Можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні ще розглядається, - посол ФРН у Талліні
Рішення Німеччини про можливість передачі Україні 122-мм гаубиць німецького виробництва ще розглядається і буде передано Естонії найближчим часом.
Про це заявила посол ФРН у Естонії Крістіана Хохманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Берлін в даний час обробляє цей запит, але, оскільки у нас жорсткий підхід до політики в галузі озброєнь, він все ще у розгляді, оскільки має пройти через кілька інстанцій. І цей процес триває зараз", - сказала Хохманн. "На жаль, я не можу спекулювати на остаточній відповіді, потрібно дочекатися думок різних інстанцій. Можу сказати, що відповідь прийде через дні чи тижні, а не через місяці", - додала посол.
У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили, що питання знаходиться на узгодженні та підлягає обговоренню з Фінляндією, яка свого часу була власником зброї.
Нагадаємо, Естонія має намір відправити Україні американські протитанкові ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте до ухвалення остаточного рішення постачання зброї має бути дозволене у країні його походження. Минулого тижня США дозволили Естонії, Латвії та Литві постачати Україні свої Javelin. В даний час Естонія чекає аналогічного дозволу від колишніх власників гаубиць Фінляндії та Німеччини.
Сама Німеччина поставить Україні 5 тис. військових касок, повідомила міністр оборони Крістін Ламбрехт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
только,просьба, медлено-о-о-о !
этим вы поможете нам против рашизма и немецкого прихлебательства
Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму.
https://augengeradeaus.net/2022/01/deutschland-bereit-zur-lieferung-von-5-000-gefechtshelmen-an-die-ukraine/ Deutschland bereit zur Lieferung von 5.000 Gefechtshelmen an die Ukraine
https://twitter.com/*************/status/1486326538765221894
"Оскільки впровадження нових шоломів у Бундесвері відбувається занадто повільно для багатьох солдатів, вони часто закуповують нові шоломи за власний кошт. Також популярною є https://web.archive.org/web/20210511203456/https:/www.bestprotection.de/koerperschutzsysteme/schutzhelme/gefechtshelme/uarms-gefechtshelm-tor-d-vn.html пропозиція компанії з України, яка пропонує такі ******* шоломи за добрі 500 євро.
"Da die Einführung neuer Helme in die Bundeswehr vielen Soldaten zu langsam geht, beschaffen sie oft auf eigene Kosten neuere Helme. Beliebt ist dabei auch das Angebot eines Unternehmens aus der Ukraine, https://web.archive.org/web/20210511203456/https:/www.bestprotection.de/koerperschutzsysteme/schutzhelme/gefechtshelme/uarms-gefechtshelm-tor-d-vn.html das solche modernen Helme für gut 500 Euro anbietet ."
А то не 1 місяць,а 4 тижні...
Похоже Джерри засомневались, услышав что о них другие думают...