На засіданні ТКГ обговорили відкриття КПВВ, пошук безвісти зниклих та екологічні питання
У середу, 26 січня, відбулось перше в 2022 році засідання Трьохсторонньої контактної групи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Української делегації для участі в ТКГ.
На засіданні представник РФ в ТКГ Борис Гризлов прокоментував можливе визнання Росією "незалежності" фейкових "ЛНР" та "ДНР". Таку ініціативу він назвав "лише зверненням 11 депутатів" та заявив, що РФ підтримує виконання "Мінських угод".
Спецпредставник ОБСЄ в Україні та ТКГ Мікко Кіннунен зазначив, що завдяки домовленостям від 22 липня 2020 року СММ ОБСЄ зафіксувала на 75% зменшення обстрілів. "Водночас не досягнуто повного припинення порушень РПВ, що призводить до втрат у ЗС України та руйнування цивільної інфраструктури. У цьому зв’язку було продовжено консультацій щодо розроблення доповнень до домовленостей 22.07.20. Також приділено увагу необхідності практичної імплементації підсумків "Паризького саміту" в частині що стосується протимінної діяльності", - йдеться у повідомленні.
У рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань Україна запропонувала 4 етапи процедури пошуку безвісти зниклих як на підконтрольній територій, так і на окупованих територіях. Також Україна запропонувала відкриття КПВВ "Щастя" (дзеркальний на Луганськ), проте одна така пропозиція не була підтримана ОРЛО.
"У рамках роботи підгрупи з соціально-економічних питань учасники проговорили додаткові варіанти виплати маломобільним особам, низку екологічних питань: забруднення води, додатковий візит інспекторів МАГАТЕ в ОРДО та активізацію роботи групи експертів із затоплення шахт, також обговорили можливість опрацювання блоків питань відновлення соціально-економічних зв’язків після забезпечення сталого всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
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На Німеччині з'явились сміливці, що ставлять під сумнів економічну доцільність СП-2, в той час як існуючі трубопроводи пустують на 40%, а українська ГТС має пропускну здатність 140 млрд.куб. і її вистачає за голову.
Через ООН например. Украина, ордло и Рашке дает ровно месяц, чтобы забрать оттуда пушилу и прочую шваль, и свалить в беломорье вместе с оружием. Кто не уходит объявляются террористами, и уничтожаются.
Либо, мы забываем физически про ордло, и юридически на всех мировых площадках, это территория Украины. Даем возможность всем желающим оттуда уехать , помогая, реально им.. Закрываем пропускные пункты, прекращаем поставку воды, газа, электричества, пенсий, и ставим 10 метровый забор и минные поля... И пускай там ибут друг друга, сколько хотят.(с)