Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна, - депутат-єдинорос Водолацький

Рішення про передачу зброї "ЛНР" і "ДНР" прийматиметься президентом Росії Володимиром Путіним, при цьому самі поставки можуть пройти протягом кількох годин.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький ("Єдина Росія"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Якщо Україна розв'язує військові дії, то, природно, будуть дані команди верховним головнокомандувачам, і міністерство оборони оперативно та швидко поставить те озброєння, яке дозволить утримати на позиціях ЗСУ, щоб вони не вбивали мирне населення, і нейтралізувати те озброєння, яке НАТО постачає Україні" , – сказав Водолацький.

"Великих проблем для того, щоб протягом кількох годин озброєння було на території "ЛНР" та "ДНР", у нас не існує", - додав Водолацький.

Він уточнив, що постачання озброєнь може розпочатися заздалегідь - тоді, коли для Москви стане очевидним намір України піти за силовим сценарієм за підтримки Заходу. Водночас, за словами Водолацького, у Росії розраховують на те, що Київ таки віддасть перевагу дипломатії та повернеться до Мінських угод.

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"Звичайно, про те, що буде дана команда Зеленському почати, ми знатимемо раніше, ніж Зеленський. У нас достатньо сил і засобів, щоб випередити дії, які робить Зеленський. Тому ми дізнаємося про все, як мінімум , за добу - за дві. Не буде пізно, тому що ми зробимо це раніше - до пострілів, які зроблять нацистські батальйони", - сказав депутат Держдуми.

Водночас він наголосив, що в Росії не збираються направляти до "ЛНР" та "ДНР" своїх військовослужбовців. За словами парламентаря, "народна міліція республік" здатна завдати поразки українським збройним силам.

Співрозмовник агентства також висловив думку, що ЄС необхідно вжити рішучих заходів, щоб утримати Україну від атаки на самопроголошені республіки.

"Потрібно сьогодні і Шольцу, і Макрону викликати до себе Зеленського – це їх протеже – і жорстко ставити питання про виконання Мінських угод, і закінчити цю риторику, яка може призвести вже до незворотних наслідків", - сказав Водолацький.

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Нагадаємо, раніше у середу секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що вважає за необхідне поставити окремі види озброєнь "ДНР" та "ЛНР" на тлі відправлення зброї в Україну країнами НАТО. Потім глава фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимир Васильєв заявив, що партія звертається до керівництва країни з проханням надати допомогу "ЛНР" та "ДНР" у вигляді постачання військової продукції, "необхідної для стримування агресії". Член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв раніше заявив, що Росія могла б поставити "ЛНР" та "ДНР", насамперед, оборонне озброєння: ПЗРК, протитанкові снаряди та міни.