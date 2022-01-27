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Новини Війна
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Канада додатково розмістить в Україні близько 200 військових, поділиться обладнанням та розвідданими

канада

Канада ухвалила рішення розширити спільну навчальну місію UNIFIER в Україні. Кількість персоналу буде збільшено вдвічі - до 400 військових.

Про це на пресконференції в Оттаві повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні я постановив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки, розширити цю тренувальну місію та надати Україні негайну допомогу", - сказав Трюдо.

За його словами, це коштуватиме Канаді 340 млн дол (близько 280 млн дол США).

"Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають в країні. Надалі Збройні сили матимуть змогу довести кількість військовослужбовців в Україні до 400", - наголосив прем’єр-міністр.

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Він додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам".

"Наша відданість операції UNIFIER гарантує, що Збройні сили Канади продовжать підтримувати безпекові сили України, аби Україна могла захистити свій суверенітет, безпеку та територіальну цілісність", - підсумував Трюдо.

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Зараз у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. З 2015 року, коли розпочалася місія, тренування отримали понад 12 тисяч українських військових.

Автор: 

Канада (2216) допомога (8427) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+16
Як миттєво працює наша діаспора! Думаю, це тільки початок .
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27.01.2022 00:55
+13
це добре
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27.01.2022 00:51
+9
Все, Захарову напугали. Завтра скажет, что прибудет 200 тысяч.
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27.01.2022 01:26
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це добре
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27.01.2022 00:51 Відповісти
що добре??

жодного патрону жодного снаряду... ?

Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:
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27.01.2022 02:31 Відповісти
Будь яка допомога - це теж добре. А солдати НАТО на нашій території - це гарний аргумент Путіну, що краще не йти в наступ
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27.01.2022 05:41 Відповісти
Там де 200, там і 2000
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27.01.2022 00:52 Відповісти
200 інструкторів програми UNIFIER.

Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:

Все, кінець, жодного патрону жодного снаряду...
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27.01.2022 02:30 Відповісти
В даній ситуації будь-яка допомога доцільна
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27.01.2022 07:18 Відповісти
Ви здуріли?
Що за маячня?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!!
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27.01.2022 16:11 Відповісти
Як миттєво працює наша діаспора! Думаю, це тільки початок .
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27.01.2022 00:55 Відповісти
ви зовсім дурні? це 200 інструкторів програми UNIFIER.

Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:

Все, кінець, жодного патрону жодного снаряду...
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27.01.2022 02:29 Відповісти
А может не дурные? Под видом спасения своих граждан (военных), на законных основаниях введет войска в Украину для их спасения, не то что параша!
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27.01.2022 09:01 Відповісти
Підкацапнику, у тебе в роті кінець
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27.01.2022 09:24 Відповісти
Ви що всі подуріли ?
Що за маячня?
Це додатково 60 тренерів!!
Чому можуть навчити тренери, що ні дня не воювали, тих, хто воює 8 років?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!!
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27.01.2022 16:10 Відповісти
Все, Захарову напугали. Завтра скажет, что прибудет 200 тысяч.
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27.01.2022 01:26 Відповісти
Лучше кленовый лист ... чем триколор!!!!
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27.01.2022 01:53 Відповісти
ще один "друг" розкрив карти.

змова лівих білого дому проти України для задобрення путіна все чіткіше вимальовувається.
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27.01.2022 02:22 Відповісти
якою буде відповідь української діаспори Канади? Там 29-го далекобійники з усієї країни їдуть до Оттави. Може гаразд мовчати, гаразд ховатись від орві?
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27.01.2022 02:25 Відповісти
Що, не виходить паніку сіяти? Сиди у себе в сизрані на пляшці рівно.
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27.01.2022 09:25 Відповісти
саме ти і є та консерва масковська яка привчає українців радіти що нам не дали жодного набою в найкритичний час. Тільки ковдри та військові тренери, як робив обама в 2014м.
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27.01.2022 16:17 Відповісти
Канадійцям-черговий респект...
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27.01.2022 08:05 Відповісти
Будет повод, при нападении параши ввести войска в Украину, под видом спасения своих граждан (военных), на законных основаниях, не то что параша!
Да и другие дружественные страны, которые направили к нам инструкторов, могут поступить так же.
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27.01.2022 09:05 Відповісти
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27.01.2022 09:47 Відповісти
ждем очередную истерику от захеровой и кокаинового коня о натовских оккупантах в количестве стопицот миллионов.
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27.01.2022 10:01 Відповісти
 
 