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Головні новини 26 січня: пропозиції США та НАТО щодо безпеки, рейтинг довіри до Зеленського падає

новости,итоги,дня,главные

США та НАТО передали Росії свої пропозиції щодо гарантій безпеки, рейтинг довіри до Зеленського за рік упав на 5%, Рада збільшила мінімальний розмір аліментів, - головні новини України 26 січня.

США та НАТО передали Росії пропозиції щодо безпеки

Сполучені Штати та Альянс зробили це майже одночасно. Глава Держдепу США Блінкен наголошує, що Вашингтон бачить можливість для прогресу у відносинах з РФ. Генсек НАТО Столтенберг конкретизує, що Альянс готовий досягати прогресу за трьома напрямками. Один з них - безпека у Європі, в тому числі ситуація в Україні.

Вашингтон рекомендує американцям поїхати з України

Посольство США радить своїм громадянам облишити територію нашої держави, бо ситуація може погіршитися без попередження. МЗС України називає ці рекомендації передчасними та закликає наших іноземних партнерів "не нагнітати інформаційне поле".

"Єдина Росія" хоче, щоб РФ офіційно постачала зброю так званим "Л/ДНР"

Про це заявив заявив перший віцеспікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак. Про те, що це постачання відбувається і так, лише неофіційно, він не сказав нічого. Депутат-єдинорос Водолацький додає, що, якщо Путін ухвалить відповідне рішення, офіційно зброю можуть поставити протягом кількох годин.

Роботу нормандського формату розблоковано

Зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату відбулася в Парижі. Вони узгодили комюніке і підтримали сталий режим "тиші" на Донбасі. А також задекларували певні розбіжності.

Сьогодні ж відбулося перше цього року засідання Тристоронньої контактної групи.

Рейтинг довіри до Зеленського за рік упав на 5%

Про це свідчить опитування КМІС. Зараз президенту довіряють 27% українців, не довіряють 50%.

Рада збільшила мінімальний розмір аліментів

Тепер аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років станом на січень 2022 року прожитковий мінімум становить 2618 грн.

"Фантоми" за добу оштрафували близько 1000 порушників ПДР

За першу добу застосування автомобілів "фантом" до центру автофіксації надійла інформація для винесення 990 адмінпостанов. ""Фантоми" можуть бути будь-де", - нагадує патрульна поліція.

Автор: 

аліменти (127) Зеленський Володимир (24250) НАТО (6509) ПДР (478) росія (65883) США (23310)


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Топ коментарі
+14
В п'ятницю спробує підняти свій рейтинг на посадці пороха. Зе хоче ізолювати того який продовжує боротися за Україну і заважає криворагульній владі капітулювати.ненавиджу...
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26.01.2022 23:43
+13
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1486422082346913795 2 ч



Велике щурівництво

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26.01.2022 23:52
+7
Веры в слова и действия ЗЕшоблы НЕТ. От слова ,,совсем"
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26.01.2022 23:45
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а ведь зе пслал своего любимого на встречу и тут не ростёт
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26.01.2022 23:39 Відповісти
У сцікуна видно все падає. Бідна лєнка....
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26.01.2022 23:39 Відповісти
В п'ятницю спробує підняти свій рейтинг на посадці пороха. Зе хоче ізолювати того який продовжує боротися за Україну і заважає криворагульній владі капітулювати.ненавиджу...
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26.01.2022 23:43 Відповісти
Веры в слова и действия ЗЕшоблы НЕТ. От слова ,,совсем"
показати весь коментар
26.01.2022 23:45 Відповісти
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1486422082346913795 2 ч



Велике щурівництво

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26.01.2022 23:52 Відповісти
А що завхоз робить з Вовкою що він так балдіє?
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27.01.2022 00:11 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVkcFTkJXUgOs_mWviDW-w6kmRDmCEpfqmJrPdSZEKQsSL1XxHPDXYJV8O9p2wnBCHWgxmKRTdOZVZUyyR3tuW12fwElYJIbMCseeRcRztFBAq5xkl62jwnYdHgAyPG7I941bmtPRq4-foGRR_TwTdx&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·



Есть в США такой мегапопулярный комик и телеведущий Стивен Кольбер. Я его смотрю уже многие годы и он невероятно остроумный и едкий дядька. У него есть одно из самых рейтинговых шоу в США "The Late Show with Stephen Colbert". Так вот, он в этом шоу "прошелся" по нашему недогаранту и его видосику. Получилось, как всегда смешно. Жду заявлений фанатиков Зеленского, что это он за деньги Порошенко. Они же любую критику считают оплаченной Порошенко. Кстати, Пётр Алексеевич, можете Колберту отправить что-то вкусное. Например, "Ромовую бабу". И если будете отправлять ему, то и мне можете отправить. Я не против.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVkcFTkJXUgOs_mWviDW-w6kmRDmCEpfqmJrPdSZEKQsSL1XxHPDXYJV8O9p2wnBCHWgxmKRTdOZVZUyyR3tuW12fwElYJIbMCseeRcRztFBAq5xkl62jwnYdHgAyPG7I941bmtPRq4-foGRR_TwTdx&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , как Вам нравится быть посмешищем? И это юмор не Квартала. Действительно смешно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/973563150033178
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27.01.2022 00:05 Відповісти
Зачіска "Діловий Дракула" у зепацюка
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27.01.2022 00:54 Відповісти
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Главные тезисы:
- Предложения, направленные альянсом РФ, могут быть полезными как для НАТО, так и для РФ;
- НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран.
- В НАТО повысили боеготовность сил;
- НАТО усиливает своё присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей;
- НАТО решилась на письменный ответ, поскольку серьезно намерена достичь прогресса в диалоге с Россией;
- НАТО уважает решение Грузии и Украины, которые хотят стать членами альянса, но также Швеции и Финляндии, желающих оставаться партнерами.
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27.01.2022 00:07 Відповісти
Зачем вы пишете о важных и серьёзных вещах? Это здесь не приветствуется. Цензор живёт не с этого. Тут надо срать на Зеленского, причём стоя на голове. У платных и ментальных прыхыльныкив сракочолого это получается просто виртуозно.
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27.01.2022 07:05 Відповісти
А ми так і робимо - "плюємо" і на Зеленського і на тебе Бо ці твої "підвивання прокремлівські" уже усіх "дістали"!!! Якщо не подобається - йди на інший сайт де будуть з захопленням читать твої "висери з ВнутріМКАДдя""
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27.01.2022 07:55 Відповісти
Не переживай ты так, болезный, аж позеленел! Мы говорим "Кремль" - подразумеваем "Зеленский", мы говорим "Зеленский" - подразумеваем "Кремль".
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27.01.2022 10:39 Відповісти
Плювати, що ти там подразумєвало, соєвий зрадник. Влада Зеленського разом з євроатлантичними друзями України з ЄС та НАТО успішно перетворюють Україну на сильну, розвинуту державу, прискорено інтегрують її в НАТО та модернізують інфраструктуру країни. В першу чергу військову. Причому в нелегкі часи кризи, викликаної пандемією. Все це видно неозброєним оком. І твоє скавчання при горшку сракочолого просто жалюгідне.
Зеленський не ідеал президента України, проте це дуже вдалий вибір народу України на даному відрізку історії. Надіюсь, уроки буде враховано, і жодна олігархічна сволота не потрапить до влади і близько, ні прямо, як Янукович та Порошенко, ні опосередковано. Тоді ні Рашка не насмілиться напасти, ні жодна криза не нахилить Україну.
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27.01.2022 11:03 Відповісти
какой диалог можно вести с неадекватным клинической идиоткой-россией. Это монолог. один говорит ей одумайся, приди в себя, очнись ты спишь....но это бесполезно. из-за кислородного голодания (сменяемости власти) у мозга наступили необратимые последствия. население россии использует телевизор как замену своего, утраченного мозга, как своеобразный конструктор реальности
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27.01.2022 07:32 Відповісти
Полный отказ от любых переговоров означает, что надо начинать ядерную войну, которая уничтожит цивилизацию на Земле. Поскольку Запад планирует сохранить цивилизацию, он проводит переговоры, целью которых считает попытку с помощью кнута и пряника вразумить обезьян с ядерными дубинами.
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27.01.2022 07:39 Відповісти
иван дурак и от кнута получает удовольствие и от пряника.... сколько его не бей, если отсутствуют причинно-следственные связи... что кнут это за то-то, пряник за то-то, оно несет свой бред с яростным упорством...не слушая мнения других и все окружающие для него , не такие как он - враги, враждебно настроены, хотят ему только зла, травят....
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27.01.2022 09:12 Відповісти
да, переговоры нужны... это хоть как-то забавляет больного, он даже может сделать, слушая, умное лицо и грустные глаза.. но стоит прекратить - как тут же заливается диким смехом, вновь начинает бормотать то же что и до разговора, находясь в бесконечной петле своего "поехавшего" сознания. И да, обычно существа с поехавшим мозгом суицидальны.... они ищут бессознательно способ самоуничтожения.... стоит не закрыть дверь, окно, дверь на кухню, на балкон, оставить колюще-режущие предметы, веревку, пояс от халата, красную кнопку ядерного чемоданчика....
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27.01.2022 09:19 Відповісти
Красная кнопка ракет не запустит. Между красной кнопкой и ракетами - много генералов, у которых есть внуки, много майоров, дети которых ходят в школу, и много лейтенантов, жёнам которых скоро рожать. Убивать хохлов или мать родную они будут, если за это платят бабки. А вот самоубиваться, запуская ядерные ракеты, они не захотят. Во всяком случае, демократический мир пытается в это верить.
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27.01.2022 09:58 Відповісти
Падает-то падает, но благодаря зебилам этот ... уже третий год страну гробит
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27.01.2022 03:58 Відповісти
Цензор, да наймите же, наконец, грамотного корректора. Что это за трэш: "официально снабжала оружие так называемым" ?

Либо "официально снабжала оружием так называемые", либо "официально поставляла оружие так называемым". Глазам больно.
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27.01.2022 05:07 Відповісти
КМИС- фигня, СОЦИС давайте!
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27.01.2022 06:39 Відповісти
Україна почне одужання, коли у зе буде рейтинг щонайбільше 2.7
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27.01.2022 06:40 Відповісти
В списке тревог, которые переживает сегодня Россия, первая - это беспокойство за своих близких, неопределенность будущего, а вторая - страх войны

Никогда мы еще не фиксировали таких высоких показателей. Больше 70% боятся войны. С кем война? Тут мнения расходятся. Довольно сложный комплекс реакций. Войны боятся, но в то же время надеются, что ее не будет. 37% россиян считают, что наиболее вероятна война с Украиной, а около 20% - с Западом, войсками НАТО. Но войны не хотят категорически - 55−58% респондентов, считают, что она будет бессмысленная, искусственная, и надеются, что все ограничится словесными перепалками. Хотя, надо сказать, что и пропаганда, и выступления российских политиков очень провокационны и агрессивны.

В целом ухудшается экономическая ситуация. Очень быстро растет инфляция, снижаются доходы населения и уже давно. Около 10 лет экономика находится в стагнации. Реальные доходы населения снизились на 13−15%. Но это медленный процесс, поэтому недовольство накапливается. При этом люди не готовы выйти на протесты, отчасти из-за коронавируса, отчасти из-за демонстративной жестокости полиции.

В целом, россияне очень встревожены милитаристской риторикой, истерическими выступлениями местных политиков и ведущих телепрограмм, шоу и прочих. Но ощущение беспомощности тоже очень сильно представлено, потому, что, по мнению людей, у них нет никаких средств давления на власть. Боятся произвола, ужесточения репрессий. Вот, примерно, такая ситуация - сочетание тревожности и бессилия.
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27.01.2022 07:21 Відповісти
При нарастании патопсихологического давления кремлёвских СМИ единственным выходом из ситуации полностью свихнувшееся вместе с фюрером население Рашки скоро начнёт считать только Войну.
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27.01.2022 10:10 Відповісти
Ввиду военной агрессии Российской Федерации в сторону Украины миллиардеры теряют деньги. Так, только за 2021 год российские богачи заметно обеднели. Такие данные выдали после анализа счетчика Forbes Real Time, который в режиме реального времени оценивает состояния богатых людей по всему миру.

Всего в глобальном рейтинге присутствует чуть больше сотни россиян-миллиардеров. У подавляющего большинства состояние уменьшилось.

Только у одного Сулеймана Сулимова, чье состояние на конец 2020 года оценивалось как самое большое в РФ, за прошлый 2021 оно уменьшилось почти на 6 млрд долларов. Он владеет пакетом акций золотодобывающей компании «Полюс» (76,3%).

А у основателя «Яндекса» Аркадия Воложа состояние уменьшилось на 26%, и это только в течение декабря прошлого года.
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27.01.2022 07:39 Відповісти
 
 