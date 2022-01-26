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Італія посилить східні рубежі НАТО через ситуацію навколо України, - міністр оборони Гуеріні

Італія посилить східні рубежі НАТО через ситуацію навколо України, - міністр оборони Гуеріні

26 січня ц.р. міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні повідомив, що італійський Уряд готовий більш активно долучитись до розв’язання ситуації, яка виникла у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Італії у фейсбуці.

"З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль", - повідомив міністр.

Зокрема, Гуеріні відзначив, що сучасними італійськими літаками було посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка знаходиться майже на кордоні з Україною. Крім цього, Міністр зазначив, що командуванням НАТО підготовлено спеціальний план на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні за участі італійських військовослужбовців й у разі, якщо ближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у східно-європейський регіон.

При цьому міністр зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, а відтак пріоритетом залишається конструктивний діалог.

"При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - зазначив Гуеріні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен обговорив із главою МЗС Італії ситуацію навколо України

Італія посилить східні рубежі НАТО через ситуацію навколо України, - міністр оборони Гуеріні 01

Італія (1584) НАТО (6506) Румунія (1187)


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Топ коментарі
+4

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26.01.2022 14:36
+2
бггг, головні путлєрферштеєри обізвалися
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26.01.2022 14:29
+2
Та то ще ті вояки, сміх і гріх!!!!!! Послали в Ірак сотню своїх, чрез пару місяців іїню базу атакував смертник, не пам"ятаю скільки осіб загинуло, десь 18, і одразу забрали до дому всіх, на цьому їхня місія закінчилась!!!!! Їм треба щось типа косово, поліціантами, і щоб не стріляли, чи похизуватися літаками американськими!!!! Ось це армія італії!!!!!!
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26.01.2022 14:40
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бггг, головні путлєрферштеєри обізвалися
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26.01.2022 14:29 Відповісти
Ну ні фіга собі... І макарони в коробці прокинулись?
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26.01.2022 14:30 Відповісти
Извините, а Украине как это поможет?
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26.01.2022 14:32 Відповісти
Как минимум обеспечат чистое небо
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26.01.2022 14:50 Відповісти
Это так же вероятно, как прохождение верблюда сквозь иголочное горлышко.
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26.01.2022 15:04 Відповісти

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26.01.2022 14:36 Відповісти
Підтверджую. Ось тільки Global Hawk цього разу з Ізраїля. Тобто це вже не поодинокі вильоти, а патрулювання - видно навіть як хутін булки чеше.
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26.01.2022 14:45 Відповісти
Аж три сьогодні мінімум літає. RC135, безпілотник і ще вздовж Криму із Румунії якийсь літає.
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26.01.2022 14:48 Відповісти
Та то ще ті вояки, сміх і гріх!!!!!! Послали в Ірак сотню своїх, чрез пару місяців іїню базу атакував смертник, не пам"ятаю скільки осіб загинуло, десь 18, і одразу забрали до дому всіх, на цьому їхня місія закінчилась!!!!! Їм треба щось типа косово, поліціантами, і щоб не стріляли, чи похизуватися літаками американськими!!!! Ось це армія італії!!!!!!
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26.01.2022 14:40 Відповісти
А мы живем просто. У нас 4 бойца в семье. Есть 3 карабина Сайга, по два рожка на каждый. Пусть приходят - руские, татары, буряты. Мы вас не звали. Хлебом , песнями и гармошкой встречать не будем
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Да вони будуть охороняти кордон від Біженців з України. Там же куча наших живе, половина -баданте (доглядачки за літніми людьми), половина на стройках. Отож вони не хотять наших там ще більше. І посилять Румунію, будуть охороняти Румунських ЦИГАН від - України.
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26.01.2022 14:49 Відповісти
Ну, коли італьяшки за справу взялися - тепер я спокійний.
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26.01.2022 14:49 Відповісти
Французи навіть бояться в це влізати, оскільки 90% французького іноземного легіону зараз росіяни які по законам Франції ще й мають право відмовитись воювати проти країни свого походження )))
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26.01.2022 14:58 Відповісти
щось мене мучає підозра що ніфіга італійці не будуть допомагати, а лише будуть завертати наших біженців коли орда посуне. Аби лише зберегти свою зону комфорту.
Хотіли б допомогти - надали б зброю, ліки, пайки і взагалі будь-що для війни. навіть як німці - просто каски.
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26.01.2022 15:34 Відповісти
цікаво, а кого макаронники бояться більше: українців чи друзів-москалів?
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26.01.2022 19:45 Відповісти
 
 