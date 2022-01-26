Татаров захищав Януковича та Захарченка, так само він зараз захищає Зеленського та Єрмака, захищав би і Путіна, - Шабунін
Офіс Президента "зґвалтував" Кримінальний процесуальний кодекс, рятуючи Татарова від в’язниці.
Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Він (Татаров. - Ред.) же до останнього захищав Захарченка. Таким все одно, кого слухати. Татаров і Симоненко працюватимуть на Путіна, аж гай шумітиме. Їм плювати! У них немає принципів та цінностей. Як Татаров захищав Януковича і Захарченка, так само зараз він захищає Зеленського і Єрмака. І так само, як я кажу, захищав би Путіна! Один в один! Таких людей треба "випалювати розпеченим залізом" з державної служби, а не захищати, "ґвалтуючи" закон. Як раз найбільшою помилкою Зеленського є те, що він таких захищає та дає їм владу", - наголосив він.
За словами Шабуніна, Татаров в Офісі Президента створює таку видимість, що ніхто, окрім нього, не може давати результат.
"Але тепер професійні люди, які могли б бути реально результативними, не знищуючи інституції та правила, не захочуть там працювати. Надто токсичною зробив команду Татаров собою і своїми діями. У чому ще проблема Зеленського? Все менше людей слухають Єрмака та Татарова. Рішення суду по Порошенку – хороший цьому приклад. Усі ж розуміють, до чого це все йде. Ніхто не хоче бути з ними в одному "човні". Коли Зеленський зрозуміє, в якому "човні" він знаходиться, і куди "пливе", розвертатися буде пізно", - пояснив глава ЦПК.
Докладніше читайте в інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ тут.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4
а потім кожен начальник повертав на держ.посади ригівских зрадників і корупціонерів, які були тому чиновнику потрібні для власних справ.
зеля тренд творчо підтримав, залучивши самих огидних персонажів і захистивши їх від переслідування законом.
https://twitter.com/sashkof2/status/1486053061734899730 20 ч
Коли москва впаде, ми побачимо в архівах таємні нагородні листи президента рф на Єрмака і Зеленського - Володимир Омелян
Тільки от порядна людина, після всього, що сталось - не мала би морального права взагалі людям на очі показуватись (публічно, в ЗМІ, звичайно).
И даже не в зеленском.
Проблема в долбагонах которые выдали им ничем не ограниченую власть.
Таких долбагонах как ты шабунька