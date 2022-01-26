Понад 21 млн за тиждень: у ВООЗ заявили про рекордну кількість хворих на COVID-19 у світі

У період із 17 по 23 січня у світі зафіксували 21 362 288 нових випадків коронавірусу, що становить найбільшу кількість випадків за тиждень, виявлену з початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у щотижневоиу епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як зазначається, кількість нових випадків COVID-19 зросла на 5% порівняно з минулим тижнем, тоді як кількість нових смертей залишилася приблизно такою ж, як і протягом попереднього тижня і становила 49 890.

Регіон Східного Середземномор’я повідомив про найбільше зростання кількості нових випадків (на 39%), за ним слідують регіон Південно-Східної Азії (36%) та Європа (13%). У Європі кількість тих, хто заразився коронавірусом за тиждень, перевищила 10 млн, і на неї припадає 47% усіх нових випадків інфікування у світі.

Водночас у Африканському регіоні та Північній і Південній Америці захворюваність знизилася відповідно на 31% та 10%, тоді як кількість нових випадків у регіоні західної частини Тихого океану залишилася такою ж, як і протягом попереднього тижня.

Кількість смертей особливо стрімко зросла у Південно-Східній Азії – на 44% та Східному Середземномор'ї – на 15%. Водночас у Африці, регіоні західної частини Тихого океану та Європі вона зменшилася відповідно на 14%, 12% та 5%.

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Найбільше нових випадків захворювання COVID-19 за минулий тиждень зареєстровано в США (4 215 852; зменшення на 24%), Франції (2 443 821; збільшення на 21%), Індії (2 115 100; збільшення на 33%), Італії (1 231 741; аналогічно попередньому тижню) та Бразилії (824 579; збільшення на 73%).

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 січня кількість хворих на COVID-19 становить 359 345 414. При цьому 284 680 180 осіб одужали, 5 634 648 хворих померли.