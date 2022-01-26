США готові до перемовин з РФ, Блінкен розраховує на розмову з Лавровим

В разі деескалації Сполучені Штати готові до перемовин з Росією. Держсекретар США Ентоні Блінкен розраховує на розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це голова Держдепу США Блінкен заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкриті до діалогу, ми віддаємо перевагу дипломатії, і ми готові рухатися вперед там, де є можливість комунікації та співпраці, якщо Росія обере деескалацію своєї агресії щодо України, припинить провокаційну риторику і рухатиметься у бік діалогу про майбутню безпеку в Європі", - сказав Блінкен.

Він додав, що розраховує найближчими днями провести розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим для пропрацювання наступних етапів переговорів.

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"Я розраховую поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва матиме шанс вивчити наш документ, і готовий обговорити наступні кроки", - зазначив Блінкен.