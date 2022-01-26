Військове втручання з боку РФ матиме масштабні наслідки для її економіки, - прем'єр Іспанії Санчес

Росія зіткнеться з величезними економічними наслідками, якщо розпочне якесь військове втручання в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній пресконференції з фінською колегою Санною Марін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо донести до Росії, що будь-яке військове втручання матиме масштабні та серйозні наслідки для її економіки через санкції ЄС", - заявив Санчес, не уточнивши водночас, в якій формі будуть введені санкції.

У свою чергу прем'єр-міністр Фінляндії заявила, що її країна не має найближчих планів щодо вступу до НАТО, але водночас, за її словами, Росія не має права вето на будь-яке таке рішення.

"У нас є можливість подати заявку на вступ до НАТО у майбутньому, і дуже важливо, щоб ми залишили цю можливість відкритою для себе. Ніхто не може казати нам, що робити. Це наше власне рішення", - сказала Марін.

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