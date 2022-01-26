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Велика Британія відіграє найважливішу роль задля підготовки нових санкцій проти РФ через ситуацію довкола України, - Джонсон

Велика Британія відіграє найважливішу роль задля підготовки нових санкцій проти РФ через ситуацію довкола України, - Джонсон

Нинішній британський уряд об'єднує зусилля західних країн із метою розробити нові санкції проти Москви і не дозволити РФ здійснити вторгнення в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд Сполученого Королівства... об'єднує Захід разом, щоб отримати найбільш жорсткий можливий пакет санкцій з метою утримати Путіна від того, що, як я вважаю, буде безрозсудним катастрофічним вторгненням", - сказав він на слуханнях у парламенті, присвячених розслідуванням вечірок в урядовій резиденції з порушенням правил локдауну.

Водночас він назвав ситуацію на кордонах України "кризою".

Напередодні Джонсон запевнив, що вважає за можливе вирішення проблем із Росією за допомогою діалогу, і висловив готовність продовжити контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.

Борис Джонсон нагадав, що Велика Британія та її союзники готові запровадити потужні санкції проти РФ у разі її нападу на Україну. Крім того, він знову припустив, що перемога в такому конфлікті не може дістатися Росії легко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія без вагань посилить санкції проти Росії, - Джонсон

Автор: 

армія рф (17713) Велика Британія (5639) росія (65829) санкції (12043) Джонсон Борис (583)


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вот тут шольцам & K° стало обидно.
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26.01.2022 15:06 Відповісти
В аеропорту «Львів» сьогодні, 26 січня, приземлився літак Boeing C-17 Globemaster III, який належить Великобританії.

Як повідомляє Варта1, світлину літака в аеропорту «Львів» https://www.facebook.com/yuriy.fylyuk оприлюднив на своїй сторінці у ФБ Yuriy Fylyuk.

«Натівський літак приземлився у Львові», - зазначає у коментарі до світлини Yuriy Fylyuk.

Boeing C-17 Globemaster III - американський стратегічний військово-транспортний літак виробництва компанії McDonnell Douglas.
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26.01.2022 15:09 Відповісти
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26.01.2022 15:40 Відповісти
Хтось учора написав: "моя теща вона така"))
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26.01.2022 15:41 Відповісти
Борисе, ми оцінили внесок бритів із допомогою Україні. Боже, бережи королеву!
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26.01.2022 15:41 Відповісти
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26.01.2022 15:58 Відповісти
https://twitter.com/proctolog/status/1486333994165751812 https://twitter.com/proctolog/status/1486333994165751812

Американці вже ржуть над Зеленським.
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26.01.2022 16:12 Відповісти
 
 