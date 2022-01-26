"Північний потік - 2" не потрібно втягувати у пакет санкцій проти РФ, - глава МЗС Австрії Шалленберг
Можливі санкції щодо Росії, які обговорюють з огляду на напружену ситуацію навколо України, не мають стосуватися газопроводу "Північний потік - 2".
Про це заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю дещо дивним, коли в ЗМІ представляють ситуацію так, ніби економічні відносини Європи та Росії перебувають лише в "Північному потоці - 2". Цей газопровід іще не отримав дозволу на експлуатацію, і втягувати цей газопровід у пакет санкцій, на мою думку, непереконливо", - наголосив він.
Шалленберг побоюється наслідків можливих санкцій для країн ЄС.
"Ми маємо переконатися, що санкції, які ми погодимо, не стануть бумерангом і не зашкодять людям у наших країнах більше, ніж тим, хто є відповідальним за агресію", - пояснив глава МЗС Австрії.
Шалленберг підтвердив, що ЄС працює над "масштабним пакетом санкцій" у разі можливого "вторгнення Росії в Україну", про яке останні тижні говорять у ЄС та НАТО.
"Ми дуже занепокоєні, але з дипломатією ми ще не завершили. Ми робимо ставку на дипломатію та відлякування", - наголосив він.
"Загроза, на жаль, реальна, це лякає, що у 2022 році ми знову маємо загрозу реального військового протистояння на європейському континенті", - додав Шалленберг.
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А в Україні хіба не так? От тільки санкції вводять саме проти "українських" можновладців та їх "корисних ідіотів" або ляльководів, а в Україні головний ворог відомий (і то зовсім не московити та їх агенти)...
Да, Ермак, Шмыгаль, Гройсман, Зеленский, Порошенко, Яценюк, Зеленский наведут порядок в Европе - там их прям очень не хватает. А то ж порядка в Европе нет, а в Украине есть.
Это все что украинцы должны знать об основной массе дерьмопейских партнеров - продадут недорого.
https://twitter.com/i/status/1485860210833039363
Повторю свою думку: після таких заяв СП-2 таки запряцює, що розв'яже московитам руки - газ для підігріву розжирівших європейських дуп буде, а от транзит через Україну можна й зупинити. А це - додатковий плюс кремлядям для вторгнення: занепокоєння власним комфортом у європейських держав не буде, а Україна буде без валютних надходжень за транзит. З цією владою та за таким сценарієм, ЗВР скінчиться дуже швидко, інфляція поглине всі накопичення "мудрого наріду", купівельна спроможність буде стрімко наближатися до "0"... Дестабілізація внутрішньої ситуації - 100%. "І прийде спасітєль!" (с)
От тільки діюча влада робить все можливе для реалізації такого сценарію, а не намагається врятувати економіку СВОЄЇ країни та підвищити обороноздатність та супротив московитам. І це вже зовсім не сумно...
Что им Украина ?
Канцлер Германии член совета директоров Газпрома.
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Мы все понимем: "ЭТО ДРУГОЕ!"
Жаль, что не всех фашистов нейтрализовали в Нюремберге.
А нефиг было жопу рвать за строительство СП-2. И сейчас цена бы на газ была ниже, если бы транзит шёл через Украину.
И вас хулио будет как ягнят сношать, пока этот поток не сертифицируете, а уже потом оторвётся на вас же по полной. Например поломками на трубопроводе.
Хотя понятно, хотели сэкономить на транзите, а вместо этого получили полную жопу с максимальной ценой за кубометр.
Он свою роль в этом кризисе на "ура" отыграл. Хотя это лишь один из факторов, но немаловажный.
Не надо сравнивать поставки и цену на сжиженный газ на азиатских рынках с поставками и ценами магистрального газа на рынках Европы.
Хоч зараз не аналогічна ситуація і порівняння не зовсім коректнене,але саме такі гидкі емоції викликають дії любителів пуйла і російського газу "любой ценой"