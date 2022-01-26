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Татаров захищав Януковича та Захарченка, так само він зараз захищає Зеленського та Єрмака, захищав би і Путіна, - Шабунін

Татаров захищав Януковича та Захарченка, так само він зараз захищає Зеленського та Єрмака, захищав би і Путіна, - Шабунін

Офіс Президента "зґвалтував" Кримінальний процесуальний кодекс, рятуючи Татарова від в’язниці.

Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Він (Татаров. - Ред.) же до останнього захищав Захарченка. Таким все одно, кого слухати. Татаров і Симоненко працюватимуть на Путіна, аж гай шумітиме. Їм плювати! У них немає принципів та цінностей. Як Татаров захищав Януковича і Захарченка, так само зараз він захищає Зеленського і Єрмака. І так само, як я кажу, захищав би Путіна! Один в один! Таких людей треба "випалювати розпеченим залізом" з державної служби, а не захищати, "ґвалтуючи" закон. Як раз найбільшою помилкою Зеленського є те, що він таких захищає та дає їм владу", - наголосив він.

За словами Шабуніна, Татаров в Офісі Президента створює таку видимість, що ніхто, окрім нього, не може давати результат.

"Але тепер професійні люди, які могли б бути реально результативними, не знищуючи інституції та правила, не захочуть там працювати. Надто токсичною зробив команду Татаров собою і своїми діями. У чому ще проблема Зеленського? Все менше людей слухають Єрмака та Татарова. Рішення суду по Порошенку – хороший цьому приклад. Усі ж розуміють, до чого це все йде. Ніхто не хоче бути з ними в одному "човні". Коли Зеленський зрозуміє, в якому "човні" він знаходиться, і куди "пливе", розвертатися буде пізно", - пояснив глава ЦПК.

Докладніше читайте в інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ тут.

Також читайте: Печерський суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника у справі про ввезення гранат з РФ. Це дає право домагатися екстрадиції, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) путін володимир (24068) Захарченко Віталій (314) Шабунін Віталій (535) Єрмак Андрій (1380) Татаров Олег (427)


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Топ коментарі
+14
Татаров и такие как он были люстрированы и не имели права занимать должности. Правоохр. органы должны ими заниматься, но не успели: нарид выбрал бубочку, а тот згвалтував закон и призначив Татарова в свой офис. Вот и весь расклад.
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26.01.2022 17:35
+14
У Петра не було необмеженої нічим влади. На цьому все.
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26.01.2022 17:45
+13
Придурок, проблема ж не в татарове.
И даже не в зеленском.
Проблема в долбагонах которые выдали им ничем не ограниченую власть.
Таких долбагонах как ты шабунька
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26.01.2022 17:27
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Не хочу никого оправдывать, но хотелось бы уточнить: адвокат имеет право отказаться защищать конкретную особь, потому что эта особь, на его взгляд - редиска?
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26.01.2022 17:23 Відповісти
Полное.
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26.01.2022 17:24 Відповісти
Нет,лять,его под дулом пистолета рядом с редиской держат...)
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26.01.2022 18:18 Відповісти
Ну вот, сейчас набросятся. Продавец в магазине не может отказаться продать товар покупателю лишь потому, что этот покупатель - редиска. Может быть, среди адвокатов похожая процедура: приходит чувак/чувиха с просьбой предоставить адвоката, и система выбирает защитника из имеющихся (случайным образом или в порядке очередности, это уже технический вопрос). Откажешься - можешь потерять лицензию.
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26.01.2022 18:30 Відповісти
Нет)если только это не государственный адвокат(бесплатный)-только тогда может обязан
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26.01.2022 18:38 Відповісти
Самая главная ошибка, что после Майдана не смогли ничего сделать таким, как татаров и вместо заслуженного наказания - должность в гос конторе начальника юр. отдела. А дальше как всегда по наростающей, вот вам и реванш (((
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26.01.2022 17:23 Відповісти
Татаров и такие как он были люстрированы и не имели права занимать должности. Правоохр. органы должны ими заниматься, но не успели: нарид выбрал бубочку, а тот згвалтував закон и призначив Татарова в свой офис. Вот и весь расклад.
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26.01.2022 17:35 Відповісти
Был люстрирован, но в 2014-2017 возглавлял правовой департамент Укрбуда государственной конторы
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26.01.2022 17:48 Відповісти
здається, Укрбуд - контора корпоративної з часткою комунальної, а не державної власності. Є різниця.
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26.01.2022 18:45 Відповісти
Не здається. Это государственная контора. Власник - Держава.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B4
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26.01.2022 20:33 Відповісти
реванш не через це. Реванш намальовано замість лінії розмежування у голові блаЗЄнського та 73%. Якби не було цієї мерзоти, то всі ці "татарови" сиділи б тихо, як миші.
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26.01.2022 17:36 Відповісти
Реванш начался тогда, когда гепа вернулся из рашки, сепар аксенов (организатор реХВерендума) вернулся, подал документы в ЦИК и выиграл выборы мера, татаров получил должность в гос конторе, демченко стал советником и орденоносцем. Остальное это ускоренное продолжение этого реванша.
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26.01.2022 17:53 Відповісти
Так гепа с допой вернулись почти сразу же.
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26.01.2022 18:32 Відповісти
касапи шевченко і волошко, адепти луки і *****, під фейковим ніком - перелогіньтесь своїми аками; ви, скоти, публічні особи!
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26.01.2022 18:54 Відповісти
ПНХ чемодан 🧳 вокзал Рязань
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26.01.2022 19:17 Відповісти
пішов нахер, лапоть.
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26.01.2022 20:10 Відповісти
спочатку петя залишив суддів, які виносили вироки майданівцям, потім злив справи проти ригів.
а потім кожен начальник повертав на держ.посади ригівских зрадників і корупціонерів, які були тому чиновнику потрібні для власних справ.
зеля тренд творчо підтримав, залучивши самих огидних персонажів і захистивши їх від переслідування законом.
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26.01.2022 18:18 Відповісти
що цікаво, швидко "щось зробити" можна було би розвішанням на ліхтарях за "вироками" трійок; але в умовах безгрошів'я з необхідністю кредитів від буржуїв для створення ЗСУ та опору окупанту - таке апріорі не проходило. Ніяк.
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26.01.2022 18:48 Відповісти
Не надо вешать. Извиняюсь, но за 5 лет можно было и посадить, но умудрились "посадить" только на посаду.
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26.01.2022 20:47 Відповісти
Еще одна кухарка
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27.01.2022 02:55 Відповісти
Зеленский ясно сказал всяким Шабуниным, что Татаров - "мощный человек"...
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26.01.2022 17:24 Відповісти
Модно стоїть раком?
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26.01.2022 17:28 Відповісти
Alexander Fesenko @sashkof2

https://twitter.com/sashkof2/status/1486053061734899730 20 ч



Коли москва впаде, ми побачимо в архівах таємні нагородні листи президента рф на Єрмака і Зеленського - Володимир Омелян
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26.01.2022 17:54 Відповісти
Обожаю Омеляна !Один из немногих ,кто не боится говорить ПРАВДУ ,а не : "А от як що ,"Вин не розумие"
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26.01.2022 19:27 Відповісти
Ти ж шабунчику дуже вже боровся з *баригами* минулої влади. маєш кращих . Як і нарцис дроздов, та багато інших *чесних* антикорупціонерів
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26.01.2022 17:25 Відповісти
І що тепер він не має права боротися з цими баригами? Що за логіка?
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26.01.2022 17:27 Відповісти
нехай бореться.
Тільки от порядна людина, після всього, що сталось - не мала би морального права взагалі людям на очі показуватись (публічно, в ЗМІ, звичайно).
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26.01.2022 18:21 Відповісти
Егорка Соболев, Парасюк, Найем" и еще кое -кто
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26.01.2022 19:29 Відповісти
В середньовічній Італії повії були безброві - це була їхня професійна ознака. Подивіться на фото цього... простітута - типова повія. Причому, можливо і у прямому сенсі
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26.01.2022 17:26 Відповісти
Придурок, проблема ж не в татарове.
И даже не в зеленском.
Проблема в долбагонах которые выдали им ничем не ограниченую власть.
Таких долбагонах как ты шабунька
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26.01.2022 17:27 Відповісти
Згадай кононєнка, сємочко, і т.п., "гражданских отсечь", "яких тобі ще реформ потрібно?"... Ну, не святий той Петро, хоча звісно, на 100500 більш проукраїнський ніж це зелене гівно. Але і поплатився. Що тепер? Кричати як бабі Юлі "Покайся!"? Ну, може і покається, і що далі? Буде доганяти бєню з квартальним кодлом?
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26.01.2022 17:38 Відповісти
У Петра не було необмеженої нічим влади. На цьому все.
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26.01.2022 17:45 Відповісти
Н-да, зато Петя умел трахать Конституцию во все-возможных позах и даже извращенным способом! А Югик при этом держал фонарик (или свечу), в присутствии Верховной Рады! Ай-яй-яй!
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27.01.2022 08:59 Відповісти
При чому тут ,,шабунька"? Це він проголосував за 73%-и безголових ідіотів? Порошенко теж не янгол, але в першому турі...
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26.01.2022 18:06 Відповісти
Татаров и внешне и внутренне похож на монстра и серийного убийцу😡
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26.01.2022 17:50 Відповісти
Походу такие заводят зе-упыря, если он такое говно везде назначает
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26.01.2022 18:50 Відповісти
В ОП все такие. И Елдак з Зе хотят Путлеру служить...
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26.01.2022 18:03 Відповісти
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26.01.2022 18:20 Відповісти
татаров - один из многих представителей петушиного угла в офисе ***********)
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26.01.2022 18:21 Відповісти
Заплатили б дойчемарки, то захищав би і Гітлера з Гіммлером. Шкода підзахисні "упочили" несвоєчасно.
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26.01.2022 19:08 Відповісти
Та то херня! Для дебілів головне, що Петро був міністром в уряді Азірова....
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26.01.2022 19:37 Відповісти
зеригаанальна шобла
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26.01.2022 19:51 Відповісти
Рекомендовано пристрелити.
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26.01.2022 20:11 Відповісти
А ему лишь бы гавкать, о себе напоминать...
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26.01.2022 21:02 Відповісти
Шлабунін ти такий самий ЛОХ як Гордон і Комаровський, чи не ти піарив клоуна і просив повірити у нього як майбутнього президента України??? Тепер у тебе вигляд як у використаного тампона.
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26.01.2022 22:27 Відповісти
Почему эта **** до сих пор жива
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08.03.2022 09:45 Відповісти
 
 