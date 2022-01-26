В разі вторгнення РФ до України енергетична криза може зачепити й Азію, - посол Корсунський

Посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що напад Росії на Україну матиме значний вплив на енергетичну безпеку, територіальні суперечки та інфраструктурні проєкти в Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei Asia.

За словами Корсунського, у разі виникнення у Європі проблем в енергетиці вони відчуватимуться далеко за її межами.

"Коли є енергетична криза в Європі, це означає, що ми одночасно маємо енергетичну кризу в Азії. Тому якщо у Європі відчують потребу купувати більше газу, то вони прийдуть до Катару і попросять більше газу. І Катар обиратиме, куди постачати газ: до Європи чи до Азії", - пояснив він.

"Ми не збираємося ні на кого нападати, ні на Донецьк, ні на Луганськ", - додав Корсунський.

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