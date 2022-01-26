Якщо РФ нападе на Україну, США застосують санкції проти російського керівництва, - Білий дім
Адміністрація США в разі нападу РФ на Україну прагнутиме санкцій, які вдарять по економічних інтересах російського керівництва.
Про це заявила в середу представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це включатиме, зокрема, заходи, націлені проти інтересів у сфері бізнесу та економіки президента Путіна, членів російського уряду", - сказала вона на брифінгу.
Псаки нагадала, що США під час роботи над санкціями ніколи не виключають будь-які варіанти.
Водночас вона наголосила, що не всі ідеї про санкції, про які стає відомим ЗМІ, можуть бути втілені у життя "в початковому пакеті заходів".
Так вона прокоментувала заяву президента США Джо Байдена, що прозвучала цього тижня, про готовність подумати над введенням санкцій проти Путіна у разі російського вторгнення в Україну.
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или просто ********** бот
руководство надо думать какое выбирать, что бы в голове были мозги, а не холодец из долларов
сша що, не знають на яких рахунках 1,5 трільйона общака путін тримає?
заморозьте і все виправиться.
а вони за тугрики не продаються.
бакс або євро
Да и мне кажется, что англо-саксы не дураки. Они понимают, что из венгров, болгар, немцев, австрийцев, французов так себе вояки против Куйла - никакие , если не сказать большего - они его союзники мля !!! А вот украинцы, эстонцы, латыши, литовцы, поляки будут биться насмерть.. Если честно, Мы устали бояться кацапов... Ждем гостей, и спасибо за помощь Всем кто Нам помогает.