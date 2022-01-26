"Це крапля в морі", - Андрій Мельник прокоментував заяву Німеччини щодо готовності допомогти Україні

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових захисних шоломів. Раніше українські посли просили в Німеччини хоча б 100 тисяч шоломів і бронежилетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на німецьку газету Tagesspiegel.

У середу, 26 січня, під час засідання комітету, міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що постачання п'яти тисяч шоломів є "дуже чітким сигналом", що Берлін стоїть на боці України.

У Києві це рішення викликає велике обурення. Мельник зауважив, що Україна запитує "терміново про 100 000 шоломів та захисних жилетів" для добровольців та розкритикував таку кількість шоломів, назвавши це "суто символічним жестом". За його словами, п'ять тисяч ㅡ лише крапля в морі.

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"Україна очікує повороту німецького уряду на 180 градусів, чекає на зміну парадигми. Нам потрібне не лавірування, а мужні вчинки Німеччини, яка нарешті відправить Україні оборонне озброєння, якого ми сьогодні найбільше потребуємо", - прокоментував посол.

Україна вже деякий час просить у Німеччини про постачання озброєнь для захисту від можливого великомасштабного нападу Росії, включаючи бойові кораблі та зенітні системи.

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Канцлер Олаф Шольц та міністр закордонних справ Анналена Бербок нещодавно однозначно відкинули можливість постачання летальної зброї Україні.

Заступниця прессекретаря уряду Крістіане Гоффманн заявила на початку тижня, що Німеччина вже погодилася доставити в Україну польовий шпиталь у дуже короткий термін. Але потім також з'ясувалося, що Німеччина лише дасть на це гроші. Польовий госпіталь буде збудований і доставлений балтійським партнером по НАТО Естонією, яка також чекає "зеленого світла" з Берліна на передачу Україні гаубиць із старих запасів бундесверу.

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Нагадаємо, міністр оборони Латвії Пабрікс заявив, що "блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба" .