Столтенберг втратив зв'язок з реальністю, його заяви про посилення присутності НАТО у Східній Європі ніяк не розглядаю, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що давно не розглядає заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга тому, що той "втратив зв'язок із реальністю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Коментуючи слова генсека НАТО про можливе нарощування військової присутності Альянсу на східному фланзі Лавров сказав: "Ви знаєте, я вже давно ніяк не розглядаю його заяви. На мою думку, він уже втратив зв'язок з реальністю".

Раніше Столтенберг заявив, що в НАТО готові посилити свою присутність у Східній Європі, додатково розмістивши бойові групи блоку, щоб підвищити рівень безпеки в Європі.

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