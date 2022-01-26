Для влади та олігархів Путін - менша загроза, аніж антикорупційні органи, - Шабунін
Антикорупційні органи загрожують діючій владі та олігархам.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава ЦПК Віталій Шабунін.
За його словами, для олігархів навіть Путін - менша загроза.
"Тому що завжди можна "добазаритися", - додав Шабунін.
"Чи "добазариться" Коломойський з Путіним? Так. Навіть не сумнівайся! Як і оця вся ДБРівсько-прокурорсько-суддівська шобла. Не завіз же Путін в ОРДЛО своїх прокурорів та суддів. Там усі "старі" працюють. Тому цьому прошарку – взагалі без проблем.
Так, Зеленський, деякі міністри перейшли із Путіним певні "червоні лінії". Олігархи – ні. Як і уся та шобла. Вони як за вказівкою Банкової бігають, так само за наказом Кремля незаконно "доганятимуть" людей. Для них головне – лишитися на своїх посадах, генерувати кеш для себе. Тому не ці люди чинитимуть спротив Путіну", - пояснив глава ЦПК.
Докладніше читайте в інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ тут.
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судя по тому что шабунин на плаву))
Anton Shvets:
Зеленскому дают сейчас деньги и США, и даже Европа. Я уж не говорю про вооружение. Потому что война и питун. Казалось бы, Зеленский должен быть максимально заинтересован в продолжении такой поддержки. Потому что другой не будет. И потому что такая поддержка позволяет давить на Германию, которая там совсем уж в десна хочет с Кремлем лупиться.
Однако почему-то мы слышим от всяких людей, типа Богдана «Табу» Яременко, что США устраивают «психологические игры» и их никто «не может одернуть».
Зачем? Это же не логично и не выгодно.
Секундочку.
Не логично и не выгодно это делать, если думать об Украине. А если об Украине не думать, то очень даже логично просить всех не вестись на «психологические игры» США.
Взгляните на происходящее глазами Зеленского.
Читаю я значит очередной документ от Минюста США про отмывание Коломойским денег в США. А там все очень просто.
Во-первых, там прямо называют Коломойского и Боголюбова олигархами.
В свете вступления в действие олигархического закона надо будет, наверное, назвать Коломойского и Боголюбова олигархами и в Украине. С соответствующими выводами в виде влияния на СМИ и на госкомпании. А это надо что-то делать с Плюсами и, например, с Центрэнерго, из которого Коломой спилил нормально денег и теперь у нас энергетический кризис. Потому что не закупили уголь и жгли газ, и теперь у нас не хватает и угля, и газа. И надо как-то все это говорить, иначе можно оказаться под расследованием ФБР вместе с Коломоем.
Во-вторых, там прямо называют «Группу Приват» империей Коломойского. И всех, кто в этой империи есть, называют не уважаемыми партнерами по коалиции со Слугой Народа, а подручными этой империи. Это выходит, что и Арахамия, который трет с Коломойским это уже не просто депутат Слуги Народа, а цельный подельник криминальной империи.
В-третьих, частью этой криминальной империи называют Уриэля Лабера, который у нас в Укрнафте сидит. Так это выходит, что Витренко хочет так Укрнафту разделить, чтобы не обидеть международных преступных элементов. Потому что они преступники, а не уважаемые партнеры. Проблемка.
В-четвертых, в этом документе Минюст США прямо говорит, что Коломойский и Боголюбов украли деньги из Приватбанка.
А у нас по этому кейсу никаких уголовных дел нет, кроме как в НАБУ и в обезглавленном САП, и суды решения выносят в пользу Коломойского. Более того депутат Коломойского сидит в комиссии, которая должна обезглавленному САП нового главу выбрать. И не выбирает, потому что Коломойскому честные люди во главе САП не нужны. И Зеленскому не нужны.
В-пятых. Документ подробно описывает как функционировала схема по выводу средств из Приватбанка. С номерами кредитных договоров, с описанием подлога документов в части назначения кредитов, куда на самом деле пошли деньги, как они отмывались. Возникает вопрос - если это все известно, то почему правоохранительная система Украины тотально контролируемая Зеленским (или парализованная им же в части связки НАБУ-САП) ничего с этим не делает. Все же известно, так, где результат? А результата нет.
В-шестых, документ однозначно привязывает Коломойского к происходящим операциям. И говорит, что люди Коломойского из-за его репутации, вынуждены были исполнять его пожелания как приказы во избежание последствий.
Возникает вопрос. Если функционеры Минюста США в курсе репутации Коломойского, то почему функционеры украинских органов не в курсе репутации Коломойского? Или они в курсе, но в этом и проблема? Так это выходит, что Зеленский покрывает Коломойского?
В-седьмых, документ однозначно говорит, что Коломойский нарушал украинские законы в целой куче пунктов. Вопрос - почему это понятно функционерам Минюста США, но непонятно украинским правоохранительным органам, украинским судам и, самое главное, гаранту Конституции Украины Президенту Украины Зеленскому?
И там еще много чего есть. Все подробно, с адресами, номерами договоров, названиями фирм и фактами. Очень обстоятельно, основательно и логично.
Отвечать по сути на этот документ невозможно. Обтекать как депутат Слуги Народа Галина Янченко, говоря, что это ставит «в неудобное положение» тоже невозможно. Как так выходит, что для всего мира Коломойский международный преступник, а для Зеленского уважаемый партнер? Тут его ФБР хочет на допрос, но Арахамия как-то про это не в курсе. Новостей не читает.
Потому намного легче заявить, что англичанка гадит и Госдеп этот проклятый играет в «психологические игры». Некому «одернуть» проклятых американцев, которые лезут в суверенные договоренности ради сохранения рассыпающейся, несмотря на бабки, монокоалиции.
А оборона? Ой, та ладно вам, какая оборона? Все равно ж помогут, потому давайте гадить союзникам на голову.
Пистолет - такая хрень, которая стреляет в любую сторону.
Як без того жити ?
Тобто, нема з чого робити трагедію. Але запиту з боку суспільства дійсно нема. Ну то таке суспільство. І швидко ви його не переробите, інакше як тортурами.
Если Коломой рулит президентом, то это наверное для них коррупция. А если кум порешал за толику малую его проблемы с загранпаспортом или в ЖЕКе - то это норм.
В минулому році, наприклад:
-У межах репатріації дивідендів за 2021 рік із України було виведено $10 млрд. фірмами що працюють в Україні, але зареєстровані за кордоном- більшість яких є пов'язаними з ЗЕ оточенням...
-Держборг України збільшився лише за місяць на $3,8 мільярдів доларів
-Курс гривні впав до мінімуму за 4 роки
- Лише депутати, міністри й судді в деклараціцях скрили доходи і макйно на 11 млрд. грн
Вони ж не думають, що їх самих не пограбують ?
Путлер нападёт или нет - это угроза будущего, а антикоррупционные структуры - это угроза настоящяя.
А в случае оккупации одного совка другим коррупционные правила не изменятся.
Вот и получается, что главное для них не сломать правила коррупционного существования. Ни с Путлером, ни без него.
А вы не подскажите какая украинская партия возмущается по истине вопиющим и шокирующим фактом неназначения прокурора САП?
И да. Я против коррупции. Но не когда с ней борются импотенты.
У Зе для этого нет ни воли, ни желания.
Если не было 3 года, то уже и не будет
И как пропоруионально ему должен стоять ор возмущения.
Отдельные писки в расчёт не берутся.
Вполне возможно, что цель писков - это банальная смена возле корыта.
Чтобы этого не произошло орать надо каждый день с утра до вечера.
Ведь событие максимально наглядно демонстрирует аморальность зеленой власти.
По уму можно было бы,вообще обнулить рейтинг зелёных только на этом вопиющем факте
А претензії х-ла, то вже наслідок нашої гнилості і слабкості.