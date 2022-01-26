МВФ не дасть Україні ні копійки після того, як їх "кинули" з конкурсом на голову САП, - Шабунін

Президент Володимир Зеленський дав обіцянку негайно чесно обрати голову САП ще у вересні минулого року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Чи вистачить у Офісу президента, скажімо м’яко, нерозуміння реальності, щоб проігнорувати нагадування ще раз? Питання не до мене. Чому це буде нерозумно? Тому що є МВФ, чиї гроші вже потрібні країні. Їх треба буде ще більше за будь-якого сценарію розвитку подій. А при більш реалістичному – кошти будуть критично необхідні. МВФ – не політична інституція. Вони не дадуть ні копійки після того, як їх в листопаді обманули про САП. Тоді Україна пообіцяла, що конкурс буде завершено до кінця осені. За це отримали 700 мільйонів доларів по найнижчій в світі ставці. Але МВФ "кинули". 99,9 відсотків, що наступних грошей без результатів цього конкурсу не буде", - пояснив він.

За словами Шабуніна, обіцянку все рівно доведеться виконати.

"То навіщо так поводитися, вбиваючи репутацію президента та довіру до його слова?! ... Ми зараз говоримо про репутацію президента країни, яка перебуває у стані війни. Тому я намагаюся бути дуже м’яким у своїх висловлюваннях. Скажу так: допомогу фінансами, зброєю отримує Україна. Не Зеленський. Допомога не за те, що він, як президент, зробив, а за те, що він є президентом України. Цього розуміння різниці у команді Зеленського немає. І це велика проблема для всієї країни", - наголосив глава ЦПК.

Повний текст інтерв'ю з Віталієм Шабуніним читайте тут.

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