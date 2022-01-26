Головні новини 26 січня: пропозиції США та НАТО щодо безпеки, рейтинг довіри до Зеленського падає
США та НАТО передали Росії свої пропозиції щодо гарантій безпеки, рейтинг довіри до Зеленського за рік упав на 5%, Рада збільшила мінімальний розмір аліментів, - головні новини України 26 січня.
США та НАТО передали Росії пропозиції щодо безпеки
Сполучені Штати та Альянс зробили це майже одночасно. Глава Держдепу США Блінкен наголошує, що Вашингтон бачить можливість для прогресу у відносинах з РФ. Генсек НАТО Столтенберг конкретизує, що Альянс готовий досягати прогресу за трьома напрямками. Один з них - безпека у Європі, в тому числі ситуація в Україні.
Вашингтон рекомендує американцям поїхати з України
Посольство США радить своїм громадянам облишити територію нашої держави, бо ситуація може погіршитися без попередження. МЗС України називає ці рекомендації передчасними та закликає наших іноземних партнерів "не нагнітати інформаційне поле".
"Єдина Росія" хоче, щоб РФ офіційно постачала зброю так званим "Л/ДНР"
Про це заявив заявив перший віцеспікер Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак. Про те, що це постачання відбувається і так, лише неофіційно, він не сказав нічого. Депутат-єдинорос Водолацький додає, що, якщо Путін ухвалить відповідне рішення, офіційно зброю можуть поставити протягом кількох годин.
Роботу нормандського формату розблоковано
Зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату відбулася в Парижі. Вони узгодили комюніке і підтримали сталий режим "тиші" на Донбасі. А також задекларували певні розбіжності.
Сьогодні ж відбулося перше цього року засідання Тристоронньої контактної групи.
Рейтинг довіри до Зеленського за рік упав на 5%
Про це свідчить опитування КМІС. Зараз президенту довіряють 27% українців, не довіряють 50%.
Рада збільшила мінімальний розмір аліментів
Тепер аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років станом на січень 2022 року прожитковий мінімум становить 2618 грн.
"Фантоми" за добу оштрафували близько 1000 порушників ПДР
За першу добу застосування автомобілів "фантом" до центру автофіксації надійла інформація для винесення 990 адмінпостанов. ""Фантоми" можуть бути будь-де", - нагадує патрульна поліція.
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@durdominua
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https://twitter.com/durdominua/status/1486422082346913795 2 ч
Велике щурівництво
https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
Есть в США такой мегапопулярный комик и телеведущий Стивен Кольбер. Я его смотрю уже многие годы и он невероятно остроумный и едкий дядька. У него есть одно из самых рейтинговых шоу в США "The Late Show with Stephen Colbert". Так вот, он в этом шоу "прошелся" по нашему недогаранту и его видосику. Получилось, как всегда смешно. Жду заявлений фанатиков Зеленского, что это он за деньги Порошенко. Они же любую критику считают оплаченной Порошенко. Кстати, Пётр Алексеевич, можете Колберту отправить что-то вкусное. Например, "Ромовую бабу". И если будете отправлять ему, то и мне можете отправить. Я не против.
https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVkcFTkJXUgOs_mWviDW-w6kmRDmCEpfqmJrPdSZEKQsSL1XxHPDXYJV8O9p2wnBCHWgxmKRTdOZVZUyyR3tuW12fwElYJIbMCseeRcRztFBAq5xkl62jwnYdHgAyPG7I941bmtPRq4-foGRR_TwTdx&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , как Вам нравится быть посмешищем? И это юмор не Квартала. Действительно смешно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/973563150033178
- Предложения, направленные альянсом РФ, могут быть полезными как для НАТО, так и для РФ;
- НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран.
- В НАТО повысили боеготовность сил;
- НАТО усиливает своё присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей;
- НАТО решилась на письменный ответ, поскольку серьезно намерена достичь прогресса в диалоге с Россией;
- НАТО уважает решение Грузии и Украины, которые хотят стать членами альянса, но также Швеции и Финляндии, желающих оставаться партнерами.
Зеленський не ідеал президента України, проте це дуже вдалий вибір народу України на даному відрізку історії. Надіюсь, уроки буде враховано, і жодна олігархічна сволота не потрапить до влади і близько, ні прямо, як Янукович та Порошенко, ні опосередковано. Тоді ні Рашка не насмілиться напасти, ні жодна криза не нахилить Україну.
Либо "официально снабжала оружием так называемые", либо "официально поставляла оружие так называемым". Глазам больно.
Никогда мы еще не фиксировали таких высоких показателей. Больше 70% боятся войны. С кем война? Тут мнения расходятся. Довольно сложный комплекс реакций. Войны боятся, но в то же время надеются, что ее не будет. 37% россиян считают, что наиболее вероятна война с Украиной, а около 20% - с Западом, войсками НАТО. Но войны не хотят категорически - 55−58% респондентов, считают, что она будет бессмысленная, искусственная, и надеются, что все ограничится словесными перепалками. Хотя, надо сказать, что и пропаганда, и выступления российских политиков очень провокационны и агрессивны.
В целом ухудшается экономическая ситуация. Очень быстро растет инфляция, снижаются доходы населения и уже давно. Около 10 лет экономика находится в стагнации. Реальные доходы населения снизились на 13−15%. Но это медленный процесс, поэтому недовольство накапливается. При этом люди не готовы выйти на протесты, отчасти из-за коронавируса, отчасти из-за демонстративной жестокости полиции.
В целом, россияне очень встревожены милитаристской риторикой, истерическими выступлениями местных политиков и ведущих телепрограмм, шоу и прочих. Но ощущение беспомощности тоже очень сильно представлено, потому, что, по мнению людей, у них нет никаких средств давления на власть. Боятся произвола, ужесточения репрессий. Вот, примерно, такая ситуация - сочетание тревожности и бессилия.
Всего в глобальном рейтинге присутствует чуть больше сотни россиян-миллиардеров. У подавляющего большинства состояние уменьшилось.
Только у одного Сулеймана Сулимова, чье состояние на конец 2020 года оценивалось как самое большое в РФ, за прошлый 2021 оно уменьшилось почти на 6 млрд долларов. Он владеет пакетом акций золотодобывающей компании «Полюс» (76,3%).
А у основателя «Яндекса» Аркадия Воложа состояние уменьшилось на 26%, и это только в течение декабря прошлого года.