В аналізах російського націоналіста Просвірніна, який загинув, випавши голим з вікна, знайшли наркотики

В його тілі виявили кокаїн та МДМА.

Про це пише російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Наркотики виявили у сечі Просвірніна (там вони зберігаються найдовше). У крові слідів наркотиків нема. Так само в організмі Просвірніна не знайшли слідів алкоголю.

Нагадаємо, націоналіст та прибічник "русской весны" Просвірнін випав з вікна у центрі Москви 27 грудня. Він помер на місці. Просвірніну було 35 років.

Його дружина стверджувала, що він нібито протягом трьох днів вживав алкоголь.