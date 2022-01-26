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Новини
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Гриценко про "маски-шоу" у першого заступника голови КМДА: Сквер замість забудови – це логічно, а підозра за це – абсурд

поворозник

Вручення підозри першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику за влаштування скверу на місці сміттєзвалища та ненадання згоди на забудову ділянки висотками – це абсурд. Центральна влада у цій ситуації діє на користь забудовників.

Про це заявив громадський активіст Олексій Гриценко у Facebook., повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсурд. Ніколи не думав, що буду писати пост в захист Поворозника. Йому вручили підозру за, вдумайтесь: створення скверу замість звалища на Сирці. В даному випадку центральна влада діє на користь забудови біля метро Сирецька і це дуже не ок. Політична війна не має меж і ніякої логіки. Як і бажання отримати дивіденди ($$$) від будівництва", - написав Гриценко.

Він нагадав, що ділянка, про яку йдеться, багато років тому була надана в оренду РНБО. Термін оренди давно скінчився, і київська влада вирішила не подовжувати договір з РНБО, яка за 10 років довела ділянку до стану звалища. На місці смітника комунальні служби міста влаштували сквер. І за це перший заступник Кличка отримав підозру від правоохоронних органів.

"Сквер замість забудови та звалища - це ок і логічно, а от підозра за це - це не ок і є абсурдом. Я навіть не пишу про потенційний транспортний колапс в цьому місці в разі забудови. Мене реально дивує абсурд при прийнятті рішень. Якщо у ОП є бажання когось покарати за очевидні злочини, то я можу вам назвати з десяток незаконних забудов зелених зон та водойм і чиновників, які за цим стоять. Беріть розслідуйте і саджайте", - радить владі Олексій Гриценко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ​​Першому заступнику голови КМДА Поворознику щойно вручили підозру у справі про позбавлення апарату РНБО земельної ділянки, - Кличко. ФОТО

Як повідомив 25 січня у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, спірна ділянка на вул. Щусєва була передана апарату РНБО в постійне користування ще у 2009 році. Там планували побудувати багатоквартирні житлові будинки. Однак до 2019 року будівництво так і не розпочалося, і міська влада припинила право постійного користування ділянкою для РНБО і облаштувала там сквер. "Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", - написав Кличко.

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19632) РНБО (2293) Гриценко Олексій (34) Поворозник Микола (131)


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Топ коментарі
+9
Центральна влада у цій ситуації діє на користь забудовників

та быть такого не может. Призошла чудовищная ошибка(с),не?
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26.01.2022 19:25
+6
То Данілов вирішив будиночок побудувати?
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26.01.2022 19:29
+4
Виявляється, що апарат РНБО - це ціле міністерство, де по штату числяться 23 служби!!! З 237 співробітниками і бюджетом в 250 млн гривень в рік (по мільйону на кожного)! І вони займаються тим, що під себе забудовують ділянки в Києві житловими будинками, звичайно, що конче необхідно для безпеки і оборони України. Оце в нас дармоїдів!
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26.01.2022 21:39
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зинданы надо было строить глубокие для рыгла прямо на майдане...
нефик теперь жаловаться..
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26.01.2022 19:24 Відповісти
при ЗЕ-биле даже у паровозика вырастут ангельские крылья
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26.01.2022 20:20 Відповісти
Центральна влада у цій ситуації діє на користь забудовників

та быть такого не может. Призошла чудовищная ошибка(с),не?
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26.01.2022 19:25 Відповісти
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26.01.2022 19:25 Відповісти
Вова, тебе шах и мат !!!!

паровозик пушистый,
Клыч чемпион, а
ЗЕ-ленский последний пц., который хочет отнять сквер у киевлян !

правильным путем рулите, таварищ Вова !
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26.01.2022 20:22 Відповісти
То Данілов вирішив будиночок побудувати?
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26.01.2022 19:29 Відповісти
Во козлы, начали в прыжке переобуваться, но ведь сами же эту шелупонь привели к трону.
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26.01.2022 19:32 Відповісти
Зы... а шо это грыцька кондом не поддерживает в этом вопросе?
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26.01.2022 19:34 Відповісти
та устыдить не получиццо...нияк.
там гасло другое...
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26.01.2022 19:41 Відповісти
дружно станем в очередь и поцелуем перевозчика в анал
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26.01.2022 20:04 Відповісти
кретина ЗЕ ты уже обслужил, становись в очередь к ангельской попке паровозика !
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26.01.2022 20:24 Відповісти
И стану и поцелую виртуально, мы живем рядом с эти местом, и еще тысяча человек в станет, чтобы поблагодарить за сквер команду Кличко
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26.01.2022 20:39 Відповісти
Еще более абсурдно (если не сказать по другому) выглядит поддержка этого идиотизма президентом Украины. Хотя если вспомнить, о каких деньгах тут идет речь да вспомнить все устремления господина Зеленского на этом посту, да присовокупить стремление его посадить в кресло киевского градоначальника своего не такого строптивого и послушного человека - все становится на свои места.
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26.01.2022 20:29 Відповісти
Виявляється, що апарат РНБО - це ціле міністерство, де по штату числяться 23 служби!!! З 237 співробітниками і бюджетом в 250 млн гривень в рік (по мільйону на кожного)! І вони займаються тим, що під себе забудовують ділянки в Києві житловими будинками, звичайно, що конче необхідно для безпеки і оборони України. Оце в нас дармоїдів!
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26.01.2022 21:39 Відповісти
Центральна влада- звичанісенька,загубивша береги,Мафія
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26.01.2022 22:00 Відповісти
 
 