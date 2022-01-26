Депутата, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти, звільнено з-під варти на Чернігівщині

На Чернігівщині, у м. Бахмач, суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт депутату міськради Віктору Міщуку, який на смерть збив велосипедиста та намагався втекти.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Чернігівської обласної прокуратури.

Як було повідомлено рішенням Новозаводського районного суду Чернігова від 25 січня, депутата Бахмацької міської ради, підозрюваного у порушенні правил дорожнього руху, скоєному в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), звільнено з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

"Це була скарга сторони захисту слідчому судді. Клопотання розглядалося в суді за місцем розслідування справи. Прокурори оскаржуватимуть рішення суду в апеляційному порядку", - прокоментував речник обласної прокуратури Валерій Литовченко.

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Нагадаємо, 18 грудня сталася ДТП за участі депутату: Віктор Міщук на легковому автомобілі зіткнувся з велосипедистом, який помер дорогою до лікарні. Водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет. Депутата було затримано.