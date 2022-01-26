"ОДА: Ситуація на кордоні з РФ в межах Харківської області абсолютно стабільна"

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації, впевнений, що ситуація на кордоні України та Росії в межах Харківщини є стабільною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Синєгубова.

"Продовжую моніторити рівень безпеки жителів Харківщини. Сьогодні ознайомився із станом інженерно-технічного облаштування державного кордону українсько-російської ділянки, оглянув захисну інфраструктуру", - повідомляє голова ОДА.

Він запевняє, що прикордонники цілодобово контролюють територію: "Працює ефективна система дистанційного відеоспостереження. Перевірив особисто, що ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області абсолютно стабільна. Нестандартних активних дій з боку суміжної держави немає".

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Синегубов нагадав, що в усіх прикордонних районах області було проведено необхідні роботи з інженерно-технічного облаштування.

"Як кажуть самі прикордонники, один із найважливіших факторів для служби - це мобільність. Напрацьовуємо її посилення", - додав Олег Синєгубов.

Зокрема, за його словами, вже на наступну сесію обласної ради буде ініційовано зміни до програми забезпечення публічної безпеки, у планах - спрямувати 1 млн грн на потреби 4 прикордонного загону ДПСУ.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нещодавно в інтерв’ю висловив думку, що Росія може почати вторгнення у великі українські міста, зокрема в Харків і це буде початком великомасштабної війни. Згодом Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист міста стануть усі українці. Пізніше Зеленський заявив, що Харків ніколи не буде окупований.