УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8794 відвідувача онлайн
Новини
10 309 38

В аналізах російського націоналіста Просвірніна, який загинув, випавши голим з вікна, знайшли наркотики

просвирнин

В його тілі виявили кокаїн та МДМА.

Про це пише російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Наркотики виявили у сечі Просвірніна (там вони зберігаються найдовше). У крові слідів наркотиків нема. Так само в організмі Просвірніна не знайшли слідів алкоголю.

Нагадаємо, націоналіст та прибічник "русской весны" Просвірнін випав з вікна у центрі Москви 27 грудня. Він помер на місці. Просвірніну було 35 років.

Його дружина стверджувала, що він нібито протягом трьох днів вживав алкоголь.

Автор: 

націоналізм (56) росія (65883) смерть (6774)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
один патрон сэкономили
показати весь коментар
27.01.2022 01:47
+14
Здичавіло вибачаюся за вкрай неестетично кадри, але тут потрібен пріквел: власне Просвіньїн у трусіках...

показати весь коментар
27.01.2022 03:33
+11
националистов русских не бывает - есть либо шовинисты либо фашисты..
показати весь коментар
27.01.2022 02:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
один патрон сэкономили
показати весь коментар
27.01.2022 01:47 Відповісти
Тут реально потрібна ця інфа ?
показати весь коментар
27.01.2022 01:49 Відповісти
Якщо порiвняти наших нацiоналiстiв з кацапськими, то у кацапських дух нацiлений на самогубство. То й не диво що на одного нашого загиблого приходиться 16 двухсотых ихтамнетов.
показати весь коментар
27.01.2022 02:03 Відповісти
Та таку інфу я цілий день читав!
показати весь коментар
27.01.2022 06:23 Відповісти
ну все таки хочется услышать и прочесть почаще хорошие новости с Чумного барака...

как Короны травмируют головы не только снаружи….. но и из нутри.(С)
показати весь коментар
27.01.2022 09:12 Відповісти
А вату в голові не виявлено?
показати весь коментар
27.01.2022 01:49 Відповісти
Там сплошная кость.
показати весь коментар
27.01.2022 09:15 Відповісти
националистов русских не бывает - есть либо шовинисты либо фашисты..
показати весь коментар
27.01.2022 02:04 Відповісти
Короче пид...ы, как говорил мытець
показати весь коментар
27.01.2022 02:07 Відповісти
Если бы он не занюхал это бы занюхали солдаты НАТО )))
показати весь коментар
27.01.2022 02:05 Відповісти
Здичавіло вибачаюся за вкрай неестетично кадри, але тут потрібен пріквел: власне Просвіньїн у трусіках...

показати весь коментар
27.01.2022 03:33 Відповісти
Хм ..а мене за цю "картинку" раніше банякали
показати весь коментар
27.01.2022 06:25 Відповісти
Та тебе "банякають" не за "картинки" а коли ти "рота відкриваєш"! "Б"ють не по паспорту - б"ють по морді!"
показати весь коментар
27.01.2022 08:10 Відповісти
кстати этот чувак умер
показати весь коментар
27.01.2022 09:00 Відповісти
Та бачимо, це ж власне і є загиблий Просвіньїн 😵 до речі, як там його здоров'їчко? )))0))0))
показати весь коментар
27.01.2022 19:54 Відповісти
Полет прошел удачно- не пришлось проводить подготовку к повторному вылету
показати весь коментар
27.01.2022 10:26 Відповісти
Кукуха покинула дупло.
показати весь коментар
27.01.2022 09:42 Відповісти
Нет блин , он голяком просто спал и ему приснилось , что оно соловей и решил полетать.
показати весь коментар
27.01.2022 03:04 Відповісти
"Бандьоровці" привидилися, вот і чкурнув сторчака через вікно.
показати весь коментар
27.01.2022 07:47 Відповісти
Ось тепер можна і пом'янути. І від усієї душі побажаємо Просвіньїну міцного здоров'я і карколомних пригод у статевому житті.

показати весь коментар
27.01.2022 03:25 Відповісти
Да пёс с ним.
показати весь коментар
27.01.2022 05:25 Відповісти
А цуцик тут до чого!?
показати весь коментар
27.01.2022 06:26 Відповісти
Ну і славненько!
На одну вонючку в паРаші менше стало!, то менше роботи буде і нашим армігерам!
показати весь коментар
27.01.2022 06:41 Відповісти
Коню зрозуміло, що для того щоб відчути кайф польоту кацапонацики заправляються подарунками з аргентинського посольства.
показати весь коментар
27.01.2022 07:26 Відповісти
Тре забити дошками вікна на банковій!
І не давайте зе роздягатися, хай єрмак проконтролює.
73 дупоголових не перенесуть таку втрату.
показати весь коментар
27.01.2022 07:39 Відповісти
Та наоборот. Розкрывайте окна пошире и пусть летит. А из 73% большая половина очухалась и прозрела
показати весь коментар
27.01.2022 08:41 Відповісти
Не погиб ,а подох.
показати весь коментар
27.01.2022 08:17 Відповісти
Так ось в кого "увійшов" Гагарін
показати весь коментар
27.01.2022 08:20 Відповісти
а сперма????
показати весь коментар
27.01.2022 08:45 Відповісти
А цікаво,якщо взяти тести у депутатів ВР України,всіх.То скільки їх виявиться ,,чистими,,?
показати весь коментар
27.01.2022 09:04 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 10:01 Відповісти
Дуже дякую, останнім часом щось не міг знайти цю гіфку. Тепер зберіг у закладки, щоб завжди була поруч для сумних ( ) поминальних випадків )))
показати весь коментар
27.01.2022 17:08 Відповісти
він аналізи під час стрибка здавав
показати весь коментар
27.01.2022 11:07 Відповісти
Пам'ятаю, коли я ще був сосницьким, недалеко від нашого будинку суїциднувся наркоман - стрибнув голим із даху 9-поверхівки... і поки летів уздовж глухої стіни, потужно "здав аналізи калу" - так, що аж обляпав стіну зверху донизу. Було це наприкінці літа якраз під час посухи, тому майже місяць (аж до найближчих дощів у кінці серпня) на будинку залишався гімняний слід.
Цікаво, Просвіньїн не зробив наостанок такий приємний сюрприз сусідам? 💩💩💩
показати весь коментар
27.01.2022 21:59 Відповісти
 
 