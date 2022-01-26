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США готові до перемовин з РФ, Блінкен розраховує на розмову з Лавровим

лавров,блинкен

В разі деескалації Сполучені Штати готові до перемовин з Росією. Держсекретар США Ентоні Блінкен розраховує на розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це голова Держдепу США Блінкен заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкриті до діалогу, ми віддаємо перевагу дипломатії, і ми готові рухатися вперед там, де є можливість комунікації та співпраці, якщо Росія обере деескалацію своєї агресії щодо України, припинить провокаційну риторику і рухатиметься у бік діалогу про майбутню безпеку в Європі", - сказав Блінкен.

Він додав, що розраховує найближчими днями провести розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим для пропрацювання наступних етапів переговорів.

Читайте: США передали Росії відповідь на пропозиції щодо безпеки, - Bloomberg

"Я розраховую поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва матиме шанс вивчити наш документ, і готовий обговорити наступні кроки", - зазначив Блінкен.

Автор: 

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Топ коментарі
+10
Можна з Катькою Лавровою в Нью Йорку поговорити...
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26.01.2022 20:20
+8
Насипте цьому коню вівса..
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26.01.2022 20:23
+5
если получится сша и европе достичь отвода войск и остановить угрозу войны, то запомните там (дурачки....) будем надеяться что вы больше не будете с рашкой всё начинать с чистого листа как всегда такие заявления делают, и не давать им свои технологии оружия , и в космос летать вместе одной командой ,и не обучать военных стандартам нато как это было прошедшие годы все .строили им ангары. тренировочные базы, совместные тренировки.... и натренировали и дали технологий на свою же башку тупую.... а теперь всем миром разгребай...((
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26.01.2022 20:22
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Можна з Катькою Лавровою в Нью Йорку поговорити...
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26.01.2022 20:20 Відповісти
Вона російського до ладу не знає, ось такі вони аромаланці Лаврові патріоти раші
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26.01.2022 21:26 Відповісти
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26.01.2022 21:29 Відповісти
катьку на родину !!!! для начала...
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26.01.2022 21:32 Відповісти
шо за чушь?спочатку плотно усадите калантаряна на йожика...
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26.01.2022 20:21 Відповісти
если получится сша и европе достичь отвода войск и остановить угрозу войны, то запомните там (дурачки....) будем надеяться что вы больше не будете с рашкой всё начинать с чистого листа как всегда такие заявления делают, и не давать им свои технологии оружия , и в космос летать вместе одной командой ,и не обучать военных стандартам нато как это было прошедшие годы все .строили им ангары. тренировочные базы, совместные тренировки.... и натренировали и дали технологий на свою же башку тупую.... а теперь всем миром разгребай...((
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26.01.2022 20:22 Відповісти
Насипте цьому коню вівса..
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26.01.2022 20:23 Відповісти
Для цього його треба спіймати і доставити на іподром, Ксенія, а ти вмієш їздити верхи на коні
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26.01.2022 21:38 Відповісти
Лавров со сна после переговоров кричит в ужасе:
- Согни палец!!!!
Фуйло:
- Что с тобой? Что-то нехорошее приснилось?
Лавров:
- Да. Приснилось, что пошел я в горы и там меня поймал
снежный человек. Засунул мне в задницу палец и держит
над пропастью. Ну я и кричу ему: "Согни палец!"
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26.01.2022 20:23 Відповісти
Из Брюсселя выслали личного переводчика Шойгу подполковника Александра Смушко и его молодую жену Нину. Оказывается, супруги шпионили в штаб-квартире НАТО.
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26.01.2022 20:26 Відповісти
То були Боширов і Петров після косметичної операції.
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26.01.2022 21:16 Відповісти
Хотите диалог, кацапская свинота? Тогда гэть с Украины! - короткий пересказ статьи для тех, кому лень читать.
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26.01.2022 20:27 Відповісти
Ще потрібен авторитетний і незалежний медичний висновок про адекватнісь Коня.
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26.01.2022 20:28 Відповісти
JP Morgan:
Негативный сценарий российско-украинского конфликта предполагает:
- шок предложения нефти и её рост до $150
- снижение мирового ВВП с прогнозируемых 4.1% до 0.9% в 1 половине 2022 г.
- рост мировой инфляции c 3% до 7.2% годовых
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26.01.2022 20:29 Відповісти
То есть такая цена на нефть будет, когда наложат на рашку эмбарго
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26.01.2022 20:31 Відповісти
Незабувайте, що Україна одна із лідерів у світі по вирощуванню пшениці !
Пшениця буде дорога ! Це вагомо для світу!
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26.01.2022 20:32 Відповісти
Дешеву їжу вже навчилися робити. Дешеву нафту - ні.
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26.01.2022 21:40 Відповісти
З якого .ru ресурсу взято "пророцтво"?
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26.01.2022 20:37 Відповісти
-не 150 а 15.
-не мировое ВВП, а хрюсской *********
-не мировой инфляции, а хрюсской *********.
И это по оптимистичным расчетам.
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26.01.2022 20:41 Відповісти
если начнется конфликт, я вам без Моргана скажу, что будет.
мировая экономика рухнет. резко приостановится мировая торговля.
рост нефти может не произойти вовсе, может и упасть
мировая инфляция - это фигня.
рост безработицы во всем мире, соотв, рост бедности.
дефолты ряда стран по долгам.
очень большие проблемы будут в экономике китая.
крах экономики московии на более чем 30%
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26.01.2022 21:30 Відповісти
Приїде Сєрьожа Лошадь до своєї доці в Нью Йорк, от там у них дома і поговорите!
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26.01.2022 20:29 Відповісти
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26.01.2022 21:00 Відповісти
Операция "Дружба" подходит с завершающему этапу. Будут дружить против Китая.)
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26.01.2022 21:05 Відповісти
Все это шоу... Выгодное для всего мира шоу.
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26.01.2022 21:05 Відповісти
Очень похоже что так и есть...гоняют пух по коридорам.При желании давно бы лапти костыли попросили и ножки буша.
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26.01.2022 21:38 Відповісти
Держсекретарю США Ентоні Блінкену - "Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк
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26.01.2022 21:10 Відповісти
Отто фон Бісмарк не говорив такого, це урапатріотичний фейк 2014 року.
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26.01.2022 21:41 Відповісти
"А фы дакажите!" - сивый мерин лаврошадь.
Гуглу Вам в руки! =)
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26.01.2022 21:53 Відповісти
Лжецитаты получили широкое распространение благодаря тупости,
недалекости и банальной лени среднестатистического вконтактофага,
готового вестись и репостить в свой вконтактик любую х...
без проверки - лишь бы нравилась да подходила под уютные шаблоны
мировоззрения и незатейливые ценности в виде борьбы, поцреотизма,
пути к успеху и т.п.
© lurkmore.to
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26.01.2022 21:57 Відповісти
Ещё раз прошу, докажите! RU не доказательство!!!
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26.01.2022 22:05 Відповісти
Немає що доводити! Приведеної вами цитати не існує ні в одному із яких-небудь варіантах, це тупо фольклор.
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26.01.2022 22:17 Відповісти
"тупо фольклор" може буты тильки у поросяпсив, а у народи фольклор пышеться столиттями та кровъю! Запамьятай цэ, будь ласко...=)
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26.01.2022 22:29 Відповісти
PS: Этот "фейк" я слышал до появления калькуляторов!
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26.01.2022 22:19 Відповісти
Тепер ваша черга надавати пруфи. Готовий навіть на .ru , не знайшов на перших 10 сторінках гуглу свіжішого пригадування цитати ніж 2014 року. Надіюсь на цю дату калькулятором ви вже обзавелись.
Я не те що там русню захищаю, просто навіть в диванному патріотизмі треба вести себе достойно, а не перебріхувати говноцитати. Ви б ще Стетхема процитували.
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26.01.2022 22:29 Відповісти
Від тебе треба одного, доказів! Але бачу з тобою розмовляти тільки клаву псувати...
Вибач, пака... =)
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26.01.2022 22:44 Відповісти
Злився в унітаз...
Я ж тобі пояснив, в першоджерелах цього не знайти, а все інше сміття незалежно від домену в кінці.
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26.01.2022 22:54 Відповісти
Лошадиной морде с недоумением предлагать дипломатию, равносильно что ослу прописывать будущее породистого скакуна.
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26.01.2022 21:25 Відповісти
Еще один любитель заглянуть в очко Путину.
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26.01.2022 21:27 Відповісти
Перемовини з конякою...)))
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26.01.2022 21:34 Відповісти
Блинкен рассчитывает на разговор с Лавровым

о чем можно разговаривать с террористами игитлеровцами?
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26.01.2022 21:53 Відповісти
 
 