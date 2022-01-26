Радники нормандської четвірки узгодили комюніке і підтримали сталий режим "тиші" на Донбасі, - Єрмак

Радники лідерів нормандської четвірки узгодили фінальне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на сході України.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу після зустрічі у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Узгоджено комюніке фінальне. Я вважаю, що головним є підтримка всіма учасниками нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без будь-яких умов", - зазначив він.

Єрмак підкреслив, що нинішнє комюніке є першим документом "Норманді", який вдалося узгодити від грудня 2019 року.

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Зустріч у Парижі загалом тривала понад вісім годин.