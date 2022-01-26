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Новини Хабарники
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Депутата Херсонської облради затримано під час одержання 27 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали депутата 8-го скликання Херсонської обласної ради за фактом вимагання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Депутата Херсонської облради затримано під час одержання 27 тис. дол. хабаря, - прокуратура 01

За даними слідства, депутат облради створив штучні перешкоди у діяльності підприємця. В подальшому він вимагав у нього 27 тис доларів за вирішення цих проблем, а саме – сприяння у знятті арешту, накладеного на адміністративну будівлю товариства у м. Скадовськ, та відкликання зі Скадовського районного суду навмисно поданих позовів до цього товариства.

26 січня депутата облради затримали одразу після отримання коштів.

Депутата Херсонської облради затримано під час одержання 27 тис. дол. хабаря, - прокуратура 02

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Наразі проводяться обшуки за місцем проживання депутата. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру (ст. 189 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4727) депутат (1781) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+9
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26.01.2022 20:38
+5
нове ліцо?)
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26.01.2022 19:58
+5
*****, руки рубать и детям ухо отрезать , чтоб память была хорошая, запрет на высшее образование
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26.01.2022 20:06
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Нищеброд!
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26.01.2022 19:57 Відповісти
нове ліцо?)
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26.01.2022 19:58 Відповісти
*****, руки рубать и детям ухо отрезать , чтоб память была хорошая, запрет на высшее образование
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26.01.2022 20:06 Відповісти
Бедолага даже не успел почувствовать тепло долларов в своих карманах
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26.01.2022 20:08 Відповісти
лишили чувака возможности пережить вэлыкэ будивныцтво..
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26.01.2022 20:19 Відповісти
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26.01.2022 20:38 Відповісти
Байден имел ввиду то, что с ним не делитесь.
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26.01.2022 23:35 Відповісти
А з якої фракції депутан???
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26.01.2022 21:27 Відповісти
а это имеет значение?))) с любой берут
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27.01.2022 06:54 Відповісти
Срочно в номер

«Опять взятка»

Сергей Кульчиковский, депутат от «НТЖ»,который в ноябре 2021 года был задержан на взятке в размере 300000 тыс гривен, сегодня задержан за вымогательство 27 000 тысяч долларов за решения вопроса по земле. Задержание произошло м в одном из кафе Таврического м-ра. Взяло коррупционера ГСУ и УСР Киева.Как можно быть таким алчным и дурным.
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26.01.2022 21:38 Відповісти
НТЖ партія нового мера колихаєва.
мер начебто місцевий незалежний, а участь співробітників з центру натякає, що центральна влада шукає підходи до нового мера
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26.01.2022 22:00 Відповісти
Дебил! Делиться надо...
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26.01.2022 23:33 Відповісти
Этого типа уже задерживали за взятку 300 тыс. гривень пару месяцев назад! Как такое вообще возможно? https://news.pn/ru/criminal/262970
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27.01.2022 01:37 Відповісти
в украине за взятки не садят а повышают в должности. берет, значит ценный кадр)))
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27.01.2022 06:53 Відповісти
 
 