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Новини Боротьба з корупцією
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Для влади та олігархів Путін - менша загроза, аніж антикорупційні органи, - Шабунін

Для влади та олігархів Путін - менша загроза, аніж антикорупційні органи, - Шабунін

Антикорупційні органи загрожують діючій владі та олігархам.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава ЦПК Віталій Шабунін.

За його словами, для олігархів навіть Путін - менша загроза.

"Тому що завжди можна "добазаритися", - додав Шабунін.

"Чи "добазариться" Коломойський з Путіним? Так. Навіть не сумнівайся! Як і оця вся ДБРівсько-прокурорсько-суддівська шобла. Не завіз же Путін в ОРДЛО своїх прокурорів та суддів. Там усі "старі" працюють. Тому цьому прошарку – взагалі без проблем.

Так, Зеленський, деякі міністри перейшли із Путіним певні "червоні лінії". Олігархи – ні. Як і уся та шобла. Вони як за вказівкою Банкової бігають, так само за наказом Кремля незаконно "доганятимуть" людей. Для них головне – лишитися на своїх посадах, генерувати кеш для себе. Тому не ці люди чинитимуть спротив Путіну", - пояснив глава ЦПК.

Докладніше читайте в інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ тут.

Читайте: Татаров захищав Януковича та Захарченка, так само він зараз захищає Зеленського та Єрмака, захищав би і Путіна, - Шабунін

Автор: 

корупція (4699) олігарх (933) Шабунін Віталій (535)


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Топ коментарі
+6
Пропоную ОПУ переіменувати у, "ГУНДОСВЕР"
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26.01.2022 18:18
+6
Це поки хутін до них не дістався.
Вони ж не думають, що їх самих не пограбують ?
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26.01.2022 18:20
+6
Народ сам любить і дати і взяти.
Як без того жити ?
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26.01.2022 18:21
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"антикорупційні! органи - теж мають ціну ....- просто ціну , і не більше - чи то там всі " Ісус Христоси" будуть "працевлаштовані...
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26.01.2022 18:18 Відповісти
Навкруги - одна безнадьога. Навіть козак Гаврилюк через місяць після обрання депутатом став посидювати з ексригами по ресторанах, щоб як він говорив "взнати ворога на його території",
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26.01.2022 18:36 Відповісти
более страшен - барыга

судя по тому что шабунин на плаву))
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26.01.2022 18:18 Відповісти
Пропоную ОПУ переіменувати у, "ГУНДОСВЕР"
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26.01.2022 18:18 Відповісти
Взгляните на происходящее глазами Зеленского

Anton Shvets:
Зеленскому дают сейчас деньги и США, и даже Европа. Я уж не говорю про вооружение. Потому что война и питун. Казалось бы, Зеленский должен быть максимально заинтересован в продолжении такой поддержки. Потому что другой не будет. И потому что такая поддержка позволяет давить на Германию, которая там совсем уж в десна хочет с Кремлем лупиться.

Однако почему-то мы слышим от всяких людей, типа Богдана «Табу» Яременко, что США устраивают «психологические игры» и их никто «не может одернуть».

Зачем? Это же не логично и не выгодно.

Секундочку.

Не логично и не выгодно это делать, если думать об Украине. А если об Украине не думать, то очень даже логично просить всех не вестись на «психологические игры» США.

Взгляните на происходящее глазами Зеленского.

Читаю я значит очередной документ от Минюста США про отмывание Коломойским денег в США. А там все очень просто.

Во-первых, там прямо называют Коломойского и Боголюбова олигархами.

В свете вступления в действие олигархического закона надо будет, наверное, назвать Коломойского и Боголюбова олигархами и в Украине. С соответствующими выводами в виде влияния на СМИ и на госкомпании. А это надо что-то делать с Плюсами и, например, с Центрэнерго, из которого Коломой спилил нормально денег и теперь у нас энергетический кризис. Потому что не закупили уголь и жгли газ, и теперь у нас не хватает и угля, и газа. И надо как-то все это говорить, иначе можно оказаться под расследованием ФБР вместе с Коломоем.

Во-вторых, там прямо называют «Группу Приват» империей Коломойского. И всех, кто в этой империи есть, называют не уважаемыми партнерами по коалиции со Слугой Народа, а подручными этой империи. Это выходит, что и Арахамия, который трет с Коломойским это уже не просто депутат Слуги Народа, а цельный подельник криминальной империи.

В-третьих, частью этой криминальной империи называют Уриэля Лабера, который у нас в Укрнафте сидит. Так это выходит, что Витренко хочет так Укрнафту разделить, чтобы не обидеть международных преступных элементов. Потому что они преступники, а не уважаемые партнеры. Проблемка.

В-четвертых, в этом документе Минюст США прямо говорит, что Коломойский и Боголюбов украли деньги из Приватбанка.

А у нас по этому кейсу никаких уголовных дел нет, кроме как в НАБУ и в обезглавленном САП, и суды решения выносят в пользу Коломойского. Более того депутат Коломойского сидит в комиссии, которая должна обезглавленному САП нового главу выбрать. И не выбирает, потому что Коломойскому честные люди во главе САП не нужны. И Зеленскому не нужны.

В-пятых. Документ подробно описывает как функционировала схема по выводу средств из Приватбанка. С номерами кредитных договоров, с описанием подлога документов в части назначения кредитов, куда на самом деле пошли деньги, как они отмывались. Возникает вопрос - если это все известно, то почему правоохранительная система Украины тотально контролируемая Зеленским (или парализованная им же в части связки НАБУ-САП) ничего с этим не делает. Все же известно, так, где результат? А результата нет.

В-шестых, документ однозначно привязывает Коломойского к происходящим операциям. И говорит, что люди Коломойского из-за его репутации, вынуждены были исполнять его пожелания как приказы во избежание последствий.

Возникает вопрос. Если функционеры Минюста США в курсе репутации Коломойского, то почему функционеры украинских органов не в курсе репутации Коломойского? Или они в курсе, но в этом и проблема? Так это выходит, что Зеленский покрывает Коломойского?

В-седьмых, документ однозначно говорит, что Коломойский нарушал украинские законы в целой куче пунктов. Вопрос - почему это понятно функционерам Минюста США, но непонятно украинским правоохранительным органам, украинским судам и, самое главное, гаранту Конституции Украины Президенту Украины Зеленскому?

И там еще много чего есть. Все подробно, с адресами, номерами договоров, названиями фирм и фактами. Очень обстоятельно, основательно и логично.

Отвечать по сути на этот документ невозможно. Обтекать как депутат Слуги Народа Галина Янченко, говоря, что это ставит «в неудобное положение» тоже невозможно. Как так выходит, что для всего мира Коломойский международный преступник, а для Зеленского уважаемый партнер? Тут его ФБР хочет на допрос, но Арахамия как-то про это не в курсе. Новостей не читает.

Потому намного легче заявить, что англичанка гадит и Госдеп этот проклятый играет в «психологические игры». Некому «одернуть» проклятых американцев, которые лезут в суверенные договоренности ради сохранения рассыпающейся, несмотря на бабки, монокоалиции.

А оборона? Ой, та ладно вам, какая оборона? Все равно ж помогут, потому давайте гадить союзникам на голову.





















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26.01.2022 18:42 Відповісти
Просто до пачатку війни й під цей шумок мають бути створені кілька сотень мобільних підрозділів по всій країні по кілька десятків чоловік в кожному які за 1-2 тижні жорстко і навічно зачистять Україну від всії мразоти яка грабує нас вже 30 років!
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26.01.2022 18:19 Відповісти
А ДО ТОГО нас не грабували?
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26.01.2022 18:21 Відповісти
а кто им все 30 лет єто позволяет, как не тот самий нарИд.. обираючі до влади
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26.01.2022 18:22 Відповісти
более того, даже в твоем посте - "пусть кто-то создаст и сделает..", а не сам сделаешь..
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26.01.2022 18:23 Відповісти
Так уже делали (зачистили всех под корень), но потом шли репрессии, голодомор, война и 70 лет тоталитаризма.
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26.01.2022 18:27 Відповісти
Тут такое дело... В какой-то момент могут прийти и за тобой. Былоо бы кому, а повод найдется.

Пистолет - такая хрень, которая стреляет в любую сторону.
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26.01.2022 18:46 Відповісти
Мене завжди дивувало,чому у нас ще ні разу не було антикорупційного Майдану?Може це всім вигідно?Чи може нарід не розуміє,що це є головною нашою проблемою?
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26.01.2022 18:19 Відповісти
Народ сам любить і дати і взяти.
Як без того жити ?
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26.01.2022 18:21 Відповісти
Наразі головна проблема - це агресія. А звичка до корупції це тло. Порівняно із багатьма азійськими країнами, тут ще все пристойно.Але ви подивіться на Європу - на європейський політикум. Який москва купує оптом.
Тобто, нема з чого робити трагедію. Але запиту з боку суспільства дійсно нема. Ну то таке суспільство. І швидко ви його не переробите, інакше як тортурами.
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26.01.2022 18:47 Відповісти
Народ в основной массе не понимает, что такое эта ваша коррупция.

Если Коломой рулит президентом, то это наверное для них коррупция. А если кум порешал за толику малую его проблемы с загранпаспортом или в ЖЕКе - то это норм.
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26.01.2022 18:48 Відповісти
Зе_банда, просто бздить що з обранням незалежного від ОП Голови САП- буде покладено край безкарному грабіжництву України... а за цим і ЗЕ-банді...

В минулому році, наприклад:

-У межах репатріації дивідендів за 2021 рік із України було виведено $10 млрд. фірмами що працюють в Україні, але зареєстровані за кордоном- більшість яких є пов'язаними з ЗЕ оточенням...
-Держборг України збільшився лише за місяць на $3,8 мільярдів доларів

-Курс гривні впав до мінімуму за 4 роки

- Лише депутати, міністри й судді в деклараціцях скрили доходи і макйно на 11 млрд. грн
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26.01.2022 20:25 Відповісти
Если олигархи настроены поднимать Чукотку (как Абрамович, прежде чем ***** разрешил ему срулить в Лондон), то кто ж им доктор?
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26.01.2022 18:19 Відповісти
Це поки хутін до них не дістався.
Вони ж не думають, що їх самих не пограбують ?
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26.01.2022 18:20 Відповісти
Потому что хло лучший друг воров, лжецов, убийц и насильников.
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26.01.2022 18:22 Відповісти
***** воно и в афрыци *****...онолитэг,однако..
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26.01.2022 18:22 Відповісти
Это точно! Они спят и видят как Путин наводит "порядок" в Киеве.
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26.01.2022 18:22 Відповісти
Білі польта, білі польта, кому білі польта?! НЕДОРОГІ БІЛІ ПОЛЬТА!!!!
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26.01.2022 18:29 Відповісти
З олігархам,в країні завжди будуть проблеми.
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26.01.2022 18:35 Відповісти
Мають бути, але не таки як зараз при зелі.
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26.01.2022 18:41 Відповісти
Логика моральных уродов примитивна.
Путлер нападёт или нет - это угроза будущего, а антикоррупционные структуры - это угроза настоящяя.
А в случае оккупации одного совка другим коррупционные правила не изменятся.
Вот и получается, что главное для них не сломать правила коррупционного существования. Ни с Путлером, ни без него.
А вы не подскажите какая украинская партия возмущается по истине вопиющим и шокирующим фактом неназначения прокурора САП?
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26.01.2022 18:41 Відповісти
Пиара больше, чем каких-то реальных угроз. Пока что от коррупционных деятелей вреда больше, чем пользы. Они мне напоминают коммунистов, которые вместо того чтобы проводить реформы сейчас рассказывают о светлом будущем. Риторика та же на самом деле. Что неудивительно, так как это те же леваки.
И да. Я против коррупции. Но не когда с ней борются импотенты.
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26.01.2022 18:52 Відповісти
Добавлю. Именно антикоррупционеры привели к власти Зеленского. И не тем что они критиковали Порошенка, хотя это тоже сыграло свою роль. Нет. Народ видил клоунов, которые вылезли и пиарятся, рассказывая как они знают. А потом пришел другой клоун, который также начал пиарится и говорить что он знает. И народ, которому втюхивали это пять лет выбрал этого клоуна.
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26.01.2022 18:53 Відповісти
Вот все эти антикоррупционеры они явно поддерживали Зеленского, некоторые и сейчас поддерживает. Причина очень простая - он такое же пустопорожнее брехло, как и они и они видят в его риторике то же самое. Но Шабуня на грантах, так что ему приходится чесать яйца и делать вид, что он против.
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26.01.2022 18:56 Відповісти
С чего то нужно начинать разгребать ангиевы конюшни украинской коррупции.
У Зе для этого нет ни воли, ни желания.
Если не было 3 года, то уже и не будет
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26.01.2022 19:04 Відповісти
Да я не спорю. Коррупция это плохо, но это не делает тех, кто критикует коррупцию хоть сколь нибудь достойными или способными личностями. Это то что нужно понимать.
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26.01.2022 19:09 Відповісти
ЕС и Голос.
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26.01.2022 19:00 Відповісти
И где их слышно? По своей сути имел факт позора космического масштаба.
И как пропоруионально ему должен стоять ор возмущения.
Отдельные писки в расчёт не берутся.
Вполне возможно, что цель писков - это банальная смена возле корыта.
Чтобы этого не произошло орать надо каждый день с утра до вечера.
Ведь событие максимально наглядно демонстрирует аморальность зеленой власти.
По уму можно было бы,вообще обнулить рейтинг зелёных только на этом вопиющем факте
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26.01.2022 19:10 Відповісти
100% ахметка с беней возможно уже договорились.
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26.01.2022 18:58 Відповісти
Тут на 100% нинішній владі як і олігархам Украіна це лише територія для збагачення ,чужа для них Украіна.
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26.01.2022 19:01 Відповісти
Іншими словами для нас наша влада і наші олігархи є більшою загрозою ніж Путін?Так завуальовано сказав Шабунін...
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26.01.2022 19:06 Відповісти
Те ж саме нам давно кажуть з цивілізованого світу. Окупація х-лом може бути. А внутрішня окупація крупційним олігархічним режимом давно відбулася і це є значно більшою проблемою.
А претензії х-ла, то вже наслідок нашої гнилості і слабкості.
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26.01.2022 20:18 Відповісти
Ні ну це перебор . В гамні срюзького міра вони точно жити не хочуть 😁
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26.01.2022 19:51 Відповісти
Шо ж ти, грантоїд грьобаний, тепер тут розкукурікався? Бо Зелені не дали місце біля корита? Хто як не ти був в одній команді з москалями та олігархами "будь хто, аби не Порошенко". В унісон з ними співав про збагачення в 86 разів, розкрадання Армії, і решту фейків. Свій внесок в протягування цього провінційного коміка на роль президента вклав. Тепер тут верещиш, ніби ти ні при чому.
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26.01.2022 20:26 Відповісти
НЕЗАЛЕЖНІ антикорупційни органи!
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26.01.2022 22:23 Відповісти
 
 