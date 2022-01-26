Якщо РФ нападе на Україну, США застосують санкції проти російського керівництва, - Білий дім

Адміністрація США в разі нападу РФ на Україну прагнутиме санкцій, які вдарять по економічних інтересах російського керівництва.

Про це заявила в середу представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це включатиме, зокрема, заходи, націлені проти інтересів у сфері бізнесу та економіки президента Путіна, членів російського уряду", - сказала вона на брифінгу.

Псаки нагадала, що США під час роботи над санкціями ніколи не виключають будь-які варіанти.

Водночас вона наголосила, що не всі ідеї про санкції, про які стає відомим ЗМІ, можуть бути втілені у життя "в початковому пакеті заходів".

Також читайте: Жодні варіанти санкцій проти РФ у разі нападу на Україну не виключаються - Блінкен

Так вона прокоментувала заяву президента США Джо Байдена, що прозвучала цього тижня, про готовність подумати над введенням санкцій проти Путіна у разі російського вторгнення в Україну.