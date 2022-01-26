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7 лютого канцлер ФРН Шольц відвідає США та зустрінеться із Байденом, - Bild

7 лютого канцлер ФРН Шольц відвідає США та зустрінеться із Байденом, - Bild

Канцлер ФРН Олаф Шольц 7 лютого у Вашингтоні планує зустрітися із президентом США Джо Байденом.

Про це газеті Bild заявили джерела в урядових колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Офіційно майбутню зустріч поки що не підтверджують. Останніми тижнями представники ЄС і НАТО активно обговорюють російсько-українську тематику, готуються до можливого збройного конфлікту та обговорюють заплановані у такому разі санкції.

За інформацією видання, Шольц хоче зустрітися з Байденом перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Дати поїздки Шольца до Москви як нового канцлера Німеччини поки що також не називають.

Читайте також: Блінкен та Шольц обговорили жорсткі санкції стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, - Держдеп

Автор: 

Байден Джо (2892) Німеччина (7449) путін володимир (24068) США (23303) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
Поїде знову клянчити щоб не вводили санкцій до потоку2 курва фашистська.
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26.01.2022 17:41
+8
Хермания враждебна к США - неблагодарная скотина!
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26.01.2022 17:42
+8
Нет, конечно. Вход в банду питлера рубль - выход только через смерть.
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26.01.2022 17:53
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в Америке его заменят на андроида и он вернётся совсем другим человеком
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26.01.2022 17:38 Відповісти
будем сподіватись.
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26.01.2022 17:40 Відповісти
На IOS.
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26.01.2022 17:41 Відповісти
на газе
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26.01.2022 17:50 Відповісти
Билл Гейтский уже вовсю работает над чипом, который избавляет человека от дебилизма. Потом вставят ему видеокарту HrenTebeAneRabotaVgazprome rtx 666 и будет он по функционалу почти как мой redmi 9.
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26.01.2022 17:55 Відповісти
думаю вряд ли, скорее всего, по функционалу будет как тот пупс, которого запрокидываешь и он говорит: "ааауууу"
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26.01.2022 17:59 Відповісти
😁👏👏👏
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26.01.2022 18:28 Відповісти
👽😎👽😁👍
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26.01.2022 18:27 Відповісти
НА КАВЬОР его.. И северний поток-2 ректально ему запихнуть, пусть привыкает к отношениям с Рабсеей.
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26.01.2022 17:40 Відповісти
Поїде знову клянчити щоб не вводили санкцій до потоку2 курва фашистська.
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26.01.2022 17:41 Відповісти
Хермания враждебна к США - неблагодарная скотина!
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26.01.2022 17:42 Відповісти
Не знаю как к США, но германцам явно приятно, именно приятно наблюдать как новые фашисты душат Украину. Иначе зачем они издевательский жест с касками реализовали, каски могли даже на Лубянке придумать в их стиле.
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26.01.2022 20:33 Відповісти
Шольц вирішив перестать "бикувать"?
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26.01.2022 17:42 Відповісти
Нет, конечно. Вход в банду питлера рубль - выход только через смерть.
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26.01.2022 17:53 Відповісти
Похож на отца мажора из "Универа"
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26.01.2022 17:51 Відповісти
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26.01.2022 17:51 Відповісти
Не подсказывайте пуйлу. А может его уже заменили?
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26.01.2022 17:57 Відповісти
В Америці це провірять
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26.01.2022 18:49 Відповісти
мож діаспора факіншетів насує козлу...
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26.01.2022 17:56 Відповісти
Будет просить отдать путину Украину, и не вводить санкции на северный поток
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26.01.2022 17:58 Відповісти
_Нельзя отдать байдену то, что ему не принадлежит - даже если он попытается. Отдать/не отдать могут только украинцы!
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26.01.2022 18:02 Відповісти
зачем?присесть на уши байдунеску о кровожэрлывисти укропов,як вэлыкэ ***** рекомендует всем фрицам?
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26.01.2022 18:20 Відповісти
Байден достанет с пыльной полки конституцию ФРГ, которую немцам написали США в свое время.
И скажет:
Шо ж ты (перепутав буквы) Шленц, совсем благодарность потерял?
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26.01.2022 19:08 Відповісти
США ему должны напомнить ,благодаря кому Германия существует в таком виде как сейчас.
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26.01.2022 20:49 Відповісти
Буде погрожувати що Рейх буде вимушений почати поставки зброї росії як своїй ресурсній колонії якщо США не зупинить захищати Україну.
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26.01.2022 20:56 Відповісти
Шольц выглядит не так. Штирлиц подтвердит.
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27.01.2022 00:54 Відповісти
 
 