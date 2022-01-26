США готові до перемовин з РФ, Блінкен розраховує на розмову з Лавровим
В разі деескалації Сполучені Штати готові до перемовин з Росією. Держсекретар США Ентоні Блінкен розраховує на розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Про це голова Держдепу США Блінкен заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми відкриті до діалогу, ми віддаємо перевагу дипломатії, і ми готові рухатися вперед там, де є можливість комунікації та співпраці, якщо Росія обере деескалацію своєї агресії щодо України, припинить провокаційну риторику і рухатиметься у бік діалогу про майбутню безпеку в Європі", - сказав Блінкен.
Він додав, що розраховує найближчими днями провести розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим для пропрацювання наступних етапів переговорів.
"Я розраховую поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва матиме шанс вивчити наш документ, і готовий обговорити наступні кроки", - зазначив Блінкен.
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- Согни палец!!!!
Фуйло:
- Что с тобой? Что-то нехорошее приснилось?
Лавров:
- Да. Приснилось, что пошел я в горы и там меня поймал
снежный человек. Засунул мне в задницу палец и держит
над пропастью. Ну я и кричу ему: "Согни палец!"
Негативный сценарий российско-украинского конфликта предполагает:
- шок предложения нефти и её рост до $150
- снижение мирового ВВП с прогнозируемых 4.1% до 0.9% в 1 половине 2022 г.
- рост мировой инфляции c 3% до 7.2% годовых
Пшениця буде дорога ! Це вагомо для світу!
-не мировое ВВП, а хрюсской *********
-не мировой инфляции, а хрюсской *********.
И это по оптимистичным расчетам.
мировая экономика рухнет. резко приостановится мировая торговля.
рост нефти может не произойти вовсе, может и упасть
мировая инфляция - это фигня.
рост безработицы во всем мире, соотв, рост бедности.
дефолты ряда стран по долгам.
очень большие проблемы будут в экономике китая.
крах экономики московии на более чем 30%
Гуглу Вам в руки! =)
недалекости и банальной лени среднестатистического вконтактофага,
готового вестись и репостить в свой вконтактик любую х...
без проверки - лишь бы нравилась да подходила под уютные шаблоны
мировоззрения и незатейливые ценности в виде борьбы, поцреотизма,
пути к успеху и т.п.
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Я не те що там русню захищаю, просто навіть в диванному патріотизмі треба вести себе достойно, а не перебріхувати говноцитати. Ви б ще Стетхема процитували.
Вибач, пака... =)
Я ж тобі пояснив, в першоджерелах цього не знайти, а все інше сміття незалежно від домену в кінці.
о чем можно разговаривать с террористами игитлеровцами?