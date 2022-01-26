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Новини Війна
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У партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР"

У партії Путіна

У правлячій в РФ партії "Єдина Росія" відкрито заговорили про необхідність поставки військової допомоги підтримуваним РФ "Донецькій та Луганській народним республікам" нібито для "підвищення їхньої обороноздатності перед можливою агресією".

Про це сьогодні заявив перший віцеспікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС. 

"Вважаю, що в цих умовах Росія повинна надати "Луганській і Донецькій народним республікам" необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом", - запевняє він.

У дусі російської пропаганди він також запевняє, що "Єдина Росія" з величезною тривогою ставиться до "накачування України західною летальною зброєю".

Далі російський політик став повторювати різноманітні "страшилки" про Україну, які зараз активно поширюються в російських ЗМІ. Переважна більшість стосувалась поставок озброєння до України через скупчення військ РФ біля кордонів нашої країни.

"Практично всі провідні країни НАТО, причому роблять це дуже великих масштабах. Уявіть собі - лише цього року і лише зі США та Великобританії виконано десятки авіарейсів в Україну. Ракетні комплекси, гранатомети, стрілецька зброя, міни, боєприпаси та багато іншого", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров про постачання зброї для "Л/ДНР": "Захід має забезпечити виконання Києвом Мінських угод. Тоді всі питання відпадуть"

 Втім, Турчак ані слова не сказав про те, що РФ регулярно поставляє зброю до ОРДЛО, чергові факти чого сьогодні були опубліковані СБУ.

Автор: 

Єдина Росія (144) зброя (7505) найманці рф (2063) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+36
А що вони возили говноконвоями вісім років з воєнторгів?
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26.01.2022 16:14
+27
какая новость неожиданная
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26.01.2022 16:12
+25
у шахтеров появятся Су35?
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26.01.2022 16:12
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какая новость неожиданная
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26.01.2022 16:12 Відповісти
походу, расеяне хотят сбить еще один боинг
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26.01.2022 17:12 Відповісти
у шахтеров появятся Су35?
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26.01.2022 16:12 Відповісти
Мабуть шахтні субмарини
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26.01.2022 16:26 Відповісти
Шахтеры и ракеты на Луну могут запустить,как пришлые арабохайские колхозники стреляли "Искяндярами" по сердцу Кавказа Бахы(Баку) и ГанаУдчу(Гяндже=ГанаУдчБале=Ганстантинополю).
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26.01.2022 16:46 Відповісти
Надо опять дипломатам "кричать" во внешней политике об этом. Чтоб параша не делала себя пострадавшей и не гавкала о гражданской украинской войне.
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26.01.2022 16:13 Відповісти
Шо там кричать глухим и слепым? Яо нужно восстанавливать.
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26.01.2022 16:45 Відповісти
А що вони возили говноконвоями вісім років з воєнторгів?
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26.01.2022 16:14 Відповісти
"не, ну это другое!" (С)
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26.01.2022 16:42 Відповісти
Какими конвоями? Конвои - то приманка для лохов. Там прямая железнодорожная ветка из паРаши в Дебальцево. А Дебальцево - узловая станция, с которой возможна доставка грузов практически в любую точку Лугандона.
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26.01.2022 16:51 Відповісти
Я не замовляв політінформацію. Це все давно відомо.
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26.01.2022 16:56 Відповісти
їхню стурбованість можна зрозуміти, але пофіг нам потрібно все
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26.01.2022 16:17 Відповісти
_Поставок не т. н. лднр , а снабжение оккупационной армии расии! Автор статьи вообще осознаёт принципиальное различие?!
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26.01.2022 16:18 Відповісти
Что, бластеры откопают? Потому что ничего нового, кроме того, что им уже с военторга поставили, нет.
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26.01.2022 16:19 Відповісти
В шахтах танки скінчилось?
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26.01.2022 16:19 Відповісти
Танки не канають, буряти в них вімовляються сідати, коли про сковорідки для їх жарки, поставлені від американців та британців взнали.
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26.01.2022 16:49 Відповісти
Ну а шо... закон про братські могили в кацапії вступає в силу з 1 лютого. Треба ж якось виконувати. А дамбвабве з лугандоном як полігон для випробувань.
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26.01.2022 16:21 Відповісти
Можна подумати, що вони всі 8 років воюють тим що "відкопали у шахтах", а не тим що доставляли москальські "гумкомвої"
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26.01.2022 16:21 Відповісти
там і так у лугандонів з тим все нормально
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26.01.2022 16:22 Відповісти


Т. е до этого мало завезли ?
https://www.thesun.co.uk/news/17428830/vladmir-putin-warned-ukraine-invasion-britain-america/
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26.01.2022 16:26 Відповісти
Виды вооружений, которые перебрасывались из России в Украину:

Российские https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/31/avalanche/ БМП

Российские https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/05/29/confirming-the-location-of-the-same-msta-s-in-russia-and-ukraine/ МСТА-С

Российские https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2017/04/02/tankspotting-t-90as-donbass/ танки Т-90

Российский «Бук», из которого был сбит «Боинг» МН-17: https://www.bellingcat.com/news/2016/05/12/9248/ часть 1 , https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/06/22/new-google-earth-satellite-update-confirms-presence-of-buk-in-eastern-ukraine/ часть 2

Люди:

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/22/three-graves/ Спецназовцы, погибшие на украинской территории

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/30/russian-official-account-of-attack-on-ukraine-border-guards/ Бой российских войск с украинскими пограничниками под Красной Таловкой (основано на документах, полученных хакерской группой «Украинские кибервойска»)

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/06/19/identifying-the-separatists-linked-to-the-downing-of-mh17/ Боевики, вероятно причастные к сбитию «Боинга» МН-17
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26.01.2022 16:32 Відповісти
А до этого все из шахт доставали и из супермаркетов 😂
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26.01.2022 16:26 Відповісти
Хотілось би запитати цю кацапську гниду- а до цього чим на дамбасі орки воювали? Мабудь тим,що купили у воєнтозі...
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26.01.2022 16:28 Відповісти
А как же Нормандский формат?!))) Совсем запутались в своей брехне идиоты)
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26.01.2022 16:30 Відповісти
Ще один вагон до потягу із снарядами добавлять!
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26.01.2022 16:30 Відповісти
Здравствуй жопа, Новый год... А до этого одни зефирки поставляли? Называется напугали ежика голой жопой
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26.01.2022 16:31 Відповісти
пхахаха кацапня типо не поставляла до этого)с кацапкого лошья уже весь мир ржет
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26.01.2022 16:32 Відповісти
Это просто даст "легализацию" тому оружию, технике и боеприпасов что поставлялись и до этого РФ в ОРДЛО в течении 8 лет и более ничего. Они могут также "официально" ввести своих " миротворцев", но факт то в том что они то уже там. Да сейчас их по разной информации где то 3 тысячи, в период интенсивных боев их было значительно больше, и перебросить доп. силы из РФ они могут хоть под видом " миротворцев" хоть просто под видом " заблудившихся". Разница только в том что они обстреляют собственных уже " миротворцев" а потом устроят " принуждение к миру" ( грузинский сценарий) в таком случае Украине нужно по логике просить ввод "миротворцев" со стороны НАТО. Ну чтоб "миротворцы" стояли против " миротворцев" если что.
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26.01.2022 16:33 Відповісти
если они официально начнут вводить туда миротворцев, то это нарушение украинских грани
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26.01.2022 17:15 Відповісти
Под видим защиты собственных граждан ( как в Абхазии и Юж. Осетии) в ОРДЛО уже немногим меньше миллиона получателей рашен гражданства, на данный момент Не зря же они эту паспортизацию затеяли.
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26.01.2022 17:52 Відповісти
Каждый кацап должен помнить, что к каждом самолете прилетевшем с военной помощью в Украину, находится 9 грамм свинца предназначенных лично для него.
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26.01.2022 16:33 Відповісти
а что, коцапы уже признали республики
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26.01.2022 16:35 Відповісти
https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit

В России предложили "начать"

поставки оружия на оккупированный Россией Донбасс

Сегодня в России, похоже "день помощи метастазам".



Так, генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак сделал заявление, которое тут же стало не мене популярным, чем предложение УПРФ "признать" так называемые "ЛНР" и "ДНР": «Россия должна оказать поддержку ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений».



И вот, уже всё пропагандистской ратью слова Турчака разносятся по федеральным СМИ, а разного рода официальные лица от главы фракции Единой России в Госдуме до МИД РФ с энтузиазмом комментируют это заявление. Заявление, которое по сути своей, такое же бездарное и популистское как предложение "признать" так называемые "ЛНР" и "ДНР". И вот почему.




Во-первых, Россия является основным поставщиком оружия, боеприпасов, техники, ГСМ и живой силы на оккупированную часть Донбасса с 2014 года, с момента вторжения на территорию Украины. А потому, делает она это открыто или скрыто, для ВСУ совершенно без разницы - со всей номенклатурой российских вооружений, которое они используют против Украины, наши войска успешно борются уже 8 лет подряд.



Во-вторых, точно так же как в случае с "признанием" так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это будет для России выстрелом себе же в голову. Ведь такого рода действия повлекут за собой незамедлительную реакцию в виде санкций.



То есть, Россия, начав открыто делать то, что 8 лет делала, скрыто, навлечёт на себя ещё больше санкций, который ещё больнее ударят по её экономике. Из чего возникает вопрос, а в чём собственно смысл? Вот в том-то и дело, что смысла раскрывать свои карты и отказываться от мантры "нас там нет" и "мы не сторона конфликта" в Кремле не намерены.



Это крайне нелогичное предложение может представлять собой одним из манёвров российской стратегии давления и шантажа, как Украины, так и наших международных партнёров. Но, бессмысленность и бездарность этого манёвра очевидны с первых же часов его применения.



На самом деле смешно наблюдать, за этим трепыханием конвульсирующих тушек российского политикума, высказывающих одно предложение бредовее предыдущего, а затем, как эти все предложения, из-за их несостоятельности, будут забыты до следующего раза.



Скучно, девочки, скучно!
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26.01.2022 16:41 Відповісти
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26.01.2022 16:41 Відповісти
А до этого шахтёры ходили в атаку с отбойными молотками и вилами. И даже сбили Боинг....
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26.01.2022 16:46 Відповісти
Это же надо, оружие поставлять , а до этого они палками бросались, придурки.
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26.01.2022 16:47 Відповісти
Предполагается что тактические ракеты возможно с боеголовками из обеднённого урана, довольно неплохие боеприпасы
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26.01.2022 16:51 Відповісти
А тактические ракеты имеют свойство изменять направление полета, из-за облучения соответствующими сигналами, и летят до места старта.
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26.01.2022 17:00 Відповісти
эти другие..... применять дорогостоящие самонаводящиеся в Украине нецелесообразно
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26.01.2022 17:04 Відповісти
не новость
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26.01.2022 16:47 Відповісти
8 лет поставляют, все шахты оружием завалили, бурятские шахтёротрактористы не успевают в подземных военторгах его добывать, и тут вдруг вот те на! решили сразу выдавать оружие на гора! ))
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26.01.2022 16:52 Відповісти
У Турчака завихрение в голове, ну это последствие употребления "столичной" в соответствующих дозах.
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26.01.2022 16:54 Відповісти
Да пожалуста. Хоть жабоедам и фрицам в морду ткнуть можно будет что Рашка снабжает оружием террористов. Груз 200 тоже Рашка может не скрывать и не перерабатывать на консервы чтобы никто не видел
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26.01.2022 16:56 Відповісти
A chjo , ranshe mandarini pastavlali ? debili mlja......
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26.01.2022 16:57 Відповісти
Они и так поставляют туда все ,что хотят, вплоть до огнеметов Буратино, один из которых спалило ОБСЕ еще наверно в 2015 году на территории днр. Единственный смысл от подобного, это типа их ответ сша, которые не согласились ( вот ведь удивительно ! ) на условия рф по безопасности !))
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26.01.2022 16:59 Відповісти
Яка цікава новина. Як будто кацапи, які туди приїхали у формі оброченців, відшукали зброю у затоплених шахтах.
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26.01.2022 17:02 Відповісти
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26.01.2022 17:08 Відповісти
к этому еще стоит добавить, что кацапы не умеют воевать без заградотрядов!!
в первые же дни, будут десятки тысяч сдавшихся в плен кацапов!! тут впору задуматься не об джавелинах, а о том, чем кормить всю это прорву голодных, никогда в жизни не видавших унитазы, обезьян
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26.01.2022 17:17 Відповісти
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26.01.2022 17:09 Відповісти
НАЧАТЬ???
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26.01.2022 17:10 Відповісти
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26.01.2022 17:11 Відповісти
русофашисты снова завели свою шарманку, типа все то железо, что они натягали за 8 лет из шахт и военторгов старое, поэтому срочно нужны новые поставки
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26.01.2022 17:40 Відповісти
І що вони їм поставлять таке, чого раніше не було вже поставлено?
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26.01.2022 18:30 Відповісти
А флот пришлют?
Ну, какая группа российских кораблей и без буксира? Это моветон!
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26.01.2022 18:34 Відповісти
Не бачити Воронєжу ні зарплат ні пенсій 🤣 . Нова гонка озброєнь це вам не хухри-мухри . Но нічо . Розвалили совок , розвалимо і русню. Слава Україні !
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26.01.2022 19:13 Відповісти
Видимо, извлекать танки и прочее вооружение, из затопленных шахт, стало крайне затруднительно.
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26.01.2022 20:37 Відповісти
Гарний сигнал що частина башт кремля вже засцяла та проти переходу до відкритої фази війни проти України. А отже в плані війни нічого не зміниться так як поставки були від самого початку.
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26.01.2022 21:10 Відповісти
 
 