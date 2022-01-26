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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна, - депутат-єдинорос Водолацький

танк,днр

Рішення про передачу зброї "ЛНР" і "ДНР" прийматиметься президентом Росії Володимиром Путіним, при цьому самі поставки можуть пройти протягом кількох годин.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький ("Єдина Росія"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Якщо Україна розв'язує військові дії, то, природно, будуть дані команди верховним головнокомандувачам, і міністерство оборони оперативно та швидко поставить те озброєння, яке дозволить утримати на позиціях ЗСУ, щоб вони не вбивали мирне населення, і нейтралізувати те озброєння, яке НАТО постачає Україні" , – сказав Водолацький.

"Великих проблем для того, щоб протягом кількох годин озброєння було на території "ЛНР" та "ДНР", у нас не існує", - додав Водолацький.

Він уточнив, що постачання озброєнь може розпочатися заздалегідь - тоді, коли для Москви стане очевидним намір України піти за силовим сценарієм за підтримки Заходу. Водночас, за словами Водолацького, у Росії розраховують на те, що Київ таки віддасть перевагу дипломатії та повернеться до Мінських угод.

Також читайте: У партії Путіна "Єдина Росія" заговорили про необхідність поставок озброєння для "Л/ДНР"

"Звичайно, про те, що буде дана команда Зеленському почати, ми знатимемо раніше, ніж Зеленський. У нас достатньо сил і засобів, щоб випередити дії, які робить Зеленський. Тому ми дізнаємося про все, як мінімум , за добу - за дві. Не буде пізно, тому що ми зробимо це раніше - до пострілів, які зроблять нацистські батальйони", - сказав депутат Держдуми.

Водночас він наголосив, що в Росії не збираються направляти до "ЛНР" та "ДНР" своїх військовослужбовців. За словами парламентаря, "народна міліція республік" здатна завдати поразки українським збройним силам.

Співрозмовник агентства також висловив думку, що ЄС необхідно вжити рішучих заходів, щоб утримати Україну від атаки на самопроголошені республіки.

"Потрібно сьогодні і Шольцу, і Макрону викликати до себе Зеленського – це їх протеже – і жорстко ставити питання про виконання Мінських угод, і закінчити цю риторику, яка може призвести вже до незворотних наслідків", - сказав Водолацький.

Також читайте: В Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР"

Нагадаємо, раніше у середу секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що вважає за необхідне поставити окремі види озброєнь "ДНР" та "ЛНР" на тлі відправлення зброї в Україну країнами НАТО. Потім глава фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимир Васильєв заявив, що партія звертається до керівництва країни з проханням надати допомогу "ЛНР" та "ДНР" у вигляді постачання військової продукції, "необхідної для стримування агресії". Член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв раніше заявив, що Росія могла б поставити "ЛНР" та "ДНР", насамперед, оборонне озброєння: ПЗРК, протитанкові снаряди та міни.

Автор: 

Держдума (735) Єдина Росія (144) зброя (7512) росія (65856) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+49
Да заканчивайте вы уже свою кацапскую ересть нести. Козломордые туда уже своего металлолома поставили на 10 лет вперед. О каких поставках речь?Вы ж с любой нормальной страны ГУЛАГ соорудите.
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26.01.2022 18:49
+49
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26.01.2022 18:51
+34
В шахтах вже закінчилась, потрібні "офіційні" поставки?
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26.01.2022 18:48
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В шахтах вже закінчилась, потрібні "офіційні" поставки?
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26.01.2022 18:48 Відповісти
Хочуть гади щоб ЗСУ перевела дорогоцінну англо-американську зброю на лугандовський металолом?
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26.01.2022 18:52 Відповісти
То теж кремлiвська
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26.01.2022 21:10 Відповісти
Если речь о часах, то где они обслугу возьмут в тех де количествах. Ясно что речь о бурятах. Вот они да, по тревоги въехать могут, совсем рядом стоят.
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26.01.2022 21:29 Відповісти
Если так пойдет, то США тоже стоит поставить Украине Патриоты и F-35 - ну а че, украинцы же талантливые, в считанные часы освоят, так же как и украинцы Донбасса кацапской техникой враз овладевают, что следует из заявлений Кремля!
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26.01.2022 21:32 Відповісти
Шахты пополнять будут.
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26.01.2022 22:45 Відповісти
ну совсем жыдоугрофиннобурят не спалился..
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26.01.2022 18:49 Відповісти
Нехай орки посилають танчики самих останніх модернізацій.
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26.01.2022 18:54 Відповісти
с тягой велосипедной..
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26.01.2022 18:58 Відповісти
Надувные муляжи для страху для Байрактаров
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26.01.2022 19:42 Відповісти
там уже давно замечали т-72 последних модификаций
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26.01.2022 19:39 Відповісти
И шо? Нашим джавелинам похер Какая там модификация
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26.01.2022 20:12 Відповісти
Оно уже там, нах ваши байки
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26.01.2022 18:49 Відповісти
Да заканчивайте вы уже свою кацапскую ересть нести. Козломордые туда уже своего металлолома поставили на 10 лет вперед. О каких поставках речь?Вы ж с любой нормальной страны ГУЛАГ соорудите.
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26.01.2022 18:49 Відповісти
По состоянию на 25 января 2022-го и только за один неполный месяц наши союзники США и Великобритания осуществили в Украину следующие поставки:

700 противотанковых управляемых ракет Javelin;

2200 противотанковых гранатометов NLAW;

200 штурмовых гранатометов BDM;

40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов;

12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.

Количество высокоточного противотанковом вооружения ВСУ на 25.01 составляет:

Противотанковых управляемых ракет Javelin - 1200;

Пусковых установок ПТРК Javelin - более 150;

Противотанковых гранатометов NLAW - около 2200;

Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер - около 7800;

Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер - около 700.

БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами - 12.

Высокоточное оружие - средство качественного усиления противотанковой обороны сухопутных войск, в противотанковой обороне также принимают участие танки, артиллерия, вертолеты, штурмовики, а также сотни противотанковых ракетных комплексов Фагот, Конкурс, Метис, и тысячи многоразовых и одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-7 и РПГ-26 советского производства.

Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объемы поставок будут значительно увеличены после начала войны.

Инструкторы НАТО уже проводят учебных занятия с большим количество украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие. - https://es82vn-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/es82vn.c97.org/ru/news/2022/1/26/452443/
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26.01.2022 19:25 Відповісти
я думаю, что в РФ всего-навсего проблема с белыми грузовиками. "Приняв решение" ни просто начнут таскать оружие обычным транспортом..
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26.01.2022 20:30 Відповісти
Нужно сегодня и Шольцу, и Макрону вызывать к себе ПУтина и рожей его ботоксной об глупость натыкать.(как в народе говорят и за щеку дать и в анал отодрать)
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26.01.2022 20:37 Відповісти
А шо в шахтах ''танко-градонєсущій'' пласт вже закінчився?
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26.01.2022 18:51 Відповісти
ДОВЫПЕНДРИВАЛИСЬ ПРИДУРКИ КАЦАПСКИЕ
НАТО В КОЖНУ ХАТУ !!!
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26.01.2022 18:51 Відповісти
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26.01.2022 18:51 Відповісти
гебе і мафія - блізнєци-братья...

Президент Росії Володимир Путін провів відеодзвінок із великими звірами італійського бізнесу в середу, але міцні корпоративні зв'язки між Росією та Італією не означають, що Рим заперечуватиме санкції проти Москви, як це було після вторгнення в Крим у 2014 році.

Прибуткові комерційні зв'язки між Італією та Росією були вирішальним фактором кризи в Україні 2014-2015 років, коли Рим був на передньому краї дипломатичних зусиль із запобігання жорстким санкціям ЄС проти Росії. Федеріка Могеріні виконувала обов'язки очільника щодо Росії як https://www.ft.com/content/6b191cca-fd39-11e3-bc93-00144feab7de міністр закордонних справ Італії, а пізніше як https://www.ft.com/content/03fdda9c-9ff2-11e4-aa89-00144feab7de глава ЄС із зовнішньої політики . Дипломати з Польщі, Великої Британії, Швеції та країн Балтії виступили проти «Club Med» південноєвропейських країн під керівництвом Італії, які виступали проти жорсткої позиції щодо Путіна.

Враховуючи історію протистояння Італії санкціям, логічно, що Путін воліє приділяти час італійським керівникам на тлі найсерйознішого військового протистояння в Європі за останні роки, коли біля кордону з Україною зосереджені близько 100 000 російських військових.

У онлайн-відеодзвінку об 11 ранку брали участь 25 провідних промислових груп, включаючи гіганта з виробництва шин Pirelli та енергетичну компанію Enel. Захід планувався ще до ескалації в Україні, наголосили організатори та учасники, але геополітична напруженість і можливі економічні санкції проти Росії, безсумнівно, помітні, враховуючи вплив Італії на Росію.

Різниця з 2014 роком - і виклик для Путіна - полягає в тому, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі є альтеративою Маттео Ренці, який очолював Італію після російського вторгнення в Крим. Незважаючи на те, що минулого місяця Драгі був https://www.politico.eu/article/italy-draghi-argue-putin-seek-diplomacy-stand-off-ukraine/ надзвичайно відвертим , применшуючи ризики російського вторгнення в Україну, він все ще віддає перевагу союзу з Вашингтоном і місцю Риму в НАТО, а не хорошим відносинам з Кремлем. - https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-italy-business-ukraine-crisis/
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26.01.2022 18:57 Відповісти
Интресно для аналитики нарко мафия из Калабрии . Она контролирует нарко трафик в Европе и окопалась на украинско- словацкой границе . Была связана с пророссийским премьером Фицо
ЭТО большой вопрос - кто в том месте контролировал границу ( мелвелчук) .
Калабрия находится и на пути судов и напротив Албании и Сербии .
Если глубоко копать - можно понять дружбу хутина и Италии 😀😀😀
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26.01.2022 19:08 Відповісти
Драгі поміркований і прагматичний, але відваерто проєвропейський політик. Не кажучи про відносини із Вашингтоном. Водночас, він знаний економіст що міцно узяв кермо розхлюстаним після зірок державним управлінням Італії. Тож, гадаю, він швидко його не випустить. А у порівнянні з німецькими соціалдемократами, Драгі, може, не русофоб, але, швидше, москвоскептик. Тож, навряд чи він буде рубати мільярдні бізнеси, але й спряння друзям кремля від нього не буде теж.
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26.01.2022 20:11 Відповісти
Источник: причиной взрыва автобуса в Воронеже была украинская диверсия
https://www.mk.ru/incident/2022/01/26/istochnik-prichinoy-vzryva-avtobusa-v-voronezhe-byla-ukrainskaya-diversiya.html
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26.01.2022 18:51 Відповісти
вообщето самая большая украинская диверсия-это основание мацквы
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26.01.2022 18:58 Відповісти
хіба не монголо- татари?
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26.01.2022 19:03 Відповісти
неа...
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26.01.2022 19:04 Відповісти
Польша, Монголия, Финляндия, Польша, Корея, Германия (ГДР), Венгрия, Чехослвакия, Афганистан приднестровье,москва, волгодонск, рязанский сахар, норд ост, Буйнакск, Ичкерия, Грузия,Абхазия, Украина, Сирия, воронеж, Украина. и это только навскидку. за 100 лет существования совка и рашки сплошные горе и слезы приносит эта раковая короста на планете.
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26.01.2022 20:04 Відповісти
А шо "гумно-конфоїв" більше не буде? Там для маскування хоч пару ящиків з тушонкою і гречкою привозили
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26.01.2022 18:52 Відповісти
А хіба гуманітарна допомога з Московії була чимось іншим?
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26.01.2022 18:52 Відповісти
Він мав на увазі - за пару годин легалізувати. Того добра кацапи в лугандонію вже стільки наперли, що нічого ввозити не потрібно.
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26.01.2022 18:52 Відповісти
А оно нужно.. "шахтеры и трактористы" уже ВОСЕМЬ лет выкапывают из забоев и навозных ям, приобретают в военторгах вооружение всех видов, технику, танки ит.д. ( больше чем у крупных стран НАТО), составы боеприпасов.. Так что еще "накопают". Смешные, нашли чем пугать. Оно и так уже там. . И вот это все вы предлагаете Украине принять в себя...( в состав Украины) вместе с двумя корпусами. Смешные вдвойне..
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26.01.2022 18:53 Відповісти
Долбойобам нет покою!
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26.01.2022 18:53 Відповісти
Естественно, потому что кацапское оружие уже там. Логистика поставок полностью отлажена. Хотел бы я посмотреть на тех дебилов, которые по настоящему верят, что огрызки двух областей могут 8 лет противостоять регулярной армии.
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26.01.2022 18:53 Відповісти
Там одни алкаши и нарики, нормальные люди давно уехали (кому было куда и кто мог) с этих помоек. Жаль тех, кому приходится терпеть это дерьмо.
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26.01.2022 18:58 Відповісти
Wunder, Вы это о которой стороне комбатантов?
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26.01.2022 19:57 Відповісти
У них там бесконечный запас топлива на бронетехнике. А боеприпасы по углам валяются, как в Quake.
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26.01.2022 20:18 Відповісти
И чем это будет отличаться от того, что 3/14дерация до этого делала?)))
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26.01.2022 18:54 Відповісти
А попередні танки та гармати були гуманітаркою від африканського племені Мумба-Юмба? Чого ви там конспіруєтесь, як Надія Крупська? Везли, везете і будете возити, доки є гарматне м'ясо в ОРДЛО. І своє, совкове, і ваше бурятсько-рязанське. Та і яка різниця чиє. Все одно шашлик-машлик буде.
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26.01.2022 18:55 Відповісти
Будете рузькими танками утилизировать НАТОвские Джавелины? Милости просим
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26.01.2022 18:55 Відповісти
диды гарели!
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26.01.2022 19:08 Відповісти
Що за маячня з приставкою "може"? Орда постійно поставляє зброю в лугандонію і в донбабве, постійно її для тих диринд ремонтує, і постійно забезпечує боєкомплектами.... слово "може", це насмішка для нездатних розумом.
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26.01.2022 18:57 Відповісти
как же ж ... ихтамнет !!!
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26.01.2022 18:57 Відповісти
Які хвилинигодини, расєйська зброя там з чотирнадцятого року...
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26.01.2022 18:58 Відповісти
Ознамился с росСМИ.
Вы не поверите, но там Зе - это буквально исчадие ада, которое агрессивно рвётся убивать жителей Донбасса.
И, внимание, своим бездарным управлением страной довёл её экономику до ручки. Бедные украинцы,страдают от агрессивного, глупого и циничного Зе.
Такое ощущение, что кремль явно готовит для Зе новую роль - козла отпущения.
А в это время наивный совок Зе боится даже произнести грозную и патритическую фразу по защите своей страны.
Парадокс в том, что Зе врал и врет всем. И западу, и кремлю, и украинцам.
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26.01.2022 18:58 Відповісти
А путлєр робить то саме, воно зе в нього і навчився!!!!!!
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26.01.2022 19:02 Відповісти
Кісельов в свої брехні дійшов вже до "мальчіка в трусіках".

Нещодавно показали, як Зе грає піструном на роялі. Але озвучення змінили, і він грав гімн України! І люди в залі йому аплодували!
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26.01.2022 20:08 Відповісти
А раніше там яка зброя юула?????, а сьогодні вони з якої зброї по нашим військовим луплять????, що за хєрню воно несе????!!!!!!!
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26.01.2022 19:00 Відповісти
Невже це щось нове ? збою з рф поставляють в лднр вісім років.
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26.01.2022 19:03 Відповісти
Плохи наши дела. Они, похоже, машину времени изобрели. Пу разрешит поставлять в 22м, а начнут в 14м. Ну и для этого их признать придётся.
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26.01.2022 19:04 Відповісти
Можна подумати, що на Донбасі було хоть щось своє. Хіба що ті автомати, що відібрали у продажних ментів та сбушників при захопленні Донецька та Луганська. А все інше навезли "братушки", пропади вони всі пропадом!
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26.01.2022 19:05 Відповісти
Россия может начать официально поставлять оружие ДНР, которое она поставляет сейчас не официально.

И сразу после этого может начинать переходить в рационе на бересту. Потому что официальные поставки оружия террористам будут расценены Западом так же, как вторжение в Украину.
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26.01.2022 19:07 Відповісти
Возьми за пример, Ю. Осетию, Абхазию и Грузию...
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26.01.2022 20:22 Відповісти
І що вони їм можуть дати такого, чого у них ще нема ?
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26.01.2022 19:09 Відповісти
Може мова про підводні човни , чи крейсер - Отмірал Кузя . . . ?
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26.01.2022 19:15 Відповісти
Це вже скоро буде неможліво, просто вже скоро не влізе.
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26.01.2022 19:11 Відповісти
они такие крутые, что могут поставить оружие боевикам со скоростью -8 лет от принятия решения
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26.01.2022 19:13 Відповісти
Санкціями по пиці отримає.
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26.01.2022 19:16 Відповісти
Ну звісно, зараз можна і легалізувати, що нагнали за 8 років. Вони такі наївні, вважають, що у 21 сторіччі можна щось приховати. Гаага ваш дім
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26.01.2022 19:16 Відповісти
Нових бурятів привезуть


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26.01.2022 19:18 Відповісти
Красивый кокошник на бурята напялили. Ему идет.
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26.01.2022 19:41 Відповісти
Буряты хоть и узкоглазые и чем-то на японцев похожи, но камикадзе из них не очень.
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26.01.2022 20:20 Відповісти
Вони реально свій народ дибілами рахують.
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26.01.2022 19:26 Відповісти
Ні, вони реально дебіли і є... А проблеми через це в нас...
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26.01.2022 20:02 Відповісти
Каким ЛНР и ДНР? Это же отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины!
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26.01.2022 19:39 Відповісти
за минуту.
только переписать из одного журнала учета в другой.
и можно стрелять
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26.01.2022 19:42 Відповісти
Уроды кацапские,типа вы до этого не поставляли им оружие. Сдохните суки.
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26.01.2022 19:46 Відповісти
ой ля . а что шахты трактористов оскуднели или усё пропили ?
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26.01.2022 19:56 Відповісти
Картошку їм привезіть . Картошка по 4,5$/кг в Донецьку на базарі 🤣.
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26.01.2022 19:56 Відповісти
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26.01.2022 20:06 Відповісти
"Министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине".

А как именно они собираются нейтрализовывать "Джавелины" и "Стингеры"? Своими танками и бурятскими экипажами?
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26.01.2022 19:58 Відповісти
Ракетами и Авиацией, наземные операции сейчас происходит только в крайних случаях.
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26.01.2022 20:25 Відповісти
Кацапські літаки більше падають ніж літають . За минулий рік 34 авіакатастрофи . І то ми ще по них не стріляли🤣
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26.01.2022 20:37 Відповісти
кто не летает тот не падает хотя нужно приводить источник, оперируя цифрами.
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26.01.2022 20:50 Відповісти
Мабуть через варп-портал і одразу у шахти!!! ))))))))))))))
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26.01.2022 20:01 Відповісти
цитата: "Естественно, о том, что будет дана команда Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем Зеленский" - это же надо, так спалиться!! уже и не скрывают соих кротов вокруг зельки
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26.01.2022 20:03 Відповісти
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26.01.2022 20:30 Відповісти
ну шизанутые на всю голову 8 лет то и делают что поставляют а тут признались в открытую конечно за пару часов там все оно легализуется по Пу велению по его хотению сказочные дятлы
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26.01.2022 20:05 Відповісти
несколько часов... да потому что всё уже завезено....а остальное уже отгружено и наверняка стоит на поготове с ростова заехать и разгрузиться... там всё кишит давно оружием и припасами... они зря время что что а на это не тратили наверняка...((
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26.01.2022 20:06 Відповісти
Пробачте, але Х(п)....уйло зі своїми старперами всі зглузду з'їхали. Вся Парашия хвора на голову. Саме страшне це те, що Зейло теж хворий. Я вже не знаю чи це вірус Омікрон чи це вірус ПуЗехуйлон.
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26.01.2022 20:08 Відповісти
там уже столько поставлено вооружения с 2014 г
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26.01.2022 20:27 Відповісти
Весь мир просто смеется над вами и вашим недоношенным, карликовым олигофреном и вашим тотальным враньем. Такие заявления, как нельзя лучше подчеркивают абсурдность и лицемерие параши.
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26.01.2022 20:51 Відповісти
тобто буде анексія ордло 20.02.2022?а-ля Крим.
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26.01.2022 20:56 Відповісти
Вот интересно как после возможных официальных поставок оружия в ордло мацква и обнуленыш будут мямлить про ихтамнетов,внутриукраинский конфликт и прочую ересь...Да и что изменят официальные поставки? Разве только навредят скрепным как минимум политически,так и возможное признание ордло способно только навредить московии...
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26.01.2022 20:56 Відповісти
Зачем существует эта страна-помойка с разными зверушками:

"В Москве уроженец Чечни нанес множество ножевых ранений соседу, который попросил его не шуметь ночью. Впоследствии мужчина скончался в больнице.

По данным издания, молодой человек приехал в гости к своей знакомой, которая снимала комнату у семейной пары в Чертаново. В соседней комнате проживали сами хозяева квартиры.

Чеченец засиделся в гостях допоздна. Вел он себя шумно, так что даже его приятельница начала делать ему замечания. В районе 4 часов утра терпение соседа лопнуло. Он вышел из комнаты и отчитал неуемного гостя. Мужчина попросил его вести себя потише и не мешать окружающим спать.

Размолвка переросла в драку, в ходе которой гость достал нож и нанес оппоненту около десятка ножевых ранений в шею, живот и спину. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Он скончался на операционном столе".

Нападавшего задержали. Известно, что ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.
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26.01.2022 21:05 Відповісти
А до этого они палками воевали?
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26.01.2022 21:11 Відповісти
Бу-га-га!!! А до цього зброю у шахтах знаходили! Зайвехромосоми не треба нас смішити на ніч, спати від сміху не зможемо!!!
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26.01.2022 21:19 Відповісти
Какой ужас. Вот только вопрос: а что с 2014 теперь изменится?
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26.01.2022 21:20 Відповісти
А зараз там танків більше, ніж в бундесвері, звідки??? Невже з шахт вирили???
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26.01.2022 21:29 Відповісти
Якщо коротко: "пТН-ПНХ, пТН-Хуйло!"
P.S.
УКРАЇНА-ПОНАД УСЕ!!!
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26.01.2022 22:02 Відповісти
Это похоже на попытку легализации проституции.Чтоб уже не втихаря по каких-то салонах и притонах,а официально в публичном доме под названием "Рашка" лугандийцы и ихтамнеты могли предоставлять пуйлу услуги по дестабилизации на украинском фронте.
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26.01.2022 22:05 Відповісти
І що вони туди завезуть, чого вже не возили?
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26.01.2022 22:33 Відповісти
Донбасята не піддавайтеся на провокацію! Кацап хоче останню зброю, відбійні молотки, на металобрухт відібрати!!!
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27.01.2022 00:00 Відповісти
"Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. - результат самой гениальной многоходовочки **ЙЛА!
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27.01.2022 00:15 Відповісти
 
 