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Новини Війна
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Венедіктова про дані міжнародних розвідок щодо загроз Україні: Усе перевіряється, усе тримається на пульсі

Венедіктова про дані міжнародних розвідок щодо загроз Україні: Усе перевіряється, усе тримається на пульсі

Офіс генпрокурора спільно з іншими правоохоронними органами та державними структурами перевіряє міжнародну інформацію, зокрема дані розвідок щодо загроз на адресу України, та тримає на контролі ситуацію загалом.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова журналістам у середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Офіс генпрокурора робить дії вже давно… Ми розуміємо всі загрози. Усе, звісно ж, перевіряється", - сказала Венедіктова.

Водночас генпрокурор наголосила: "Ми також розуміємо, що прокурори змушені бути тим стрижнем у правоохоронній системі, який задає тон, тому на сьогодні ми відслідковуємо ситуацію там, де ми здійснюємо процесуальне керівництво у всій державі".

За словами Венедіктової, аналізують, зокрема, ситуацію з фейковими мінуваннями шкіл, а також "з рештою речей, які не хочу повторювати, щоб не переходити в негативний контекст".

"Усе тримається на пульсі. Прокуратура виконує свої процесуальні функції та робить усе належним чином, зокрема і як відповідальні громадяни", - додала вона.

"Ми всі громадяни, ми всі патріоти України, і розуміємо вже навіть більше, виходячи з того досвіду, який у нас був у 2014 році, з досвіду кримінальних справ, які ми маємо сьогодні, з якими ми виходимо на міжнародні майданчики. Є і стратегія, і бачення, і відчуття тактики ситуації. Тому ми працюємо дуже скоординовано, не лише з правоохоронними органами, а й із РНБО, військовими тощо. Тобто тут вся державна машина спрацьовує як єдиний апарат, розуміючи, що ситуацію необхідно контролювати та розуміти тактику розвитку різних подій", - пояснила генпрокурор.

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Автор: 

армія рф (17713) вторгнення (380) розвідка (3877) росія (65829) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+11
Що ти будеш там провіряти? Провірялка виросла?
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26.01.2022 14:43
+10
Аж легче стало! Целая ириночка веникдитова проверяет!
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26.01.2022 14:44
+5
вОно не знає юридичних справ, а зато великий експерт по військових справах!!!!! Може тоді запитати ще і верещук, воно дуже хотіло зайняти місце в мінобороні?????? Приїхали!!!!!!!!
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26.01.2022 14:48
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Що ти будеш там провіряти? Провірялка виросла?
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26.01.2022 14:43 Відповісти
то не бенядиктова "тримає руук", то її саму "тримають"..
причому - всунувши руку у її *упу по самий локоть...
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26.01.2022 15:14 Відповісти
Зараз на потроха якийсь папірець від влади блазнів буде треба підписати, то швидко підеш у відпусти чи лікарню, чи щось гірше. Так що сиди і не відсвічуй.
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26.01.2022 16:56 Відповісти
Що ти написало? Само хверштейн? Ти нормальною мовою умієш висловлюватись, чи тільки на фєні?
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26.01.2022 18:39 Відповісти
Бенядиктова, це ви?
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27.01.2022 14:18 Відповісти
Більше питань немає. Лікуйтесь.
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27.01.2022 19:49 Відповісти
Топ-менеджер компании дочери Назарбаева покончил с собой.
Главу этой же компании задержали по делу о коррупции.

Управляющий директор казахстанской компании «Оператор РОП» Руслан Шамшиев совершил самоубийство в Нур-Султане. По информации СМИ, эта компания связана с младшей дочерью первого президента Казахстана Алией Назарбаевой.

Департамент полиции Нур-Султана возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Orda сообщает, что Шамшиев покончил с собой 25 января. Утром 26 января Агентство по противодействию коррупции Казахстана сообщило, что главу «Оператора РОП» Медета Кумаргалиева и вице-министра экологии Ахметжана Примкулова задержали по делу о коррупции. - https://t.me/charter97_org/60381 https://t.me/charter97_org/60381

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26.01.2022 14:44 Відповісти
Аж легче стало! Целая ириночка веникдитова проверяет!
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26.01.2022 14:44 Відповісти
Целая ириночка веникдитова "проверяет"!
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26.01.2022 14:50 Відповісти
Так. І ця мавпа не втрималася, щоб не скористатися пульсоксиметром
І кажуть, що в межах норми. А це свідчить, що вони вже підготували капітуляцію.
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26.01.2022 14:51 Відповісти
Дуже прошу, не вживайте цих оксиморонів "веникдитова проверяет", не вводьте 73% нарід в оману, вони й без того в нірвані який рік.
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26.01.2022 14:55 Відповісти
Що ти можеш, курка тупа "тримати на контролі, а тим більше перевіряти", що всралася, що після НЕПІДПИСАННЯ ЗВИНУВАЧЕННЯ ПОРОХУ, трахать будуть. То розслабся і отримай задоволення, може іншої нагоди не буде.
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26.01.2022 14:48 Відповісти
вОно не знає юридичних справ, а зато великий експерт по військових справах!!!!! Може тоді запитати ще і верещук, воно дуже хотіло зайняти місце в мінобороні?????? Приїхали!!!!!!!!
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26.01.2022 14:48 Відповісти
Не сглазь ! Ато Верещучку и правда в Минобороны назначат!
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26.01.2022 14:50 Відповісти
Тримайте на пульсі не все, а тільки руку, бо все - значить нічого.
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26.01.2022 14:49 Відповісти
..ну смешно же, чего не смеётесь? (с).. зебилы, блин, 73%ные.. с.ка..(
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26.01.2022 14:50 Відповісти
КЕМ проверяется? Венедиктовой см Татаровым?
ЧТО ОНО НЕСЁТ!
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26.01.2022 14:50 Відповісти
Козырем, Клоуном , Азаровым, Янукеовичем , СИвковичем и Гетьманыевым и Татаровым.
Все под контролем.
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26.01.2022 14:52 Відповісти
Кончита квартальная, как уже тошнит от ваших ослячих рож бл.Ты бы курва для начала лучше бы рассказала о махинациях своего муженька
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26.01.2022 14:51 Відповісти
бенядітова, займайся своїми справами, хоча і на це не здатна, не лізь у чужі справи!!!
Краще подивись, скільки шпигунів ти ******? В'яжи теплі шкарпетки, у в'язниці тобі стануть у нагоді...
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26.01.2022 14:53 Відповісти
взагалі-то, не функції й не завдання прокуратури отримувати, а тим більш перевіряти, данні розвідок.
маячня якась.
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26.01.2022 15:01 Відповісти
Воно не прокурор, воно політик і пришла до політики щоб помститись за помаранчеву революцію, як сама писала, до вступи у гєнпрокурочіхи! Але після цього, зЕлохський, таки назначив цю зЕцвіль...
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26.01.2022 15:15 Відповісти
ну а чому б не призначив? чи він чимось відрізняється від венедіктової? така ж сама совкова антиукраїнська паскудь.
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26.01.2022 15:33 Відповісти
А Венедиктова вже стала розвідницею? Чи в зебілів всі роблять щось, тільки не те, що потрібно за посадовими обовязками. ВаЗелін - пиляє відосики, депутат ВР бігає по столах, головна секретарка (Єрмак) керує зовнішньою політикою, Стефанчук - ведучий передач каналу Рада, Олена-зелена міняє харчування наших а не своїх дітей...Один Бєня на своєму місці - гребе гроші мільярдами.
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26.01.2022 15:12 Відповісти
Ще одна говоряща дупа. Бла бла бла. Ні про що. Як завжди...
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26.01.2022 15:59 Відповісти
Згадаєте мої слова, коли прозвучить перший залп в сторону України, ми більше ніколи не побачимо Зеленського, бені і його банди зелених злодіїв
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26.01.2022 15:59 Відповісти
А вона тут до чого?
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26.01.2022 16:47 Відповісти
Є анекдот про "Нєуловімого Джо" та його "Внутрєнній Голос",який завжди попереджував Джо і тримав руку на пульсі...Закінчується анекдот тим,що "Голос" ще встиг сказати - п...здєц нам...
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26.01.2022 16:58 Відповісти
А каким боком прокурор к разведданным вообще?
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26.01.2022 18:01 Відповісти
і нахєра нам та розвідка, коли в Країні є вєнєдіктова!
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26.01.2022 19:27 Відповісти
верно.
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26.01.2022 22:14 Відповісти
 
 