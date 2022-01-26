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Новини Війна
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ОДА: Ситуація на кордоні з РФ в межах Харківської області абсолютно стабільна

ОДА: Ситуація на кордоні з РФ в межах Харківської області абсолютно стабільна

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації, впевнений, що ситуація на кордоні України та Росії в межах Харківщини є стабільною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Синєгубова.

"Продовжую моніторити рівень безпеки жителів Харківщини. Сьогодні ознайомився із станом інженерно-технічного облаштування державного кордону українсько-російської ділянки, оглянув захисну інфраструктуру", - повідомляє голова ОДА.

Він запевняє, що прикордонники цілодобово контролюють територію: "Працює ефективна система дистанційного відеоспостереження. Перевірив особисто, що ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області абсолютно стабільна. Нестандартних активних дій з боку суміжної держави немає".

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Синегубов нагадав, що в усіх прикордонних районах області було проведено необхідні роботи з інженерно-технічного облаштування.

"Як кажуть самі прикордонники, один із найважливіших факторів для служби - це мобільність. Напрацьовуємо її посилення", - додав Олег Синєгубов.

Зокрема, за його словами, вже на наступну сесію обласної ради буде ініційовано зміни до програми забезпечення публічної безпеки, у планах - спрямувати 1 млн грн на потреби 4 прикордонного загону ДПСУ.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нещодавно в інтерв’ю висловив думку, що Росія може почати вторгнення у великі українські міста, зокрема в Харків і це буде початком великомасштабної війни. Згодом Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист міста стануть усі українці. Пізніше Зеленський заявив, що Харків ніколи не буде окупований.

кордон (4808) ОДА (1630) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+3
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26.01.2022 18:08
+3
Сейчас стабильна. А что голова ОДА может сказать про завтрашнее утро?
И еще, такой вопрос: как долго система видеонаблюдения (и просто наблюдения пограничников) сможет противостоять колоне танков?
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26.01.2022 18:18
+2
Добро пожаловать в Харьков граждане кацапы!!! Могил вам всем хватит, а кому не хватит отправим на зад к мамке в салофановом пакетике АТБ!
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26.01.2022 18:05
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26.01.2022 17:58 Відповісти
И слава Богу...
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26.01.2022 17:59 Відповісти
Фанам "Металіст 1925" респект!
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26.01.2022 17:59 Відповісти
Добро пожаловать в Харьков граждане кацапы!!! Могил вам всем хватит, а кому не хватит отправим на зад к мамке в салофановом пакетике АТБ!
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26.01.2022 18:05 Відповісти
"ОДА: Ситуація на кордоні з РФ в межах Харківської області абсолютно стабільна"

_Ну да... антихрист неизменно угрожает Украине и человечеству.
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26.01.2022 18:05 Відповісти
Пора на границе разместить динамики и круглосуточно крутить песню харьковских болельщиков - "Ла-ла-ла..."
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26.01.2022 18:06 Відповісти
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26.01.2022 18:08 Відповісти
Сейчас стабильна. А что голова ОДА может сказать про завтрашнее утро?
И еще, такой вопрос: как долго система видеонаблюдения (и просто наблюдения пограничников) сможет противостоять колоне танков?
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26.01.2022 18:18 Відповісти
булку з маслом сусидам виднэсы,раз стабильна..
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26.01.2022 18:25 Відповісти
то шоб про ориентацию гепы с добкиным памъяталы..
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26.01.2022 18:39 Відповісти
Здається, що раніше не було такої навали з російськими прізвищами на керівних посадах...
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26.01.2022 18:35 Відповісти
https://youtu.be/HpD5vO0ncbY?t=10 В Багдаде все спокойно
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26.01.2022 18:49 Відповісти
Вероятнее всего полномасштабного вторжения не будет. ( в смысле расширения наземных боев вне двух областей) Скорее всего будет произведена масштабная провокация россиянами ( с обвинением украинской стороны) , с обстрелом жилого сектора Донецка( возможно Горловки). Начала боев на этом участке, потом ввод "рашен контингента" для " защиты российских граждан", ракетные обстрелы и авиа удары по военным и промышленным объектам Украины, в глубину территории ( так называемое " принуждение к миру , грузинский сценарий) отодвинуть ВСУ от Донецка и Горловки на 15 - 20 км. Возможно попытка овладением Станицы Луганской и Счастьинской ТЭЦ. ( получить контроль на системой отопления Луганской обл) ( как фронт со стороны ЛЛНРии) Признание ЛНР и ДНР.( возможно) Новый Минск 3 с требованием вернуть ДНР и ЛНР все территории в админ границ областей. Новая череда переговоров с позиции силы и ультиматумов. Конечно им хотелось бы пробить сухопутный коридор в Крым с захватом Запорожской и Херсонской областей с допускам к Днепру и подачи воды в Крым, полное овладение побережьем Азовского и частично Черного морей и транспортного сообщения с Крымом . ( но думаю что это отложено на потом.., кроме этого остается (, у них) надежда на установлении в Киеве лояльного им правительства капитулянтов. Надеюсь что всего этого не произойдет. Но уж очень все тревожно, как было перед оккупацией Крыма, сомневаюсь что все сойдет на тормозах.)
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26.01.2022 19:13 Відповісти
Не спугните бензовозы, удача сразу отвернется.
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26.01.2022 20:00 Відповісти
 
 