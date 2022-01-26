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Новини Санкції проти Росії
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"Північний потік - 2" не потрібно втягувати у пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Можливі санкції щодо Росії, які обговорюють з огляду на напружену ситуацію навколо України, не мають стосуватися газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю дещо дивним, коли в ЗМІ представляють ситуацію так, ніби економічні відносини Європи та Росії перебувають лише в "Північному потоці - 2". Цей газопровід іще не отримав дозволу на експлуатацію, і втягувати цей газопровід у пакет санкцій, на мою думку, непереконливо", - наголосив він.

Шалленберг побоюється наслідків можливих санкцій для країн ЄС.

"Ми маємо переконатися, що санкції, які ми погодимо, не стануть бумерангом і не зашкодять людям у наших країнах більше, ніж тим, хто є відповідальним за агресію", - пояснив глава МЗС Австрії.

Шалленберг підтвердив, що ЄС працює над "масштабним пакетом санкцій" у разі можливого "вторгнення Росії в Україну", про яке останні тижні говорять у ЄС та НАТО.

"Ми дуже занепокоєні, але з дипломатією ми ще не завершили. Ми робимо ставку на дипломатію та відлякування", - наголосив він.

"Загроза, на жаль, реальна, це лякає, що у 2022 році ми знову маємо загрозу реального військового протистояння на європейському континенті", - додав Шалленберг.

Також читайте: Глава уряду Баварії Зедер виступив проти постачання зброї Україні та жорстких антиросійських санкцій: "Росія - не ворог Європи"

Автор: 

Австрія (974) росія (65829) санкції (12043) Північний потік (2471) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+41
Ще одна корумпована криса висунула рильце 🤣
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26.01.2022 13:56
+37
Прикормленный х***ом консервы взрываются в последнее время просто канонадой.
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26.01.2022 14:02
+34
Аморальный мерзавец!
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26.01.2022 13:58
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Австріяки здається забули справжнього Шеленберга? Нагадую: в нього тепер російське прізвище!
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26.01.2022 13:56 Відповісти
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Срашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других. От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
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26.01.2022 14:31 Відповісти
Ще одна корумпована криса висунула рильце 🤣
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26.01.2022 13:56 Відповісти
То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Сырьевая экономика Гондурашки постоянно приводит в высшие эшелоны власти самых отмороженных подлецов, дегенератов, бандитов, так как достаточно лишь овладеть этими ресурсами, и не надо быть особо умными, моральными, чтобы управлять при этом в такой стране, достаточно лишь прикормить карательный аппарат и ушлых прихлебаев-пропагандистов
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26.01.2022 14:37 Відповісти
Хто про що а вошивий за лшазню. Трубу відкривати не можна щоб не провокувати ***** ,і це не обговорюється. Труба вашому спільному фашистському потоку.
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26.01.2022 13:58 Відповісти
Аморальный мерзавец!
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26.01.2022 13:58 Відповісти
харашо закрєпльонний контакт ру
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26.01.2022 14:26 Відповісти
Второе подразумевает обязательным условием первое.
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26.01.2022 14:54 Відповісти
бо якби не подразумєвало - то сидів би цей контакт мовчки під віником
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26.01.2022 15:12 Відповісти
Надо, Федя, надо...
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26.01.2022 13:59 Відповісти
Скажите спасибо бабе Меркель что позакрывала атомные электростанции и присадила Германию на кацапский газ по 2к баксов за 1000м3
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26.01.2022 14:01 Відповісти
Тагда уж японцам спасибо. Именно они были толчком к закрытию атомных станций.
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26.01.2022 14:46 Відповісти
Какой маладец, етот товарищь Шлюхенберг
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26.01.2022 14:01 Відповісти
Прикормленный х***ом консервы взрываются в последнее время просто канонадой.
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26.01.2022 14:02 Відповісти
100%, я теж про це пишу.
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26.01.2022 14:18 Відповісти
Ще одна "консерва" бабахнула . Скільки ж вас там там таких - "ліберастичних дерьмократів"
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26.01.2022 14:03 Відповісти
всі хто розачаровано дивиться зараз на Європу і каже що нам не потрібно туди вступати адже там одні корумповані россією чиновники які дрочать на россію.скажу потрібно вступати і в НАТО і в ЄС,так як пора там навести порядок пока не згнила Європа під корінь,Україна.Польща,Англія та країни Балтії це остання надія на врятування цього континенту
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26.01.2022 14:04 Відповісти
"адже там одні корумповані россією чиновники які дрочать на россію" (с)

А в Україні хіба не так? От тільки санкції вводять саме проти "українських" можновладців та їх "корисних ідіотів" або ляльководів, а в Україні головний ворог відомий (і то зовсім не московити та їх агенти)...
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26.01.2022 14:15 Відповісти
Опередил.
Да, Ермак, Шмыгаль, Гройсман, Зеленский, Порошенко, Яценюк, Зеленский наведут порядок в Европе - там их прям очень не хватает. А то ж порядка в Европе нет, а в Украине есть.
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26.01.2022 14:30 Відповісти
Європа просто задихається без потужних реформ )
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26.01.2022 18:32 Відповісти
Вы когда-нибудь были за границей?
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26.01.2022 14:27 Відповісти
"Надо, Федя, надо!"
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26.01.2022 14:04 Відповісти
конечно,не надо - кацапам нужно же будет чем-то топить австрийские крематории..
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26.01.2022 14:05 Відповісти
Как все банально ожидаемо от австрийцев....
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26.01.2022 14:05 Відповісти
Можливі санкції щодо Росії, які обговорюють з огляду на напружену ситуацію навколо України, не мають стосуватися газопроводу "Північний потік - 2". Джерело:

Это все что украинцы должны знать об основной массе дерьмопейских партнеров - продадут недорого.
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26.01.2022 14:07 Відповісти
ще одне, євролайно продажне, на ставці у фсб, вилізло
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26.01.2022 14:08 Відповісти
гниди...
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26.01.2022 14:13 Відповісти
Брати в тяжку годину для Україні допомагають Україні. Але є такі що призивають, що "Північний потік - 2" не потрібно втягувати у пакет санкцій проти РФ. Хай вас там убивають, розривають, а для них важніше щоб російський газ поступав до них. Можливо Путіну необхідно вдарити по Австрії, троки розбити будівель, щоб мільйони були вбиті чи стали біженцями, щоб переконати главу МЗС Австрії Шалленберга. Чи якщо людина продажна то її не переконати.
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26.01.2022 14:14 Відповісти
Штірліц каже , що санкції потрібні !😊
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26.01.2022 14:16 Відповісти
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес. У. Черчилль
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26.01.2022 14:18 Відповісти
Ще одна кацапська прокладка ротяку свою відкрила. Тьху,пля...
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26.01.2022 14:19 Відповісти
От гамноед ещё один
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26.01.2022 14:20 Відповісти
Чувак в доле,совсем не палится.
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26.01.2022 14:22 Відповісти
Покажите ему это видео...

https://twitter.com/i/status/1485860210833039363
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26.01.2022 14:23 Відповісти
"Нічого особистого - просто бізнес" (с)

Повторю свою думку: після таких заяв СП-2 таки запряцює, що розв'яже московитам руки - газ для підігріву розжирівших європейських дуп буде, а от транзит через Україну можна й зупинити. А це - додатковий плюс кремлядям для вторгнення: занепокоєння власним комфортом у європейських держав не буде, а Україна буде без валютних надходжень за транзит. З цією владою та за таким сценарієм, ЗВР скінчиться дуже швидко, інфляція поглине всі накопичення "мудрого наріду", купівельна спроможність буде стрімко наближатися до "0"... Дестабілізація внутрішньої ситуації - 100%. "І прийде спасітєль!" (с)

От тільки діюча влада робить все можливе для реалізації такого сценарію, а не намагається врятувати економіку СВОЄЇ країни та підвищити обороноздатність та супротив московитам. І це вже зовсім не сумно...
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26.01.2022 14:25 Відповісти
Сытые, жирные, накормленные расийским газом, у них всё хорошо.
Что им Украина ?
Канцлер Германии член совета директоров Газпрома.
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26.01.2022 14:27 Відповісти
просто суки не хотят жить по нашему.
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26.01.2022 14:36 Відповісти
Юра , фас!
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26.01.2022 15:59 Відповісти
"тот газопровод еще не получил разрешения на эксплуатацию, и втягивать этот газопровод в пакет санкций, по моему мнению, неубедительно", - подчеркнул он"
Источник:

Мы все понимем: "ЭТО ДРУГОЕ!"

Жаль, что не всех фашистов нейтрализовали в Нюремберге.
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26.01.2022 14:39 Відповісти
***** людей убивает а этот крыс деньги считает
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26.01.2022 14:40 Відповісти
БЕЗМОЗГЛОЕ СОЗДАНЬЕЦЕ!!!
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26.01.2022 14:40 Відповісти
_Путаешь интеллект с нравственностью. Оно говорит так не от глупости, а потому что безнравственный, аморальный урод.
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26.01.2022 14:59 Відповісти
"Мы должны убедиться, что санкции, которые мы согласуем, не станут бумерангом и не повредят людям в наших странах больше, чем тем, кто ответственен за агрессию", - пояснил глава МИД Австрии.
А нефиг было жопу рвать за строительство СП-2. И сейчас цена бы на газ была ниже, если бы транзит шёл через Украину.
И вас хулио будет как ягнят сношать, пока этот поток не сертифицируете, а уже потом оторвётся на вас же по полной. Например поломками на трубопроводе.
Хотя понятно, хотели сэкономить на транзите, а вместо этого получили полную жопу с максимальной ценой за кубометр.
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26.01.2022 14:41 Відповісти
Всё ещё верите, что цены из-за СП2 подскочили? Неизлечимо.
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26.01.2022 14:48 Відповісти
Ага, ещё скажите, что он здесь вообще не при делах и что это "чисто коммерческий проект". ))
Он свою роль в этом кризисе на "ура" отыграл. Хотя это лишь один из факторов, но немаловажный.
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26.01.2022 14:54 Відповісти
Тогда кто виновт в высоких ценах на азиатском рынке?
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26.01.2022 14:57 Відповісти
Попробую догадаться - "клятая Америка". ))
Не надо сравнивать поставки и цену на сжиженный газ на азиатских рынках с поставками и ценами магистрального газа на рынках Европы.
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26.01.2022 15:09 Відповісти
Бомбажні кремлівськи консерви почали взриватися 😀
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26.01.2022 14:44 Відповісти
украинцы, не мешайте консерве трудоустройству в Газпроме!
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26.01.2022 14:52 Відповісти
Чомусь ,в світлі останній подій,Німеччина,Австрія і деякі окремі "європолітики", викликають асоціацію з мародерами,які в блокадному Пітері наживалися на голодних .У нас в роки Голодомору теж такі були-вимінювали діаманти на шматок хліба.
Хоч зараз не аналогічна ситуація і порівняння не зовсім коректнене,але саме такі гидкі емоції викликають дії любителів пуйла і російського газу "любой ценой"
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26.01.2022 14:52 Відповісти
Проплачені криси все лізуть і лізуть, мабуть у Раші справи геть кепські. Рашу не шкода, сама напросилася, коли треба було сидіти тихо.
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26.01.2022 15:04 Відповісти
_Наверное и когда гитлер напал на Польшу были дураки, писавшие "значит дела у него совсем херово обстоят"...
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26.01.2022 15:14 Відповісти
Это звучит как Путин фашист. А с фашистами разговор короткий.
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26.01.2022 18:40 Відповісти
Україні просто треба чергувати в Балтиці в нейтральних водах біля двох труб. Вистачить одного моторного човна .Тільки підоРаша "вийде з берегів" -- зробити маленький "бах" на одній і на другій. Ремонт займе мінімум пів року. Потім знову і знову. І так безкінечно. І ніхто (!) з Європи не зможе нам чогось пред"явити, бо це наш ворог і ми маємо повне право з ним боротися любими засобами !
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26.01.2022 15:54 Відповісти
Недогермания подыгрывает людоедским амбициям Германии, как ни раз бывало в ее истории. И миллиарды ж кацаские в австрийских банках хранятся, не стоит забывать.
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26.01.2022 15:57 Відповісти
Потрібно розібратися як турбіни сіменс потрапили в Крим, як будували і хто допомагав будувати кримський міст. Думаю німці з австріяками в перших рядах
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26.01.2022 16:05 Відповісти
еще одна падаль высралась
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26.01.2022 16:44 Відповісти
Політичні повії!
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26.01.2022 16:45 Відповісти
Хтось розумніший підірве тій поток, і питати не буде шлюхенбергов.
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26.01.2022 17:12 Відповісти
Как попёрла кремлёвская агентура...
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26.01.2022 18:30 Відповісти
По ходу Європі на нас насрати. Кожний свій карман береже.
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26.01.2022 18:34 Відповісти
Шелленбергерская консерва таки бабахнула ))
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26.01.2022 22:49 Відповісти
 
 