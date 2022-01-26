Депутата, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти, звільнено з-під варти на Чернігівщині
На Чернігівщині, у м. Бахмач, суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт депутату міськради Віктору Міщуку, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Чернігівської обласної прокуратури.
Як було повідомлено рішенням Новозаводського районного суду Чернігова від 25 січня, депутата Бахмацької міської ради, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, скоєному в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), звільнено з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
"Це була скарга сторони захисту слідчому судді. Клопотання розглядалося в суді за місцем розслідування справи. Прокурори оскаржуватимуть рішення суду в апеляційному порядку", - прокоментував речник обласної прокуратури Валерій Литовченко.
Нагадаємо, 18 грудня сталася ДТП за участі депутату: Віктор Міщук на легковому автомобілі зіткнувся з велосипедистом, який помер дорогою до лікарні. Водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет. Депутата було затримано.
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Дія- це агрегатор. В ній не зберігаються дані. Це все одно, що "закнули HD Videobox, тепер у хакерів моя історія переглядів"))
В наступному батчі хакери обіцяють дані з таких порталів як health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua
Які дані злиті?
емейл
номер телефону
ПІБ
ІПН
дата народження
стать
чи є людина ФОПом
адреса реєстрації, чи є адреса приватним будинком
паспорті дані: серія, номер, дата видачі, орган що видав
дані ІД-картки: номер, дата видачі, номер органу що видав, термін придатності
дані закордонного паспорту: серія та номер, номер органу що видав, термін придатності
це те що 100% відомо і доведено, проте Фьодоров (міністр)продовжує казати що ні - не обісрався - і це не гівно, правда, чомусь, вже не бубонить, що "роль кібербезпеки трохи перебільшена" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flb.ua%2Ftech%2F2019%2F11%2F29%2F443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html&h=AT18jgflCNKkbWruUKb6sRdurKlptfVAv5g1ZZAqj40ku2lbCJ_SoG172COJb0V-TCRfASNmE4KvvjB78g-i4GWUGlZ4WHD9fabyNskwVsAfP2uAqQ9RFPhcKjI26K4_3pxX&h=AT18jgflCNKkbWruUKb6sRdurKlptfVAv5g1ZZAqj40ku2lbCJ_SoG172COJb0V-TCRfASNmE4KvvjB78g-i4GWUGlZ4WHD9fabyNskwVsAfP2uAqQ9RFPhcKjI26K4_3pxX&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=***********************************************************************-E4_exd_pMA6uHWfd1dkhqjf7HCSO29Z38HNH4sSbbu1rOPWSTZgttckAW4rW91p_Hn-WdyMFuw https://lb.ua/.../443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
На всяк випадок не потрібно перевіряти себе на сайті зі статті - бо, по-перше, це все робиться на власний россуд і ризик (як і все в інтернеті), а по-друге - якщо ви там себе не знайдете - це не означає що ваші данні не злиті - бо то є просто семпл, з обмежанною кількістю записів.
Дані із семплу свіжі, є записи за 24 грудня 2021 року...."
С таким кривосудием, это кодло судить нужно и садить вместе с этими убийцами!