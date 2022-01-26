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Новини
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Столтенберг втратив зв'язок з реальністю, його заяви про посилення присутності НАТО у Східній Європі ніяк не розглядаю, - Лавров

Столтенберг втратив зв'язок з реальністю, його заяви про посилення присутності НАТО у Східній Європі ніяк не розглядаю, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що давно не розглядає заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга тому, що той "втратив зв'язок із реальністю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Коментуючи слова генсека НАТО про можливе нарощування військової присутності Альянсу на східному фланзі Лавров сказав: "Ви знаєте, я вже давно ніяк не розглядаю його заяви. На мою думку, він уже втратив зв'язок з реальністю".

Раніше Столтенберг заявив, що в НАТО готові посилити свою присутність у Східній Європі, додатково розмістивши бойові групи блоку, щоб підвищити рівень безпеки в Європі.

Читайте: Лавров про постачання зброї для "Л/ДНР": "Захід має забезпечити виконання Києвом Мінських угод. Тоді всі питання відпадуть"

Автор: 

Лавров Сергій (1604) НАТО (6506) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+23
чего лошадь хочет из статьи неясно. Может новые копытА?
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26.01.2022 16:38
+21
Интересно другое, какой бренд можно обнаружить, если смыть эту краску?....
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26.01.2022 16:49
+16
Цікаво, що фарба на ньому традиційно молоткова.
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26.01.2022 16:45
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а ты напряги извилину и поразглядывай
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26.01.2022 16:37 Відповісти
Столтенберг утратил связь с потусторонней реальностью лаврова
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26.01.2022 17:03 Відповісти
Коняка, у відомстві якого, через консульства на державних літаках перевозять наркоту, і каже, що хтось втратив реальність. **** кацапія "сРана непуганих ідіотов"
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26.01.2022 17:14 Відповісти
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26.01.2022 17:26 Відповісти
чего лошадь хочет из статьи неясно. Может новые копытА?
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26.01.2022 16:38 Відповісти
он выпрашивает новую рацию для связи с его реальностью
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26.01.2022 17:03 Відповісти
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26.01.2022 16:40 Відповісти
Цікаво, що фарба на ньому традиційно молоткова.
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26.01.2022 16:45 Відповісти
Интересно другое, какой бренд можно обнаружить, если смыть эту краску?....
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26.01.2022 16:49 Відповісти
intel 8086
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26.01.2022 16:54 Відповісти
молоткова емаль- це скрєпно і високодуховно!
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26.01.2022 16:51 Відповісти
То не фарба,то термопаста в три слоя
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26.01.2022 17:39 Відповісти
закріплена лаком від стирання об радіатор
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26.01.2022 18:33 Відповісти
😁👏
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26.01.2022 16:46 Відповісти
процессор валенок класса кокошник
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26.01.2022 17:22 Відповісти
Как говорится: - у кого шо болит...
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26.01.2022 16:40 Відповісти
Панікери - чекаємо на виступ Данилова

Nolan Peterson


@nolanwpeterson

·
https://twitter.com/nolanwpeterson/status/1486342316675719168 21 мин



New security alert moments ago from US Embassy in Ukraine, effectively urging Americans to leave while there's still time. "The U.S. Embassy urges U.S. citizens in Ukraine to consider departing now using commercial or other privately available transportation options."

Несколько минут назад поступило новое предупреждение службы безопасности из посольства США в Украине, фактически призывающее американцев уезжать, пока еще есть время. «Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства».

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26.01.2022 16:41 Відповісти
в багдаде - РНБО фсе спакойна. Чемоданы отставить для населения. Верховна ЗРАДА ******** на каникулы-ковидный карантин из страны. Кошка бросила котят, пусть ипуться как хотят.
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26.01.2022 16:49 Відповісти
Цікаво, скільки великих начальників відповідальних за оборону країни вже розпихали свої сім'ї за кордоном? Сім'ї Данилова, Єрмака, Шефіра, Зелі, депутатів-де?
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26.01.2022 16:54 Відповісти
Наверняка все
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26.01.2022 16:58 Відповісти
"Кто обзывается тот так и называется" (с) *****
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26.01.2022 16:41 Відповісти
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26.01.2022 16:42 Відповісти
собако@п или собакофоб?
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26.01.2022 16:51 Відповісти
Долбо...б обыкновенный...паРашкинский...
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26.01.2022 16:52 Відповісти
Собаки це не тільки друг, захисник, корисне для здоров'я хутро, смачне м'ясо, а і засіб для розрахунку за комунальні платежі. Собака стала валютою і засобом виживання при шмаркатій владі.
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26.01.2022 17:06 Відповісти
Баба не може сплатити комуналку? Хай продасть СОБАКУ ЗЕ!
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26.01.2022 17:26 Відповісти
тоді вже й про контекст: дика собача зграя загризла дівчинку по дорозі з музшколи...
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26.01.2022 16:51 Відповісти
Дитину шкода. Але в нас теж собаки нападають на людей. І ніхто нікого ще не посадив навіть, не те що розстріляв.
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26.01.2022 16:53 Відповісти
Ничуть не удивляет. Такое ощущение, что кацапы мутировали и превратились в каких-то обезумевших животных.
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26.01.2022 16:54 Відповісти
безжалостное постояннное влияние пропаганды разгладило те, немногие извилины, которые были... теперь мозг как попка младенца....
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26.01.2022 17:05 Відповісти
Им в хлеб кладут наркоту
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26.01.2022 19:20 Відповісти
Правильно предложил. Но украинских собакофилов лучше не расстреливать, а спускать с поводка в направлении противника
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26.01.2022 17:02 Відповісти
"він уже втратив зв'язок з реальністю" Джерело:
сказала скаженна коняка, ікнула, додала: "дебіли, плядь" і завила....
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26.01.2022 16:42 Відповісти
А что будет когда Далю поставят, лаврушка тогда вообще уйдет в полнейший неадекват, увезут в дурку
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26.01.2022 16:45 Відповісти
Швидше навпаки, це кінь з путлером втратили здоровий глузд
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26.01.2022 16:46 Відповісти
Ну всі в світі втратили зв"язок з реальністю, крім Росії.
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26.01.2022 16:47 Відповісти
Хто б казав!
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26.01.2022 16:49 Відповісти
Навіщо тут цитувати цю дурну кацапську коняку?
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26.01.2022 16:50 Відповісти


Який розумнмй кінь,аж страшко.
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26.01.2022 16:50 Відповісти
Эта лошадь пасётся на чужом пастбище, нужно её на бойню передать
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26.01.2022 16:54 Відповісти
Значить быкование россии уже невозможно.
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26.01.2022 16:51 Відповісти
Если идет дождь - значит это засуха.
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26.01.2022 16:53 Відповісти
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26.01.2022 16:51 Відповісти
не тре', ковіду досить
отого, шо іхтамєсть уже в Гомєль-Гомєль довезли

«Я лучше умру дома, чем здесь». Что происходит в гомельских поликлиниках во время «незначительного» всплеска заболеваемости.

«Мы видим незначительный, но подъем вирусной инфекции, в частности коронавируса», - говорил после выходных начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

Однако люди думают, что ситуация куда серьезнее, и стали слать в редакцию «Сильных новостей» (https://telegra.ph/YA-luchshe-umru-doma-chem-zdes-CHto-proishodit-v-gomelskih-poliklinikah-vo-vremya-neznachitelnogo-vspleska-zabolevaemosti-01-26) подтверждающие тому фото.

«Люди приходили, брали талон, смотрели на цифры, смеялись, говорили: «Я, пожалуй, в Synevo пойду» или «Я лучше умру дома, чем здесь», и уходили», - рассказал гомельчанин, который пришел на приём 24 января. https://t.me/charter97_org/60391
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26.01.2022 16:53 Відповісти
дерипскв велел лавроваконя подать! скачи рысцой немедля
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26.01.2022 16:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DpeABmArERE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%8F%D0%BA%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=DpeABmArERE -коняка на переговорах!
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26.01.2022 16:54 Відповісти
ключевое слово-усиление НАТО, остальное не имеет значение.
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26.01.2022 16:55 Відповісти
Лавров, твоя реальность в неубранной конюшне, а Столтенберга - в демократической Европе.
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26.01.2022 16:58 Відповісти
Ти бач, не злякалися і послали за Уральські гори коняку, яка вижила з розуму. Не віддають Україну? Як печально для вас, але це реалії і мождете жалуватися хоч у "Спортлото", нічого у вас, мокші, не вийде.
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26.01.2022 17:01 Відповісти
Лошадь, ти свій "зв'язок" віднайди...
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26.01.2022 18:09 Відповісти
Из старенького.....
Если в мире изобретут вакцину от дебилизма, то над РФ её надо распылять с самолётов !
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26.01.2022 17:03 Відповісти
Да да, весь мир утратил связь с паралельной реальностью Лаврова и *****. В этом он прав.
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26.01.2022 17:07 Відповісти
За поребриком на Бензоколонке походу начался психоз ымперского вяличия.
Выглядит это как то, что сумасшедшие в дурдоме считают всех вокруг больными, кроме себя конечно ...
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26.01.2022 17:07 Відповісти
Интересно, это какой чемодан с аргентинским коксом у спотыкающейся лошади по счету? Он так дойдет что и бункерного страдальца нахрен пошлет.
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26.01.2022 17:18 Відповісти
*заявило старое унылое ордынское быдло, лишенное адекватного восприятия реальности в течение многих лет
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26.01.2022 17:30 Відповісти
очередное доказательство, что мерину в овес конопли подсыпали...
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26.01.2022 18:43 Відповісти
щойно дивився заради цікавості виступ Коніри в Госдурі -многовекторність нова полярність все нове а всі там козли та п...... нічого нового.
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26.01.2022 18:52 Відповісти
давно понятно что только раша в правильной реальности живет
клиника
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26.01.2022 18:55 Відповісти
Что Лавров!!послапли вас с путиным И США и ЕС далеко на ***!!
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26.01.2022 19:00 Відповісти
Какая реальность. Ты с путлером давно уже в другой реальности. Два убийца
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26.01.2022 19:16 Відповісти
Реальність ... А що таке реальність? Якщо реальність не по московітські, то це вже нереальність. Тільки кремль бачить реальність. Інші живуть в нереальності. Проте таки Столтенберг відчуває реальність: у НАТО втікають всі колишні учасники Варшавського пакту (або ВД, або буде вам Угорщина 1956 року). Україна бажає долучитись також, щоб забезпечити свій спокій та мир. Висновок: реальність - це мир у всьому світі .... через НАТО.
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26.01.2022 19:36 Відповісти
Вечно маскали немецких класиков перевирают.
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26.01.2022 20:22 Відповісти
 
 