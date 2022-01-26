Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна, - депутат-єдинорос Водолацький
Рішення про передачу зброї "ЛНР" і "ДНР" прийматиметься президентом Росії Володимиром Путіним, при цьому самі поставки можуть пройти протягом кількох годин.
Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький ("Єдина Росія"), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Якщо Україна розв'язує військові дії, то, природно, будуть дані команди верховним головнокомандувачам, і міністерство оборони оперативно та швидко поставить те озброєння, яке дозволить утримати на позиціях ЗСУ, щоб вони не вбивали мирне населення, і нейтралізувати те озброєння, яке НАТО постачає Україні" , – сказав Водолацький.
"Великих проблем для того, щоб протягом кількох годин озброєння було на території "ЛНР" та "ДНР", у нас не існує", - додав Водолацький.
Він уточнив, що постачання озброєнь може розпочатися заздалегідь - тоді, коли для Москви стане очевидним намір України піти за силовим сценарієм за підтримки Заходу. Водночас, за словами Водолацького, у Росії розраховують на те, що Київ таки віддасть перевагу дипломатії та повернеться до Мінських угод.
"Звичайно, про те, що буде дана команда Зеленському почати, ми знатимемо раніше, ніж Зеленський. У нас достатньо сил і засобів, щоб випередити дії, які робить Зеленський. Тому ми дізнаємося про все, як мінімум , за добу - за дві. Не буде пізно, тому що ми зробимо це раніше - до пострілів, які зроблять нацистські батальйони", - сказав депутат Держдуми.
Водночас він наголосив, що в Росії не збираються направляти до "ЛНР" та "ДНР" своїх військовослужбовців. За словами парламентаря, "народна міліція республік" здатна завдати поразки українським збройним силам.
Співрозмовник агентства також висловив думку, що ЄС необхідно вжити рішучих заходів, щоб утримати Україну від атаки на самопроголошені республіки.
"Потрібно сьогодні і Шольцу, і Макрону викликати до себе Зеленського – це їх протеже – і жорстко ставити питання про виконання Мінських угод, і закінчити цю риторику, яка може призвести вже до незворотних наслідків", - сказав Водолацький.
Нагадаємо, раніше у середу секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив, що вважає за необхідне поставити окремі види озброєнь "ДНР" та "ЛНР" на тлі відправлення зброї в Україну країнами НАТО. Потім глава фракції "Єдина Росія" у Держдумі Володимир Васильєв заявив, що партія звертається до керівництва країни з проханням надати допомогу "ЛНР" та "ДНР" у вигляді постачання військової продукції, "необхідної для стримування агресії". Член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв раніше заявив, що Росія могла б поставити "ЛНР" та "ДНР", насамперед, оборонне озброєння: ПЗРК, протитанкові снаряди та міни.
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700 противотанковых управляемых ракет Javelin;
2200 противотанковых гранатометов NLAW;
200 штурмовых гранатометов BDM;
40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов;
12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.
Количество высокоточного противотанковом вооружения ВСУ на 25.01 составляет:
Противотанковых управляемых ракет Javelin - 1200;
Пусковых установок ПТРК Javelin - более 150;
Противотанковых гранатометов NLAW - около 2200;
Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер - около 7800;
Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер - около 700.
БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами - 12.
Высокоточное оружие - средство качественного усиления противотанковой обороны сухопутных войск, в противотанковой обороне также принимают участие танки, артиллерия, вертолеты, штурмовики, а также сотни противотанковых ракетных комплексов Фагот, Конкурс, Метис, и тысячи многоразовых и одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-7 и РПГ-26 советского производства.
Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объемы поставок будут значительно увеличены после начала войны.
Инструкторы НАТО уже проводят учебных занятия с большим количество украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие. - https://es82vn-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/es82vn.c97.org/ru/news/2022/1/26/452443/
НАТО В КОЖНУ ХАТУ !!!
Президент Росії Володимир Путін провів відеодзвінок із великими звірами італійського бізнесу в середу, але міцні корпоративні зв'язки між Росією та Італією не означають, що Рим заперечуватиме санкції проти Москви, як це було після вторгнення в Крим у 2014 році.
Прибуткові комерційні зв'язки між Італією та Росією були вирішальним фактором кризи в Україні 2014-2015 років, коли Рим був на передньому краї дипломатичних зусиль із запобігання жорстким санкціям ЄС проти Росії. Федеріка Могеріні виконувала обов'язки очільника щодо Росії як https://www.ft.com/content/6b191cca-fd39-11e3-bc93-00144feab7de міністр закордонних справ Італії, а пізніше як https://www.ft.com/content/03fdda9c-9ff2-11e4-aa89-00144feab7de глава ЄС із зовнішньої політики . Дипломати з Польщі, Великої Британії, Швеції та країн Балтії виступили проти «Club Med» південноєвропейських країн під керівництвом Італії, які виступали проти жорсткої позиції щодо Путіна.
Враховуючи історію протистояння Італії санкціям, логічно, що Путін воліє приділяти час італійським керівникам на тлі найсерйознішого військового протистояння в Європі за останні роки, коли біля кордону з Україною зосереджені близько 100 000 російських військових.
У онлайн-відеодзвінку об 11 ранку брали участь 25 провідних промислових груп, включаючи гіганта з виробництва шин Pirelli та енергетичну компанію Enel. Захід планувався ще до ескалації в Україні, наголосили організатори та учасники, але геополітична напруженість і можливі економічні санкції проти Росії, безсумнівно, помітні, враховуючи вплив Італії на Росію.
Різниця з 2014 роком - і виклик для Путіна - полягає в тому, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі є альтеративою Маттео Ренці, який очолював Італію після російського вторгнення в Крим. Незважаючи на те, що минулого місяця Драгі був https://www.politico.eu/article/italy-draghi-argue-putin-seek-diplomacy-stand-off-ukraine/ надзвичайно відвертим , применшуючи ризики російського вторгнення в Україну, він все ще віддає перевагу союзу з Вашингтоном і місцю Риму в НАТО, а не хорошим відносинам з Кремлем. - https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-italy-business-ukraine-crisis/
ЭТО большой вопрос - кто в том месте контролировал границу ( мелвелчук) .
Калабрия находится и на пути судов и напротив Албании и Сербии .
Если глубоко копать - можно понять дружбу хутина и Италии 😀😀😀
https://www.mk.ru/incident/2022/01/26/istochnik-prichinoy-vzryva-avtobusa-v-voronezhe-byla-ukrainskaya-diversiya.html
Вы не поверите, но там Зе - это буквально исчадие ада, которое агрессивно рвётся убивать жителей Донбасса.
И, внимание, своим бездарным управлением страной довёл её экономику до ручки. Бедные украинцы,страдают от агрессивного, глупого и циничного Зе.
Такое ощущение, что кремль явно готовит для Зе новую роль - козла отпущения.
А в это время наивный совок Зе боится даже произнести грозную и патритическую фразу по защите своей страны.
Парадокс в том, что Зе врал и врет всем. И западу, и кремлю, и украинцам.
Нещодавно показали, як Зе грає піструном на роялі. Але озвучення змінили, і він грав гімн України! І люди в залі йому аплодували!
И сразу после этого может начинать переходить в рационе на бересту. Потому что официальные поставки оружия террористам будут расценены Западом так же, как вторжение в Украину.
только переписать из одного журнала учета в другой.
и можно стрелять
А как именно они собираются нейтрализовывать "Джавелины" и "Стингеры"? Своими танками и бурятскими экипажами?
"В Москве уроженец Чечни нанес множество ножевых ранений соседу, который попросил его не шуметь ночью. Впоследствии мужчина скончался в больнице.
По данным издания, молодой человек приехал в гости к своей знакомой, которая снимала комнату у семейной пары в Чертаново. В соседней комнате проживали сами хозяева квартиры.
Чеченец засиделся в гостях допоздна. Вел он себя шумно, так что даже его приятельница начала делать ему замечания. В районе 4 часов утра терпение соседа лопнуло. Он вышел из комнаты и отчитал неуемного гостя. Мужчина попросил его вести себя потише и не мешать окружающим спать.
Размолвка переросла в драку, в ходе которой гость достал нож и нанес оппоненту около десятка ножевых ранений в шею, живот и спину. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Он скончался на операционном столе".
Нападавшего задержали. Известно, что ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.
P.S.
УКРАЇНА-ПОНАД УСЕ!!!