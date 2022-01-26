Більше половини мешканців Чернігова вважають, що правоохоронці здійснюють обшуки у місті з метою політичного тиску на мера Атрошенка, – "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

55% чернігівців вважають, що обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова є тиском на місцеву владу.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

За даними соціологів, 67% чули про обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова (28% – багато чули, 39% – щось чули). Третина нічого про це не знають. 55% вважають, що такі дії правоохоронних органів є скоріше тиском на місцеву владу.





Також 42% чернігівців переконані, що між президентом Володимиром Зеленським та мером Владиславом Атрошенком існує конфлікт. 37% думають, що його немає. Серед тих, хто вважає, що таке протистояння існує, 57% підтримують мера, 8% – президента. Решта не підтримують нікого з них.

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Крім того, соціологи повідомили, що абсолютна більшість (94%) вважають, що за час перебування Владислава Атрошенка на посаді міського голови ситуація у місті покращилася. Протилежної думки – лише 2% опитаних.

Аудиторія: мешканці Чернігова від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (ComputerAssistedTelephoneInterviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення: 23-24 cічня 2022 р.

Раніше Владислав Атрошенко на спільній з Віталієм Кличком пресконференції в "Інтерфакс-Україна" заявив, що метою обшуків у місті є бажання ОПУ змусити його відмовитись від висування кандидатури від команди по 206 округу і припинити співпрацю з "УДАРом".