недофинансирован. Зарплаты ВСУ заморожены. Дизтопливо не закуплено.. Новые образцы вооружения не приняты. Это перечислять ? Он что совсем идиот себе яму рыть?
показати весь коментар
26.01.2022 16:25 Відповісти
Зеторчку краще було б заспокоїти українців своїм передозом!
показати весь коментар
26.01.2022 16:27 Відповісти
тонко, не одразу оцінив.
показати весь коментар
26.01.2022 18:25 Відповісти
"перечислить то, что уже сделано"

Легко! Загибайте пальцы:
- нихрена
- ещё раз нихрена
- получил подзатыльник от Блинкена
- нагундосил видосик
- получил подзатыльник от Ермака
- нагундосил ещё один видосик
показати весь коментар
26.01.2022 16:39 Відповісти
Зеленському було б значно простіше заспокоювати українців, керувати державою, вести зовнішню та внутрішню політику, якби в нього були мізки
показати весь коментар
26.01.2022 16:43 Відповісти
Якби в зелі були б мізки, то воно б ніколи не взяло б в баби бені 41000000 долярів, які бабо беня в нас стиріло, та не пішло б ганьбити Україну! Хоча, наркоману все одно з яких грошей нюхати. Цій потворі, якій"фсьо равно", все одно не жити. Воно є приречене, тобто - мрець. А Україна переможе! Бо в неї немає жодних шансів не перемогти! Я це точно знаю!
показати весь коментар
26.01.2022 18:49 Відповісти
Знаете....
Трудно говорить что сделано, если них-я не сделано....
показати весь коментар
26.01.2022 17:39 Відповісти
https://www.rupor.info/news/184542/za-posledniy-god-vsu-podnyalis-na-tri-pozitsii-v-reytinge-silneyshih-armiy-mira
показати весь коментар
26.01.2022 19:23 Відповісти
 
 