Більше половини мешканців Чернігова вважають, що правоохоронці здійснюють обшуки у місті з метою політичного тиску на мера Атрошенка, – "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
55% чернігівців вважають, що обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова є тиском на місцеву владу.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
За даними соціологів, 67% чули про обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова (28% – багато чули, 39% – щось чули). Третина нічого про це не знають. 55% вважають, що такі дії правоохоронних органів є скоріше тиском на місцеву владу.
Також 42% чернігівців переконані, що між президентом Володимиром Зеленським та мером Владиславом Атрошенком існує конфлікт. 37% думають, що його немає. Серед тих, хто вважає, що таке протистояння існує, 57% підтримують мера, 8% – президента. Решта не підтримують нікого з них.
Крім того, соціологи повідомили, що абсолютна більшість (94%) вважають, що за час перебування Владислава Атрошенка на посаді міського голови ситуація у місті покращилася. Протилежної думки – лише 2% опитаних.
Аудиторія: мешканці Чернігова від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (ComputerAssistedTelephoneInterviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення: 23-24 cічня 2022 р.
Раніше Владислав Атрошенко на спільній з Віталієм Кличком пресконференції в "Інтерфакс-Україна" заявив, що метою обшуків у місті є бажання ОПУ змусити його відмовитись від висування кандидатури від команди по 206 округу і припинити співпрацю з "УДАРом".
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В разі початку наступу московитів, київська поліція теж займе оборону.
Вона оборонятиме від патріотів телеанал «наш», а також «інтер».
Міцні шеренги поліціянтів вишикуються на захист штабу жопоблоку.
Чому я так думаю? Поліція звикла це робити. А в стресових ситуаціях люди діють згідно звичних рефлексів.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
P.S.: Тим часом Атрошенко дерибанить заповідник Ялівщину. Унікальний сосновий ліс з стоянкою вікінгів 10 століття і скіфськими курганами... Роздають "своїм" під котеджи...
Самий прикол, що якщо ти при владі, то красти не можеш автоматично бо то все політичне замовлення, і рука кремля.