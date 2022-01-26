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Новини Нормандські переговори
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Саміт "нормандської четвірки" можливий лише після погодження умов особливого статусу Донбасу, - Козак

козак,дмитрий

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" можливий лише після погодження умов особливого статусу Донбасу.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Цей саміт має відбутися після того, як будуть узгоджені всі правові аспекти особливого статусу Донбасу у постконфліктній Україні, після того, як буде визначено постконфліктний статус, наступна зустріч (політрадників лідерів країн "нормандського формату" – ред.) має відбутися для обговорення питань організації виборів до органів місцевого самоврядування на Донбасі відповідно до того статусу, який буде попередньо узгоджений у контактній групі", - сказав Козак.

Коментуючи сьогоднішні переговори в Парижі, представник РФ підкреслив, що у сторін зберігаються розбіжності.

"У нас відбулася непроста розмова, але, можливо, перша така відверта розмова для того, щоб провести інвентаризацію всіх проблем, пов'язаних із реалізацією "мінських угод", - сказав Козак. Він зазначив, що сторони вирішили провести додаткові внутрішньодержавні консультації, "з тим, щоб за два тижні у Берліні зустрітися і спробувати знайти розв'язки з усіх тих проблем, які протягом семи років не вирішені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виконала вимогу РФ для відновлення зустрічей радників лідерів Нормандської четвірки, - ЗМІ

Козак заявив, що Київ залишає без реакції усі пропозиції самопроголошених "ДНР" та" ЛНР" з гуманітарних питань. "Але, на жаль, ми і з цього питання не домовилися, для цього також попросили двотижневу паузу", - сказав російський представник.

"Домовилися, що незалежно від різночитань щодо мінських угод, які є між Україною та представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, перемир'я має дотримуватися безумовно", - додав заступник голови адміністрації Путіна.

Також читайте: Радники нормандської четвірки задекларували розбіжності та виявили бажання працювати над ними, – Єрмак

Автор: 

Донбас (22356) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+31
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26.01.2022 23:37
+25
так он уже есть, особливий статус - гиблое место
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26.01.2022 23:39
+24
лише після погодження умов особливого статусу Донбасу.
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ПНХ !
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26.01.2022 23:38
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26.01.2022 23:37 Відповісти
У постконфліктній Україні ??? - от пі***, готуються...
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26.01.2022 23:38 Відповісти
Скорее в послевоенной, поскольку мы уже семь лет воюем с московией.
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27.01.2022 09:57 Відповісти
лише після погодження умов особливого статусу Донбасу.
=====================================
ПНХ !
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26.01.2022 23:38 Відповісти
так он уже есть, особливий статус - гиблое место
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26.01.2022 23:39 Відповісти
Клоака мира
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26.01.2022 23:52 Відповісти
т.е. НИКОГДА..
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26.01.2022 23:39 Відповісти
чому ти думаєш, чому впевнений, що д'єрмаки через чинну ВР з монотурбобільшістю (з зажопами в парі) не зможуть протягти цей "статус"?
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26.01.2022 23:43 Відповісти
Рада ушла на каникулы.
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26.01.2022 23:48 Відповісти
Козак, йди на х...й!
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26.01.2022 23:40 Відповісти
понятно хотелку высказал а ответ уже получил и выглядел как осёл
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26.01.2022 23:40 Відповісти
Забирайте свой "особый статус", - скоро он вам приходится с Сахой, Чукоткой, Татарстаном, Башкиртостаном, Калмыкией, Чувашией, Донской Казачей Республикой, Кубанской Казачей Республикой, Ингрией, Поморией,... и дальше по списку.
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26.01.2022 23:40 Відповісти
***** і ************* вперто не визнають себе стороною війни; а "наші" (штибу "нащі") .
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26.01.2022 23:41 Відповісти
Идіть на.....й! Всі!!!!
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26.01.2022 23:42 Відповісти
ТРИМАЙ КАЦАП.
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26.01.2022 23:43 Відповісти
Особливий статус - це хрін йому в дупу! І нехай танцює!
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26.01.2022 23:43 Відповісти
Хто знає,де можна ознаймитись з тими особливостями особливого статусу?Чим же вони,бл@ді такі особливі,крім того ,що повинні утримуватись в клітці ?
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26.01.2022 23:43 Відповісти
От навіть і не мрійте. Ніяких особливих статусів і формул штангенциркулів НІКОЛИ не буде за будь-якого гідранта.
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26.01.2022 23:45 Відповісти
Не дай боже, но ЗЕшобла делает всё для этого
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26.01.2022 23:48 Відповісти
Нах.й
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26.01.2022 23:49 Відповісти
А я б организовал выборы в ЛуганДоне..1,5 миллиона переселенцев, значит избирательные участки на контролируемой территории, пенсию получают только те, кто проголосовал на контролируемой территории, ну и еще пару плюшек можно придумать))) Ярош бы победил, гарантирую( правда, пришлось бы немного поработать над формированием избирательных комиссий)))
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26.01.2022 23:50 Відповісти
Да не будет там выборов. Потому что нужно составлять списки, формировать комиссии, а это невозможно организовать, когда там русские войска и Пушилин. И еще постоянные нарушения прав человека. У них же там чуть ли не вечное военное положение. А военное положение и выборы вещи несовместимые.
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26.01.2022 23:52 Відповісти
Так на контролируемой территории будем формировать списки..список переселенцев есть в каждом собесе( и пофиг, настояший ты переселенец или в лугандон вернулся- отмечен как переселенец, значит голосуешь по месту регистрации, как переселенец))). А как лугандоны у себя организуют выборы- плевать вообще, большинство с оккупации зарегистрировалось на контролируемой территории, что бы денежку здесь получать
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27.01.2022 00:00 Відповісти
Ну в том и дело, что это не выборы. Это циферку нарисовали и всё.
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27.01.2022 00:02 Відповісти
Под цифирку подкладываются протоколы, под протоколы бюллетни, под бюллетни списки избирателей( вы никогда не были в избирательной комиссии?) Понимаете, формально избирателей на контролируемой территории больше- значит лунандоны просто физически не смогут нарисовать цифру, которая больше, чем общее число избирателей..и да, это не выборы, но лугандоны же хотят выборы..вот и устроим им выборы))) откажутся они, конечно, от такого формата, но это будут уже их проблемы, а Украина будет разводить руками- мы же вот хотим провести выборы, это лугандоны не хотят)))
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27.01.2022 00:18 Відповісти
Как я уже написал. Это сложный процесс. И он невозможен в условиях современного Донбасса. Тоесть, можно там что-то провести и назвать это выборами, но выборами это не будет.
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27.01.2022 00:22 Відповісти
Конечно сложный)) и задача не провести выборы, а изобразить добрую волю к миру..а сепарье пусть придумывает отмазки, почему они хотят лишить права голоса переселенцев))
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27.01.2022 00:38 Відповісти
Т.е. особый статус подразумевает, что ВСУ сдают всю донецкую и луганскую область отходят на границу этих областей и после этого лугандония соглашается проводить выборы по парашинскому сценарию. Кто в здравом расудке и трезвом уме на это пойдет. Хотя стоп, кажется знаю кто.
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26.01.2022 23:54 Відповісти
Нееее, ты не прав!
Лугандония НЕ "соглашается проводить выборы".
Лугандония соглашается проводить ПЕРЕГОВОРЫ о "проведении выборов".
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27.01.2022 00:20 Відповісти
Ну тогда х.й в ж.у и попутного ветра в сторону ростова.
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27.01.2022 00:25 Відповісти
Ну почему, возможен и особый статус - с военно-гражданскими администрациями + поражением в правах лет на 5 (то есть никаких выборов)
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26.01.2022 23:55 Відповісти
Да там невозможны выборы. Правда Россия не понимает что такое выборы, у них же выборов нет никаких.
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26.01.2022 23:57 Відповісти
Как не крути, а по сути это односторонняя капитуляция. Контролировать границу будут боевики лугандонии. А паспартизованные жители чуть, что будут вопить рузьких притесняют, вводи войска. Ситуация вернется к исходной точке только теперь линия разграничения пройдет по соседним с лугандонией облостям.
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27.01.2022 00:02 Відповісти
Зеленский слишком тупой для этого. Вспомни что он сделал первым шагом в 19 году. Отвел войска и их заняли боевики. И отдал всех военопленных, а нам в ответ выдали кучу алкашей. Потому что он думал, что вот Россия хорошая и сейчас всё наладится. Тут он думает также. Вот сейчас мы примем их условия и всё будет хорошо.
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27.01.2022 00:04 Відповісти
Можно согласиться с тупостью и сделать на нее поправку всех последующих действий от развала оборонки до выдачи цемаха, вагнеровцев и т.д. если бы за ней ("тупостью") не выгглядывали рога кремлевского черта.
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27.01.2022 00:22 Відповісти
Ну это его окружение. Он же за Януковича топил с бородатых нулевых. Так что ничего удивительного, что его соратники это младшие рыги, которые просто подросли за эти годы до госдолжностей.
Кстати, это интересный факт. Что западная Украина второй раз дает восточному кандидату шанс. А вот восточная тупо всегда голосует за своих упырей.
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27.01.2022 00:24 Відповісти
Особливий статус обов'язково потрібен "окремим" районам Донеччини і Луганщини:

* "сірі" паспорти всім без винятку (хто має московський недопаспорт, дати місяць на виїзд у східному напрямку без можливостей повертатися)
* контроль за пересуванням
* обов'язкова трудова повинність для всіх мужиків 16-70 на будівництві 425 км стіни висотою 10 м на кордоні України, а також рову з водою глибиною не менше 5 м поряд. Особам жіночої статі дозволяється відбувати трудовий обов'язок на фермах
* повна заборона всіх шинків, барів і "наливайок"
* повна заборона супутникових антен, за перегляд раша-ТБ -- строк з конфіскацією
* примусові курси української мови для всіх. Виняток -- хто зможе чистою українською розповідати три години поспіль про життєвий шлях Степана Бандери і його ідеї з розбудови української державності
* колишнім "шахтьорам" -- засипати весь шлак з териконів назад у штольні. На місці териконів висадити яблуневі сади
* металургам -- зобов'язати переплавляти пам'ятники ульянову, танки т-34 і подібний мотлох до тих пір, поки не вийде кузов нормального автомобіля

Ну й таке подібне.
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27.01.2022 00:12 Відповісти
) +++
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27.01.2022 00:27 Відповісти
Шо і трєбовалось доказать. А ви на що надіялись? Що зелені наш Схід від рашистської зарази очистять? Якщо вибрали долбодятлів і рукожопиж, то не дивуйтесь, що вони тільки те й вміють, що рукожопити і долбодятлити.
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27.01.2022 00:14 Відповісти
Отдайте нам кошелек, вещи, машину, ключи от квартиры, для того, что бы мы только согласились с вами на "переговоры"!
(результаты таких "переговоров", разумеется никто не обещает)
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27.01.2022 00:16 Відповісти
Особий статус- це коли рашисти у*бують звід усіль в Україні, носії синьожопої курки-мутанта добовільно здають цю гидоту укр. поліції. Небажаючи- у*бують слідом за окупантами на паРашу. Ті ж, хто здав та групи підтримки беруть кайла в руки і починають відбудовувати розх*ячений Донбас. Все це під проводом Української військово-цивільної адміністрації. І 5 років ніяких виборів. Нехай мізки докупи збирають.
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27.01.2022 00:21 Відповісти
То бишь, никогда.
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27.01.2022 00:30 Відповісти
Тактика Рашки:
1. Обещайте сделать то, то и то, что бы МЫ согласились на "переговоры".
2. Провалить эти "переговоры".
3. Вернуться к пункту √1.
...
Зеленский, кстати по этому сценарию уже на четвертый круг побежал:
Была и "формула штайнмаера" и "обмен пленными" и "отведение войск" - и все это только ради начала очередных безрезультатных "переговоров"!
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27.01.2022 00:30 Відповісти
гівна тобі на лопаті, а не "особливий статус Донбасу", козак - с.ка малороська, продажна.. як і Зєля Ніяка..(
..напевне всі вже впевнилися, що Московія - держава-терорист і поводиться, як належить терористу: заручники, шантаж, теракти, вбивства...
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27.01.2022 00:53 Відповісти
Братья по духу, культуре и разуму❤️⏬. Впрочем и остальные двое не лучше, только и думаю, как скормить Украину путину, что бы он давал им газ и они спали спокойно в тепле.
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27.01.2022 01:09 Відповісти
пойти на ху не хо хо? орки
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27.01.2022 01:09 Відповісти
Та пішла та касабня....."позагоряти"
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27.01.2022 03:25 Відповісти
Козак, йди на хрін разом зі статусом! Цап Україні не указ!
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27.01.2022 04:47 Відповісти
Пропоную особливий статус лугандону закріпити в конституції одним словом : Резервація!
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27.01.2022 04:53 Відповісти
Закрепить в конституции запрет на предоставление "особых статусов" любых территорий!
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27.01.2022 06:01 Відповісти
1000%! За що їм така милість? Тим, що повбивали тисячі людей, рідних по крові? Осиротили тисячі українських дітей? Та і взагалі, Донбас наразі- це колективна дурка, яким треба лікувати мізки. Лише в цьому вони особливі.
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27.01.2022 06:39 Відповісти
Хорошо мы тут друг друга подбадриваем- и туда пусть идут со своим статусом, и то им не отдадим и т. д. А в реале никто нас спрашивать и не будет. Скажет Коломойский, какие кнопки нажимать "дупутатам", нажмут, и будет у нас и "статус", и другие плюшки. Особенно при таком "президенте"-вглазазаглядывателе и про шашлыки рассказывателе, и при полностью кацапском ОП. Да плюс при дешевом народце, которому какой-то волшебник должен дать дешевый газ и остальную халяву, да чтоб можно было воровать, как при советах.
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27.01.2022 09:02 Відповісти
То що крадіжки це не теперішнє ноухау ? При сересер теж крали ? (Склад цк приблизно біля 70% -євреї і що крали?)
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27.01.2022 10:38 Відповісти
Ослячі Х в усі отвори кацапам, а не "особливий статус". Домбасюрським зрадникам тільки або добровільно кочувати на "історічєскую родіну" в Орду, або через фільтраційні табори.
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27.01.2022 09:19 Відповісти
Різночитання є між Україною і пуйлостаном і тільки. Кізяк як і вся пуйловська рать плює всім в очі.
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27.01.2022 10:34 Відповісти
 
 