Бачимо ознаки того, що Путін збирається застосувати військову силу проти України в середині лютого, - заступниця держсекретаря США Шерман
США бачать ознаки приготувань РФ до застосування сили проти України. Але Зимові Олімпійські ігри в Пекіні можуть вплинути на плани президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми чітко бачимо всі ознаки того, що президент Путін збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або в середині лютого. Ми всі знаємо, що Олімпійські ігри в Пекіні починаються 4 лютого - тоді буде церемонія відкриття, де очікується присутність Путіна.
Я не думаю, що президент Сі Цзіньпін буде в захваті, якщо президент Путін використає цей момент для захоплення України. То ж це може вплинути на його таймінг і думки", - заявила Шерман.
Представник Держдепу додала, що Путін не хоче, аби Україна коли-небудь потрапила до НАТО, але самі його дії змушують людей в Україні більше турбуватися про те, що вони мають бути в НАТО.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що глава Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не здійснювати масштабне вторгнення в Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в Китаї з 4 до 20 лютого.
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И если путлер еще не напал ,это заслуга наших партнеров, а не нагнетание.
Кто знает ,может даты и планы пуйла как раз меняються в связи с обнародованием.
Ну и мотивация у нас сильнейшая,мы защищаем свой дом ,своих детей.
Сильнее мотивации быть не может.
Мадам не слушает Зелю и МИД - никакой войны не будет, Зеля 10000 раз сказал.
Остаточний "фас" - вскрити пакети дається у час "Ч"
Накопичення військ проходить кожен день. ГСМ вже у Білорусії , 6 десантних кораблів на підході.
Придністровське військове угрупування вже на позиціях ще з осені. Молдова на це відповідно не відреагувала.
санёк номерной, ждешь оккупантов из паРаши?
оккупанты на пороге твоего дома, залетный "подарок" какой от них в твое окно будет для тебя таки лучшей альтернативой сегодняшнего напряга?
Да и вообще - за MH17 не надо забывать. Уже за это дело паРашу и всю ху%ловскую братву надо тушить жирными санкциями.
Что там говорят про договоры на уровене ООН о не-войне во время олимпиад?
- 20 февраля, потому-что 23 февраля День СА и ВМФ
- 5 марта, потому-что 8 марта, день Женский день, основаный Кларой Цеткин
-19 апреля, потому-что 22 апреля , родился ОН, Вождь МП (не моспатриархата, а мирового пролетариата.
-28 апреля, потому-что 1 мая день Р и К
-6 мая, потомучто 9 мая ДП
... и ни в коем разе 19 июня, потому-что 22 числа, этот День Защищен авторскими Правами одной из стран ЕС