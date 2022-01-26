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Більше половини мешканців Чернігова вважають, що правоохоронці здійснюють обшуки у місті з метою політичного тиску на мера Атрошенка, – "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

кличко,атрошенко

55% чернігівців вважають, що обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова є тиском на місцеву владу.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

За даними соціологів, 67% чули про обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова (28% – багато чули, 39% – щось чули). Третина нічого про це не знають. 55% вважають, що такі дії правоохоронних органів є скоріше тиском на місцеву владу.

Більше половини мешканців Чернігова вважають, що правоохоронці здійснюють обшуки у місті з метою політичного тиску на мера Атрошенка, – Рейтинг 01
Більше половини мешканців Чернігова вважають, що правоохоронці здійснюють обшуки у місті з метою політичного тиску на мера Атрошенка, – Рейтинг 02

Також 42% чернігівців переконані, що між президентом Володимиром Зеленським та мером Владиславом Атрошенком існує конфлікт. 37% думають, що його немає. Серед тих, хто вважає, що таке протистояння існує, 57% підтримують мера, 8% – президента. Решта не підтримують нікого з них.

Більше половини мешканців Чернігова вважають, що правоохоронці здійснюють обшуки у місті з метою політичного тиску на мера Атрошенка, – Рейтинг 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Забудь про 206 округ та "Удар Віталія Кличка" або отримаєш підозру!", – Атрошенко заявив про шантаж ОПУ та відповів відмовою

Крім того, соціологи повідомили, що абсолютна більшість (94%) вважають, що за час перебування Владислава Атрошенка на посаді міського голови ситуація у місті покращилася. Протилежної думки – лише 2% опитаних.

Більше половини мешканців Чернігова вважають, що правоохоронці здійснюють обшуки у місті з метою політичного тиску на мера Атрошенка, – Рейтинг 04

Аудиторія: мешканці Чернігова від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (ComputerAssistedTelephoneInterviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення: 23-24 cічня 2022 р.

Раніше Владислав Атрошенко на спільній з Віталієм Кличком пресконференції в "Інтерфакс-Україна" заявив, що метою обшуків у місті є бажання ОПУ змусити його відмовитись від висування кандидатури від команди по 206 округу і припинити співпрацю з "УДАРом".

Автор: 

опитування (1963) соціологія (260) Чернігів (793) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+3
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4797109907021170?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 52 хв ·



В разі початку наступу московитів, київська поліція теж займе оборону.

Вона оборонятиме від патріотів телеанал «наш», а також «інтер».

Міцні шеренги поліціянтів вишикуються на захист штабу жопоблоку.

Чому я так думаю? Поліція звикла це робити. А в стресових ситуаціях люди діють згідно звичних рефлексів.
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26.01.2022 19:39
+2
та там выборэць ушатанный вкрай...до сих пор нэ второпають мэр за овоща чы за ющенко...
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26.01.2022 19:16
+2
Одна из самых депрессивных областей имеет одного из самых богатых меров и куча оленей за вороватого коррупционера))).А писаки таких статей ещё накручивают ему рейтинг фальшивой статистикой
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26.01.2022 23:42
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тебе хоть платят, бобек? Или за еду?
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26.01.2022 19:27 Відповісти
та там выборэць ушатанный вкрай...до сих пор нэ второпають мэр за овоща чы за ющенко...
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26.01.2022 19:16 Відповісти
ты побудь в чернигове с сравни со своим мухосранском, тогда поймешь почему у него рейтинг высокий, и политика здесь не при чем. у нормальных людей мер не политик а завхоз, заруби себе на носу
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27.01.2022 07:06 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4797109907021170?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 52 хв ·



В разі початку наступу московитів, київська поліція теж займе оборону.

Вона оборонятиме від патріотів телеанал «наш», а також «інтер».

Міцні шеренги поліціянтів вишикуються на захист штабу жопоблоку.

Чому я так думаю? Поліція звикла це робити. А в стресових ситуаціях люди діють згідно звичних рефлексів.
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26.01.2022 19:39 Відповісти
Корчинский промосковскмй холуй. Неужели забыли как оно скрывалрсь на Маскве во время Майдана? Вот можно читать таких гадов , как Корчинский и понимать что затевают кацапы. По этому посту можнл дедать выводы определенные.
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26.01.2022 20:28 Відповісти
А дружбу Корчинский водил с Дугиным и Арестович ещё там тусовался я помню.
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26.01.2022 23:44 Відповісти
Одна из самых депрессивных областей имеет одного из самых богатых меров и куча оленей за вороватого коррупционера))).А писаки таких статей ещё накручивают ему рейтинг фальшивой статистикой
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26.01.2022 23:42 Відповісти
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати

P.S.: Тим часом Атрошенко дерибанить заповідник Ялівщину. Унікальний сосновий ліс з стоянкою вікінгів 10 століття і скіфськими курганами... Роздають "своїм" під котеджи...
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27.01.2022 01:13 Відповісти
зеленые в 206м округе получат максимум 3-4%)))) до истины остался месяц
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27.01.2022 07:03 Відповісти
Звідки така статистика? Атрон бандюк 90х, і всі це знають. Бюджет міста іде тільки його фірмам. Він сєпар ще той, кожній владі сраку лизав. Теж саме і з москалями буде.
Самий прикол, що якщо ти при владі, то красти не можеш автоматично бо то все політичне замовлення, і рука кремля.
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27.01.2022 12:35 Відповісти
 
 