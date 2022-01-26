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Новини
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COVID-тисячу можна буде витрачати на комуналку, а також на освітні послуги для підлітків, - Шмигаль

COVID-тисячу можна буде витрачати на комуналку, а також на освітні послуги для підлітків, - Шмигаль

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги та оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду в середу.

Він заявив, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг.

"Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги. Також з ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму на комунальні послуги", - повідомив Шмигаль.

За його словами, наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено.

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Нагадаємо, від 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах президентської програми єПідтримка. Крім того, Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента "єПідтримка" на інші групи населення, а видавці книг пропонують зробити цю програму щорічною.

освіта (1308) комунальні послуги (574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
шМигло, ти так про цю 1000 гр. кажеш як про 1000 євро чи баксів!!!! Що ви там насміхаєтесь над людьми???? ЧМОШНИКИ!!!!!!!!! Та срана італія вся в долгах мінімальна допомога і не раз 250 євро, і то при цьому що ціни в Україні такі самі як в італії!!!!!! А щоб вас поперекручивало!!!!!!!
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26.01.2022 14:27
+3
З 70 років мабуть.
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26.01.2022 14:17
+2
Та пипец на 1000 можете и БМВ и Мерина купить. И жилье и черной икры три кило!!
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26.01.2022 14:17
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для початку внесіть ясність, з якого року життя в нас діти стають підлітками
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26.01.2022 14:16 Відповісти
З 70 років мабуть.
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26.01.2022 14:17 Відповісти
підлітки яким виповнилося 70 років.
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26.01.2022 14:24 Відповісти
Та пипец на 1000 можете и БМВ и Мерина купить. И жилье и черной икры три кило!!
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26.01.2022 14:17 Відповісти
за инициативы всемудрейшего - запросто
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26.01.2022 14:19 Відповісти
Как вы достали своей сраной тысячей..
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26.01.2022 14:21 Відповісти
Подростки будут оплачивать коммуналку? Зедебилы красавчики😂😂
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26.01.2022 14:22 Відповісти
В школу нужно было ходить! Там написано про комуналку а потом "а подростки смогут". неужели настолько мало мозгов?
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26.01.2022 14:56 Відповісти
Мозгов вообще нет, я за Зеленского голосовал, как и ты😂
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26.01.2022 15:06 Відповісти
Я тот тут при чем))
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26.01.2022 18:56 Відповісти
Ги) "тільки підлітки". Більше дебільних "умов". Наприклад ковідну тищу отримують тільки блондинки які народилися 1 вересня, з ростом 160 см та зеленими очима
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26.01.2022 14:22 Відповісти
шМигло, ти так про цю 1000 гр. кажеш як про 1000 євро чи баксів!!!! Що ви там насміхаєтесь над людьми???? ЧМОШНИКИ!!!!!!!!! Та срана італія вся в долгах мінімальна допомога і не раз 250 євро, і то при цьому що ціни в Україні такі самі як в італії!!!!!! А щоб вас поперекручивало!!!!!!!
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26.01.2022 14:27 Відповісти
носятся с той тяЧаЧей как непонятно с чем, то на аптеку - ажничего практически никупишь, так, от простуды на парудней, то на освитни послуги - тут орнул в голос, пара часов репититора нормального (правда хен то его найдешь дабы этой подачкой расплатится), ну тетрадок с ручками купить разве.
Шо не высер шмыгаля - то зашквар по полной.
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26.01.2022 14:39 Відповісти
Дискотека кому за 70 була зірвана п"яними 50-літніми підлітками )))))
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26.01.2022 14:45 Відповісти
а когда можно будет купить за эту тысячу скумбрии по 8, гречки по 12, говядины по 20 и сала по 50?
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26.01.2022 15:55 Відповісти
а без ініціативи президента самі не можете зробити те , про що люди з самого початку цієї тисячної епопеї казали. Але ж ні , кожен тиждень *ініціатива президента* - як же без піару. таке враження, що по сто тисяч виділили.
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26.01.2022 17:20 Відповісти
 
 