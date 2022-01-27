В аналізах російського націоналіста Просвірніна, який загинув, випавши голим з вікна, знайшли наркотики
В його тілі виявили кокаїн та МДМА.
Про це пише російський телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
Наркотики виявили у сечі Просвірніна (там вони зберігаються найдовше). У крові слідів наркотиків нема. Так само в організмі Просвірніна не знайшли слідів алкоголю.
Нагадаємо, націоналіст та прибічник "русской весны" Просвірнін випав з вікна у центрі Москви 27 грудня. Він помер на місці. Просвірніну було 35 років.
Його дружина стверджувала, що він нібито протягом трьох днів вживав алкоголь.
Топ коментарі
+17 alexandr shamov
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+14 Welt Schmerz
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+11 Сергей Крот
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как Короны травмируют головы не только снаружи….. но и из нутри.(С)
На одну вонючку в паРаші менше стало!, то менше роботи буде і нашим армігерам!
І не давайте зе роздягатися, хай єрмак проконтролює.
73 дупоголових не перенесуть таку втрату.
Цікаво, Просвіньїн не зробив наостанок такий приємний сюрприз сусідам? 💩💩💩