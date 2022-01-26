"Україна поки не досягла рівня, необхідного для отримання ПДЧ, - заступниця Держсекретаря США Шерман"

Україна наразі не досягла рівня для отримання ПДЧ в НАТО. Проте українці мають чіткі амбіції щодо вступу в Альянс.

Відповідну заяву зробила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман під час онлайн-дискусії, яку організував Фонд Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Україна поки не досягла рівня, необхідного для отримання Плану дій щодо підготовки до членства у Північноатлантичному альянсі",

– сказала Шерман.

Однак заступниця Держсекретаря наголосила, що США підтвердили свою підтримку амбіцій України щодо вступу до НАТО. Адже майбутнє країни є позитивним у цьому плані, а президент працює над земельними реформами, корупцією та забезпеченням демократії.

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