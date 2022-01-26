Велика Британія відіграє найважливішу роль задля підготовки нових санкцій проти РФ через ситуацію довкола України, - Джонсон
Нинішній британський уряд об'єднує зусилля західних країн із метою розробити нові санкції проти Москви і не дозволити РФ здійснити вторгнення в Україну.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Уряд Сполученого Королівства... об'єднує Захід разом, щоб отримати найбільш жорсткий можливий пакет санкцій з метою утримати Путіна від того, що, як я вважаю, буде безрозсудним катастрофічним вторгненням", - сказав він на слуханнях у парламенті, присвячених розслідуванням вечірок в урядовій резиденції з порушенням правил локдауну.
Водночас він назвав ситуацію на кордонах України "кризою".
Напередодні Джонсон запевнив, що вважає за можливе вирішення проблем із Росією за допомогою діалогу, і висловив готовність продовжити контакти з президентом РФ Володимиром Путіним.
Борис Джонсон нагадав, що Велика Британія та її союзники готові запровадити потужні санкції проти РФ у разі її нападу на Україну. Крім того, він знову припустив, що перемога в такому конфлікті не може дістатися Росії легко.
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Як повідомляє Варта1, світлину літака в аеропорту «Львів» https://www.facebook.com/yuriy.fylyuk оприлюднив на своїй сторінці у ФБ Yuriy Fylyuk.
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