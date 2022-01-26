"Лавров про постачання зброї для "Л/ДНР": "Захід має забезпечити виконання Києвом Мінських угод. Тоді всі питання відпадуть"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання про можливе постачання зброї для "Л/ДНР", заявив, що Захід має спонукати Київ виконувати Мінські угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ми є прихильниками безумовного виконання Мінських домовленостей, які зараз саме саботує Україна", - сказав глава російського МЗС.

За його словами, "західні куратори Києва" запевнили Росію у тому, що вони досягнуть виконання українською стороною зобов'язань щодо комплексу заходів, який був у Мінську в 2015 році підписаний, зокрема, щодо особливого статусу Донбасу.

"Виходжу з того, що це зобов'язання на Заході лежить і що він має забезпечити виконання Києвом Мінських угод. Тоді всі питання відпадуть. І я дуже сподіваюся, що так воно і буде", - сказав Лавров.

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Раніше перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак заявив, що Росії необхідно надати допомогу "Л/ДНР" народним республікам у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності.