Своєю агресією проти України Росія прагне відновити Радянську імперію, - президент Латвії Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що країна підтримує запровадження жорстких та ефективних санкцій щодо Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт президента Левітса.

"Вторгненням до Грузії у 2008 році та розпочатою у 2014 році агресією проти України Росія демонструє свій намір відновити Радянську імперію, яка розвалилася в 1990-1991 роках внаслідок зусиль з набуття свободи пригноблених народів. Політичне мислення Росії застрягло в категоріях імперіалізму ХІХ століття, коли велич країни вимірювалося розміром захоплених територій, а Європа була поділена на сфери інтересів", - наголосив він.

За словами Левітса, спосіб мислення Росії та її претензії до НАТО як організації, до членів НАТО та України неприйнятні.

"На нову загрозу агресії Росії проти України необхідно дати рішучу відповідь. Це включає постачання озброєнь та військової техніки в Україну, економічні санкції щодо Росії та передислокацію військових частин НАТО в межах держав-членів. Вітаємо ухвалені США рішення щодо готовності до передислокації збройних сил, зміцнюючи безпеку на східному фланзі", - додав президент Латвії.

Латвія підтримує запровадження жорстких та ефективних санкцій щодо Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

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