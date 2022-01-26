7 лютого канцлер ФРН Шольц відвідає США та зустрінеться із Байденом, - Bild
Канцлер ФРН Олаф Шольц 7 лютого у Вашингтоні планує зустрітися із президентом США Джо Байденом.
Про це газеті Bild заявили джерела в урядових колах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Офіційно майбутню зустріч поки що не підтверджують. Останніми тижнями представники ЄС і НАТО активно обговорюють російсько-українську тематику, готуються до можливого збройного конфлікту та обговорюють заплановані у такому разі санкції.
За інформацією видання, Шольц хоче зустрітися з Байденом перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Дати поїздки Шольца до Москви як нового канцлера Німеччини поки що також не називають.
Топ коментарі
+8 Виктор Ли #292636
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+8 NonCFist
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И скажет:
Шо ж ты (перепутав буквы) Шленц, совсем благодарность потерял?