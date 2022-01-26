COVID-тисячу можна буде витрачати на комуналку, а також на освітні послуги для підлітків, - Шмигаль

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги та оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду в середу.

Він заявив, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг.

"Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги. Також з ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму на комунальні послуги", - повідомив Шмигаль.

За його словами, наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено.

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Нагадаємо, від 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах президентської програми єПідтримка. Крім того, Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента "єПідтримка" на інші групи населення, а видавці книг пропонують зробити цю програму щорічною.