США передали РФ оцінку російських пропозицій щодо безпеки і американські ідеї та побоювання, - Блінкен
США у відповіді на пропозиції Росії щодо безпеки передали Москві і свою оцінку цих пропозицій, і американські ідеї та побоювання.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Переданий нами документ включає побоювання США та їхніх союзників та партнерів щодо дій Росії, які підривають безпеку, оцінку по суті тем, що викликають стурбованість у Росії, і наші власні ідеї у сферах, де ми змогли знайти спільні точки дотику", - сказав Блінкен журналістам у Держдепартаменті у середу.
Блінкен також окреслив сфери, де США бачать можливість для прогресу у відносинах із Росією. Зокрема, він згадав такі теми, як режим контролю над озброєннями, зокрема питання розміщення ракет у Європі, а також способи збільшення транспарентності та стабільності.
Блінкен заявив, що рішення про подальші кроки залишається за Росією, і в США готові до всіх можливих сценаріїв. "Рішення про те, як відповісти, залишається за Росією. Ми готові до всіх сценаріїв", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що посол США у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.
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