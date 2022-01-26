Венедіктова про дані міжнародних розвідок щодо загроз Україні: Усе перевіряється, усе тримається на пульсі
Офіс генпрокурора спільно з іншими правоохоронними органами та державними структурами перевіряє міжнародну інформацію, зокрема дані розвідок щодо загроз на адресу України, та тримає на контролі ситуацію загалом.
Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова журналістам у середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Офіс генпрокурора робить дії вже давно… Ми розуміємо всі загрози. Усе, звісно ж, перевіряється", - сказала Венедіктова.
Водночас генпрокурор наголосила: "Ми також розуміємо, що прокурори змушені бути тим стрижнем у правоохоронній системі, який задає тон, тому на сьогодні ми відслідковуємо ситуацію там, де ми здійснюємо процесуальне керівництво у всій державі".
За словами Венедіктової, аналізують, зокрема, ситуацію з фейковими мінуваннями шкіл, а також "з рештою речей, які не хочу повторювати, щоб не переходити в негативний контекст".
"Усе тримається на пульсі. Прокуратура виконує свої процесуальні функції та робить усе належним чином, зокрема і як відповідальні громадяни", - додала вона.
"Ми всі громадяни, ми всі патріоти України, і розуміємо вже навіть більше, виходячи з того досвіду, який у нас був у 2014 році, з досвіду кримінальних справ, які ми маємо сьогодні, з якими ми виходимо на міжнародні майданчики. Є і стратегія, і бачення, і відчуття тактики ситуації. Тому ми працюємо дуже скоординовано, не лише з правоохоронними органами, а й із РНБО, військовими тощо. Тобто тут вся державна машина спрацьовує як єдиний апарат, розуміючи, що ситуацію необхідно контролювати та розуміти тактику розвитку різних подій", - пояснила генпрокурор.
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Главу этой же компании задержали по делу о коррупции.
Управляющий директор казахстанской компании «Оператор РОП» Руслан Шамшиев совершил самоубийство в Нур-Султане. По информации СМИ, эта компания связана с младшей дочерью первого президента Казахстана Алией Назарбаевой.
Департамент полиции Нур-Султана возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Orda сообщает, что Шамшиев покончил с собой 25 января. Утром 26 января Агентство по противодействию коррупции Казахстана сообщило, что главу «Оператора РОП» Медета Кумаргалиева и вице-министра экологии Ахметжана Примкулова задержали по делу о коррупции. - https://t.me/charter97_org/60381 https://t.me/charter97_org/60381
І кажуть, що в межах норми. А це свідчить, що вони вже підготували капітуляцію.
ЧТО ОНО НЕСЁТ!
Все под контролем.
Краще подивись, скільки шпигунів ти ******? В'яжи теплі шкарпетки, у в'язниці тобі стануть у нагоді...
маячня якась.