Намагаюсь не впливати на комісію з обрання голови САП, давайте дочекаємось їхніх рішень, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликає дочекатися рішення конкурсної комісії щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не впливаючи на членів комісії.

Про це вона заявила журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Офіс Генпрокурора забезпечує технічне та організаційне функціонування комісії (з обрання керівника САП. - Ред.). Ми жодним чином не можемо впливати на рішення комісії, і все, що відбувається виходячи з порядку дій комісії, виходячи з постанови Кабміну та закону України "Про прокуратуру", у цих обмеженнях для нас ми і діємо", - сказала генпрокурор, відповідаючи на питання про те, чи надав Офіс Генпрокурора інформацію, яку запитувала комісія з обрання керівника САП, і коли в Україні з’явиться керівник САП.

Водночас вона запевнила, що для неї дуже важливо забезпечити незалежність та функціонування комісії.

"Ми більше ніж 15 місяців перебуваємо у стані конкурсу… Давайте дочекаємося їхніх (членів комісії - ІФ) рішень. Їм теж складно, вони всі перебувають у ситуації, коли на них впливає і, мабуть, їхнє внутрішнє "я", і громадянське суспільство, і часовий відрізок. Членам комісії нелегко, але я вважаю, що найкраще, що ми можемо зробити - не впливати на їхню діяльність. І я намагаюся не впливати на їхню діяльність", - сказала Венедіктова.

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