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Новини Війна
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США передали РФ оцінку російських пропозицій щодо безпеки і американські ідеї та побоювання, - Блінкен

блінкен

США у відповіді на пропозиції Росії щодо безпеки передали Москві і свою оцінку цих пропозицій, і американські ідеї та побоювання.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Переданий нами документ включає побоювання США та їхніх союзників та партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, оцінку по суті тем, що викликають стурбованість у Росії, і наші власні ідеї у сферах, де ми змогли знайти спільні точки дотику", - сказав Блінкен журналістам у Держдепартаменті у середу.

Блінкен також окреслив сфери, де США бачать можливість для прогресу у відносинах із Росією. Зокрема, він згадав такі теми, як режим контролю над озброєннями, зокрема питання розміщення ракет у Європі, а також способи збільшення транспарентності та стабільності.

Також читайте: У Держдепі заявили, що США у відповідях на пропозиції РФ щодо безпеки не планують торкатися теми України в НАТО

Блінкен заявив, що рішення про подальші кроки залишається за Росією, і в США готові до всіх можливих сценаріїв. "Рішення про те, як відповісти, залишається за Росією. Ми готові до всіх сценаріїв", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що посол США у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

Також читайте: США поінформували Україну про зміст відповіді Росії щодо "гарантій безпеки", - Держдепартамент

Автор: 

росія (65856) США (23303) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+29
Кацап розуміє тільки тоді,коли хтось йому дасть по його тупій кацапській морді. А по іншому ніяк.
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26.01.2022 20:26
+24
Здається послали...
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26.01.2022 20:18
+12


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26.01.2022 20:48
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26.01.2022 20:18 Відповісти
Кацап розуміє тільки тоді,коли хтось йому дасть по його тупій кацапській морді. А по іншому ніяк.
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26.01.2022 20:26 Відповісти
точняк, газета "правда" была неудобной. Но ж..ы ей подтирали
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26.01.2022 20:50 Відповісти
Правды нет, остались известия
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26.01.2022 20:53 Відповісти
А ты бы попробовал газетой "За родину" приволжского округа или "Красный боец" уральского...Прорывается пальцами в жопе...а "Правда никогда не прорывалась
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26.01.2022 21:02 Відповісти
финский блогер с рязанским говором ничего не сказал про Симо Хюяхю ?
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26.01.2022 20:47 Відповісти
не, ну если "финский блогер" , то это меняет все. А по сути - темник от ванятки какой-то
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26.01.2022 20:49 Відповісти
салливан передал?с влажным поцелуем?
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26.01.2022 20:42 Відповісти
Главное чтобы у тебя швабра не терялась
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26.01.2022 20:54 Відповісти
Точки соприкосновения с Гитлером для западных политканов закончились очень плохо, и для блинкиных соплеменников в частности.
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26.01.2022 20:47 Відповісти


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26.01.2022 20:48 Відповісти
А в подъезде нассать не хотите ли?
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26.01.2022 20:55 Відповісти
Штирлиц,ваш сраный ссср сдох от инфаркта,а РАБссия ваша сдохнет от инсульта а моя Германия до сих полр жива...,это што Шариковых неправильно придумали или вечно денег нет?...

Герр Мюллер...бабы перестали рожать советское дерьмо,маршал Жюков ошибся...а товарищ Сралин в ГУЛАГе половину народа перестрелял....

Вам повезло Штирлиц...,такой грузин был..такой грузин...,не чета нашему фюреру...
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26.01.2022 20:55 Відповісти
Нормально там все)боюсь,что дерьмак все таки все испортит...
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26.01.2022 20:56 Відповісти
д'Ерьмака за граты
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26.01.2022 21:11 Відповісти
вместе с бубочкой
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26.01.2022 21:20 Відповісти
дЕрмак лицо неофициальное и полномочий подписывать что либо не имеет юридического права...это вам не Молотов с Риббентропом в 1939 году...
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26.01.2022 21:18 Відповісти
а бубочка молчит......
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26.01.2022 21:21 Відповісти
Нехай краще мовчить, а то пи...дане якусь фігню- і знову ржачка по цілому світі. Хоча...хошпоржом то і було головне при виборі 73
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27.01.2022 05:47 Відповісти
зРада ушла на карантин в связи с Ковид-СПИДом ...а у Голобородьки серьял в башке застрял...про Сватов-Скотов..от телика не может оторвацца...
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26.01.2022 21:25 Відповісти
Ясно, что Байден далеко не Кеннеди, а Путин - не Хрущов. Будут набивать себе цену еще не один год.
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26.01.2022 21:30 Відповісти
https://youtu.be/***********
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26.01.2022 21:44 Відповісти
Что за гнида скинула супер-видос?
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26.01.2022 21:45 Відповісти
https://youtu.be/***********
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26.01.2022 21:45 Відповісти
https://youtu.be/*********** .....Джавелином завалю..зуб даю...
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26.01.2022 21:46 Відповісти
сердце смягчи, гнев свой оставь душевредный 😉
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26.01.2022 22:32 Відповісти
"ne posér se"-так чехи кажуть. а мій покійний дядько в таких випадках казав "-попіднімай тих, що с вже завалив".а від себе я скажу тобі Сенаторе що не гарно тут,на Цензорі, кацапомузику рекламувати. стів морґан - кацап звичайний або kacapus vulgaris,тіко що освоїв Yamaha замість балалайки.
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28.01.2022 04:09 Відповісти
интересная риторика. Раша выдвигает свои предложения, а США показывает их бредовость. Они достигнут конструктива?
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26.01.2022 22:18 Відповісти
"Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. - результат самой гениальной многоходовочки **ЙЛА!
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27.01.2022 00:11 Відповісти
Таааак... Це зовсім не те, на що сподівались кацапи. ***** - "вєлічайший гєостратєг соврємєнності" (ну ок, другий після Зе) - спіймав облизня. Тепер у кремлівських попереду нудна робота з "режиму контролю над озброєннями, а також способами збільшення транспарентності та стабільності".
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27.01.2022 00:37 Відповісти
Тепер можна згадати і про останні "зрадофільські" прогнози Андрія Іларіонова.
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27.01.2022 00:40 Відповісти
 
 