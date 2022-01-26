Татаров захищав Януковича та Захарченка, так само він зараз захищає Зеленського та Єрмака, захищав би і Путіна, - Шабунін

Офіс Президента "зґвалтував" Кримінальний процесуальний кодекс, рятуючи Татарова від в’язниці.

Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Він (Татаров. - Ред.) же до останнього захищав Захарченка. Таким все одно, кого слухати. Татаров і Симоненко працюватимуть на Путіна, аж гай шумітиме. Їм плювати! У них немає принципів та цінностей. Як Татаров захищав Януковича і Захарченка, так само зараз він захищає Зеленського і Єрмака. І так само, як я кажу, захищав би Путіна! Один в один! Таких людей треба "випалювати розпеченим залізом" з державної служби, а не захищати, "ґвалтуючи" закон. Як раз найбільшою помилкою Зеленського є те, що він таких захищає та дає їм владу", - наголосив він.

За словами Шабуніна, Татаров в Офісі Президента створює таку видимість, що ніхто, окрім нього, не може давати результат.

"Але тепер професійні люди, які могли б бути реально результативними, не знищуючи інституції та правила, не захочуть там працювати. Надто токсичною зробив команду Татаров собою і своїми діями. У чому ще проблема Зеленського? Все менше людей слухають Єрмака та Татарова. Рішення суду по Порошенку – хороший цьому приклад. Усі ж розуміють, до чого це все йде. Ніхто не хоче бути з ними в одному "човні". Коли Зеленський зрозуміє, в якому "човні" він знаходиться, і куди "пливе", розвертатися буде пізно", - пояснив глава ЦПК.

Докладніше читайте в інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ тут.

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