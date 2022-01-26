Столтенберг втратив зв'язок з реальністю, його заяви про посилення присутності НАТО у Східній Європі ніяк не розглядаю, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що давно не розглядає заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга тому, що той "втратив зв'язок із реальністю".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Коментуючи слова генсека НАТО про можливе нарощування військової присутності Альянсу на східному фланзі Лавров сказав: "Ви знаєте, я вже давно ніяк не розглядаю його заяви. На мою думку, він уже втратив зв'язок з реальністю".
Раніше Столтенберг заявив, що в НАТО готові посилити свою присутність у Східній Європі, додатково розмістивши бойові групи блоку, щоб підвищити рівень безпеки в Європі.
Топ коментарі
+23 jklpqrs
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+21 Прощай немытая раССея
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+16 Cтарий Кінь
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Nolan Peterson
@nolanwpeterson
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https://twitter.com/nolanwpeterson/status/1486342316675719168 21 мин
New security alert moments ago from US Embassy in Ukraine, effectively urging Americans to leave while there's still time. "The U.S. Embassy urges U.S. citizens in Ukraine to consider departing now using commercial or other privately available transportation options."
Несколько минут назад поступило новое предупреждение службы безопасности из посольства США в Украине, фактически призывающее американцев уезжать, пока еще есть время. «Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства».
********на каникулы-ковидный карантин из страны. Кошка бросила котят, пусть ипутьсякак хотят.
сказала скаженна коняка, ікнула, додала: "дебіли, плядь" і завила....
Який розумнмй кінь,аж страшко.
отого, шо іхтамєсть уже в Гомєль-Гомєль довезли
«Я лучше умру дома, чем здесь». Что происходит в гомельских поликлиниках во время «незначительного» всплеска заболеваемости.
«Мы видим незначительный, но подъем вирусной инфекции, в частности коронавируса», - говорил после выходных начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.
Однако люди думают, что ситуация куда серьезнее, и стали слать в редакцию «Сильных новостей» (https://telegra.ph/YA-luchshe-umru-doma-chem-zdes-CHto-proishodit-v-gomelskih-poliklinikah-vo-vremya-neznachitelnogo-vspleska-zabolevaemosti-01-26) подтверждающие тому фото.
«Люди приходили, брали талон, смотрели на цифры, смеялись, говорили: «Я, пожалуй, в Synevo пойду» или «Я лучше умру дома, чем здесь», и уходили», - рассказал гомельчанин, который пришел на приём 24 января. https://t.me/charter97_org/60391
лавроваконя подать! скачи рысцой немедля
Если в мире изобретут вакцину от дебилизма, то над РФ её надо распылять с самолётов !
Выглядит это как то, что сумасшедшие в дурдоме считают всех вокруг больными, кроме себя конечно ...
клиника