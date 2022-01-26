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У разі вторгнення РФ головним бомбосховищем у Києві буде метрополітен, - Кличко

У разі вторгнення РФ головним бомбосховищем у Києві буде метрополітен, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив про "чіткий план" дій у столичної влади на випадок російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

"У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу "Ч", буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які будуть сповіщати про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунакації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії", – розповів Кличко.

Він висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.

"Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях в жодному разі не дійти до такої екстремальної ситації", – сказав столичний мер.

Дивіться на Цензор.НЕТ: КМДА оновила карту бомбосховищ у Києві. КАРТА

Раніше Віталій Кличко як голова Асоціації міст України ініціював на 28 січня проведення засідання правління Асоціації, щоб на ньому обговорити координацію зусиль і заходів з організації територіальної оборони в українських містах, містечках і селищах.

Напередодні Кличко мав зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо підготовки сил самооборони столиці на тлі можливої подальшої агресії Росії.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Кличко Віталій (3524) Метрополітен (1419) сховище (191)


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Топ коментарі
+12
Странно что не торговые центры. Учитывая с какой скоростью они строятся в Киеве последние лет 10 (в отличие от метро) - это явно объекты критической и очень важной инфраструктуры.
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26.01.2022 14:13
+5
мені до нього не добігти. так як я живу в биківні- то подамся в ліс(благо ще є )...в партизани
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26.01.2022 14:17
+5
Само собой. Вы же все подвалы распродали. Правда Виноградарю и Троещине, куда уже кучу лет его не могут достроить это не поможет
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26.01.2022 14:18
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хочу прочитати також, що "рекомендується також підготувати для цього підземні паркінги найближчих новобудов" - бо пропускної здатності ескалаторів явно не вистачить...
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26.01.2022 14:13 Відповісти
,,, а если отрубится свет в набитом под завязку метрополитене) будет веселуха там)
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26.01.2022 14:19 Відповісти
А рыжий человек-гудок вполне может такое сделать, ведь большая часть стратегической отрасли - электроэнергетики, именно в его руках
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26.01.2022 19:21 Відповісти
и суперкмаркеты, их всё равно размародёрят.
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26.01.2022 23:25 Відповісти
Странно что не торговые центры. Учитывая с какой скоростью они строятся в Киеве последние лет 10 (в отличие от метро) - это явно объекты критической и очень важной инфраструктуры.
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26.01.2022 14:13 Відповісти
несколько дней блокады - и жители сами сносят замки и используют супермаркеты, ибо голодно.
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26.01.2022 23:24 Відповісти
мені до нього не добігти. так як я живу в биківні- то подамся в ліс(благо ще є )...в партизани
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26.01.2022 14:17 Відповісти
ми сусіди, то давайте самі сформуємо загон в нашому лісі
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26.01.2022 14:54 Відповісти
опечатка: ЗАГІН
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26.01.2022 15:38 Відповісти
...и на Левом берегу - тоже.
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26.01.2022 14:18 Відповісти
Да и Оболонь не очень в этом плане, там метро почти у поверхности, особо не поможет от авиабомб...
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26.01.2022 14:35 Відповісти
а подвал? мы в Лисичанске прятались в подвале, от осколков спасало хотя бы.
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26.01.2022 23:22 Відповісти
Само собой. Вы же все подвалы распродали. Правда Виноградарю и Троещине, куда уже кучу лет его не могут достроить это не поможет
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26.01.2022 14:18 Відповісти
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26.01.2022 14:21 Відповісти
крысы с корабля
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26.01.2022 14:26 Відповісти
Вернулись к истокам. Изначально, это была одна из главных функций на случай ЯВ.
Можно только посочувствовать жителям Левобережья
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26.01.2022 14:25 Відповісти
Ну да, странно было в начале 2000-ных, когда приватизировали подвалы и убежища, ожидать, что остались еще дебилы в мире, от которых можно ждать обстрела городов. И что это будет россия.
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26.01.2022 14:30 Відповісти
Дуже гарна новина для мешканців Троєщини.
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26.01.2022 14:32 Відповісти
придурок
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26.01.2022 14:38 Відповісти
А ця потвора мафіозна хоч одну станцію збудувала після 2013 року???!!!
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Страх - саме пагане відчуття. Гірше за ледащі. Страх сковує, паралізує, заважає раціонально мислити. Якщо хтось відчуває побоювання, страх, скажіть самі собі "Зараз зарано боятися, потім буде запізно, потрібно буде діяти". Зберігаємо спокій й холодну голову.
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Не "страх", а "готовность"... Когда в 2014 году в Киеве появились написанные под трафарет надписи красной краской "Бомбосховище", у многих прочистились мозги. Сейчас уже пора просыпаться от инфантильной надежды, что все как-то само собой рассосется, - не рассосется. Не сейчас, так после, но война с Лаптестаном ОБЯЗАТЕЛЬНО будет!
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26.01.2022 14:53 Відповісти
В том и беда, что подобные тебе не готовятся, они бредят большой войной, некоторые даже жаждут ее, особо "одаренные" надеются на всемирную заваруху.
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26.01.2022 15:09 Відповісти
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26.01.2022 14:43 Відповісти
Чартереые самолеты....
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26.01.2022 14:44 Відповісти
а як QR-коди у баранів перевіряти? в метро ж без мітки ніззя. Чи спочатку запустять всіх, закриють двері, потім перевірять кодики і в кого нема 17тис штрафу))) от і буде віталіку на новий електровелік
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26.01.2022 14:49 Відповісти
особенно про убежище в метро успокоило жителей Троехи, Борщаговки и поверхностной ветки на Левом берегу
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26.01.2022 14:57 Відповісти
Ну в городах Донецкой и Луганской областей метро вообще нет и ничего. Когда Мариуполь обстреливали или Краматорск, то не успевали и до подвалов добежать. Стояли как стояли, и ждали когда грады утихнут. Некоторым не повезло. Но успеть добежать до подвала с квартир или с центра улицы за 3-5 мин, когда интенсивный обстрел града или урагана идет, нет шансов. А авиация вряд ли будет задействована. И вам в Киеве бояться нечего, нам опаснее( Но уже не страшно за столько лет.
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26.01.2022 20:24 Відповісти
прифронтовой Лисичанск. Когда начинают дрожать стёкла - бежим в подвал с фонариком и рюкзачком. В подвале уже заранее настелены матрасы. Вот там и кладём свои кости на холодный пол и слушаем щебет детей.
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26.01.2022 23:18 Відповісти
Ты что, Педалик, с дуба рухнул, что ли?
В общественных транспорт же невакцинированным нельзя!
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26.01.2022 14:58 Відповісти
С Борщаги до метро полчаса маршруткой, куда там прятаться не говорили?
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26.01.2022 14:59 Відповісти
в подвал, ты шо не знаешь как было в прифронтовых городах?
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26.01.2022 23:16 Відповісти
На Треєщині метро ще не побудували, так шо давайте вже після будівництва зі своїми вторгненнями.
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26.01.2022 14:59 Відповісти
а шо там клоун говорит? мне сколько памперсов брать? а лисапед можно? лыжи?
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26.01.2022 14:59 Відповісти
гетьманцев ща придумет вход сделать платным тыщи 2, а пенсионерам скидка через додаток дия
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26.01.2022 14:59 Відповісти
Молитесь Богу, он вас спасет.
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26.01.2022 15:01 Відповісти
Весь левый берег - метро по земле идёт. Ничего?
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26.01.2022 15:02 Відповісти
А вы ещё громче кричите про вторгнення. Инвесторы вон уже побежали а доллар пополз вверх.
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26.01.2022 15:07 Відповісти
В том-то и суть...
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26.01.2022 15:10 Відповісти
Ой... даже виталик, ярый союзник ПАПа, говорит не о военкоматах, а об бомбоубежищах...
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26.01.2022 15:10 Відповісти
якщо голосували за зеленського, антиваксер чи готові встречать россию-окупанта с караваем , баяном и пирогами - нижеследующая информация не для вас. - для вас - все спокойно, шашлыки скоро, дача с 5м забором, сыто у корыта...

За відсутності інформування як поводитися якщо залунають сирени повітряної тривоги, та тому, що в нашого найвеличнішого начасі шашлики та шаурма - нагадую Зазделегідь підготуйтеся: документи, паспорт, гроші, воду та продукти на 3 доби тримайте на поготові.

Якщо сталася надзвичайна ситуація, без паніки схопіть зазначене вище та направляйтеся до найближчої споруди подвійного значення

Сховатися під час надзвичайних ситуацій можна у спорудах подвійного призначення: метрополітені, підземних паркінгах та переходах, а також у перукарнях та магазинах, що знаходяться у підвальних приміщеннях вашого дому. Покорміть кота. Мирного неба над головою та смерть росіянам які перетнуть кордон з війною в голові
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26.01.2022 15:16 Відповісти
також, якщо вживаэте якісь ліки - зрозуміло, що тільки ви знаєте що потрібно саме вам , Отже ліки теж не забудьте покласти до торбинки зеленського
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26.01.2022 15:19 Відповісти
из подвального прифронового опыта личного - не на чем спать, нечего есть, нечем подсветить. Ну и сязи нет, газа, электричества, интернета, воды, магазинов, карточек, банкоматов, еды.

Еда в холодильниках быстро тухнет.
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26.01.2022 23:14 Відповісти
Це психоз (https://www.youtube.com/watch?v=k4iA1ACRuuU)
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26.01.2022 15:27 Відповісти
Придурок! А мешканці Троєщини встигнуть добігти? Мешканці інших районів, з яких до метро 10...15 хвилин БІГОМ до метро? Мешканці лівого берегу, де метро на поверхні чи майже на поверхні?
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26.01.2022 15:30 Відповісти
меня больше беспокоит Лисичанск прифронтовой. Вы там в Киеве мажоры, с ракетным щитом, и то уже забегали. А у нас тут просто голый зад.
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26.01.2022 23:10 Відповісти
Цензор вирішив зекономити на редакторі/коректорі? Сигнал сповіщення про небезпеку називається сИреною.
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26.01.2022 16:19 Відповісти
да бред эта сирена. Никто в них не верит, они постоянно верещат когда надо и не надо. Если визжит сирена я знаю, что это опять её проверяют или ещё как то играются .... Тут в Лисичанске в Луганской области у нас эта сирена визжит по несколько раз не неделю с какого-то рперепугу, люди просто привыкли и ухом не ведут.

если сюда реально будет лететь ракета, то так и выпилит весь 70-тысячный район. Застройка плотная. СМСка имеет больше шансов, ну и Viber. Вообще всё сразу должно греметь и орать чтобы привлечь внимание а не эта бредовая сирена.

Комбинация многих средств оповещения и очень громко - вот что реально спасёт десятки тысяч жизней, и тот, кто это не реализует - будет наказан как преступник или убит своими как свидетель.
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26.01.2022 23:08 Відповісти
И центральное бомбоубежище будет на ветке на Троещину и Виноградарь...
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26.01.2022 16:26 Відповісти
это какой-то страшный сон...поверить не могу, что это все всерьез
будь проклята россия!
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26.01.2022 19:37 Відповісти
"понадобятся все средства коммунакации - телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях" Источник: "

да у кого сейча есть те старые радио и телеки? Лучше шлите по СМС. После нападения Раши вырубиться электричество и приборы перестанут работать, а мобилки ещё 1-2 суток протянут.
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26.01.2022 23:02 Відповісти
 
 