Росія пропонує проводити ТКГ не у Стамбулі, а в Донецьку, Луганську чи Москві
Питання про місце подальших засідань Тристоронньої контактної групи, а також про те, чи можуть вони взагалі відубватися офлайн, залишається відкритим.
Про це пише у фейсбуці представник окремих районів Донецької та Луганської областей у Тристоронній контактній групі від України Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що представник терористичної організації "ЛНР" Дейнего, обговорюючи можливість перенесення засідань ТКГ до Стамбулу, зажадав від Туреччини "офіційних документів з гарантіями безпеки" і, по суті, визнання Туреччиною паспортів "ДНР"-"ЛНР", оскільки не має всіх учасників їх "делегацій" є українські чи навіть російські паспорти".
Представник Росії при цьому "заявив, що росіянам "Стамбул логістично не зручний...", вони "віддають перевагу Мінську", або навіть "містам РФ або України, наприклад, Москві, Донецьку або Луганську".
За словами Гармаша, питання місця офлайн-засідань ТКГ залишається відкритим.
Нагадаємо, раніше Туреччина запропонувала перенести засідання ТКГ до Стамбула.
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Про це в коментарі російським ЗМІ повідомив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.
"Їхня відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все докупи - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - сказав він. https://prm.ua/u-radi-federatsii-rf-nazvaly-vidpovid-ssha-fantaziiamy/
іх там нет. крапка.
хочуть захистити руськаязічних,
спрощене громадянство і нах..й з України на расєю
в чому проблема?
зігнали на донбас всю непотріб в 20ті-30ті-40ві роки
тепер забирайте їх нах....
але путіну це бидло в раші нах... не потрібне.
йому, ****, смута в Україні потрібна
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Засцяли !
Ворог не пройде і лавровий вінок Чемберлена засунуть в сраку поцам.
Интересно это никак с вирусами не связано?
Фантазия у кремлядей отбита наглухо. И креатив какой-то унылый, как и их главлошадь МИДа.
Правильно будет - Мысрань.
В топку эту ТКГ - воевать так воевать ... Вы же руснявые этого хотите ?! ну дык - лезьте..ждем..
Отто Фон Бисмарк 19 век...
https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1486443000565837824 1 ч
Не може бути! В Німеччині з'явились сміливці, що ставлять під сумнів економічну доцільність СП-2, в той час як існуючі трубопроводи пустують на 40%, а українська ГТС має пропускну здатність 140 млрд.куб. і її вистачає за голову.
Есть еще много мест, которые кацапы расхерачили и превратили в зависимую от них помойку.