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Новини
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Намагаюсь не впливати на комісію з обрання голови САП, давайте дочекаємось їхніх рішень, - Венедіктова

Намагаюсь не впливати на комісію з обрання голови САП, давайте дочекаємось їхніх рішень, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликає дочекатися рішення конкурсної комісії щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не впливаючи на членів комісії.

Про це вона заявила журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Офіс Генпрокурора забезпечує технічне та організаційне функціонування комісії (з обрання керівника САП. - Ред.). Ми жодним чином не можемо впливати на рішення комісії, і все, що відбувається виходячи з порядку дій комісії, виходячи з постанови Кабміну та закону України "Про прокуратуру", у цих обмеженнях для нас ми і діємо", - сказала генпрокурор, відповідаючи на питання про те, чи надав Офіс Генпрокурора інформацію, яку запитувала комісія з обрання керівника САП, і коли в Україні з’явиться керівник САП.

Водночас вона запевнила, що для неї дуже важливо забезпечити незалежність та функціонування комісії.

"Ми більше ніж 15 місяців перебуваємо у стані конкурсу… Давайте дочекаємося їхніх (членів комісії - ІФ) рішень. Їм теж складно, вони всі перебувають у ситуації, коли на них впливає і, мабуть, їхнє внутрішнє "я", і громадянське суспільство, і часовий відрізок. Членам комісії нелегко, але я вважаю, що найкраще, що ми можемо зробити - не впливати на їхню діяльність. І я намагаюся не впливати на їхню діяльність", - сказала Венедіктова.

Також читайте: Банкова вчергове плюнула під ноги США, відмовившись скликати засідання комісії з відбору керівництва САП, - Шабунін

Автор: 

конкурс (1292) САП (2234) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+9
Венедиктова, не боишься в "список Магницкого" попасть? Уверяю тебя, бестолочь, ты в расширенном варианте есть. Там Венедиктова где-то после Арахамии и перед Татаровым... Ты понимаешь, чучело, что это будет лично для тебя?
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26.01.2022 14:49
+8
Я намагаюсь не впливати!
Але чомусь ене дуже виходить.
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26.01.2022 14:35
+6
У притомного голови САП зразу виникнуть питання до генпрокурорки.
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26.01.2022 14:38
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Твоими устами , да мед пить.
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26.01.2022 14:34 Відповісти
Я намагаюсь не впливати!
Але чомусь ене дуже виходить.
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26.01.2022 14:35 Відповісти
У притомного голови САП зразу виникнуть питання до генпрокурорки.
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26.01.2022 14:38 Відповісти
Ключове - їм теж складно. Я аж уявив собі як їм їм важко рахувати. На відпочинок треба, до Буковелі.
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26.01.2022 14:53 Відповісти
Она сидит тихонько и хочет пропетлять мимо зашкварных хотелок преЗЕдента, чтобы потом не попасть под санкции...
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26.01.2022 14:35 Відповісти
Намагаюсь не впливати...
але нічого з собою не можу вдіяти...
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26.01.2022 14:37 Відповісти
Бреше
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26.01.2022 14:37 Відповісти
А хто на них впливає ? Хіба прокуратура не повинна розслідувати сторонній факт впливу на коміссію ?
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26.01.2022 14:38 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування цієї ЗеК*манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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26.01.2022 14:38 Відповісти
Вони не впливають. Вони просто 1,5 року викручують "зеленого" призначенця, а він ніяк не викручується.
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26.01.2022 14:39 Відповісти
Яке воно брехливе.
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26.01.2022 14:44 Відповісти
Ми більше ніж 15 місяців перебуваємо у стані конкурсу…отбирают астронавтов для полета на луну))))
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26.01.2022 14:49 Відповісти
Нифига, если 15 месяцев то это на Марс!
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26.01.2022 17:19 Відповісти
Венедиктова, не боишься в "список Магницкого" попасть? Уверяю тебя, бестолочь, ты в расширенном варианте есть. Там Венедиктова где-то после Арахамии и перед Татаровым... Ты понимаешь, чучело, что это будет лично для тебя?
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26.01.2022 14:49 Відповісти
уже два года прошло, шо она мелет? пока нет прокурора беня зарабатывает
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26.01.2022 14:55 Відповісти
Grёбаный стыд!!!!(((((((
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26.01.2022 14:56 Відповісти
А коли надо , - Бігаєте для вручення Підозри. Комісію за Саботаж уже давно Потрібно Посадить. А то ходете один за Одним і лапшу Вішаєте.
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26.01.2022 14:58 Відповісти
А как дождаться если по приказу дерьмака и татарова комиссия не собирается?
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26.01.2022 14:59 Відповісти
Цікаво, скільки їм платять за прогули?
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26.01.2022 16:46 Відповісти
сплошная брехня... куда не ткни в зеленую власть одна ложь и коррупция... янык реально лох со своими пшонками против этих младоолигархов "из нарида"
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26.01.2022 15:00 Відповісти
Йшов 2024 рік , зеля збирався з речами переїжджати з ОПи до буцигарні а венедіктова продолжала заявляти
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликає дочекатися рішення конкурсної комісії щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Джерело:
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26.01.2022 15:01 Відповісти
Бо прийдеться відповідати за чоловіка та 750 000грн.,які вже витратила потворна курва.
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26.01.2022 15:02 Відповісти
за то что старается надо добавить окладу
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26.01.2022 15:02 Відповісти
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26.01.2022 15:08 Відповісти
мерзота брехлива
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26.01.2022 15:39 Відповісти
конечно будем ждать..., каких-нибудь 5-10 лет и все решится..., куда нам торопиться..., а там либо ишак помрет, либо падишах, а может и сама венедиктова будет уже на базаре торговать семечками...
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26.01.2022 15:43 Відповісти
Лицемерка!
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26.01.2022 15:57 Відповісти
Намагаюсь, але не виходить
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26.01.2022 16:43 Відповісти
Ганьба! Яких рішень вона ще чекає ?
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26.01.2022 17:20 Відповісти
Як на відкриття фейкових справ проти Порошенко, так вона впливає, а на роботу комісії по вибору керівника САП - не впливає. Лицемірка і паскуда...
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26.01.2022 17:38 Відповісти
 
 