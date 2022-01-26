Для влади та олігархів Путін - менша загроза, аніж антикорупційні органи, - Шабунін

Антикорупційні органи загрожують діючій владі та олігархам.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава ЦПК Віталій Шабунін.

За його словами, для олігархів навіть Путін - менша загроза.

"Тому що завжди можна "добазаритися", - додав Шабунін.

"Чи "добазариться" Коломойський з Путіним? Так. Навіть не сумнівайся! Як і оця вся ДБРівсько-прокурорсько-суддівська шобла. Не завіз же Путін в ОРДЛО своїх прокурорів та суддів. Там усі "старі" працюють. Тому цьому прошарку – взагалі без проблем.

Так, Зеленський, деякі міністри перейшли із Путіним певні "червоні лінії". Олігархи – ні. Як і уся та шобла. Вони як за вказівкою Банкової бігають, так само за наказом Кремля незаконно "доганятимуть" людей. Для них головне – лишитися на своїх посадах, генерувати кеш для себе. Тому не ці люди чинитимуть спротив Путіну", - пояснив глава ЦПК.

Докладніше читайте в інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ тут.

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