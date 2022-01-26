У разі вторгнення РФ головним бомбосховищем у Києві буде метрополітен, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив про "чіткий план" дій у столичної влади на випадок російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

"У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу "Ч", буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які будуть сповіщати про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунакації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії", – розповів Кличко.

Він висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.

"Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях в жодному разі не дійти до такої екстремальної ситації", – сказав столичний мер.

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Раніше Віталій Кличко як голова Асоціації міст України ініціював на 28 січня проведення засідання правління Асоціації, щоб на ньому обговорити координацію зусиль і заходів з організації територіальної оборони в українських містах, містечках і селищах.

Напередодні Кличко мав зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо підготовки сил самооборони столиці на тлі можливої подальшої агресії Росії.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.