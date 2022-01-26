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МВФ не дасть Україні ні копійки після того, як їх "кинули" з конкурсом на голову САП, - Шабунін

МВФ не дасть Україні ні копійки після того, як їх

Президент Володимир Зеленський дав обіцянку негайно чесно обрати голову САП ще у вересні минулого року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Чи вистачить у Офісу президента, скажімо м’яко, нерозуміння реальності, щоб проігнорувати нагадування ще раз? Питання не до мене. Чому це буде нерозумно? Тому що є МВФ, чиї гроші вже потрібні країні. Їх треба буде ще більше за будь-якого сценарію розвитку подій. А при більш реалістичному – кошти будуть критично необхідні. МВФ – не політична інституція. Вони не дадуть ні копійки після того, як їх в листопаді обманули про САП. Тоді Україна пообіцяла, що конкурс буде завершено до кінця осені. За це отримали 700 мільйонів доларів по найнижчій в світі ставці. Але МВФ "кинули". 99,9 відсотків, що наступних грошей без результатів цього конкурсу не буде", - пояснив він.

За словами Шабуніна, обіцянку все рівно доведеться виконати.

"То навіщо так поводитися, вбиваючи репутацію президента та довіру до його слова?! ... Ми зараз говоримо про репутацію президента країни, яка перебуває у стані війни. Тому я намагаюся бути дуже м’яким у своїх висловлюваннях. Скажу так: допомогу фінансами, зброєю отримує Україна. Не Зеленський. Допомога не за те, що він, як президент, зробив, а за те, що він є президентом України. Цього розуміння різниці у команді Зеленського немає. І це велика проблема для всієї країни", - наголосив глава ЦПК.

Повний текст інтерв'ю з Віталієм Шабуніним читайте тут.

Також читайте: Банкова вчергове плюнула під ноги США, відмовившись скликати засідання комісії з відбору керівництва САП, - Шабунін

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) конкурс (1292) МВФ (3076) Шабунін Віталій (535) САП (2236)


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Топ коментарі
+15
Зелена пліснява ходить з простягнутою рукою і тут же обгавкує і обсирає всіх, хто їй дає милостиню.
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26.01.2022 16:50
+13
шмаркля дуже чітко і наполегливо виконує своє завдання - знищення України.
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26.01.2022 16:51
+12
Так плюнь в рожу тому ,кого выбрал лично ты,Шабунин ! Требуй ТРИБУНАЛ ИМПИЧМЕНТ , только скиглишь
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26.01.2022 17:25
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26.01.2022 16:48 Відповісти
А цей вантаж вже буде в наступному літаку військової допомоги від США. Не псуйте, будь ласка, сюрприз
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26.01.2022 17:05 Відповісти
Той, що прилетить в наступному літаку, буде з кришкою...
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26.01.2022 17:11 Відповісти
Так плюнь в рожу тому ,кого выбрал лично ты,Шабунин ! Требуй ТРИБУНАЛ ИМПИЧМЕНТ , только скиглишь
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26.01.2022 17:25 Відповісти
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26.01.2022 17:54 Відповісти
санкції зебілам і буде більше толку
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26.01.2022 16:49 Відповісти
Зелена пліснява ходить з простягнутою рукою і тут же обгавкує і обсирає всіх, хто їй дає милостиню.
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26.01.2022 16:50 Відповісти
Йому побоку. Він вже без МВФ набрав стільки зовнішніх кредитів під великі проценти, що нашим правнукам віддавати.
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26.01.2022 17:20 Відповісти
та даст и все это знают. деньги должны работать
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26.01.2022 16:50 Відповісти
Дасть МВФ гроші як він давав і раніше. Хіба це вперше що МВФ обманюють? А він гроші дає.
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26.01.2022 16:50 Відповісти
під більші відсотки
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26.01.2022 17:37 Відповісти
шмаркля дуже чітко і наполегливо виконує своє завдання - знищення України.
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26.01.2022 16:51 Відповісти
Девиз сяявок их 90х : "Лоха не кинуть - себя не уважать". А нынешняя власть и есть самые настоящие сявки.
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26.01.2022 16:51 Відповісти
Вони навіть по Талмуду дивляться на нас, як на здобич. Ото вибрали!
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26.01.2022 17:22 Відповісти
Що ви хочете від гомікрона? Його завдання від ***** - плювати в обличчя всім - і нам, і нашим союзникам.
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26.01.2022 16:51 Відповісти
І ти Шлабунін кинув їх, коли замість проукраїнського політика агітував за малороса і совкодрочера.
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26.01.2022 16:58 Відповісти
Зелупа все робить для руйнування країни...
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26.01.2022 17:01 Відповісти
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26.01.2022 17:02 Відповісти
нас звідти тепер не випускають
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26.01.2022 17:18 Відповісти
Тоді може кинути МВФ серйозніше?Сказати "пішли ви в сраку",як казав наш президент граючи президента?..А тепер він став президентом і грає вар"ята...
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26.01.2022 17:03 Відповісти
Дід Микола
@DidMykola2
·
6 год
Риторичне питання.
Якщо навіть прем'єр Хорватії вибачився за свого президента, то чому виборці Зе не вибачаються за свого преЗЕдента?
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26.01.2022 17:03 Відповісти
Та никто никого не кинул !
Назначат они своего руководителя САП.....
Просто проффесор Гетманцев готовит обоснование, что 229>246.
Дайте им срок....###
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26.01.2022 17:08 Відповісти
О зеленая жопа подгорает...Ибо есть закономерность..как только заходит транш, так салоны элитных авто пустеют и возникает дефицит с очередью
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26.01.2022 17:10 Відповісти
А почему Шабунин думает, что Зе всё решает? Мне кажется, что не всё далеко решает Зе. МВФ забыл с Ермаком и Беней поговорить и взять с них обещания тоже.
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26.01.2022 17:11 Відповісти
Так вони цього й хочуть. Звернутись до РОсії за допомогою по газу,углю ,електроенергії та позичками і здатись Росії . Для мене це було очевидно ще рік назад.
Все до цього й шло ,поки це не зрозуміли США.
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26.01.2022 17:12 Відповісти
довго ж ви, висновки робили... Це було очевидним, після фрагменту із Голобородьком та мапою покроєної на шматки- України, #лопатачеленджотеврея #явамничаВонедолжен,авотрадившименяда=всЁкБене
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26.01.2022 17:53 Відповісти
Я один з тих , хто не дивився жодної серії цього говносеріалу. І мені не подобався Квартал-95. Якщо є відео в ютубі ,то скиньте.
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27.01.2022 08:05 Відповісти
я теж, бо гнусавого балдибілдера- викинув би разом із телевізором... Введіть у гуглях: слуга народу карта України або натисніть https://iod.media/ru/article/vid-korolivstva-troyeshchina-do-koshernoji-respubliki-smishna-karta-ukrajini-divlyachis-na-yaku-hochetsya-plakati-586 решили поближе рассмотреть показанную там карту страны
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27.01.2022 09:30 Відповісти
зЕлох, а ти ні коли не задавав собі питання: "Чому тебе усі називають "зЕлох""? Задай, будь ласко...
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26.01.2022 17:14 Відповісти
Не трогайте *********** - он на другой планете , перешёл на новую , более эффективную дурь. Ему все поХ.
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26.01.2022 17:19 Відповісти
Агент Сывочёлого гадит без устали....
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26.01.2022 17:25 Відповісти
А шабунину? Он вообще работать пробовал?
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26.01.2022 17:25 Відповісти
буба і боба завжди відповідають Шибуніну - пішов ти в сраку. До дружбаликів своїх звернись, не заважай.
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26.01.2022 17:27 Відповісти
Помощь в борьбе с излишним весом отлично?
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26.01.2022 17:35 Відповісти
да какая разница? даст , не даст... пересичным байдуже! однаково сосать...
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26.01.2022 17:31 Відповісти
Результат работы Найвеличнейвшего налицо

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26.01.2022 17:33 Відповісти
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26.01.2022 17:39 Відповісти
И ЧТО? Намекаешь на то, что при Овоще курс был стабилен? Так в совке курс тоже был стабилен. Только "Интурист изнутри" Р. Хайнлайна почему прочесть было невозможно ВНЕЗАПНО.
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26.01.2022 17:46 Відповісти
Про яку репутацію Зєлєнского говорить цей Шабунін? У Зєлєнского була репутація клоуна, на посту президента набув ще репутацію брехуна і ображеного нєдоросля. Що з цього можна вбити? Хтось знає іншу репутацію Зєлєнского?
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26.01.2022 17:37 Відповісти
мвф не даст ни копейки , если с мая 2022года, газ для населения не привяжут к рынку,а по сему -пошли на куй
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26.01.2022 17:38 Відповісти
Если они не назначают прокурора САП - это значит, что это непреодолимая сила для зелёной команды.
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26.01.2022 18:11 Відповісти
Виталя заплати долги по налоговой а тогда умничай.
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26.01.2022 18:39 Відповісти
Так як Зе і Ко крадуть у промислових масштабах, то намагання взяти під контроль усі правоохоронні і антикорупційні органи це інстинкт самозбереження. Інстинкт самозбереження животних.
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26.01.2022 18:57 Відповісти
Не даст - НУ и СЛАВНО!
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26.01.2022 19:27 Відповісти
бабушка сидит тихонько вяжет носочки
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26.01.2022 19:50 Відповісти
ЗЕлену смердоту розстріляють,чи посадять?
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26.01.2022 20:15 Відповісти
Давно пора закрыть эту кормушку для ЗЕленожопого кодла!!!
Уже скоро срок закончится у этго прощелыги а конкурс так и не провел!
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26.01.2022 23:54 Відповісти
 
 