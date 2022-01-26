Представництво ЄС поки не планує зменшення персоналу через загрозу російського вторгнення, - Маасікас
Представництво Європейського Союзу в Україні на даний момент не розглядає рішення про зменшення штатного персоналу у зв’язку з російською загрозою.
Про це повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Маасікас зауважив, що Євросоюз уважно стежить за подіями на місцях з огляду на нарощування російської армії, а також бере до уваги рішення деяких країн скоротити штат у своєму посольстві в Києві та надати конкретні поради щодо подорожей Україною.
"ЄС на даний момент не розглядає подібні рішення, займаючись – як кожна дипломатична служба – плануванням на випадок надзвичайних ситуацій", - зазначив посол Євросоюзу.
Дипломат також поінформував, що представництво ЄС та країни-члени ЄС постійно обмінюються інформацією з цього приводу.
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Фуфлові то рейтинги...
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Хоча багато хто встиг охрестити хорватів поганими словами.
НАГАДАЮ!
Значна кількість іноземних добровольців, які прийшли воювати за Україну в 2014-у, були саме хорватами. Декого з них знаю особисто та дякую!
Враховуючи, що на частині територій Хорватії є сербська етнічна група, не дивно, що певні посади займають полiтикани а-ля нинiшнього президента Хорватії. Що, у нас немає покидькiв при владі?
Номінальна чиновницька посада (якою є президент в Хорватії) не відображає позиції цілої нації. Не знецінюйте допомогу хорватів у нашій війні!
🇺🇦 BRATCHUK