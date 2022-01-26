Венедіктова про замах на Шефіра: Слідство триває, про результати розслідування говорити передчасно

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що розслідуванням обставин замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра опікуються три органи досудового розслідування, про конкретні напрацювання говорити поки що рано.

Про це генпрокурор заявила журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство працює, слідство рухається, при цьому три органи досудового слідства працюють над цим", - сказала вона.

За словами Венедіктової, оскільки слідчі дії тривають, про конкретне просування в розслідуванні на сьогодні говорити передчасно.

Венедіктова запевнила, що органи розслідування "мають свою стратегію слідчих дій".

"Я вважаю, що на сьогодні вони справді намагаються бути швидкими й ефективними, і не лише в плані експертиз та допитів, вони рухаються далі й за оперативними напрацюваннями", - пояснила генпрокурор, зауваживши, що докладнішої інформації вона розголошувати не може.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

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