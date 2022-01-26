росія пропонує проводити ТКГ не у Стамбулі, а в Донецьку, Луганську чи москві

Питання про місце подальших засідань Тристоронньої контактної групи, а також про те, чи можуть вони взагалі відубватися офлайн, залишається відкритим.

Про це пише у фейсбуці представник окремих районів Донецької та Луганської областей у Тристоронній контактній групі від України Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що представник терористичної організації "ЛНР" Дейнего, обговорюючи можливість перенесення засідань ТКГ до Стамбулу, зажадав від Туреччини "офіційних документів з гарантіями безпеки" і, по суті, визнання Туреччиною паспортів "ДНР"-"ЛНР", оскільки не має всіх учасників їх "делегацій" є українські чи навіть російські паспорти".

Представник Росії при цьому "заявив, що росіянам "Стамбул логістично не зручний...", вони "віддають перевагу Мінську", або навіть "містам РФ або України, наприклад, Москві, Донецьку або Луганську".

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За словами Гармаша, питання місця офлайн-засідань ТКГ залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше Туреччина запропонувала перенести засідання ТКГ до Стамбула.