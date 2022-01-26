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Новини Замах на Шефіра
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Венедіктова про замах на Шефіра: Слідство триває, про результати розслідування говорити передчасно

Венедіктова про замах на Шефіра: Слідство триває, про результати розслідування говорити передчасно

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що розслідуванням обставин замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра опікуються три органи досудового розслідування, про конкретні напрацювання говорити поки що рано.

Про це генпрокурор заявила журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідство працює, слідство рухається, при цьому три органи досудового слідства працюють над цим", - сказала вона.

За словами Венедіктової, оскільки слідчі дії тривають, про конкретне просування в розслідуванні на сьогодні говорити передчасно.

Венедіктова запевнила, що органи розслідування "мають свою стратегію слідчих дій".

"Я вважаю, що на сьогодні вони справді намагаються бути швидкими й ефективними, і не лише в плані експертиз та допитів, вони рухаються далі й за оперативними напрацюваннями", - пояснила генпрокурор, зауваживши, що докладнішої інформації вона розголошувати не може.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурбу допитували в СБУ у справі про замах на Шефіра

Автор: 

замах (558) Венедіктова Ірина (829) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+13
Главное чтобы следствие не вышло само на себя
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26.01.2022 15:00
+11
доцибаються блазні, близенько :
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26.01.2022 15:00
+10
бедный, бедный шефир. на него, оказывается, покушались. Но представление как-то по-дебильному прошло. Впрочем, какой автор, такое и представление.
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26.01.2022 15:00
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Главное чтобы следствие не вышло само на себя
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26.01.2022 15:00 Відповісти
Напевно вже вийшли, тому і мовчать.
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26.01.2022 15:05 Відповісти
Не вийдуть.

Замах не було закінчено через затримку (проміжок часу, необхідний для переміщення пакета інформації між двома точками) у мережах 4G, до дорівнює приблизно 50 мілісекунд.

Беремо керований через сімку 4G китайський безпілотник з камерою і підвісами (наприклад, для виконання сільськогосподарських робіт, розприскувачі тощо), на підвіси вішаємо ствол з набоями, пристрілюємо (синхронізуємо камеру з прицілом) і відправляємо на маршрут Шефіра.

При виявленні на дисплеї з камери безпілотника авто Шефіра відкриваємо по ньому вогонь. Те, що отвори були на двері і не було на іншій двері, а також отвори на даху і кришці багажника не під гострим кутом, є доказом обстрілу з верхньої напівсфери, з повітря.

Проблема у тому, що одна справа - знімати з безпілотника весілля і зовсім інша - керувати в режимі реального часу зброєю, виходячи з отриманого зображення. Саме тому, що для обробки відео, шифрування, пакетування, передачі через протоколи 4G, прийняття, розшифрування, формування і виводу зображення з камери потрібен час, за який автомобіль Шефіра змінює місцезнаходження, з огляду на парадокс Ахілеса і черепахи, влучно вразити це авто під час руху за цих обставин майже неможливо.

Коли Байрактарами обробляли землю в Нагорному Карабасі, всі цілі за мить (2-3 секунди) до враження були або нерухомими, або малорухомими.

Я користуюся CDMA телефоном на частоті 800МГц, у мого оператора проблеми, його знищують і банкрутять, щоби цю частоту віддати під 5G, де затримка при передачі сигналу становитиме не 50 мілісекунд, а до 1 мілісекунди, тому ті, хто вчинив замах на Шефіра, з нетерпінням чекатимуть, коли сам Шефір і його найближчі друзі допоможуть наступні замахи зробити більш вдалими.
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26.01.2022 17:04 Відповісти
Фантазер! Що буде з безпілотником не після віддачі зброї? Чогось на Донбасі такі і досі не використовують. Крім того на місці інсценування нападу знайшли гільзу, сліди. От тільки куди цілились ...
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26.01.2022 19:02 Відповісти
Слідство триває ... поки що виходять самі на себе
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26.01.2022 15:16 Відповісти
доцибаються блазні, близенько :
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26.01.2022 15:00 Відповісти
бедный, бедный шефир. на него, оказывается, покушались. Но представление как-то по-дебильному прошло. Впрочем, какой автор, такое и представление.
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26.01.2022 15:00 Відповісти
..сценарій ще пишеться?
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26.01.2022 15:02 Відповісти
от вас уже шифер едет
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26.01.2022 15:04 Відповісти
С их "крыш" съезжает.))
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26.01.2022 15:06 Відповісти
а не проще его было действительно убить? ценности он никакой не представляет, отгуляли бы похорона, да и сказочке конец. нет тела нет следствий.
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26.01.2022 15:04 Відповісти
Фейки ніколи не мають продовження.
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26.01.2022 15:06 Відповісти
Базові ознаки

Ніколи не мають продовження - фейкові повідомлення ніколи не мають продовження, розраховані виключно на оперативну маніпуляцію суспільною думкою виключно зaраз, у короткотерміновій перспективі.
Примітивізм - "Масовий продукт завжди створюється в досить спрощеній формі, без цього він не може отримати хорошого поширення", тобто фейкові новини завжди створюються для аудиторії, яка, за різних причин, не перевірятиме якості одержаної інформації.
Надемоційне подання інформації - акцент на емоційне особливо негативне сприйняття, яке унеможливлює критичний аналіз.
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26.01.2022 15:07 Відповісти
Це "передчасно" так і залишиться навіки "передчасним"
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26.01.2022 15:07 Відповісти
Я вважав, що про це вже забули. Як про "Доп'йоша_ЗЄлєнського". А, бачите, хтось веде цю "справу" та справно отримує щомісяця під 100 тисяч гривень від платників податків, а за сумісництвом, глядачів цієї дешевої вистави...
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26.01.2022 15:09 Відповісти
Венедиктова молчит так как не знает сценарий, ленка в европе куролесит некогда накидывать варианты, а братья кроме сватов писать не умеют, нужна трагедия, а у них все на комедию заточено
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26.01.2022 15:14 Відповісти
Що там розслідувати? Це Жека Лисий. За те, що Шефір з Клованом гроші квартальних крисили.
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26.01.2022 15:22 Відповісти
Угу.Як і з ахметівським держпереворотом.Сценаристи унюхані.
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26.01.2022 15:26 Відповісти
ИпанЫй цЫрк
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26.01.2022 16:09 Відповісти
Ви, головне, там на дерьмака не вийдіть, або самого найвеличнішого.
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26.01.2022 16:20 Відповісти
А по походці не виходить вичіслить!
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26.01.2022 16:41 Відповісти
Нехай попробують по "доріжці" слідів.
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26.01.2022 16:44 Відповісти
Та ви хоч спочатку Трухіна за кермом автомобіля побачте, куди там ще до шофера шифера!
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26.01.2022 16:42 Відповісти
Бутусов: Зеленский осуществляет откровенный саботаж сотрудничества с США
26 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80.html#respond Комментарии: 0






Это просто невероятно, но США в очередной раз требуют от президента Зеленского завершить конкурс на Специального антикоррупционного прокурора (укр.).
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy расссказывает сегодня в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

Але безуспішно.
Останнє засідання комісії знов не відбулось без будь-яких пояснень.
Навіть російська агресія, масовані поставки озброєння з США, потужна політична підтримка, та навіть виділення фінансової допомоги Україні не можуть змусити офіс президента Зеленського призначити керівника антикорупційної прокуратури.
Нагадаю, в Україні нема антикорупційного прокурора з серпня 2020 року - це вже 17 місяців!
Обрання прокурора САП - це обов'язкова вимога МВФ, а президент США Д.Байден 31 серпня 2020 року підписав з Зеленським у Вашингтоні спеціальний меморандум, де визначалося, що конкурс по прокурору САП має бути завершений «негайно».

Зрозуміло, що цей відвертий саботаж міжнародної співпраці з США офіс президента робить свідомо на користь олігархам - спонсорам Слуг народу.
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26.01.2022 16:43 Відповісти
Це слідство ніколи не скінчиться! Ганьба та й годі! Такі гроші отримувати і нічого не робити!
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26.01.2022 16:43 Відповісти
Цікаво порахувати,скільки коштувало то слідство Україні...Сотні людей прочісували ліс,опитували,складали матеріали,проводили експертизи...Може то Росія робить отакі "замахи" щоб виснажити бюджети наших органів?..
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26.01.2022 16:51 Відповісти
Ганьба! Який замах ? Замах був на авто, коли воно стояло в гаражі.
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26.01.2022 17:09 Відповісти
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26.01.2022 17:19 Відповісти
Результати будуть очевидно при новому Генеральному прокуророві!
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26.01.2022 17:34 Відповісти
Предлогаю сделать какой то законод акт о том, что если следствие - буря в стакане, то все расходы налогоплательщиков на этот пшик - ложаться на следаков и прокурорских, которые это вели.

Мечты.... Мечты...
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26.01.2022 18:40 Відповісти
ти ба, яка заплутана справа! тре Холмса з Бейкер стріт виписувати...
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26.01.2022 19:23 Відповісти
А з Порошенком значно швидше "розслідують"! Раз-два,- і ворог народу!
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26.01.2022 19:40 Відповісти
Надо засекретити все ,бо є татарови і інші дермаки.
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26.01.2022 20:26 Відповісти
 
 