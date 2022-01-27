Канада додатково розмістить в Україні близько 200 військових, поділиться обладнанням та розвідданими
Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість персоналу буде збільшено вдвічі - до 400 військових.
Про це на пресконференції в Оттаві повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні я постановив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки, розширити цю тренувальну місію та надати Україні негайну допомогу", - сказав Трюдо.
За його словами, це коштуватиме Канаді 340 млн дол (близько 280 млн дол США).
"Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають в країні. Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400", - наголосив прем’єр-міністр.
Він додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам".
"Наша відданість операції UNIFIER гарантує, що Збройні сили Канади продовжать підтримувати безпекові сили України, аби Україна могла захистити свій суверенітет, безпеку та територіальну цілісність", - підсумував Трюдо.
Зараз у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування отримали понад 12 тисяч українських військових.
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жодного патрону жодного снаряду... ?
Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:
Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:
Все, кінець, жодного патрону жодного снаряду...
Що за маячня?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!!
Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:
Все, кінець, жодного патрону жодного снаряду...
Що за маячня?
Це додатково 60 тренерів!!
Чому можуть навчити тренери, що ні дня не воювали, тих, хто воює 8 років?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!!
змова лівих білого дому проти України для задобрення путіна все чіткіше вимальовувається.
Да и другие дружественные страны, которые направили к нам инструкторов, могут поступить так же.