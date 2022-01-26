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Міністри закордонних справ Франції та Німеччини планують незабаром здійснити візит до Києва

ле,жан,дріан,ів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що найближчими днями має намір здійснити візит до Києва разом із своєю колегою - МЗС Німеччини, Анналеною Бербок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Interfax-Україна".

"Через декілька днів я вирушу до Києва разом із моєю колегою з Німеччини", - сказав він, виступаючи у французькому сенаті.

Бербок раніше цієї зими вже відвідувала Україну.

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Німеччина (7449) МЗС (4159) Франція (3098) Ле Дріан (98) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+7
Везуть білі портянки для прапора капітуляції України?
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26.01.2022 18:57
+7
будутзесрань принуждать к капитуляции, хотя ее и принуждать не нужно, зесрань и так на низком старте отрабатывать бабки Омана
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26.01.2022 18:59
+5
Франція це симпатик, а Німеччина - союзник Московії. Так що так, нічого доброго не привезуть
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26.01.2022 18:59
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Везуть білі портянки для прапора капітуляції України?
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26.01.2022 18:57 Відповісти
Франція це симпатик, а Німеччина - союзник Московії. Так що так, нічого доброго не привезуть
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26.01.2022 18:59 Відповісти
будутзесрань принуждать к капитуляции, хотя ее и принуждать не нужно, зесрань и так на низком старте отрабатывать бабки Омана
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26.01.2022 18:59 Відповісти
Краще про добре:Луч розпочв виготовлення ДРУГОГО дивізіону Нептунів, одеський полігон на 2 тижні закритий через випробування нової зброї УКраїни, сьогодні прилетіли і англійський і американські літаки із зброєю. А що прибудуть два путлєровські лайна?
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26.01.2022 19:09 Відповісти
Посадити ************ у клітку - і на передову.
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26.01.2022 18:59 Відповісти
Пашли на х ер
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26.01.2022 19:00 Відповісти
Неясна ціль поїздки. Їдуть щоб їм дали посвідчення учасника бойових дій?
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26.01.2022 19:05 Відповісти
охмуряти?

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26.01.2022 19:12 Відповісти
Везуть каски щоб по дорозі не вкрали
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26.01.2022 19:14 Відповісти
Давайте лучше Зе к ним отправим - навсегда.
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26.01.2022 19:16 Відповісти
за гроші рашиста , фашисти з жабоїдами ,котрі у 2014 році в Мінську навязали Україні війну ,згідно рашистського плану,їдуть переконувати "прорашистських слуг" в Україні про "привілегії" державної зради України згідно з планом українського окупанта.
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26.01.2022 19:18 Відповісти
Помните фантастическую комедию "Марс атакует" (1996г.) Эпизод когда земляне приветствуют инопланетян - марсиан
( Марсиане в фильме изображены карикатурно: низкорослые, с зеленой кожей, огромными головами и выпученными глазами. )

Все собравшиеся приветствуют пришельцев, а миллионы зрителей наблюдают прямую трансляцию первого контакта с инопланетянами… Американцы радушно встречают гостей, а те после слов: «Мы пришли к вам с миром» - расстреляли из бластеров всех, кто был на поле.

В ходе дипломатических переговоров марсиане заверили, что произошедшее было всего лишь ошибкой из-за различий двух культур. Но на выступлении в конгрессе, где посол пришельцев собирался принести извинения, история повторилась.
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26.01.2022 19:25 Відповісти
Пусть сидят дома. Нужно общаться напрямую с Америкой. ЕС-импотенты.
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26.01.2022 19:27 Відповісти
Будут уговаривать здаться? Что эти путинские крысы ещё могут предложить)
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26.01.2022 19:34 Відповісти
вот пусть эти министры берут свои семьи и живут на линии разграничения как гарантия не обстрелов и не вторжения рашен войск .раз такие умные..... или эти 2 страны поставят там голубые каски из своих стран, и тогда ненужно у них просить будет дать оружия для самообороны...((
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26.01.2022 19:59 Відповісти
будут уговаривать осла,чтобы пошел на поклон к х..лу
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26.01.2022 21:36 Відповісти
 
 