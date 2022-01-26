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"Це крапля в морі", - Андрій Мельник прокоментував заяву Німеччини щодо готовності допомогти Україні

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових захисних шоломів. Раніше українські посли просили в Німеччини хоча б 100 тисяч шоломів і бронежилетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на німецьку газету Tagesspiegel.

У середу, 26 січня, під час засідання комітету, міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що постачання п'яти тисяч шоломів є "дуже чітким сигналом", що Берлін стоїть на боці України.

У Києві це рішення викликає велике обурення. Мельник зауважив, що Україна запитує "терміново про 100 000 шоломів та захисних жилетів" для добровольців та розкритикував таку кількість шоломів, назвавши це "суто символічним жестом". За його словами, п'ять тисяч ㅡ лише крапля в морі. 

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"Україна очікує повороту німецького уряду на 180 градусів, чекає на зміну парадигми. Нам потрібне не лавірування, а мужні вчинки Німеччини, яка нарешті відправить Україні оборонне озброєння, якого ми сьогодні найбільше потребуємо", - прокоментував посол.

Україна вже деякий час просить у Німеччини про постачання озброєнь для захисту від можливого великомасштабного нападу Росії, включаючи бойові кораблі та зенітні системи.

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Канцлер Олаф Шольц та міністр закордонних справ Анналена Бербок нещодавно однозначно відкинули можливість постачання летальної зброї Україні.

Заступниця прессекретаря уряду Крістіане Гоффманн заявила на початку тижня, що Німеччина вже погодилася доставити в Україну польовий шпиталь у дуже короткий термін. Але потім також з'ясувалося, що Німеччина лише дасть на це гроші. Польовий госпіталь буде збудований і доставлений балтійським партнером по НАТО Естонією, яка також чекає "зеленого світла" з Берліна на передачу Україні гаубиць із старих запасів бундесверу.

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Нагадаємо, міністр оборони Латвії Пабрікс заявив, що "блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба" .

Німеччина (7449) допомога і підтримка (1165) Мельник Андрій (234) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+22
Просто у Вас нет ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ , которая жестко ненавидит москалей .

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26.01.2022 18:59
+21
Это называется -- помогли на оте@ись. Жалкие жадные бюргеры.
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26.01.2022 18:38
+20
Після того як німці заблокували закупівлю зброї на яку реакцію їм слід сподіватися? Я вже не кажу про всякі заяви.
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26.01.2022 18:43
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если что, только в тер оборону нужно свыше 10.000 касок и бронежелетов.... я конечно не могу себе представить и откуда у них возьмуться и 100.000 касок....(( пусть срочно штампуют их в 2 смены тогда....а что делать?((
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26.01.2022 20:16 Відповісти
Почему немцы должны давать корабли и ПВО. Разве это уже не наглость требовать такое? Лучше бы этот посол озаботился другим.
Запад хочет ввести санкции в случае вторжения, но так чтобы это не навредило им самим.

Германия добивается исключений для энергетического сектора в случае блокировки доступа российских банков к расчетам в долларах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы.
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26.01.2022 20:18 Відповісти
В принципе каска не так уж сложна в производстве. Вырубной, несколько вытяжных штампов и пресса.
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26.01.2022 20:24 Відповісти
сейчас полимерные шлемы, в металле редко кого увидишь.
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26.01.2022 20:42 Відповісти
Описаний вами виріб це в ******** війні головний убір суїцидника.
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26.01.2022 21:03 Відповісти
Ну, если ракета в нее попадет, то конечно. А от осколков, камешков, земли говорят помогает.
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26.01.2022 21:08 Відповісти
Самим, *ука, каски нужно делать , а не у дойчей просить. Этим нужно заниматься, а не возмущаться тем, что немцы подарили 5000 шлемов , а не 100 000.
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26.01.2022 20:39 Відповісти
Борзоватый типец этот Мельник. Но может, так и надо
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26.01.2022 20:46 Відповісти
Наверное евреи со своим обращением помогли хоть немного раскошелиться фрицам. Всегда уважал немцев, но теперь понял, что это такие же чмошники как и кацапы.
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26.01.2022 21:12 Відповісти
Вам сколько не дай всё будет мало. Все вокруг должны.
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26.01.2022 21:21 Відповісти
В принципі, як для допомоги від Німеччини- на так вже й погано. Захист для п'яти тисяч голів і гроші Естонії для шпиталю в Україні від партнерів ***** це, не мало. Більше ніж від Китаю.
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26.01.2022 22:31 Відповісти
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26.01.2022 23:25 Відповісти
Німцям ***** сказало, що тоді ваше ядрьоне сміття більше в Сібірь вивозити не будем.
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27.01.2022 09:30 Відповісти
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