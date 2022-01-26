У разі вторгнення РФ головним бомбосховищем у Києві буде метрополітен, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив про "чіткий план" дій у столичної влади на випадок російського вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.
"У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу "Ч", буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які будуть сповіщати про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунакації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії", – розповів Кличко.
Він висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.
"Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях в жодному разі не дійти до такої екстремальної ситації", – сказав столичний мер.
Дивіться на Цензор.НЕТ: КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві. КАРТА
Раніше Віталій Кличко як голова Асоціації міст України ініціював на 28 січня проведення засідання правління Асоціації, щоб на ньому обговорити координацію зусиль і заходів з організації територіальної оборони в українських містах, містечках і селищах.
Напередодні Кличко мав зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо підготовки сил самооборони столиці на тлі можливої подальшої агресії Росії.
З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.
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Можно только посочувствовать жителям Левобережья
В общественных транспорт же невакцинированным нельзя!
За відсутності інформування як поводитися якщо залунають сирени повітряної тривоги, та тому, що в нашого найвеличнішого начасі шашлики та шаурма - нагадую Зазделегідь підготуйтеся: документи, паспорт, гроші, воду та продукти на 3 доби тримайте на поготові.
Якщо сталася надзвичайна ситуація, без паніки схопіть зазначене вище та направляйтеся до найближчої споруди подвійного значення
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Еда в холодильниках быстро тухнет.
если сюда реально будет лететь ракета, то так и выпилит весь 70-тысячный район. Застройка плотная. СМСка имеет больше шансов, ну и Viber. Вообще всё сразу должно греметь и орать чтобы привлечь внимание а не эта бредовая сирена.
Комбинация многих средств оповещения и очень громко - вот что реально спасёт десятки тысяч жизней, и тот, кто это не реализует - будет наказан как преступник или убит своими как свидетель.
будь проклята россия!
да у кого сейча есть те старые радио и телеки? Лучше шлите по СМС. После нападения Раши вырубиться электричество и приборы перестанут работать, а мобилки ещё 1-2 суток протянут.