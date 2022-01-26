Саміт "нормандської четвірки" можливий лише після погодження умов особливого статусу Донбасу, - Козак
Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" можливий лише після погодження умов особливого статусу Донбасу.
Про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Цей саміт має відбутися після того, як будуть узгоджені всі правові аспекти особливого статусу Донбасу у постконфліктній Україні, після того, як буде визначено постконфліктний статус, наступна зустріч (політрадників лідерів країн "нормандського формату" – ред.) має відбутися для обговорення питань організації виборів до органів місцевого самоврядування на Донбасі відповідно до того статусу, який буде попередньо узгоджений у контактній групі", - сказав Козак.
Коментуючи сьогоднішні переговори в Парижі, представник РФ підкреслив, що у сторін зберігаються розбіжності.
"У нас відбулася непроста розмова, але, можливо, перша така відверта розмова для того, щоб провести інвентаризацію всіх проблем, пов'язаних із реалізацією "мінських угод", - сказав Козак. Він зазначив, що сторони вирішили провести додаткові внутрішньодержавні консультації, "з тим, щоб за два тижні у Берліні зустрітися і спробувати знайти розв'язки з усіх тих проблем, які протягом семи років не вирішені".
Козак заявив, що Київ залишає без реакції усі пропозиції самопроголошених "ДНР" та" ЛНР" з гуманітарних питань. "Але, на жаль, ми і з цього питання не домовилися, для цього також попросили двотижневу паузу", - сказав російський представник.
"Домовилися, що незалежно від різночитань щодо мінських угод, які є між Україною та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, перемир'я має дотримуватися безумовно", - додав заступник голови адміністрації Путіна.
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ПНХ !
Лугандония НЕ "соглашается проводить выборы".
Лугандония соглашается проводить ПЕРЕГОВОРЫ о "проведении выборов".
Кстати, это интересный факт. Что западная Украина второй раз дает восточному кандидату шанс. А вот восточная тупо всегда голосует за своих упырей.
* "сірі" паспорти всім без винятку (хто має московський недопаспорт, дати місяць на виїзд у східному напрямку без можливостей повертатися)
* контроль за пересуванням
* обов'язкова трудова повинність для всіх мужиків 16-70 на будівництві 425 км стіни висотою 10 м на кордоні України, а також рову з водою глибиною не менше 5 м поряд. Особам жіночої статі дозволяється відбувати трудовий обов'язок на фермах
* повна заборона всіх шинків, барів і "наливайок"
* повна заборона супутникових антен, за перегляд раша-ТБ -- строк з конфіскацією
* примусові курси української мови для всіх. Виняток -- хто зможе чистою українською розповідати три години поспіль про життєвий шлях Степана Бандери і його ідеї з розбудови української державності
* колишнім "шахтьорам" -- засипати весь шлак з териконів назад у штольні. На місці териконів висадити яблуневі сади
* металургам -- зобов'язати переплавляти пам'ятники ульянову, танки т-34 і подібний мотлох до тих пір, поки не вийде кузов нормального автомобіля
Ну й таке подібне.
(результаты таких "переговоров", разумеется никто не обещает)
1. Обещайте сделать то, то и то, что бы МЫ согласились на "переговоры".
2. Провалить эти "переговоры".
3. Вернуться к пункту √1.
...
Зеленский, кстати по этому сценарию уже на четвертый круг побежал:
Была и "формула штайнмаера" и "обмен пленными" и "отведение войск" - и все это только ради начала очередных безрезультатных "переговоров"!
..напевне всі вже впевнилися, що Московія - держава-терорист і поводиться, як належить терористу: заручники, шантаж, теракти, вбивства...