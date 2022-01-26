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Депутата, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти, звільнено з-під варти на Чернігівщині

Депутата, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти, звільнено з-під варти на Чернігівщині

На Чернігівщині, у м. Бахмач, суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт депутату міськради Віктору Міщуку, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Чернігівської обласної прокуратури.

Як було повідомлено рішенням Новозаводського районного суду Чернігова від 25 січня, депутата Бахмацької міської ради, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, скоєному в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), звільнено з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

"Це була скарга сторони захисту слідчому судді. Клопотання розглядалося в суді за місцем розслідування справи. Прокурори оскаржуватимуть рішення суду в апеляційному порядку", - прокоментував речник обласної прокуратури Валерій Литовченко.

Депутата, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти, звільнено з-під варти на Чернігівщині 01

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Нагадаємо, 18 грудня сталася ДТП за участі депутату: Віктор Міщук на легковому автомобілі зіткнувся з велосипедистом, який помер дорогою до лікарні. Водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет. Депутата було затримано.

депутат (1781) ДТП (4480) смерть (6772) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+20
ну и замечательно..., он же депутат, ему можно...
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26.01.2022 14:42
+13
Конечно! Чем он хуже коллег из "слуги народа".
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26.01.2022 14:42
+4
Какая бы х-ня не происходила с мутрым наритом, я уверен, что он ее себе заслужил. Хавай-те !
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26.01.2022 14:43
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ну и замечательно..., он же депутат, ему можно...
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Конечно! Чем он хуже коллег из "слуги народа".
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Какая бы х-ня не происходила с мутрым наритом, я уверен, что он ее себе заслужил. Хавай-те !
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26.01.2022 14:43 Відповісти
Може, воно й на краще, тим більше що косаби хакнули Дію з особистими данними цего депутата.
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26.01.2022 14:44 Відповісти
Хто Вам сказав, що бази даних хакнуті? Навіщо цю маячню розповсюджувати?
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26.01.2022 15:18 Відповісти
Перевірка об'єктивна, незаангажована, мною моїх особистих даних: піб, номеру телефону, дата останньої прививки, бустерної. Данні, які я власноруч заніс в ДІЮ, ідіот (це я про себе).
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26.01.2022 15:55 Відповісти
І де Ви знайшли ці дані?))) Єдине місце, де продавалась т.з. база даних- це один сайт у даркнеті за 15к $. Проте ті, хто переводив гроші для купівлі- лишались ні з чим))

Дія- це агрегатор. В ній не зберігаються дані. Це все одно, що "закнули HD Videobox, тепер у хакерів моя історія переглядів"))
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26.01.2022 19:41 Відповісти
Дія-агрегатор, і що? Я вам сказав, що там були данні, які я зовсім недавно заніс в дію, про свою бустерну дозу. Тому, як би вам не хотілось відмазати зільоного хвьодорова сотоваріщі, гондони Є гондони.
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26.01.2022 23:08 Відповісти
"...14-го лютого данні з дії таки вкрали https://dou.ua/forums/topic/36213/ докази отримані з тестового семплу 100 000 записів, який зловмисники виставили для перевірки усім потенційним покупцям. uid з бази, для користувачів, які знайшли себе у семплі, співпадає з uid, який зберігається у jwt токені, який генерить веб сайт diia.gov.ua

В наступному батчі хакери обіцяють дані з таких порталів як health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua

Які дані злиті?

емейл

номер телефону

ПІБ

ІПН

дата народження

стать

чи є людина ФОПом

адреса реєстрації, чи є адреса приватним будинком

паспорті дані: серія, номер, дата видачі, орган що видав

дані ІД-картки: номер, дата видачі, номер органу що видав, термін придатності

дані закордонного паспорту: серія та номер, номер органу що видав, термін придатності

це те що 100% відомо і доведено, проте Фьодоров (міністр)продовжує казати що ні - не обісрався - і це не гівно, правда, чомусь, вже не бубонить, що "роль кібербезпеки трохи перебільшена" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flb.ua%2Ftech%2F2019%2F11%2F29%2F443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html&h=AT18jgflCNKkbWruUKb6sRdurKlptfVAv5g1ZZAqj40ku2lbCJ_SoG172COJb0V-TCRfASNmE4KvvjB78g-i4GWUGlZ4WHD9fabyNskwVsAfP2uAqQ9RFPhcKjI26K4_3pxX&h=AT18jgflCNKkbWruUKb6sRdurKlptfVAv5g1ZZAqj40ku2lbCJ_SoG172COJb0V-TCRfASNmE4KvvjB78g-i4GWUGlZ4WHD9fabyNskwVsAfP2uAqQ9RFPhcKjI26K4_3pxX&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=***********************************************************************-E4_exd_pMA6uHWfd1dkhqjf7HCSO29Z38HNH4sSbbu1rOPWSTZgttckAW4rW91p_Hn-WdyMFuw https://lb.ua/.../443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html

На всяк випадок не потрібно перевіряти себе на сайті зі статті - бо, по-перше, це все робиться на власний россуд і ризик (як і все в інтернеті), а по-друге - якщо ви там себе не знайдете - це не означає що ваші данні не злиті - бо то є просто семпл, з обмежанною кількістю записів.

Дані із семплу свіжі, є записи за 24 грудня 2021 року...."
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26.01.2022 23:27 Відповісти
Партія, дружня до "Удару" Кличка
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26.01.2022 14:47 Відповісти
Позор !
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26.01.2022 14:46 Відповісти
Та хай виходить і щоб відразу батькам в руки... або не зразу, а хай ходить та чує дихання в спину.
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26.01.2022 14:54 Відповісти
И что они ему сделают? Эт вам не Голливуд со сценами мести. В жизни такие твари получают по заслугам в 1 случае из ста.
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26.01.2022 15:44 Відповісти
Деньги и связи решают все.Мораль спит.😂
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26.01.2022 15:29 Відповісти
зная кошельковые суды наши закрадывается обоснованное сомнение понесет ли этот урод наказание по закону или судья прикупит себе что то... и депутат "окажется невиновным" а виноватым суд сделает погибшего...
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26.01.2022 15:33 Відповісти
Ниче ему не будет, даже депутатство не потеряет
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26.01.2022 15:45 Відповісти
Ваабще Рафик чистой воды невиновный. Крайней степени невиновный...
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26.01.2022 15:34 Відповісти
Подумаешь холопа зашиб, 1 жизнь барина это 1000 жизней холопов.
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26.01.2022 15:43 Відповісти
Ну шо, ще хтось гадає що в нас є правосуддя та виконуються закони?
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26.01.2022 15:53 Відповісти
Не зря https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ судьям подняли пенсии до 90 тысяч .
С таким кривосудием, это кодло судить нужно и садить вместе с этими убийцами!
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26.01.2022 16:04 Відповісти
опять крянжуха...зарезал сына бизнесмена с кирилловки-свобода сбил велик свобода..
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26.01.2022 17:03 Відповісти
 
 