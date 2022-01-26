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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Військове втручання з боку РФ матиме масштабні наслідки для її економіки, - прем'єр Іспанії Санчес

испания

Росія зіткнеться з величезними економічними наслідками, якщо розпочне якесь військове втручання в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній пресконференції з фінською колегою Санною Марін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Важливо донести до Росії, що будь-яке військове втручання матиме масштабні та серйозні наслідки для її економіки через санкції ЄС", - заявив Санчес, не уточнивши водночас, в якій формі будуть введені санкції.

У свою чергу прем'єр-міністр Фінляндії заявила, що її країна не має найближчих планів щодо вступу до НАТО, але водночас, за її словами, Росія не має права вето на будь-яке таке рішення.

"У нас є можливість подати заявку на вступ до НАТО у майбутньому, і дуже важливо, щоб ми залишили цю можливість відкритою для себе. Ніхто не може казати нам, що робити. Це наше власне рішення", - сказала Марін.

Також читайте: Глава МЗС Іспанії Альбарес про агресію Росії: Сценарій досить напружений, щоб давати прогнози. Але ми працюватимемо над спільною відповіддю

Автор: 

Іспанія (927) росія (65856) санкції (12050)


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Топ коментарі
+20
Мало помалу мир начинает консолидироваться против красно-коричневой хрюсской *********.
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26.01.2022 21:17
+12
Я уже про Испанию забыл и не питал никаких надежд. Респект.
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26.01.2022 21:14
+9
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26.01.2022 21:21
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Я уже про Испанию забыл и не питал никаких надежд. Респект.
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26.01.2022 21:14 Відповісти
как забыл
1. Америку открыли
2. Дон Кихота написали.
3. сериал N1 сделали, бумажный дом
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26.01.2022 22:27 Відповісти
Норвежцы открыли Америку за 500 лет до испанцев.
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26.01.2022 22:46 Відповісти
может быть.
но никому не сказали.

по-этому вся америка, почти, говорит на испанском
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26.01.2022 22:56 Відповісти
Вы забываете, что в Бразилии 215 млн населения и там говорят на португальском, а не испанском. Аргентина в 5 раз уступает Бразилии по численности населения. Берём Бразилию из Южной Америки + США/Канада из Северной Америки и никак не получается, что вся Америка говорит на испанском. Наверное даже не половина граждан.
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26.01.2022 23:06 Відповісти
принято, треть америки на испанском

но не на норвежском
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26.01.2022 23:10 Відповісти
Мало помалу мир начинает консолидироваться против красно-коричневой хрюсской *********.
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26.01.2022 21:17 Відповісти
Цифровий Борщ@DigitalBorsh

Показово, що окремо виділив Німеччину, наче розвінчуючи тези.
Отже поведінка Німеччини справді викликає питання, що доводиться отакі уточнення робити.

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26.01.2022 21:18 Відповісти
у кацапов много денег - они купили нужных западных бюрократов, из-за этого производится первое впечатление, что вся страна, которую представляет этот бюрократ, поддерживает кацапов! а это далеко не так!
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26.01.2022 21:56 Відповісти
Лишь бы был урожай боярышника.
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26.01.2022 21:21 Відповісти
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26.01.2022 21:21 Відповісти
Іспанцям досить притиснути руську мафію на власній тириторії і більше ніяких санкцій від неї не потрібное. відразу впаде пів мордорської економіки
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26.01.2022 21:24 Відповісти
Могут и черную метку путлеру прислать.
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26.01.2022 21:30 Відповісти
Не надо никаких наслидкив по экономике - просо конфискуйте свинокацапские виллы в Испании и все буде як треба.
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26.01.2022 21:26 Відповісти
Головне, не конфікскуйте по помилці вілли чесних українських політиків, суддів прокурорів, мєнтів і СБУшників.
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26.01.2022 21:32 Відповісти
Ну, если найдут таких. маю на увази - чесных))
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26.01.2022 21:34 Відповісти
""У нас є можливість подати заявку на вступ до НАТО у майбутньому, і дуже важливо, щоб ми залишили цю можливість відкритою для себе. Ніхто не може казати нам, що робити. Це наше власне рішення", - сказала Марін."
_Попухла шоле? На колени перед антихристом! Щас питлер снова вам Каталонию подпалит.
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26.01.2022 21:58 Відповісти
Вы ошиблись, это сказала премьер- министр Финляндии 🤪
А Испания и так в НАТО
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26.01.2022 22:33 Відповісти
Точно, промазал.
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26.01.2022 23:01 Відповісти
Бывает …😊
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27.01.2022 08:30 Відповісти
США утвердили поставку Египту вооружений на $2,5 млрд. это же не Украина...




Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Египту партии вооружений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов, несмотря на разногласия по поводу соблюдения прав человека.

https://www.newsru.co.il/mideast/26jan2022/egypt301.html
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26.01.2022 22:22 Відповісти
Потому что там реально возможна война. Весь Ближний Восток - арена противостояния суннитов и шиитов.
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26.01.2022 22:25 Відповісти
У Испании яйца больше, чем у левацкой (социалистической) Германии Шольцев/Меркелей.
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26.01.2022 22:40 Відповісти
До сих пор не имело, так почему бы Россиюшке поверить в этот раз? Это обычная болтовня. Если все евролиберасты заявили заранее, что SWIFT отключать не будут. А Боррель даже не понял вопроса, когда его спросили.
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26.01.2022 22:44 Відповісти
если начнется заварушка - сфивт будет не актуален автоматически
боррель, просто, об этом еще не знает
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26.01.2022 23:00 Відповісти
Русские даже Испанию *******. Надо уметь.
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26.01.2022 23:46 Відповісти
Іхо де пута-путінХуйло
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27.01.2022 02:13 Відповісти
 
 