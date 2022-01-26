УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7795 відвідувачів онлайн
Новини
3 228 9

На засіданні ТКГ обговорили відкриття КПВВ, пошук безвісти зниклих та екологічні питання

ткг

У середу, 26 січня, відбулось перше в 2022 році засідання Трьохсторонньої контактної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Української делегації для участі в ТКГ.

На засіданні представник РФ в ТКГ Борис Гризлов прокоментував можливе визнання Росією "незалежності" фейкових "ЛНР" та "ДНР". Таку ініціативу він назвав "лише зверненням 11 депутатів" та заявив, що РФ підтримує виконання "Мінських угод".

Спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ Мікко Кіннунен зазначив, що завдяки домовленостям від 22 липня 2020 року СММ ОБСЄ зафіксувала на 75% зменшення обстрілів. "Водночас не досягнуто повного припинення порушень РПВ, що призводить до втрат у ЗС України та руйнування цивільної інфраструктури. У цьому зв’язку було продовжено консультацій щодо розроблення доповнень до домовленостей 22.07.20. Також приділено увагу необхідності практичної імплементації підсумків "Паризького саміту" в частині що стосується протимінної діяльності", - йдеться у повідомленні.

У рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань Україна запропонувала 4 етапи процедури пошуку безвісти зниклих як на підконтрольній територій, так і на окупованих територіях. Також Україна запропонувала відкриття КПВВ "Щастя" (дзеркальний на Луганськ), проте одна така пропозиція не була підтримана ОРЛО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина пропонує проводити засідання ТКГ у Стамбулі

"У рамках роботи підгрупи з соціально-економічних питань учасники проговорили додаткові варіанти виплати маломобільним особам, низку екологічних питань: забруднення води, додатковий візит інспекторів МАГАТЕ в ОРДО та активізацію роботи групи експертів із затоплення шахт, також обговорили можливість опрацювання блоків питань відновлення соціально-економічних зв’язків після забезпечення сталого всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Донбас (22356) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
екологічні питання це які? Що вже не можна гойдати кацапа на "гойдалці"
показати весь коментар
26.01.2022 23:09 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 23:11 Відповісти
Не може бути!
На Німеччині з'явились сміливці, що ставлять під сумнів економічну доцільність СП-2, в той час як існуючі трубопроводи пустують на 40%, а українська ГТС має пропускну здатність 140 млрд.куб. і її вистачає за голову.
показати весь коментар
26.01.2022 23:10 Відповісти
По видимому, после того, как США и Великобритания передали Украине управляемые ракеты, у кацапов начала меняться тональность...
показати весь коментар
26.01.2022 23:10 Відповісти
Бідні люди,як індіанці в резервації,це наслідки їхньої байдужості, бажання халяви-класичного "рускаго міра"!
показати весь коментар
26.01.2022 23:20 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 23:20 Відповісти
Все нападу не буде. Анрюша Ермак порешал
показати весь коментар
26.01.2022 23:20 Відповісти
Какого хрена, мы возимся с ордло уже 8 лет.Официально, через европейские и прочие органы.
Через ООН например. Украина, ордло и Рашке дает ровно месяц, чтобы забрать оттуда пушилу и прочую шваль, и свалить в беломорье вместе с оружием. Кто не уходит объявляются террористами, и уничтожаются.
Либо, мы забываем физически про ордло, и юридически на всех мировых площадках, это территория Украины. Даем возможность всем желающим оттуда уехать , помогая, реально им.. Закрываем пропускные пункты, прекращаем поставку воды, газа, электричества, пенсий, и ставим 10 метровый забор и минные поля... И пускай там ибут друг друга, сколько хотят.(с)
показати весь коментар
27.01.2022 00:27 Відповісти
на 75% снизились обстрелы оккупантов. благодаря ТКГ. бурят доволен и дальше отъедает свою луноликую харю. однако, спасибо
показати весь коментар
27.01.2022 06:34 Відповісти
 
 