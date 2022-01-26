Саміт "нормандської четвірки" можливий лише після погодження умов особливого статусу Донбасу, - Козак

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" можливий лише після погодження умов особливого статусу Донбасу.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Цей саміт має відбутися після того, як будуть узгоджені всі правові аспекти особливого статусу Донбасу у постконфліктній Україні, після того, як буде визначено постконфліктний статус, наступна зустріч (політрадників лідерів країн "нормандського формату" – ред.) має відбутися для обговорення питань організації виборів до органів місцевого самоврядування на Донбасі відповідно до того статусу, який буде попередньо узгоджений у контактній групі", - сказав Козак.

Коментуючи сьогоднішні переговори в Парижі, представник РФ підкреслив, що у сторін зберігаються розбіжності.

"У нас відбулася непроста розмова, але, можливо, перша така відверта розмова для того, щоб провести інвентаризацію всіх проблем, пов'язаних із реалізацією "мінських угод", - сказав Козак. Він зазначив, що сторони вирішили провести додаткові внутрішньодержавні консультації, "з тим, щоб за два тижні у Берліні зустрітися і спробувати знайти розв'язки з усіх тих проблем, які протягом семи років не вирішені".

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Козак заявив, що Київ залишає без реакції усі пропозиції самопроголошених "ДНР" та" ЛНР" з гуманітарних питань. "Але, на жаль, ми і з цього питання не домовилися, для цього також попросили двотижневу паузу", - сказав російський представник.

"Домовилися, що незалежно від різночитань щодо мінських угод, які є між Україною та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, перемир'я має дотримуватися безумовно", - додав заступник голови адміністрації Путіна.

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