Депутата Херсонської облради затримано під час одержання 27 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали депутата 8-го скликання Херсонської обласної ради за фактом вимагання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, депутат облради створив штучні перешкоди у діяльності підприємця. В подальшому він вимагав у нього 27 тис доларів за вирішення цих проблем, а саме – сприяння у знятті арешту, накладеного на адміністративну будівлю товариства у м. Скадовськ, та відкликання зі Скадовського районного суду навмисно поданих позовів до цього товариства.

26 січня депутата облради затримали одразу після отримання коштів.

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Наразі проводяться обшуки за місцем проживання депутата. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру (ст. 189 КК України) та обрання запобіжного заходу.