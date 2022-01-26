У партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР"

У правлячій в РФ партії "Єдина Росія" відкрито заговорили про необхідність поставки військової допомоги підтримуваним РФ "Донецькій та Луганській народним республікам" нібито для "підвищення їхньої обороноздатності перед можливою агресією".

Про це сьогодні заявив перший віцеспікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Вважаю, що в цих умовах Росія повинна надати "Луганській і Донецькій народним республікам" необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом", - запевняє він.

У дусі російської пропаганди він також запевняє, що "Єдина Росія" з величезною тривогою ставиться до "накачування України західною летальною зброєю".

Далі російський політик став повторювати різноманітні "страшилки" про Україну, які зараз активно поширюються в російських ЗМІ. Переважна більшість стосувалась поставок озброєння до України через скупчення військ РФ біля кордонів нашої країни.

"Практично всі провідні країни НАТО, причому роблять це дуже великих масштабах. Уявіть собі - лише цього року і лише зі США та Великобританії виконано десятки авіарейсів в Україну. Ракетні комплекси, гранатомети, стрілецька зброя, міни, боєприпаси та багато іншого", - зазначив він.

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Втім, Турчак ані слова не сказав про те, що РФ регулярно поставляє зброю до ОРДЛО, чергові факти чого сьогодні були опубліковані СБУ.