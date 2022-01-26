Депутата Херсонської облради затримано під час одержання 27 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали депутата 8-го скликання Херсонської обласної ради за фактом вимагання хабаря.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, депутат облради створив штучні перешкоди у діяльності підприємця. В подальшому він вимагав у нього 27 тис доларів за вирішення цих проблем, а саме – сприяння у знятті арешту, накладеного на адміністративну будівлю товариства у м. Скадовськ, та відкликання зі Скадовського районного суду навмисно поданих позовів до цього товариства.
26 січня депутата облради затримали одразу після отримання коштів.
Наразі проводяться обшуки за місцем проживання депутата. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру (ст. 189 КК України) та обрання запобіжного заходу.
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«Опять взятка»
Сергей Кульчиковский, депутат от «НТЖ»,который в ноябре 2021 года был задержан на взятке в размере 300000 тыс гривен, сегодня задержан за вымогательство 27 000 тысяч долларов за решения вопроса по земле. Задержание произошло м в одном из кафе Таврического м-ра. Взяло коррупционера ГСУ и УСР Киева.Как можно быть таким алчным и дурным.
мер начебто місцевий незалежний, а участь співробітників з центру натякає, що центральна влада шукає підходи до нового мера