7 лютого канцлер ФРН Шольц відвідає США та зустрінеться із Байденом, - Bild

Канцлер ФРН Олаф Шольц 7 лютого у Вашингтоні планує зустрітися із президентом США Джо Байденом.

Про це газеті Bild заявили джерела в урядових колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Офіційно майбутню зустріч поки що не підтверджують. Останніми тижнями представники ЄС і НАТО активно обговорюють російсько-українську тематику, готуються до можливого збройного конфлікту та обговорюють заплановані у такому разі санкції.

За інформацією видання, Шольц хоче зустрітися з Байденом перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Дати поїздки Шольца до Москви як нового канцлера Німеччини поки що також не називають.

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