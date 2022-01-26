УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10659 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 659 24

Своєю агресією проти України Росія прагне відновити Радянську імперію, - президент Латвії Левітс

Своєю агресією проти України Росія прагне відновити Радянську імперію, - президент Латвії Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що країна підтримує запровадження жорстких та ефективних санкцій щодо Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт президента Левітса.

"Вторгненням до Грузії у 2008 році та розпочатою у 2014 році агресією проти України Росія демонструє свій намір відновити Радянську імперію, яка розвалилася в 1990-1991 роках внаслідок зусиль з набуття свободи пригноблених народів. Політичне мислення Росії застрягло в категоріях імперіалізму ХІХ століття, коли велич країни вимірювалося розміром захоплених територій, а Європа була поділена на сфери інтересів", - наголосив він.

За словами Левітса, спосіб мислення Росії та її претензії до НАТО як організації, до членів НАТО та України неприйнятні.

"На нову загрозу агресії Росії проти України необхідно дати рішучу відповідь. Це включає постачання озброєнь та військової техніки в Україну, економічні санкції щодо Росії та передислокацію військових частин НАТО в межах держав-членів. Вітаємо ухвалені США рішення щодо готовності до передислокації збройних сил, зміцнюючи безпеку на східному фланзі", - додав президент Латвії.

Латвія підтримує запровадження жорстких та ефективних санкцій щодо Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Також читайте: Латвія надішле Україні ракетну систему Stinger, екіпірування та сухпайки

Автор: 

Латвія (1360) росія (65829) Левітс Егілс (40)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Вони застрягли в середніх віках а не в 19 столітті
показати весь коментар
26.01.2022 16:41
+3
Вот когда ж вы поймете, что если пуйло и мечтает о какой-то империи - то о Российской. Забудьте про советские инвестиции в социальную сферу. Баре и холопы - вот и все.
показати весь коментар
26.01.2022 17:04
+2
Не так важливо в якому столітті, важливо що застрягли, от хай їх болотна жижа й затягне.
показати весь коментар
26.01.2022 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони застрягли в середніх віках а не в 19 столітті
показати весь коментар
26.01.2022 16:41 Відповісти
Не так важливо в якому столітті, важливо що застрягли, от хай їх болотна жижа й затягне.
показати весь коментар
26.01.2022 16:50 Відповісти
tak kto zhe vinovat chto kozlomordnih bratjami nazivali i v djosni celovalis, no, no za to teperj osoznali oshibku i ispravljajetsia.
показати весь коментар
26.01.2022 18:09 Відповісти
а какая страна в мире сейчас процветает?
показати весь коментар
26.01.2022 18:42 Відповісти
ti iz voronezha ili chukotki strochish?
показати весь коментар
26.01.2022 18:57 Відповісти
Вот когда ж вы поймете, что если пуйло и мечтает о какой-то империи - то о Российской. Забудьте про советские инвестиции в социальную сферу. Баре и холопы - вот и все.
показати весь коментар
26.01.2022 17:04 Відповісти
Ничего удивительного, одни хотят в ................ империю, некоторые в феодализм, каждый дуреет по своему. Каждый ищет путь по своему.
показати весь коментар
26.01.2022 17:05 Відповісти
Новобурятия против советской империи!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221772416829953&set=p.221772416829953&type=3&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R
показати весь коментар
26.01.2022 17:08 Відповісти
А по моему ничего подобного. Просто самодур и диктатор.
показати весь коментар
26.01.2022 17:14 Відповісти
уровень жизни подняли поднялся . или ты до сих пор смотришь программу Время через ламповый телевизор Рубин ?
показати весь коментар
26.01.2022 18:44 Відповісти
смеешься? с чьим уровнем и какого года ты сравниваешь? воюющие ливан и сирия лучше живут! с такими багатствами как в Украине мы живем хуже всех в мире кроме 5-6 стран латинской америки!
показати весь коментар
26.01.2022 19:06 Відповісти
была такая до смерти Ленина, называлась Советская Россия (с 7 ноября 1917 по 30 декабря 1922).
потом стал СССР, где Российские земли раздали.

если только в этом ключе понимать Советскую Империю...
показати весь коментар
26.01.2022 17:40 Відповісти
kkakije takije rasseiskije zemli, net rasseiskih zemelj, i nikogda nebilo, tak chto tem kta rashku jesjcho pishet s zaglavnoi, mozhno ukazatj v spam ili jeshcho daljshe jestj dorozhka, vedj pisatj rasseju s zaglavnoi, eto nekuljturno i ne prilichno.
показати весь коментар
26.01.2022 18:08 Відповісти
российские - не русские.
как говорят в Одессе - это две большие разницы
показати весь коментар
26.01.2022 18:24 Відповісти
Voobshe to on po latishski skazal boljshe i boleje sochno, nu tak chtob loshadka mida rasseiki nachala potetj vikrikivaja foshizdi, rusofobi, debili itd. nu koroche, chtob sletel s kotushek publichno.
показати весь коментар
26.01.2022 18:03 Відповісти
Не советскую а росийскую , да еще замешаную на крайне шовинистических идеях .
показати весь коментар
26.01.2022 18:41 Відповісти
menjshe kuri tu drjanj, a to lopnish ot pustogo vjalichije, vi golodranci dolzhni zabotitsia o svoih gospodah sidjashchih v kremle i podtjavkivatj horom, no na kolenjah.
показати весь коментар
26.01.2022 18:58 Відповісти
Радянську "імперію" відновити не палучіцца . Люди розівчились прати целофанові кульки , підтирати сраку газетою і стояти по 2-3 години в черзі за всім , крім маринованих гігантських жовтих огірків в 3х літровий банках .
показати весь коментар
26.01.2022 19:33 Відповісти
Ні. ***** будує РІ, із триколором і царем.
показати весь коментар
26.01.2022 19:34 Відповісти
Латишам навіть на гебреїв-президентів щастить...
показати весь коментар
26.01.2022 20:31 Відповісти
 
 