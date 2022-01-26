Представництво ЄС поки не планує зменшення персоналу через загрозу російського вторгнення, - Маасікас

Представництво Європейського Союзу в Україні на даний момент не розглядає рішення про зменшення штатного персоналу у зв’язку з російською загрозою.

Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Маасікас зауважив, що Євросоюз уважно стежить за подіями на місцях з огляду на нарощування російської армії, а також бере до уваги рішення деяких країн скоротити штат у своєму посольстві в Києві та надати конкретні поради щодо подорожей Україною.

"ЄС на даний момент не розглядає подібні рішення, займаючись – як кожна дипломатична служба – плануванням на випадок надзвичайних ситуацій", - зазначив посол Євросоюзу.

Дипломат також поінформував, що представництво ЄС та країни-члени ЄС постійно обмінюються інформацією з цього приводу.

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