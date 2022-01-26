Українська делегація працює в Парижі над проєктами з ядерної енергетики та інфраструктури. ФОТО
Команда уряду та Офісу Президента України у середу, 26 січня, працює у Парижі над спільними українсько-французькими проєктами у сферах ядерної енергетики, а також цілою низкою великих інфраструктурних проєктів.
Про це у Facebook повідомили учасники делегації – перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, а також міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Свириденко, серед питань співпраці двох держав – залучення фінансових гарантій або прямого кредиту від французького уряду.
Щодо перспективних проектів з ядерної енергетики, то йдеться про співпрацю між українським "Енергоатомом" та EDF.
Також Україна та Франція працюють над масштабними проєктами у сфері інфраструктури, які передбачені в тому числі програмою "Велике будівництво". Серед них – постачання 130 локомотивів виробництва компанії Alstomдля ДП "Укрзалізниця", переобладнання пасажирських літаків Airbus у вантажні на базі ДП "Антонов".
Як повідомив Олександр Кубраков, на зустрічі з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером підіймали питання залучення французьких інвестицій та реалізацію спільних проєктів, які забезпечать кращу інтеграцію України до європейської транспортної мережі, логістики та економіки в цілому.
"Пріоритети Міністерства інфраструктури України – оновлення парку вантажних електричних локомотивів для "Укрзалізниці", участь французьких будівельних компаній упроєктах концесії доріг та формування флоту для Національного авіаперевізника. Нагадаю, в кінці листопада минулого року була створена державна компанія – Українські національні авіалінії", - наголосив Кубраков.
За його словами, українська сторона бачить готовність французьких колег будувати стратегічні партнерські проєкти, які передбачають не просто закупівлю товарів чи послуг, а також довгострокове пільгове фінансування, промислову співпрацю та високий відсоток локалізації виробництва.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що глобальне оновлення Укрзалізниці, а також розбудова авіагалузі включені до президентської програми.
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