Можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні ще розглядається, - посол ФРН у Талліні

Рішення Німеччини про можливість передачі Україні 122-мм гаубиць німецького виробництва ще розглядається і буде передано Естонії найближчим часом.

Про це заявила посол ФРН у Естонії Крістіана Хохманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Берлін в даний час обробляє цей запит, але, оскільки у нас жорсткий підхід до політики в галузі озброєнь, він все ще у розгляді, оскільки має пройти через кілька інстанцій. І цей процес триває зараз", - сказала Хохманн. "На жаль, я не можу спекулювати на остаточній відповіді, потрібно дочекатися думок різних інстанцій. Можу сказати, що відповідь прийде через дні чи тижні, а не через місяці", - додала посол.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили, що питання знаходиться на узгодженні та підлягає обговоренню з Фінляндією, яка свого часу була власником зброї.

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Нагадаємо, Естонія має намір відправити Україні американські протитанкові ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте до ухвалення остаточного рішення постачання зброї має бути дозволене у країні його походження. Минулого тижня США дозволили Естонії, Латвії та Литві постачати Україні свої Javelin. В даний час Естонія чекає аналогічного дозволу від колишніх власників гаубиць Фінляндії та Німеччини.

Сама Німеччина поставить Україні 5 тис. військових касок, повідомила міністр оборони Крістін Ламбрехт.

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