Головні новини 26 січня: пропозиції США та НАТО щодо безпеки, рейтинг довіри до Зеленського падає

США та НАТО передали Росії свої пропозиції щодо гарантій безпеки, рейтинг довіри до Зеленського за рік упав на 5%, Рада збільшила мінімальний розмір аліментів, - головні новини України 26 січня.

США та НАТО передали Росії пропозиції щодо безпеки

Сполучені Штати та Альянс зробили це майже одночасно. Глава Держдепу США Блінкен наголошує, що Вашингтон бачить можливість для прогресу у відносинах з РФ. Генсек НАТО Столтенберг конкретизує, що Альянс готовий досягати прогресу за трьома напрямками. Один з них - безпека у Європі, в тому числі ситуація в Україні.

Вашингтон рекомендує американцям поїхати з України

Посольство США радить своїм громадянам облишити територію нашої держави, бо ситуація може погіршитися без попередження. МЗС України називає ці рекомендації передчасними та закликає наших іноземних партнерів "не нагнітати інформаційне поле".

"Єдина Росія" хоче, щоб РФ офіційно постачала зброю так званим "Л/ДНР"

Про це заявив заявив перший віцеспікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак. Про те, що це постачання відбувається і так, лише неофіційно, він не сказав нічого. Депутат-єдинорос Водолацький додає, що, якщо Путін ухвалить відповідне рішення, офіційно зброю можуть поставити протягом кількох годин.

Роботу нормандського формату розблоковано

Зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату відбулася в Парижі. Вони узгодили комюніке і підтримали сталий режим "тиші" на Донбасі. А також задекларували певні розбіжності.

Сьогодні ж відбулося перше цього року засідання Тристоронньої контактної групи.

Рейтинг довіри до Зеленського за рік упав на 5%

Про це свідчить опитування КМІС. Зараз президенту довіряють 27% українців, не довіряють 50%.

Рада збільшила мінімальний розмір аліментів

Тепер аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років станом на січень 2022 року прожитковий мінімум становить 2618 грн.

"Фантоми" за добу оштрафували близько 1000 порушників ПДР

За першу добу застосування автомобілів "фантом" до центру автофіксації надійла інформація для винесення 990 адмінпостанов. ""Фантоми" можуть бути будь-де", - нагадує патрульна поліція.