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Жодні варіанти санкцій проти РФ у разі нападу на Україну не виключаються - Блінкен

лавров,блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у разі нападу Росії на Україну жодні варіанти санкцій не виключаються.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли йдеться про санкції, я думаю, як ви вже чули від президента, нічого не виключається. Я можу сказати вам, що кроки, які ми зробимо разом (у разі нападу РФ на Україну – ред.), швидко безпосередньо вплинуть на речі, про які президент Путін глибоко дбає, включно з можливістю Росії діяти у сфері економіки та фінансів, її можливість розробляти технології у секторах, які вона вважає пріоритетними, таких як оборона та високі технології", - заявив Блінкен під час пресконференції.

Він зазначив, що США та їхні союзники в Європі віддані захищати територіальну цілісність та суверенітет України, а також її незалежність.

Також читайте: У Кремлі запевняють, що персональні санкції США проти Путіна не будуть болючими

Автор: 

росія (65856) санкції (12050) США (23303) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
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Обосралось хло с блицкригом. Ни стада агентуры, ни десятилетия работы пропагандонов, ни марионеточные януковощи и полезные зеленые дурочки не смогли сломать Украину. Вот что значит, когда в стране народ, а не народец.
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26.01.2022 20:47
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надо бы кличку вернуть блинкену гражданство славного города киева...
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26.01.2022 20:45 Відповісти
Обосралось хло с блицкригом. Ни стада агентуры, ни десятилетия работы пропагандонов, ни марионеточные януковощи и полезные зеленые дурочки не смогли сломать Украину. Вот что значит, когда в стране народ, а не народец.
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26.01.2022 20:47 Відповісти
у вас проблемы с атаманами,не с народом...
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26.01.2022 20:53 Відповісти
Случай из жизни. Лет 10-15 назад автобус с украинцами не мог выехать со стоянки. Какой-то водятел перекрыл своей иномаркой дорогу. Украинцы вышли из автобуса, оттолкали гурьбой авто, сели в свой автобус и спокойно поехали. Это была у нас новость республиканского масштаба, на бывшем говносайте тутбай её печатали. Наши бы сидели и тихонько скулили в ожидании водятла.
Так что тут ещё вопрос. в атаманах дело или в народце, как бы грустно это не звучало.
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26.01.2022 21:05 Відповісти
ты-то какие выводы сделал 15 лет назад?никаких...
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26.01.2022 21:10 Відповісти
Да подорвите газопровод норд стрим, и путлер успокоится...
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26.01.2022 21:07 Відповісти
У Украины нет таких ракет к сожалению, а тайно не выйдет - Балтика лужа со всех сторон просматривающаяся.
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26.01.2022 21:25 Відповісти
Жодні варіанти санкцій не виключаються - читай як "навіть самі самі м'ягкі..."
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26.01.2022 21:20 Відповісти
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26.01.2022 21:21 Відповісти
Кроме отключения SWIFT-а. Это святое, На это посягать нельзя.
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26.01.2022 22:17 Відповісти
 
 