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Можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні ще розглядається, - посол ФРН у Талліні

германия

Рішення Німеччини про можливість передачі Україні 122-мм гаубиць німецького виробництва ще розглядається і буде передано Естонії найближчим часом.

Про це заявила посол ФРН у Естонії Крістіана Хохманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Берлін в даний час обробляє цей запит, але, оскільки у нас жорсткий підхід до політики в галузі озброєнь, він все ще у розгляді, оскільки має пройти через кілька інстанцій. І цей процес триває зараз", - сказала Хохманн. "На жаль, я не можу спекулювати на остаточній відповіді, потрібно дочекатися думок різних інстанцій. Можу сказати, що відповідь прийде через дні чи тижні, а не через місяці", - додала посол.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили, що питання знаходиться на узгодженні та підлягає обговоренню з Фінляндією, яка свого часу була власником зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина заблокувала постачання своєї зброї з Естонії до України, - The Wall Street Journal

Нагадаємо, Естонія має намір відправити Україні американські протитанкові ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте до ухвалення остаточного рішення постачання зброї має бути дозволене у країні його походження. Минулого тижня США дозволили Естонії, Латвії та Литві постачати Україні свої Javelin. В даний час Естонія чекає аналогічного дозволу від колишніх власників гаубиць Фінляндії та Німеччини.

Сама Німеччина поставить Україні 5 тис. військових касок, повідомила міністр оборони Крістін Ламбрехт.

Також читайте: Блокування Німеччиною передачі зброї Україні - ганьба, - міністр оборони Латвії Пабрікс

Автор: 

Німеччина (7449) зброя (7512) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+7
Після відкритої підтримки московії німеччина немає ніякого морального права брати участь у Нормандський четвірки. Від франциї теж толку мало.
Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму.
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26.01.2022 22:19
+6
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26.01.2022 22:19
+6
Ещё вчера никакого немецкого оружия Украине. Сегодня тысяча касок, теперь рассмотрение передачи гаубиц. Все будет Украина назло врагам)))
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26.01.2022 22:23
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..а німці просто подивляться: "хто ж кого?" - і тоді приєднаються до переможця зі "своїми гарматами"
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26.01.2022 22:17 Відповісти
Похоже на то
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26.01.2022 23:21 Відповісти
дорогие эсто-о-о--нцы, пожалуйста, засуньте эти 14 гаубиц немцам в жопу !

только,просьба, медлено-о-о-о !

этим вы поможете нам против рашизма и немецкого прихлебательства
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27.01.2022 14:18 Відповісти
вы думали шо русские немцы,поющие гимн совдэпии,шютка?
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26.01.2022 22:18 Відповісти
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26.01.2022 22:19 Відповісти
Після відкритої підтримки московії німеччина немає ніякого морального права брати участь у Нормандський четвірки. Від франциї теж толку мало.
Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму.
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26.01.2022 22:19 Відповісти
Ещё вчера никакого немецкого оружия Украине. Сегодня тысяча касок, теперь рассмотрение передачи гаубиц. Все будет Украина назло врагам)))
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26.01.2022 22:23 Відповісти
Эти гаубицы не немецкие. Произведены в СССР, поставлены ГДР, после объединения перешли в собственность ФРГ, проданы Финляндии, затем, Эстонии. ФРГ в этой цепочке где-то посредине. Какое они имеют право блокировать их поставки? Продали? До свидос!
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26.01.2022 22:34 Відповісти
А каски мабуть ще од кайзера остались,з рогами!
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26.01.2022 22:37 Відповісти
Майже вгадали.
https://augengeradeaus.net/2022/01/deutschland-bereit-zur-lieferung-von-5-000-gefechtshelmen-an-die-ukraine/ Deutschland bereit zur Lieferung von 5.000 Gefechtshelmen an die Ukraine
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26.01.2022 22:52 Відповісти
Я правильно переклала вони з 90х?
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26.01.2022 23:03 Відповісти
Модель прийняту в 90-х,яку зараз замінюють на *********.
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26.01.2022 23:22 Відповісти
Тобто нам віддали те що списують
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26.01.2022 23:27 Відповісти
Вони непогані,але незручні та менш функціональні
https://twitter.com/*************/status/1486326538765221894
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26.01.2022 23:28 Відповісти
Цікаві коментарі(перекладала через гугл перекладач)
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26.01.2022 23:40 Відповісти
Ну ви зрозуміли про що йдеться у статті? У відповідь на обурення, що Німеччина блокує надання зброї Україні, фріци почали обливати лайном українців. Мовляв, ви ж подивіться, вони продають німецьким солдатам шоломи аж по 500 євро, які отримали від західних партнерів як допомогу.

"Оскільки впровадження нових шоломів у Бундесвері відбувається занадто повільно для багатьох солдатів, вони часто закуповують нові шоломи за власний кошт. Також популярною є https://web.archive.org/web/20210511203456/https:/www.bestprotection.de/koerperschutzsysteme/schutzhelme/gefechtshelme/uarms-gefechtshelm-tor-d-vn.html пропозиція компанії з України, яка пропонує такі ******* шоломи за добрі 500 євро.

"Da die Einführung neuer Helme in die Bundeswehr vielen Soldaten zu langsam geht, beschaffen sie oft auf eigene Kosten neuere Helme. Beliebt ist dabei auch das Angebot eines Unternehmens aus der Ukraine, https://web.archive.org/web/20210511203456/https:/www.bestprotection.de/koerperschutzsysteme/schutzhelme/gefechtshelme/uarms-gefechtshelm-tor-d-vn.html das solche modernen Helme für gut 500 Euro anbietet ."

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27.01.2022 04:28 Відповісти
жорсткий підхід до політики в галузі озброєнь - от *******. Турки воюют, вооружение получают, Азейбаджан получает, Пакистан получает. Только Украина не может получить, так как ***** обидится и урежет гансам пайки.
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26.01.2022 22:42 Відповісти
До чого цей цирк,напишіть одразу -відмовлено
А то не 1 місяць,а 4 тижні...
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26.01.2022 23:02 Відповісти
Велюров: "Я ещё не сказал нет!!!!!"

Похоже Джерри засомневались, услышав что о них другие думают...
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26.01.2022 23:07 Відповісти
Гансы?
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26.01.2022 23:09 Відповісти
На английском Jerries или Huns...
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26.01.2022 23:31 Відповісти
Фрицы совсем охренели. Хотят на 2-х стульях сидеть. И рыбку съесть и ***** сесть
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26.01.2022 23:14 Відповісти
Если Берлин предоставит, то какое нибудь старьё времён Бисмарка, чисто для галочки, чтобы потом говорить США: Вот видите, мы тоже помогаем Украине, не нужно санкций против северного потока.
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26.01.2022 23:16 Відповісти
Северный поток все равно бы запустили, несмотря ни на какие санкции. Потому что это зависело только от Германии. Это бы уронило авторитет США. Вот почему Байден поступил так хитро. А сейчас даже можно уговорить немцев затянуть запуск.
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26.01.2022 23:30 Відповісти
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26.01.2022 23:29 Відповісти
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26.01.2022 23:30 Відповісти
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26.01.2022 23:59 Відповісти
Прибалтика под колпаком и на коротком поводке.
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27.01.2022 04:53 Відповісти
Пруссия и РАБссия это одно и тоже дерьмо...РАБссией рюцкие никогда не управляли потому что не было такого народа,немцы правили РАБссией 500 лет этой дремучей берлогой после распада Золотой Орды Хана Батыя...
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27.01.2022 07:18 Відповісти
дойчен шлюхен у всій красі. Сидять та рожають. Сказали би відразу - Ми німецькі курви смокчемо у москалів. 5 тис касок. допомога ппц. Уроди ...а
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27.01.2022 09:27 Відповісти
та блин подожди ещё 2 недели и Олимпиада закончится, и будут гаубицы идти на Германию уже из России.
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27.01.2022 10:14 Відповісти
 
 