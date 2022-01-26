Бачимо ознаки того, що Путін збирається застосувати військову силу проти України в середині лютого, - заступниця держсекретаря США Шерман

США бачать ознаки приготувань РФ до застосування сили проти України. Але Зимові Олімпійські ігри в Пекіні можуть вплинути на плани президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми чітко бачимо всі ознаки того, що президент Путін збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або в середині лютого. Ми всі знаємо, що Олімпійські ігри в Пекіні починаються 4 лютого - тоді буде церемонія відкриття, де очікується присутність Путіна.

Я не думаю, що президент Сі Цзіньпін буде в захваті, якщо президент Путін використає цей момент для захоплення України. То ж це може вплинути на його таймінг і думки", - заявила Шерман.

Представник Держдепу додала, що Путін не хоче, аби Україна коли-небудь потрапила до НАТО, але самі його дії змушують людей в Україні більше турбуватися про те, що вони мають бути в НАТО.

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Раніше агентство Bloomberg повідомило, що глава Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не здійснювати масштабне вторгнення в Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в Китаї з 4 до 20 лютого.