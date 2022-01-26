Військове втручання з боку РФ матиме масштабні наслідки для її економіки, - прем'єр Іспанії Санчес
Росія зіткнеться з величезними економічними наслідками, якщо розпочне якесь військове втручання в Україні.
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній пресконференції з фінською колегою Санною Марін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Важливо донести до Росії, що будь-яке військове втручання матиме масштабні та серйозні наслідки для її економіки через санкції ЄС", - заявив Санчес, не уточнивши водночас, в якій формі будуть введені санкції.
У свою чергу прем'єр-міністр Фінляндії заявила, що її країна не має найближчих планів щодо вступу до НАТО, але водночас, за її словами, Росія не має права вето на будь-яке таке рішення.
"У нас є можливість подати заявку на вступ до НАТО у майбутньому, і дуже важливо, щоб ми залишили цю можливість відкритою для себе. Ніхто не може казати нам, що робити. Це наше власне рішення", - сказала Марін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Америку открыли
2. Дон Кихота написали.
3. сериал N1 сделали, бумажный дом
но никому не сказали.
по-этому вся америка, почти, говорит на испанском
но не на норвежском
Показово, що окремо виділив Німеччину, наче розвінчуючи тези.
Отже поведінка Німеччини справді викликає питання, що доводиться отакі уточнення робити.
_Попухла шоле? На колени перед антихристом! Щас питлер снова вам Каталонию подпалит.
А Испания и так в НАТО
Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Египту партии вооружений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов, несмотря на разногласия по поводу соблюдения прав человека.
https://www.newsru.co.il/mideast/26jan2022/egypt301.html
боррель, просто, об этом еще не знает