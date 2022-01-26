Венедіктова про замах на Шефіра: Слідство триває, про результати розслідування говорити передчасно
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що розслідуванням обставин замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра опікуються три органи досудового розслідування, про конкретні напрацювання говорити поки що рано.
Про це генпрокурор заявила журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Слідство працює, слідство рухається, при цьому три органи досудового слідства працюють над цим", - сказала вона.
За словами Венедіктової, оскільки слідчі дії тривають, про конкретне просування в розслідуванні на сьогодні говорити передчасно.
Венедіктова запевнила, що органи розслідування "мають свою стратегію слідчих дій".
"Я вважаю, що на сьогодні вони справді намагаються бути швидкими й ефективними, і не лише в плані експертиз та допитів, вони рухаються далі й за оперативними напрацюваннями", - пояснила генпрокурор, зауваживши, що докладнішої інформації вона розголошувати не може.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранений водій. В автомобіль випустили більш як 10 куль. Стріляли з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці нині розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.
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Замах не було закінчено через затримку (проміжок часу, необхідний для переміщення пакета інформації між двома точками) у мережах 4G, до дорівнює приблизно 50 мілісекунд.
Беремо керований через сімку 4G китайський безпілотник з камерою і підвісами (наприклад, для виконання сільськогосподарських робіт, розприскувачі тощо), на підвіси вішаємо ствол з набоями, пристрілюємо (синхронізуємо камеру з прицілом) і відправляємо на маршрут Шефіра.
При виявленні на дисплеї з камери безпілотника авто Шефіра відкриваємо по ньому вогонь. Те, що отвори були на двері і не було на іншій двері, а також отвори на даху і кришці багажника не під гострим кутом, є доказом обстрілу з верхньої напівсфери, з повітря.
Проблема у тому, що одна справа - знімати з безпілотника весілля і зовсім інша - керувати в режимі реального часу зброєю, виходячи з отриманого зображення. Саме тому, що для обробки відео, шифрування, пакетування, передачі через протоколи 4G, прийняття, розшифрування, формування і виводу зображення з камери потрібен час, за який автомобіль Шефіра змінює місцезнаходження, з огляду на парадокс Ахілеса і черепахи, влучно вразити це авто під час руху за цих обставин майже неможливо.
Коли Байрактарами обробляли землю в Нагорному Карабасі, всі цілі за мить (2-3 секунди) до враження були або нерухомими, або малорухомими.
Я користуюся CDMA телефоном на частоті 800МГц, у мого оператора проблеми, його знищують і банкрутять, щоби цю частоту віддати під 5G, де затримка при передачі сигналу становитиме не 50 мілісекунд, а до 1 мілісекунди, тому ті, хто вчинив замах на Шефіра, з нетерпінням чекатимуть, коли сам Шефір і його найближчі друзі допоможуть наступні замахи зробити більш вдалими.
Ніколи не мають продовження - фейкові повідомлення ніколи не мають продовження, розраховані виключно на оперативну маніпуляцію суспільною думкою виключно зaраз, у короткотерміновій перспективі.
Примітивізм - "Масовий продукт завжди створюється в досить спрощеній формі, без цього він не може отримати хорошого поширення", тобто фейкові новини завжди створюються для аудиторії, яка, за різних причин, не перевірятиме якості одержаної інформації.
Надемоційне подання інформації - акцент на емоційне особливо негативне сприйняття, яке унеможливлює критичний аналіз.
26 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80.html#respond Комментарии: 0
Это просто невероятно, но США в очередной раз требуют от президента Зеленского завершить конкурс на Специального антикоррупционного прокурора (укр.).
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy расссказывает сегодня в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
Але безуспішно.
Останнє засідання комісії знов не відбулось без будь-яких пояснень.
Навіть російська агресія, масовані поставки озброєння з США, потужна політична підтримка, та навіть виділення фінансової допомоги Україні не можуть змусити офіс президента Зеленського призначити керівника антикорупційної прокуратури.
Нагадаю, в Україні нема антикорупційного прокурора з серпня 2020 року - це вже 17 місяців!
Обрання прокурора САП - це обов'язкова вимога МВФ, а президент США Д.Байден 31 серпня 2020 року підписав з Зеленським у Вашингтоні спеціальний меморандум, де визначалося, що конкурс по прокурору САП має бути завершений «негайно».
Зрозуміло, що цей відвертий саботаж міжнародної співпраці з США офіс президента робить свідомо на користь олігархам - спонсорам Слуг народу.
Мечты.... Мечты...