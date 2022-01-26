"Північний потік - 2" не потрібно втягувати у пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Можливі санкції щодо Росії, які обговорюють з огляду на напружену ситуацію навколо України, не мають стосуватися газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю дещо дивним, коли в ЗМІ представляють ситуацію так, ніби економічні відносини Європи та Росії перебувають лише в "Північному потоці - 2". Цей газопровід іще не отримав дозволу на експлуатацію, і втягувати цей газопровід у пакет санкцій, на мою думку, непереконливо", - наголосив він.

Шалленберг побоюється наслідків можливих санкцій для країн ЄС.

"Ми маємо переконатися, що санкції, які ми погодимо, не стануть бумерангом і не зашкодять людям у наших країнах більше, ніж тим, хто є відповідальним за агресію", - пояснив глава МЗС Австрії.

Шалленберг підтвердив, що ЄС працює над "масштабним пакетом санкцій" у разі можливого "вторгнення Росії в Україну", про яке останні тижні говорять у ЄС та НАТО.

"Ми дуже занепокоєні, але з дипломатією ми ще не завершили. Ми робимо ставку на дипломатію та відлякування", - наголосив він.

"Загроза, на жаль, реальна, це лякає, що у 2022 році ми знову маємо загрозу реального військового протистояння на європейському континенті", - додав Шалленберг.

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