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Новини Нормандські переговори
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Радники нормандської четвірки задекларували розбіжності та виявили бажання працювати над ними, – Єрмак

єрмак

Радники лідерів Нормандського формату задекларували низку розбіжностей за підсумками зустрічі, над якими домовились працювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю це реанімацією Нормандського формату", - заявив Єрмак на брифінгу за підсумками зустрічі радників лідерів нормандської четвірки в Парижі.

Єрмак зазначив, що учасники переговорів підтримали продовження роботи Тристоронньої контактної групи.

Він також наголосив на важливості підтримки режиму припинення вогню на сході України.

"Україна пропонує обговорити зміцнення механізму верифікації за участю всіх країн Нормандського формату. Без цього механізму важко забезпечити 100% дотримання режиму припинення вогню", - сказав він.

Глава ОП зазначив, що дискусія стосувалася ситуації на Донбасі, хоча, за його словами, "Україна очікує на деескалацію не лише навколо лінії дотику, а й навколо всіх українських кордонів".

Також читайте: Радники нормандської четвірки узгодили комюніке і підтримали сталий режим "тиші" на Донбасі, - Єрмак

За словами Єрмака, радники лідерів Нормандської четвірки задекларували низку розбіжностей за підсумками зустрічі в Парижі.

"Сторони відкрито задекларували, що є багато розбіжностей, але є бажання працювати над цими розбіжностями", - заявив керіник ОП. За його словами, наступна зустріч радників може вже відбутися за 2 тижні у Берліні.

Відповідаючи на запитання, яких змін він очікує за ці 2 тижні, Єрмак відповів, що "всі учасники зустрічі мають зробити висновки, щоби прийти з новими пропозиціями".

"Всі зацікавлені, щоб через 2 тижні ми досягли результату... Ми чітко розуміємо, з якими розбіжностями нам працювати", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Жодних прямих переговорів із сепаратистами немає і не буде": Єрмак спростував інформацію про можливі перемовини з представниками ОРДЛО

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1380)


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Топ коментарі
+17
Какое твое собачье дело, алкаш кацапский?
С какой стати ты суешь везде свое хлебало?
Когда клюнет в жопу петух, ты же тварь первым начнешь вякать что у тебя вообще не было полномочий!
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26.01.2022 22:53
+13
А кто такой этот Дерьмак, что оно везде свое рыло вставляет.
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26.01.2022 23:03
+10
Дожились : кухарки щось там вважають
Ким він там сьогодні секретарем,радником,тіньовим президентом?
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26.01.2022 22:59
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26.01.2022 22:49 Відповісти
"козаК та єрмаК" гуртом та вдвох пустили в паризський огород капусти поїсти.
А насправді сумно що долю мільйонів українців вирішують "праходімці"..
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26.01.2022 22:49 Відповісти
Какое твое собачье дело, алкаш кацапский?
С какой стати ты суешь везде свое хлебало?
Когда клюнет в жопу петух, ты же тварь первым начнешь вякать что у тебя вообще не было полномочий!
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26.01.2022 22:53 Відповісти
А ведь, рано или позно, клюнет
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27.01.2022 00:00 Відповісти
Дожились : кухарки щось там вважають
Ким він там сьогодні секретарем,радником,тіньовим президентом?
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26.01.2022 22:59 Відповісти
Наш "радник лідера" - не радник, і не лідера. Тоді хто ж це нам плює прямо в очі?
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26.01.2022 23:00 Відповісти
Дерьмак, а ты уверен что Х***ло хочет мира? Наверное он для мира притащил под нашу границу армию и требует сдать Украину. И ты ему в етом помогаешь?
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26.01.2022 23:02 Відповісти
А кто такой этот Дерьмак, что оно везде свое рыло вставляет.
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26.01.2022 23:03 Відповісти
Сойдьомся где-то пасрєдінє? Ні. Не зійдуться. Расєя ніколи не поступиться в переговорах Україні. Її не доля жителів ОРДЛО турбує. В неї ціль друга. І якщо наші "переговорники" щось і підпишуть, то тільки варіант путіна.
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26.01.2022 23:04 Відповісти
Україна не очікує нічого доброго від "зустрічі зрадників"!
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26.01.2022 23:05 Відповісти
****, раздайте людям оружие а не по Парижам шляетесь
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26.01.2022 23:08 Відповісти
Вспомнился фильм "Близнецы". .
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26.01.2022 23:12 Відповісти

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26.01.2022 23:14 Відповісти
був ще старіший фільм з Джастіном Хофманом і молоденьким Томом Крузом "Людина дощу", там історія більш підходяща. Один брат старший був хворий на голову і безперервно рахував, а менший водив його в казино де той вигравав гроші. Так і тут Ермак за рахунок понтів Зе живе і процвітає, а нам туличь щось несусвітнє.
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26.01.2022 23:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6a0gUgUklEI https://www.youtube.com/watch?v=6a0gUgUklEI


Переговори Єрмака
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26.01.2022 23:19 Відповісти
Как бы этот сраный переговорщик не договорился до расстрела..а все к этому и идет...
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26.01.2022 23:29 Відповісти
Все закончится банально просто...РАБссия вон из Крыма и Донбасса,контроль Украины над границей,которую крысы мавзолейные порвали в 2014 году...,а лет через 10 можно и вернутся к договору от 31 мая 1997 года Ельцин-Кучма...хотя вряд ли...,вам идиотам дороже всего договор Молотов-Риббентроп 1939 года...
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26.01.2022 23:30 Відповісти
Кто он такой этот ермак_Козырь_Михайлов_Лолита?, который врал всей стране, что операции по поимке "вагнеровцев" не было, почему он ведет себя как гауляйтер Украины от руSSкого мира? Почему ему позволяют сдавать интересы Украины?, вспомните его консультативные советы с оккупантами нашей Неньки, вспомните его "режим тишины", когда наши солдаты со связанными руками вынуждены были терпеть обстрелы руSSни и погибать. Какой "мир" вы то него ждете? Какие еще преступные и капитулянские предложения он принесет этой так называемой нормандской четверке?, которая рада скормить Украину путину, лишь бы получить его газ и спать спокойно . Гауляйтер Украины от руSSкого мира, вместе с этой так называемой нормандской четверкой может привести нас только в рабство на роSSии.
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27.01.2022 00:28 Відповісти
Тебя кто уполномачивал завхоза лезть в госсударственные дела!?
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27.01.2022 01:34 Відповісти
Карандашей и туалетной бумаги в ОП достаточно? Ну какой Нормандский формат? С какого ху@ хотяб не Кулеба? А в идеале - ненавистный мне Поро
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27.01.2022 03:34 Відповісти
Господи забери до пекла зеленого мерзотника і пердака і всіх слуг коломойского
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27.01.2022 04:31 Відповісти
реанимация трупа. Украина и три украинофобские страны. кроме жопы, ничего из этого дитяти не вырастет.
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27.01.2022 06:36 Відповісти
Плохо когда завхоз алкаш, Но совсем беда когда завхоз вражеский агент
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27.01.2022 07:21 Відповісти
Это как искать ответ на вопрос ,, есть ли любовь на Марсе?,, Объявили, что на следующей встрече ( в Москве?или Лугандонии? Как хочет Путлер) будут решать вопрос выборов ( в Минских договоренностях по законам Украины). Интересно сколько тысяч лет на это ( договориться) нужно времени. И интереснее будет видеть в Донецке рекламу и представительство партий Украины - ,, правого сектора,, ,, свободы,, на плакатах и местном телевидении. Переговоры бессмысленны. Нужно , что бы Германия подавилась газом Раши( что бы его никто не покупал в Европе , что бы Германия вступила в Таежный союз и любила там Рашу. Додавить санкциями , что бы Раша здохла в прямом смысле ( в первую очередь в е ждут пока сдохнет Окурок
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27.01.2022 07:28 Відповісти
Я что то не понимаю в процедуре подписания и выполнения договоров?
Был проект договора, его все стороны согласовали. Все подписали договор!
А через 6 лет начали обсуждать разногласия? Когда нужно дрючить тех, кто не исполняет.
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27.01.2022 08:42 Відповісти
а шо найвеличніший, чим зайнятий? невже пише черговий сценарій для кварталу і часу не вистачає на якісь там дрібні господарчі справи...
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27.01.2022 09:54 Відповісти
 
 