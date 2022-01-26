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Представництво ЄС поки не планує зменшення персоналу через загрозу російського вторгнення, - Маасікас

Представництво ЄС поки не планує зменшення персоналу через загрозу російського вторгнення, - Маасікас

Представництво Європейського Союзу в Україні на даний момент не розглядає рішення про зменшення штатного персоналу у зв’язку з російською загрозою.

Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Маасікас зауважив, що Євросоюз уважно стежить за подіями на місцях з огляду на нарощування російської армії, а також бере до уваги рішення деяких країн скоротити штат у своєму посольстві в Києві та надати конкретні поради щодо подорожей Україною.

"ЄС на даний момент не розглядає подібні рішення, займаючись – як кожна дипломатична служба – плануванням на випадок надзвичайних ситуацій", - зазначив посол Євросоюзу.

Дипломат також поінформував, що представництво ЄС та країни-члени ЄС постійно обмінюються інформацією з цього приводу.

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Автор: 

евакуація (2335) дипломати (569) Євросоюз (13616) Матті Маасікас (134)


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А в 2013 на якому місці була ? Янік теж молодець ?
Фуфлові то рейтинги...
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26.01.2022 15:49 Відповісти
Вже американці іржуть із зеленського.
https://twitter.com/proctolog/status/1486333994165751812
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26.01.2022 16:10 Відповісти
​​⚡ Прем'єр-міністр Хорватії вибачився перед Україною за заяву президента

Хоча багато хто встиг охрестити хорватів поганими словами.

НАГАДАЮ!

Значна кількість іноземних добровольців, які прийшли воювати за Україну в 2014-у, були саме хорватами. Декого з них знаю особисто та дякую!

Враховуючи, що на частині територій Хорватії є сербська етнічна група, не дивно, що певні посади займають полiтикани а-ля нинiшнього президента Хорватії. Що, у нас немає покидькiв при владі?

Номінальна чиновницька посада (якою є президент в Хорватії) не відображає позиції цілої нації. Не знецінюйте допомогу хорватів у нашій війні!

🇺🇦 BRATCHUK
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26.01.2022 16:11 Відповісти
Не може бути! Потерпевший знов збрехав?
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26.01.2022 16:49 Відповісти
 
 