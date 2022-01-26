Україна поки не досягла рівня, необхідного для отримання ПДЧ, - заступниця Держсекретаря США Шерман
Україна наразі не досягла рівня для отримання ПДЧ в НАТО. Проте українці мають чіткі амбіції щодо вступу в Альянс.
Відповідну заяву зробила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман під час онлайн-дискусії, яку організував Фонд Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Україна поки не досягла рівня, необхідного для отримання Плану дій щодо підготовки до членства у Північноатлантичному альянсі",
– сказала Шерман.
Однак заступниця Держсекретаря наголосила, що США підтвердили свою підтримку амбіцій України щодо вступу до НАТО. Адже майбутнє країни є позитивним у цьому плані, а президент працює над земельними реформами, корупцією та забезпеченням демократії.
Топ коментарі
+27 Ksenia VB
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+19 18c49ed2
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+18 Бандерівець
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_Это не причина, а предлог, разумеется!
Всё, что надо знать о нынешнем леволиберастическом Западе.
Так покажи НАТО сегодняшней Украине секретные данные, так они завтра будут на столе пу.
власть и ее други отмывают в США деньги, нам сообщают, а мы?
а вы говорите готовы
Украине не быть в НАТО ,пока территория шизофрейников не ослабнет.
А там дело времени. Да и не уместно сейчас поднимать такие вопросы, когда в одном шаге от войны.
Просто признайтесь, что никуда Украину брать не собираетесь и это просто морковка для ослика.
На дурака не нужен нож,-ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь! ©
это круче любого ПДЧ!
только Порох !
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439702497937653&id=100056937200080
Преследование Оппозиции, небывалая коррупция, отказ выделять средства на Оборону, стремление к авторитарному правлению - это ближе к режимам России и Белоруссии, чем к странам НАТО..