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Радники нормандської четвірки узгодили комюніке і підтримали сталий режим "тиші" на Донбасі, - Єрмак
Радники лідерів нормандської четвірки узгодили фінальне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на сході України.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу після зустрічі у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Узгоджено комюніке фінальне. Я вважаю, що головним є підтримка всіма учасниками нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без будь-яких умов", - зазначив він.
Єрмак підкреслив, що нинішнє комюніке є першим документом "Норманді", який вдалося узгодити від грудня 2019 року.
Зустріч у Парижі загалом тривала понад вісім годин.
Топ коментарі
+34 Vladimir Novosolov #428109
показати весь коментар26.01.2022 22:31 Посилання
+24 Small Jerboa
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+22 Ан Мур
показати весь коментар26.01.2022 22:35 Посилання
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За восемь лет войны, Рашка НИ ОДНОЙ договоренности о прекращении огня, не исполняла дольше, чем одни сутки!
Прекращала огонь только НАША СТОРОНА!
100500 "наступаний на грабли" и вот опять!
Не вірю я зеленим.
Стільки раз найопували...
Єрмак - зрадник і ідіот!!!
Ось вам комюніке з двох речень. Про те, що всі за "мір", і ніхто "стрілять" не будет.
А що ми підписали, чтоб "за мір і не стрелять" - ми вам не скажем.
І в комюніке "етого" нет.
Хтось бреше. І хто ?
Єрмак заявляє, що під час зустрічі політрадників вимагав від росії деескалації ситуації біля наших кордонів.
А Козак повідомив, що питання напруженої ситуації біля кордону не обговорювалося.
ермак, как переговорщик.
черт бы побрал эту зекоманду
Комюніке́ (фр. communiqué, від лат. communico - повідомляю) - офіційне повідомлення про хід і наслідки переговорів між державними і громадськими діячами, делегаціями у міжнародних відносинах, а також про досягнуті угоди, рішення (урядові повідомлення) тощо, опубліковані в ЗМІ.
питання- мова йде про комюніке сьогоденної зустрічі чи майбутньої глав нормандського формату ?
Залишаеться чекати опублікування
А основном все то же- Украина должна войти в процесс разоруженной и не принимать помощи, принять ранее утвержденный статус ОРДЛО, только потом встреча лидеров для выработки выборов, и в конце концов принять то, что обязались в Париже.
И самое главное - Россия не увязывает отношения с США,НАТО и с Украиной -это отдельные процессы, даны две недели на размышление и новая встреча. уже в Берлине в том же составе.
Так что поездка Бобы - это плач о темных силах, которые мешают установлению прочного мира (Шеф, мы старались и стараемся 24 на 7) и способы укрощения темных сил (не это было тетатет). А темные силы, как их понимает Боба, это все кто будет проводить изгнание демонов коллаборации и местных квислингов. Как пел Мухарский - колише вітер тушки гопоти.
Ну что вы герр Мюллер,я это делаю чужими руками...типа профессор Плейшнер или Пастор Шлаг...,на крайняк радиска Кэт сообщит мавзолейным дебилам,что тушокка Рузвельта уже в Москве...Жрите крысы не подавитесь...,что в переводе на рюсскае наречие означает: ...,Ален Даллес точно в Швейцарии...
Юстас...
https://www.youtube.com/watch?v=S9JwpigQBnw https://www.youtube.com/watch?v=S9JwpigQBnw
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1486429595209502725 1 ч
Встреча советников в Париже благополучно закончилась провалом, Был бы очень странным другой исход, Минск был похоронен уже утром в Москве. Козак об этом не знал и на пресс-конференции выглядел мудаком.