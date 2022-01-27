За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 26 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня відбулася зустріч радників лідерів нормандської четвірки, яка тривала понад 8 годин. Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак радники узгодили фінальне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на сході України.

"Узгоджено комюніке фінальне. Я вважаю, що головним є підтримка всіма учасниками нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без будь-яких умов", - зазначив він.

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