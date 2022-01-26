У партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР"
У правлячій в РФ партії "Єдина Росія" відкрито заговорили про необхідність поставки військової допомоги підтримуваним РФ "Донецькій та Луганській народним республікам" нібито для "підвищення їхньої обороноздатності перед можливою агресією".
Про це сьогодні заявив перший віцеспікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Вважаю, що в цих умовах Росія повинна надати "Луганській і Донецькій народним республікам" необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом", - запевняє він.
У дусі російської пропаганди він також запевняє, що "Єдина Росія" з величезною тривогою ставиться до "накачування України західною летальною зброєю".
Далі російський політик став повторювати різноманітні "страшилки" про Україну, які зараз активно поширюються в російських ЗМІ. Переважна більшість стосувалась поставок озброєння до України через скупчення військ РФ біля кордонів нашої країни.
"Практично всі провідні країни НАТО, причому роблять це дуже великих масштабах. Уявіть собі - лише цього року і лише зі США та Великобританії виконано десятки авіарейсів в Україну. Ракетні комплекси, гранатомети, стрілецька зброя, міни, боєприпаси та багато іншого", - зазначив він.
Втім, Турчак ані слова не сказав про те, що РФ регулярно поставляє зброю до ОРДЛО, чергові факти чого сьогодні були опубліковані СБУ.
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Т. е до этого мало завезли ?
https://www.thesun.co.uk/news/17428830/vladmir-putin-warned-ukraine-invasion-britain-america/
Российские https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/31/avalanche/ БМП
Российские https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/05/29/confirming-the-location-of-the-same-msta-s-in-russia-and-ukraine/ МСТА-С
Российские https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2017/04/02/tankspotting-t-90as-donbass/ танки Т-90
Российский «Бук», из которого был сбит «Боинг» МН-17: https://www.bellingcat.com/news/2016/05/12/9248/ часть 1 , https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2016/06/22/new-google-earth-satellite-update-confirms-presence-of-buk-in-eastern-ukraine/ часть 2
Люди:
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/22/three-graves/ Спецназовцы, погибшие на украинской территории
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/30/russian-official-account-of-attack-on-ukraine-border-guards/ Бой российских войск с украинскими пограничниками под Красной Таловкой (основано на документах, полученных хакерской группой «Украинские кибервойска»)
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/06/19/identifying-the-separatists-linked-to-the-downing-of-mh17/ Боевики, вероятно причастные к сбитию «Боинга» МН-17
В России предложили "начать"
поставки оружия на оккупированный Россией Донбасс
Сегодня в России, похоже "день помощи метастазам".
Так, генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак сделал заявление, которое тут же стало не мене популярным, чем предложение УПРФ "признать" так называемые "ЛНР" и "ДНР": «Россия должна оказать поддержку ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений».
И вот, уже всё пропагандистской ратью слова Турчака разносятся по федеральным СМИ, а разного рода официальные лица от главы фракции Единой России в Госдуме до МИД РФ с энтузиазмом комментируют это заявление. Заявление, которое по сути своей, такое же бездарное и популистское как предложение "признать" так называемые "ЛНР" и "ДНР". И вот почему.
Во-первых, Россия является основным поставщиком оружия, боеприпасов, техники, ГСМ и живой силы на оккупированную часть Донбасса с 2014 года, с момента вторжения на территорию Украины. А потому, делает она это открыто или скрыто, для ВСУ совершенно без разницы - со всей номенклатурой российских вооружений, которое они используют против Украины, наши войска успешно борются уже 8 лет подряд.
Во-вторых, точно так же как в случае с "признанием" так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это будет для России выстрелом себе же в голову. Ведь такого рода действия повлекут за собой незамедлительную реакцию в виде санкций.
То есть, Россия, начав открыто делать то, что 8 лет делала, скрыто, навлечёт на себя ещё больше санкций, который ещё больнее ударят по её экономике. Из чего возникает вопрос, а в чём собственно смысл? Вот в том-то и дело, что смысла раскрывать свои карты и отказываться от мантры "нас там нет" и "мы не сторона конфликта" в Кремле не намерены.
Это крайне нелогичное предложение может представлять собой одним из манёвров российской стратегии давления и шантажа, как Украины, так и наших международных партнёров. Но, бессмысленность и бездарность этого манёвра очевидны с первых же часов его применения.
На самом деле смешно наблюдать, за этим трепыханием конвульсирующих тушек российского политикума, высказывающих одно предложение бредовее предыдущего, а затем, как эти все предложения, из-за их несостоятельности, будут забыты до следующего раза.
Скучно, девочки, скучно!
в первые же дни, будут десятки тысяч сдавшихся в плен кацапов!! тут впору задуматься не об джавелинах, а о том, чем кормить всю это прорву голодных, никогда в жизни не видавших унитазы, обезьян
Ну, какая группа российских кораблей и без буксира? Это моветон!