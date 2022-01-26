Італія посилить східні рубежі НАТО через ситуацію навколо України, - міністр оборони Гуеріні
26 січня ц.р. міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні повідомив, що італійський Уряд готовий більш активно долучитись до розв’язання ситуації, яка виникла у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в Італії у фейсбуці.
"З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль", - повідомив міністр.
Зокрема, Гуеріні відзначив, що сучасними італійськими літаками було посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка знаходиться майже на кордоні з Україною. Крім цього, Міністр зазначив, що командуванням НАТО підготовлено спеціальний план на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні за участі італійських військовослужбовців й у разі, якщо ближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у східно-європейський регіон.
При цьому міністр зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, а відтак пріоритетом залишається конструктивний діалог.
"При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - зазначив Гуеріні.
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