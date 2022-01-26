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Новини
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Росія пропонує проводити ТКГ не у Стамбулі, а в Донецьку, Луганську чи Москві

ткг

Питання про місце подальших засідань Тристоронньої контактної групи, а також про те, чи можуть вони взагалі відубватися офлайн, залишається відкритим.

Про це пише у фейсбуці представник окремих районів Донецької та Луганської областей у Тристоронній контактній групі від України Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що представник терористичної організації "ЛНР" Дейнего, обговорюючи можливість перенесення засідань ТКГ до Стамбулу, зажадав від Туреччини "офіційних документів з гарантіями безпеки" і, по суті, визнання Туреччиною паспортів "ДНР"-"ЛНР", оскільки не має всіх учасників їх "делегацій" є українські чи навіть російські паспорти".

Представник Росії при цьому "заявив, що росіянам "Стамбул логістично не зручний...", вони "віддають перевагу Мінську", або навіть "містам РФ або України, наприклад, Москві, Донецьку або Луганську".

Читайте: На засіданні ТКГ обговорили відкриття КПВВ, пошук безвісти зниклих та екологічні питання

За словами Гармаша, питання місця офлайн-засідань ТКГ залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше Туреччина запропонувала перенести засідання ТКГ до Стамбула.

Автор: 

Стамбул (213) Туреччина (3605) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+50
Пропоную в Гаазі. Нафіга ще лишні двіженія?
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26.01.2022 23:29
+47
а давайте в Нижегородской народной республике..
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26.01.2022 23:22
+35
А я предлагаю во Львове или в Варшаве.
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26.01.2022 23:23
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а давайте в Нижегородской народной республике..
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26.01.2022 23:22 Відповісти
Точно! В древней мордовской столице
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26.01.2022 23:29 Відповісти
Все наверх! Без драки! Очная ставка продолжается.
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26.01.2022 23:22 Відповісти
А я предлагаю во Львове или в Варшаве.
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26.01.2022 23:23 Відповісти
В Чернобыле удобнее, там среди мутантов и оставить всех этих лугандонских выползней.
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27.01.2022 02:48 Відповісти
І Сокольніках давайте! Там у Горбатого хата.
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26.01.2022 23:24 Відповісти
А давайте в Вильнюсе!
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26.01.2022 23:25 Відповісти
Лучше на мосту/плоту между Нарвой и Ивангородом.
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26.01.2022 23:34 Відповісти
а чо не в Пхеньяне, в перерывах можно шопинг устроить, по ресторанам, барам и клубам походить
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26.01.2022 23:28 Відповісти
Хай би Криївку запропонував
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26.01.2022 23:28 Відповісти

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26.01.2022 23:29 Відповісти
Пропоную в Гаазі. Нафіга ще лишні двіженія?
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26.01.2022 23:29 Відповісти
Короче, попи.дели ни о чем..ну оно и к лучшему
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26.01.2022 23:29 Відповісти
Відповідь США на російські пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки" не задовольнила Кремль, так що її відмовляються приймати.

Про це в коментарі російським ЗМІ повідомив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

"Їхня відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все докупи - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - сказав він. https://prm.ua/u-radi-federatsii-rf-nazvaly-vidpovid-ssha-fantaziiamy/
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26.01.2022 23:29 Відповісти
Російка злиться, що на понти їхні не ведуться, почнуть пердіти провокаціями на кордоні. Гімна їм на лопаті.
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27.01.2022 00:18 Відповісти
якого куя їх слухати?
іх там нет. крапка.
хочуть захистити руськаязічних,
спрощене громадянство і нах..й з України на расєю
в чому проблема?
зігнали на донбас всю непотріб в 20ті-30ті-40ві роки
тепер забирайте їх нах....
але путіну це бидло в раші нах... не потрібне.
йому, ****, смута в Україні потрібна
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26.01.2022 23:30 Відповісти
в логове зверя, короче
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26.01.2022 23:32 Відповісти
Треба у ткг повертати мудачука і фокіна, бо нічого не рухається,мало зрадників.
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26.01.2022 23:33 Відповісти
А чому не в Києві?
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26.01.2022 23:33 Відповісти
Бо в Києві нацикі,неонацисти агалтєлая хунта,агрєсівноє мєншінство ,русафоби і т.д.
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26.01.2022 23:34 Відповісти
В Киеве самое место. Киевский князь Юрий Долгорукий основал московию, логично было бы в Киеве эту страну FAKE аннулировать
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27.01.2022 01:12 Відповісти
То что Долгорукий основал мацкву, это придумали московиты. Чтобы к Киевской Руси примазаться. Мацкву основал ордынский хан Менгу-Тимур из улуса Джучи
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27.01.2022 04:19 Відповісти
росія пропонує проводити ТКГ не у Стамбулі, а в Донецьку, Луганську чи москві
=======================
Засцяли !
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26.01.2022 23:33 Відповісти
Маньяки к себе зовут.. в приличные страны сами ехать бояться.
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27.01.2022 09:10 Відповісти
де в якому місці Єрмак,Наумов та ще пару ....... будуть зустрічатись з "партнерами", без різниці.
Ворог не пройде і лавровий вінок Чемберлена засунуть в сраку поцам.
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26.01.2022 23:34 Відповісти
какой там известный литературный мульт-герой, времён развитого социОлизьза, сказал что «с ума поодиночке сходят, это только вирусами все вместе болеют». насчёт вирусов не ошибся, но с ума как оказалось скопом тоже сходят.
Интересно это никак с вирусами не связано?
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26.01.2022 23:36 Відповісти
Давайте в Стрию ! Це батьківщина Степана Бандери!
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26.01.2022 23:37 Відповісти
Давайте Стрий або Львів!
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26.01.2022 23:39 Відповісти
в будь якому місці Вільної України таке засідання було б єдиним і останнім для них...
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26.01.2022 23:51 Відповісти
Настаивайте на Львове. Бгггг.
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26.01.2022 23:39 Відповісти
А вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь)
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26.01.2022 23:40 Відповісти
Пропоную посадити кремлівського вора і убивцю путлера на кол.
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26.01.2022 23:40 Відповісти
а лучше сразу в Гааге!
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26.01.2022 23:41 Відповісти
Кацапи публічно образили султана з його ініціативою, запропонувавши три холопських хутори. Тепер у нас буде ще більше безпілотників.
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26.01.2022 23:42 Відповісти
Во как! А почему бы не в каком нибудь зажопинске, раз пошла такая пьянка?
Фантазия у кремлядей отбита наглухо. И креатив какой-то унылый, как и их главлошадь МИДа.
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26.01.2022 23:43 Відповісти
Название неправильно написано. ))
Правильно будет - Мысрань.
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26.01.2022 23:57 Відповісти
То-то Ермак обрадовался
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26.01.2022 23:46 Відповісти
Да тут нет разницы где проводить !! 8 лет уже проводят-трындят а воз и ныне там...
В топку эту ТКГ - воевать так воевать ... Вы же руснявые этого хотите ?! ну дык - лезьте..ждем..
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26.01.2022 23:47 Відповісти
А почему на в Урюпинске?
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26.01.2022 23:48 Відповісти
Договор о вечном братстве с нацистской Германией был подписан на Мацковии...радости Сралина не было предела...
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26.01.2022 23:48 Відповісти
У Львові не захочуть! У нас двірники і сантехніки на стрільбищах вишкіл пройшли... А то 2 000 комунальників !Нерви здати можуть!
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26.01.2022 23:48 Відповісти
Сегодня Донецк и Луганск больше напоминают концлагерь Освенцим...и комендантский час...
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26.01.2022 23:50 Відповісти
Смачный плевок в султана. Я надеюсь он этого не забудет.
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26.01.2022 23:51 Відповісти
Денис Казанский каже что на подвалах и застенках донецкого гестапо держат более 300 заложников...,он бывжий житель Донбасса и знает что говорит...
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26.01.2022 23:54 Відповісти
Та хоч на Марсі....толку з тих засідань як з цапа молока...
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26.01.2022 23:58 Відповісти
3 февраля Султан Эрдоган прилетает в Киев с партией новенькаих Байрактаров...потому крысы мавзолейные в полной панике....что делать? спрашивал Чернышевский когда то...,читайте Михаила Булгакова...Собачье сеердце...там все сказано почти 100 лет назад ответы на все вопросы...
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26.01.2022 23:58 Відповісти
НАХ*Й - ЭТО ПРЯМО И НЕМНОГО НАПРАВО...
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26.01.2022 23:59 Відповісти
Любая бумажка подписанная крысами кремля,не стоит и клочка бумаги на корой ее нацарапал хоть немецкий сЦарь Николай II или Сралин с Путkером...

Отто Фон Бисмарк 19 век...
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27.01.2022 00:06 Відповісти
Himikus@MrHimikus

https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1486443000565837824 1 ч



Не може бути! В Німеччині з'явились сміливці, що ставлять під сумнів економічну доцільність СП-2, в той час як існуючі трубопроводи пустують на 40%, а українська ГТС має пропускну здатність 140 млрд.куб. і її вистачає за голову.

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27.01.2022 00:06 Відповісти
Я теж думаю, що наш великий Друг України султан Ердоган ( який скоро приїде в Київ) дуже образиться за такий плювок від х....йла!
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27.01.2022 00:11 Відповісти
А й справді, Туреччина, на відміну віл Московії, договорів з Україною завжди дотримувалася. Треба нам з ними кращі відносини лагодити.
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27.01.2022 00:21 Відповісти
Звичайно! Турки наші Брати! Вони постійно по рилу Іванів мордовських б'ють! Там стабільно плюхи прилітають Іванушкам!
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27.01.2022 00:25 Відповісти
Все ж таки в ГААЗІ доречніше. Шоб двічі не ходить.
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27.01.2022 00:25 Відповісти
Еще в Сухуми и Цхиндвале
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27.01.2022 00:30 Відповісти
А чего не в Алеппо или в Абхазии? Можно еще в Приднестровье. А еще лучше в Сомали.

Есть еще много мест, которые кацапы расхерачили и превратили в зависимую от них помойку.
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27.01.2022 00:55 Відповісти
Лучше в Геленджике . Во дворце х**ла в зале с шестом...
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27.01.2022 01:21 Відповісти
Ублюдки кацапские идите на й! Уроды!
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27.01.2022 01:32 Відповісти
А чё не в Нарнии?
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27.01.2022 01:53 Відповісти
Давайте в нейтральной Антарктиде.Пусть там морозятся Ермак и его пистобратия лугандийская.
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27.01.2022 01:57 Відповісти
Самая большая глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат. Эйнштейн сказал. Подходит для Минских договоренностей! Они никогда не будут приняты Украинским населением, потому что это капитуляция! По ним нужно принять особый статус, а это по факту федерализация Украины - этого хочет Путин, чтобы разделить Украину на куски и потом кусками поглотить.
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27.01.2022 02:14 Відповісти
Извините за поправку, они (Минские договоренности) никогда не будут приняты народом, а населению в лучшем случае по барабану.
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27.01.2022 09:11 Відповісти
Украине не нужен Донбасс! Зачем нам эта помойка??? чтобы они выбирали нам президентов пида... януковичей и чтобы боевики зашли в Раду??? там воспитали за эти годы население ненавидящее Украину. Они будут гадить Украине! Мешать Западному пути! Так еще и десятки миллиардов надо будет на восстановление этой территории. Да пошли они нахер! я не хочу с этой совковой нечестью и быдлом жить в одной стране! Лучший выход - это нахер их отрезать и забор построить бетонный 3 метровый и заминировать там полосу и тогда без них, нормальной Украиной про Западной - можно будет сразу вступить в ЕС и НАТО!
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27.01.2022 02:15 Відповісти
Ще в 1991 році на офіційному Всеукраїнському референдумі Українці сказали да! Тоді переважна більшість жителів східних регіонів підтримала незалежність державність України - понад 83% жителів в Донецькій і Луганській областях. Так в той час навіть у неокупованому Криму "за" незалежність суверенітет нашої європейської держави проголосували понад 54% кримчан. При цьому участь у голосуванні на сході України прийняла переважно більша частина населення - 2 млн 900 тис. В Донецькій області, і 1 млн 600 тис. В Луганській і більше 1 млн. в Криму. Тож дарувати свою рідну, але тимчасово окуповану кривавими кремлівськими фашистами )(уйла Українську землю Криму та Донбасу. Це дуже страшний злочин проти Української держави та Українського народу.
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27.01.2022 03:48 Відповісти
А далі вступ до НАТО і відвоювати все
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27.01.2022 06:09 Відповісти
Територію жаль віддавати, бидло на території - ні. От така дилема.
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27.01.2022 08:26 Відповісти
А если скажут сегодня украинцы вы отказываетесь от лугандона, а завтра с утра мы принимаем вас в НАТО, то ты как поступишь??? Меня всегда бесит, что от предлагаемой стены и рва с крокодилами всегда первыми начинают отказываться именно выходцы из лугандона. Вот пример вам Сивуха… сразу начинаются крики что лугандон настолько для Украины важен что она просто не выживет без него. Т.е. вчера вы нас украинцев предали, а сегодня кричите идите нас назад отвоёвывайте? Вот этого я не пойму и остаюсь при своём мнении - только стена и ров.
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27.01.2022 10:03 Відповісти
Як там ***** втирав, расія не є стороною конфлікту, а тепер пропонує вести переговори на території лугандонії.
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27.01.2022 03:12 Відповісти
А Москва тут яким боком? Ліпше Харків - і ближче до зони війни, і є розуміння проблеми.
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27.01.2022 03:33 Відповісти
А краще у ЛЬвові
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27.01.2022 04:03 Відповісти
Однаково було би запросити сраліна до Берліну з Гітлером побалакати, та з Чечілем і Рузвельтом перетерти різні питання
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27.01.2022 06:11 Відповісти
После опуса Голобородьки про Харьков даже CNN прокололся...
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27.01.2022 07:13 Відповісти
А чому тут дивуватись? Не тільки у нас, а увесь світ котиться в прірву. Дійсно освічених людей мало. Так що отой "вундеркінд" міг щиро вірити, що Харків у рабсії.
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27.01.2022 08:29 Відповісти
Володя не проти в москві чи Горлівці, він там був, там його друзі.
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27.01.2022 08:30 Відповісти
Рашистские хотелки давно пора херить… насколько я помню ещё на первом установочном заседании этой самой ТКГ договорились проводить такие встречи только на нейтральных территориях. Мацква и лугандон такими территориями не являются. Точка!
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27.01.2022 09:47 Відповісти
Новий анекдот. Представник терористичної організації "ЛНР" Дейнего зажадав від Туреччини "офіційних документів з гарантіями безпеки"
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27.01.2022 12:43 Відповісти
 
 