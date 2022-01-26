Міністри закордонних справ Франції та Німеччини планують незабаром здійснити візит до Києва

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що найближчими днями має намір здійснити візит до Києва разом із своєю колегою - МЗС Німеччини, Анналеною Бербок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Interfax-Україна".

"Через декілька днів я вирушу до Києва разом із моєю колегою з Німеччини", - сказав він, виступаючи у французькому сенаті.

Бербок раніше цієї зими вже відвідувала Україну.

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